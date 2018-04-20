Кейс Холодницкого: уволят, посадят или договорятся?

На этой неделе генпрокурор Юрий Луценко снова вышел на брифинг, на котором, среди других тем, особое внимание уделил ситуации с расследованием относительно руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Эта тема уже месяц волнами поднимается и опускается в СМИ.

Напомним, в марте глава соответствующего структурного подразделения Генпрокуратуры Холодницкий нашел в своем кабинете "жучки", которые якобы были прикреплены к аквариуму. По иронии судьбы, идентифицировав прослушивающее оборудование, руководитель САП зарегистрировал производство и отдал его расследовать детективам НАБУ. Со временем стало понятно, что те не только знали о соответствующем "жучке", но и находились в составе следственной группы ГПУ по расследованию потенциальных преступлений, которые мог совершить Холодницкий.

Однако не будем прибегать к анализу продолжительных взаимных обвинений между Артемом Сытником и Назаром Холодницким, а также комментариев Юрия Луценко. Сейчас важно одно — чем для главы САП завершится грандиозный скандал, который несколько недель сверкал всеми политико-правовыми красками. Учитывая, к тому же, устойчивое впечатление, что Холодницкий сумел найти поддержку среди т.н. политической элиты и разменял остатки своей относительной независимости на уголовную неприкосновенность.

Еще 20 марта, по сообщениям СМИ, Холодницкий был готов уйти в отставку. Однако после ряда неординарных событий и обнаружения "жучков на аквариуме" Назар Иванович был словно загнан в угол. И он, в свою очередь, поставил all-in на сохранение своих позиций в этом политическом покере. Более того, этому способствует тот факт, что глава САП стал весьма уверенным в своей правоте, которая со стороны выглядит не совсем убедительно, особенно если учитывать опубликованные НАБУ аудиозаписи.

По сообщениям разных не связанных между собой источников, Холодницкий все же нашел себе союзников, в чем можно было убедиться во время его выступления в сессионном зале Верховной Рады. Сложилось впечатление, что все было предварительно срежиссировано, в том числе непосредственно в ходе формата вопрос-ответ, когда Холодницкий филигранно обыгрывал таких мастеров остроумной реакции, как Олег Ляшко. Лидер Радикальной партии даже зааплодировал главе САП после ответа на вопрос, чего именно не хватает Холодницкому для полного счастья, — ведь мгновенно получил со стороны руководителя САП остроумный ответ: "Не хватает дома в Козине и везения в лотерею" (недавно Ляшко получил в собственность дом площадью 357 кв м и выиграл в лотерею 571 тыс. грн. Кстати, сколько в ту лотерею проиграл Ринат Ахметов — неизвестно).

Поговаривают, что глава САП звонил как гаранту, так и представителю его ближайшего окружения — нардепу Александру Грановскому, предлагая замять конфликт. И после этого странным образом изменилась даже позиция Юрия Луценко, который начал страдать своеобразной амнезией относительно уголовного преследования и теперь сосредоточивается только на одном: все в руках членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, куда руководители Генпрокуратуры и НАБУ подали соответствующие жалобы на Холодницкого.

Юрий Луценко в начале скандала озвучивал требование уволить Холодницкого, однако сейчас утверждает, что они (Луценко и Сытник) якобы не усматривают признаков криминального правонарушения в действиях Холодницкого. Мы проверили, отвечают ли слова Юрия Луценко действительности. В окружении Сытника заверили: директор НАБУ никоим образом не разделяет эту позицию. Более того, Артем Сытник даже звонил и ругался с генпрокурором из-за очередной манипуляции со стороны последнего. Ведь для того, чтобы утверждать, что в действиях Холодницкого криминала нет, надо провести расследование: допросить свидетелей. А здесь и пони не валялся…

Что касается статей Уголовного кодекса, то сначала речь шла о квалификации составов преступлений по ч. 3 ст. 368-2 ("незаконное обогащение") и ч. 4 ст. 368 ("принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды"). Со временем добавились — ст. 387 ("разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования") и ст. 384 ("введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа").

Кстати, негласные следственные действия, т.н. НСРД, начали проводиться за два месяца до скандального информвзрыва. Именно в рамках этих действий и были записаны несколько весьма неприятных разговоров, которые со временем стали достоянием общественности. Руководство НАБУ взяло на себя ответственность за публикацию аудиозаписи с голосом Холодницкого. Заметим: на широкие массы вынесена только часть разговоров в кабинете главы САП.

В рамках этих разговоров речь шла о:

— предложении неправомерной выгоды для исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун в виде недвижимого имущества;

— нанесении убытков бюджету города Одессы на сумму 185 млн грн;

— незаконном обогащении должностных лиц НАПК (дело относительно е-задекларированного автомобиля члена Агентства Наталии Корчак);

— организации нардепом (речь идет о Георгии Логвинском) преступной схемы по овладению бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением (нарушение порядка выплат компаниям в виде компенсаций после решений ЕСПЧ);

— существенных нарушениях законодательства при предоставлении стабилизационного кредита одному из коммерческих банков (якобы кейс VAB-Банка, которым владел бизнесмен Олег Бахматюк).

Впоследствии стало известно, что процессуальное руководство расследованием осуществляет департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ. Это подразделение также известно как "департамент Кононенко—Грановского", возглавляемый сейчас Владимиром Гуцуляком. Однако через некоторое время, после обращения фигуранта расследования главы САП Назара Холодницкого, процессуальное руководство все же передали Генеральной инспекции ГПУ во избежание конфликта интересов. Дело в том, что в состав следственной группы, которая ведет расследование, входят как детективы НАБУ, так и сотрудники вышеупомянутого департамента. Сам Гуцуляк отказался от комментариев, поскольку для этого, согласно требованиям закона, ему нужно получить разрешение процессуального руководителя.

Сейчас понятно только одно — быстрого решения вопроса увольнения или оставления на должности Холодницкого ждать не стоит. Скандал вошел в перманентную подковерную борьбу с соответствующими политическими договорняками, чего и надо было ожидать, принимая во внимание участие в этой "правовой трагикомедии" генпрокурора Юрия Луценко. Еще в начале конфликта в своем блоге я предполагал, что Юрий Витальевич, как опытный политик, попробует вытеснить для себя все бенефиты из этой ситуации. И именно такая оценка напрашивается со стороны, ведь ключевой целью для ближайшего окружения президента стала организация очередной публичной ссоры между НАБУ и САП с дальнейшим бетонированием конфликта.

В свою очередь, руководство НАБУ снова пошло ва-банк, опубликовав материалы, полученные в рамках негласных следственных действий. Существуют разные мнения, имеют ли они право действовать таким образом. Со стороны кажется, что это чуть ли не единственный способ не дать опытным политическим манипуляторам снова договориться без внимания широкой публики.

Однако все стороны сходятся в одном — дальнейшая судьба Холодницкого будет решаться только после соответствующего вердикта Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП). Правда, в отличие от позиции Луценко, Сытник продолжает утверждать, что в действиях руководителя САП есть признаки состава преступления.

При этом в окружении Сытника заявляют и о возможности выхода детективов из следственной группы в случае саботирования расследования или видимой заангажированности процесса. Вполне вероятно, что Луценко, по старой привычке, сыграет "чужими руками", непосредственно не вмешиваясь в рассмотрение дел в КДКП. Дело в том, что интересы Юрия Витальевича там представляет целый ряд лиц. Например, Виктор Шемчук, который в хороших отношениях с Луценко еще со времен их депутатства. Да что там Шемчук?! Вся дисциплинарная комиссия получает официальную зарплату в кассе… ГПУ. Возможно, комиссия примет решение против Холодницкого, но потом обжалуют это через суд.

Что касается международных последствий "кейса Холодницкого", то ситуация довольно простая. До недавнего времени международные партнеры, особенно посольство США, поддерживали его и старались помирить главу САП с руководителем НАБУ. Этого не скрывал и сам Холодницкий. Однако теперь, после непубличных уверений, что Назара Ивановича прямо-таки "вызвали" в упомянутое дипломатическое учреждение, возникают сомнения, что его будут поддерживать и в дальнейшем. В Брюсселе же, наоборот, эту ситуацию расценивают как непримиримую борьбу между двумя антикоррупционными органами, а точнее — их руководителями.

Самое главное в этом кейсе — понять, почему генеральный прокурор пошел на такой рискованный шаг, озвучивая требование уволить Холодницкого, подыгрывая позиции Сытника, а потом — резко изменил вектор своей позиции. Очевидно, Юрий Луценко решил полноценно и окончательно "стравить" два новообразованных антикоррупционных органа — НАБУ и САП — между собой, получив для себя политические дивиденды, и подарить куму чучело независимого прокурора во главе САП. Властная верхушка в очередной раз впутывает Бюро в ситуацию, в которой не так просто разобраться обычному украинцу, который все еще путается в многочисленных аббревиатурах новообразованных органов. Таким образом, дискредитируются сразу две структуры.

Вот почему в рамках этого возникает только один вопрос: сможем ли мы сохранить единственный независимый орган правопорядка — Национальное антикоррупционное бюро Украины — до следующей смены т.н. политических элит?