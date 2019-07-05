КЛОНдайк "Слуги народа"

Еще накануне первого тура выборов президента партия "Слуга народа", которая тогда была совсем неперсонализированной новообразованной организацией, имела 24% поддержки украинцев.

Избиратели были готовы голосовать за нее, не зная, ни кто входит в политическую силу, ни принципов, ею исповедуемых. Уже через месяц рейтинг партии возрос до 42,9%, а на середину июня достиг рекордных 51,3%. Сейчас слепая народная влюбленность в личность молодого внесистемного президента Зеленского немного пошла на убыль, и, согласно последнему соцопросу Центра "Социальный мониторинг" и УИСИ им.А.Яременко, 21 июля за его партию готовы проголосовать 43,2% избирателей, определившихся с электоральными предпочтениями.

Впрочем, определенное падение популярности политсилы Зеленского не отменяет факт, что "Слуга" остается неоспоримым фаворитом парламентской гонки. Партии светит от 90 до 120 кресел в парламенте только по спискам. Потому не удивительно, что некоторые хитрые осы захотели выдать себя за "зеленых" пчелок и украсть как можно больше меда на мажоритарке за счет чужого бренда. Кроме уже традиционных для украинских выборов технологий использования двойников или переименования партий, в ход пошло ноу-хау политмошенничества — создание общественных организаций, ООО и даже благотворительных фондов с названием политической силы. Анализируя полный список кандидатов в депутаты по мажоритарке, ZN.UA обнаружило передозировку "слугами": более восьмидесяти самовыдвиженцев указали принадлежность к структурам с названием "слуга народа". Креативили как могли: есть и "Зе! Слуга народа", и "СЛУГА НАРОДА — ЗЕ!" или "ДЕПУТАТ — СЛУГА НАРОДА". Разве что "служанок народа" не придумали…

При этом из сорока четырех зарегистрированных юридически "слуг" в политическом противостоянии использовали не всех, а только немного больше половины. На них мы и остановимся подробнее.

Как отмечает социолог, директор фонда "Демократические инициативы" им. Ильи Кучерива Ирина Бекешкина, стремление некоторых кандидатов паразитировать на успехе Зеленского обусловлено тотальной неосведомленностью граждан о партии и ее членах.

"Если бы люди знали своих кандидатов, это все было бы расточительством, напрасной тратой денег оппонентов", — отмечает аналитик.

Примечательно, что многие кандидаты-хамелеоны связаны с партией пятого президента Петра Порошенко и его окружением.

"Слуги" Петра

В родном для президента Зеленского Кривом Роге на округе №37, где проживают родители президента, баллотируются пять самовыдвиженцев, которые указали принадлежность к организациям с названием "Слуга народа". Кроме названия, ничего общего с президентской партией у них нет, при этом наблюдается определенная связанность структур между собой. Баллотируются в народные депутаты сразу два представителя "Общественного движения "СЛУГА НАРОДА" — 25-летний житель Днепра Антон Кравченко и частный предприниматель Валентин Грыжук. Соучредитель этого движения — бывший кандидат в Никопольский городской совет по спискам партии "Блок Петра Порошенко" Евгений Баладжаев. Примечательно, что автором предвыборной программы Грыжука на сайте ЦИК указана некая tovkun.av. На округе №37 выдвигается Алена Викторовна Товкун — то есть Товкун А.В. В ее программе указаны такие же инициалы.

Сама Товкун является руководительницей и собственницей "Частного предприятия ЗЕ! Слуга Народа", от которой баллотируются Приходько П.А. (округ №37) и Агапов Д.А. (округ №26). Поскольку автором обеих программ выступает один и тот же человек, очевидно, организации взаимосвязаны и, вероятно, координируются одним и тем же центром.

В кировоградском округе баллотируется и Рябовол Александр — представитель общественной организации "СЛУГА ДЛЯ НАРОДА". От этой ОО тоже выдвинулись Хобенко А.А. (округ №75, Запорожская обл.), Бестаев О.П. (округ №38, Днепропетровска обл.) и Кузьмин В.А. (№74, Запорожская обл.). Все три перечисленные организации созданы в мае и зарегистрированы на Днепропетровщине. Однако и это еще не все.

Руководитель проектов (кстати, почему-то любимая должность фейковых "слуг") ОО "БФ "СЛУГА НАРОДА" Вишневецкий Р.В выдвигается в днепропетровском округе №30. Общественную организацию основали еще в марте нынешнего года в Киеве. Кроме того, она была одной из фигуранток судебного дела, открытого по представлению партии "Слуга народа". Представители политической силы требовали в суде предоставить подтверждение принадлежности кандидатов в депутаты к числу членов организации. Руководителем и уполномоченным лицом ОО с 15 июня является Христофор Виктор Степанович. Человек с такой же фамилией, именем и отчеством был представителем Петра Порошенко на выборах президента Украины в 2019 году на ТИО №135 в Одессе. Тем временем на вопрос ZN.UA, работал ли он в составе избирательной комиссии на недавних выборах, Христофор бросил телефонную трубку.

Больше всего членов ОО "БФ "СЛУГА НАРОДА" собралось в Киеве — на № 214-м округе баллотируется Швакель А.Е., на № 217-м Шарак А.Н., на № 221-м Кошевой А.Д. Попал в киевскую ОО и житель Николаевщины Валерий Кочмар, который баллотируется как самовыдвиженец на округе №127 в Николаеве, на округе №103 в Кировоградской области членом организации назвал себя Коваленко С.П.

Фейковые "слуги" довольно активны в Полтавской области. Руководитель частного предприятия "СЛУГА-НАРОДА" 21-летняя Татьяна Алексиенко баллотируется на округе №146 г. Кременчуга. Ей составляет конкуренцию Виталий Дедюрин — руководитель частного предприятия "СЛУГА НАРОДА". Более того, на этом же округе выдвигается директор частного предприятия "СЛУГА НАРОДА!" Кирилл Кузьмин. Этих трех людей объединяет не только общий избирательный округ, но и дата создания их организаций — 6 июня 2019 года. Местное издание "Кременчугская газета" связывает всех трех кандидатов с действующим народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Юрием Шаповаловым. Сам Шаповалов тоже баллотируется в народные депутаты. На том самом округе №146. Интересно, что племянник Шаповалова Алексей Мовчан баллотируется от настоящей "Слуги народа" на избирательном округе №150 (Горишние Плавни, часть Автозаводского района Кременчуга). Мовчан принимал участие в проекте "Новые лидеры", который выходит на канале ICTV из медиа-холдинга Starlightmedia Виктора Пинчука.

В отличие от большинства других камуфлированных "слуг", которые рассчитывают только на невнимательность избирателя, вышеперечисленные самовыдвиженцы ведут агитационную деятельность. В Кременчуге размещены рекламные борды, оформленные в стилистике политической силы "Слуга народа", с призывом голосовать "за партию Владимира Зеленского". Конечно же, законного разрешения на использование бренда у фейковых "слуг" нет.

Не обошли "приспешники Петра" и Киевскую область. На избирательном округе №90 в Белой Церкви баллотируется руководитель ООО "СЛУГА НАРОДА Белая Церковь" Ярослав Викторович Яременко. Как отмечает ЧЕСНО, в 2015 году он баллотировался в Киевскую областную раду по спискам "Блока Петра Порошенко". Его организация основана 14 июня. В этот день в Украине появились еще двое "слуг народа" — ООО "ЗЕ КОМАНДА" и ООО "ПП "СЛУГА НАРОДА". Основатель последнего — Станислав Погуляй — баллотируется в народные депутаты на округе №25 Днепропетровской области. В общем, на округе, кроме Погуляя, еще пять кандидатов в народные депутаты в исходных данных указали ООО с названием "Слуга народа". В частности ООО "СЛУГА НАРОДА — ЗЕ!", созданное 18 июня в Днепре. Его основатель и бенефициар — Станислав Александрович Попека. Человек с таким именем на общественных началах был помощником народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Максима Курячего. Тем временем и Александр Попека, и Максим Курячий — самовыдвиженцы на округе №25.

Кроме того, 14 июня было создано ООО "ЗЕ КОМАНДА", директор которого Акимов А.И. выдвигается в округе №36 на Днепропетровщине. Как сказано в данных кандидата на сайте ЦИК, Акимов является ведущим специалистом службы подвижного состава, филиал ВТП "Павлоградгрузтранс", ЧАО "ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ", что входит в группы предприятий олигарха Рината Ахметова. В этот день также было зарегистрировано ООО "СЛУГА НАРОДА 1", представитель которой Косоног Д.В. составляет конкуренцию Акимову на округе №36. Косоног утверждает, что является членом политической партии "ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК — ПАРТИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ" ахметовского крыла прежде единого "Оппоблока".

"Благодетели"-двойники

Затесались среди "слуг" и две "благотворительных" организации — БФ "СЛУГА НАРОДА" и "ВСЕУКРАИНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СЛУГА НАРОДА". Представители первой баллотируются в трех областях: Запорожской — Гладышев М.С., округ №80; Одесской — Маланин А.Ю., округ №137; Киевской — Воробей Д.И., округ №95. Кандидаты выполняют функцию двойников — представители партии "Слуга народа" в избирательном бюллетене будут размещены после "благодетелей".

Сразу три заместителя директора БО "ВСЕУКРАИНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СЛУГА НАРОДА" баллотируются в народные депутаты Украины: Пылюхно А.И., №198, Смела; Помогайбог Б.В., №221, г. Киев; Степаненко В.В., №213, г. Киев. Руководитель организации — Вадим Засядкин. По данным издания "ОРД", предприятия Засядкина принадлежат к сфере влияния главы администрации президента Виктора Ющенко и экс-губернатора Закарпатья — действующего народного депутата Виктора Балоги.

Для использования технологии двойников в Одессе 18 июня создали ООО "СЛУГА НАРОДА-ЗЕ". Его основатель Василий Николаевич Васильковский является кандидатом-самовыдвиженцем в округе №139 (город Южное Одесской области). Он уже был депутатом Верховной Рады четвертого созыва, куда попал по списку партии "За Еду!", а также пробовал свои силы как мажоритарщик на выборах 2014-го. Кандидат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Игорь Игоревич Васильковский в бюллетене будет расположен пунктом ниже, чем основатель мимикричного ООО.

В этот же день, 18 июня, в Киеве образовали ООО "ДЕПУТАТ — СЛУГА НАРОДА". Заместитель директора этой организации "слуг" Анциферов Дмитрий Юрьевич проживает в Умани Черкасской области, а выдвигается в округе №133 города Одесса.

Еще одно ЧП "СЛУГА НАРОДА" ЗЕ! ДЕПУТАТ" на неделю раньше в Одессе основал Максим Викторович Микитась, которого аналитическая система Youcontrol ассоциирует с одноименным народным депутатом членом группы "Воля народа". В частности, среди связанных с ним предприятий система указывает корпорацию "Укрбуд", которую ранее возглавлял Микитась-депутат. Среди кандидатов в народные избранники местом работы ЧП "СЛУГА НАРОДА" ЗЕ! ДЕПУТАТ" указал самовыдвиженец в округе №207 Черниговской области Дмитрий Викторович Кошевой. Интересно, что брата Евгения Кошевого, известного как "Лысый из "Квартала 95", тоже зовут Дмитрий, однако он на 13 лет старше настоящего Кошевого.

Что же касается депутата Максима Микитася, то он баллотируется в соседнем округе №206, где, кроме его полного тезки (Максима Викторовича Микитася), есть еще два члена ОО "ЧП "СЛУГА НАРОДА", которые, помимо всего прочего, называют себя членами политической партии "Слуга народа"; и беспартийный основатель общественной организации "Слуга народа Черниговщины" Олег Скварский. Раньше он был главой черниговской городской ячейки "Социалистической партии Украины", позже — членом "Радикальной партии Олега Ляшко", а в 2015 г. баллотировался на должность городского головы Бобровицы от партии "Наш край".

Хотя Скварский и отрицает связь с президентской партией, он активно использует в своей предвыборной агитации лозунги из последней президентской кампании победителя выборов.

В Киевской области есть очень веселый округ №94. На нем выдвинулся 41 кандидат — и это не рекорд. Зато здесь есть: Дубинский Вадим Владимирович, "ЧП "Слуга народа"; Дубинский Максим Николаевич, "ЧП "Слуга народа"; Дубинский Алексей Петрович; и наконец "настоящей" Дубинский Александр Анатолиевич — сотрудник телеканала "1+1" и соратник Зеленского, который баллотируется от партии. Однако и это еще не все.

В округе баллотируются сразу четыре Кононенко: Кононенко Артур Романович; Кононенко Алексей Федорович, ООО "Солидарность плюс"; Кононко Александр Александрович; Кононенко Игорь Витальевич. "Настоящий" Игорь Кононенко — первый заместитель председателя фракции БПП "Солидарность" и близкий друг Петра Порошенко.

Конечно, Рада не обеднеет, если в нее не попадет Дубинский или Кононенко, но нечестные методы игры, которые используют их политические оппоненты, мягко говоря, удивляют.

Кроме того, на округе присутствуют: Новосельцев Жан Вадимович, ОО "СЛУГА НАРОДА"; Сабащук Юрий Николаевич, ОО "ЧП "СЛУГА НАРОДА". Есть еще Голобородько (ненастоящий) и Мосийчук (настоящий), но это уже такое.

Не очень ощутимо досталось на выборах партии Святослава Вакарчука "Голос", основная масса фанов которой тоже делает свой выбор через узнаваемость лица лидера. В "Голосе" есть всего лишь три римейка: ЧП "ҐОЛОС", ЧП "ГОЛОС" и ООО "Голос!".

В частности, в округе №25 в Днепре партия своего кандидата по мажоритарке не выдвигала, но там баллотируется как самовыдвиженец Юрий Юрьевич Симонов, который в исходных данных указал местом своей работы ООО "Голос!". По информации opendatabot.ua, в июне эту фирму переименовали с ООО "Юридическая фирма "Всеукраинский правовой центр". Кстати, по тому же адресу, что и ООО "Голос!", у Юрия Симонова зарегистрировано еще несколько предприятий, среди которых ЧП "Голос+", которое будто бы занимается недвижимостью и было создано 21 июня 2019 г.

А вот побольше клонов развелось уже в округе №124 в городе Сокаль на Львовщине. Кроме настоящего кандидата от партии Валентины Ведровской, в округе баллотируется Денис Варламов, который проживает в Киевской области, и киевлянка Татьяна Визеренко. Оба кандидата-самовыдвиженца соответственно — на строку выше и ниже от представительницы "Голоса".

Денис Варламов указал себя как сотрудника ЧП "Ґолос". Предприятие было зарегистрировано в Киеве 19 июня 2019 г. львовянином Назаром Антоновичем Ружицким. Он, в частности, является владельцем и директором ООО "УКРСЕНД ИНВЕСТМЕНТС", которое владеет ООО "Мастер Лет Индастрилз", в начале 2019 г. без аукциона получившим в пользование на 20 лет Пятигоровскую площадь в Черниговской области для добычи нефти и газа. На семейных фото в Facebook Назар Ружицкий фигурирует с бывшим депутатом Антоном Ружицким ("Наша Украина"), который, вероятно, является его отцом.

А это сработает?

На недавних президентских выборах технический кандидат, которого связывают с пятым президентом Петром Порошенко, Юрий Владимирович Тимошенко оттянул у другого кандидата на должность президента 117693, или 0,61%, голосов избирателей. При этом из 39 кандидатов 27 набрали около 0,1% голосов. Вместе с тем в уже далеком 2014-м клон создали для Анатолия Гриценко. Тогда неизвестный самовыдвиженец из Харькова Андрей Гриненко, который стоял пунктом выше, оттянул у настоящего кандидата более 70 тысяч голосов, или же 0,41%.

Кроме двойников президентской партии, есть в списках и однофамильцы кандидатов от других политических сил. К примеру, в округе №133 в Одессе есть сразу четыре кандидата с фамилией Баранский: два самовыдвиженца и кандидаты от партий "Оппозиционная платформа — За жизнь" и "Оппозиционный блок". А еще в этом же округе есть два Дмитрия Танцюры — самовыдвиженец и представитель партии одесского мэра Геннадия Труханова.

Поставили ловушку и на председателя парламентского комитета по делам ветеранов Александра Третьякова. Чтобы не ассоциировать себя с экс-президентом, Третьяков баллотируется как самовыдвиженец в киевском округе №219. Там же кандидатом в депутаты зарегистрирован еще один Александр Третяков. Был шанс, что в округе вообще будет три однофамильца, однако третьему Третякову ЦИК в регистрации отказала.

Директор фонда "Деминициативи" Ирина Бекешкина отмечает, что, вполне вероятно, люди, которые придут на избирательный участок, даже не интересовались, кто будет в списке от избранной ими партии.

"Если бы это было раньше, например в прошлом году, я бы сказала, что явление двойников почти не повлияет на результат. В ситуации, когда важен каждый процент, даже полпроцента, которые может на себя оттянуть клон, это может быть решающим. Но сейчас, когда большинство не знает, кто идет, например, от "Слуги народа", то это в целом может повлиять, учитывая, кто будет выше в списке, а кто ниже", — подчеркнула социолог.

"Я думаю, к таким махинациям подтолкнули еще и опросы, когда на мажоритарных округах даже не указывали фамилии, а просто отмечали "кандидат от "Слуги народа"", и он набирал на пустом месте 20%. Тогда же и появилось это желание представить себя как "слугу". А люди же в какой-то момент определились, что будут голосовать за ту партию, за которую голосовали на президентских выборах, и не так важно, кто там будет", — добавила Бекешкина.