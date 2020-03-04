Как прошмыгнуть в премьеры

Новоиспеченный премьер Денис Шмыгаль две недели назад в интервью заявил, что украинская экономика растет, курс гривни в Украине никем не контролируется, инвесторы (в лице Американской торговой палаты и Европейской бизнес-ассоциации) очень довольны происходящим в стране, и на самом деле где-то в кулуарах ходят толпы потенциальных инвесторов, которые готовы и хотят работать в Украине, просто не сейчас.

Главным недостатком предыдущего премьера была неспособность открыто говорить об экономических проблемах страны. Он считал, что можно быть эффективным главой правительства, лишь манипулируя данными и имитируя бурную деятельность. Да, небезосновательно гордился тем, что не воровал, но личным примером доказал, что иногда потерять можно гораздо больше, чем украсть.

Шмыгаль не такой, ему пиар не так важен, но он рискует наступить на "гончаруковские" грабли, если не начнет откровенно говорить о кризисе в промышленности, необходимости сложного выбора между контролируемой девальвацией и секвестром госбюджета, дисбалансах внешней торговли, наведении порядка в фискальной политике и многом другом. Он опытный менеджер и качественный исполнитель, при правильно поставленных задачах способный добиться достойных результатов. Но судя по его публичным высказываниям, он — не выдающийся экономист и искатель нестандартных решений, а хороший бухгалтер и относительно состоявшийся бюрократ. Хватит ли этого, чтобы с минимальными потерями пережить глобальные рецессию и кризис, безусловно влияющие на нашу экспортную экономику, коллапс госфинансов, остановку реформ, сокращение производства и нарастающее напряжение в сфере занятости, долговой кризис и напряженные взаимоотношения с международными финансовыми организациями?

Денис Шмыгаль — инженер-экономист, окончивший Львовскую политехнику. Дополнительно обучался в Канаде, Бельгии, Германии, Финляндии, Грузии. Везде повышал управленческие навыки. Свободно владеет английским и польским. В свое время успел поработать и бухгалтером, и финансовым директором, и руководителем экономического департамента Львовской ОГА, и замом в областном управлении фискальной службы. При этом был достаточно эффективным и востребованным как на госслужбе, так и в реальном секторе. И нигде надолго не задерживался.

Шмыгаля неоднократно называли человеком Ахметова, потому что с 2017-го он работал в ПАО "ДТЭК Западэнерго", а в 2018-м стал директором Бурштынской ТЭС. Но слабо верится, что акционер ДТЭК лично собеседует и назначает рядовых руководителей всех находящихся в его собственности предприятий. По словам самого Шмыгаля, за два года работы в структурах ДТЭК он Рината Ахметова "видел только по телевизору". Верим.

Судя по публичным высказываниям Шмыгаля, по работе в ДТЭК он до сих пор скучает. А вот жители окрестностей Бурштынской ТЭС по нему — нет. Будучи директором ТЭС, Шмыгаль предлагал возобновить активное использование зольных отвалов возле окрестных сел, и так несколько раз в году заметаемых зольными бурями. Шмыгаль планировал повысить золоотвал еще на 25 см, так как СКМ решила нарастить продажи золы, чтобы и на этом заработать. Установить системы подавления пыли он тоже обещал, но когда-нибудь потом, в перспективе. Такая исполнительность похвальна, но такая беспринципность настораживает.

Несмотря на то, что Ахметов уже стал фактором влияния на решения Банковой, он наверняка знать не знал, какой ценный кадровый резерв взрастил на золах Бурштына. А вот в группе Коломойского надежды возлагались как на перезрелого, прошедшего с олигархом путь от Приватбанка до Монобанка Сергея Тигипко, так и на незрелого Дениса Шмыгаля, трепетно взращиваемого близким Коломойскому Игорем Палицей. Чего последний, к слову, не скрывает. И группа Коломойского, в отличие от Ахметова, очень довольна, что хотя бы эта ставка сыграла. Вопрос, оправдает ли Шмыгаль их ожидания.

Первым тестом на совместимость должна стать публикация "Урядовим кур'єром" решения КМУ Гончарука о снятии "коломойского" руководителя "Центрэнерго", принятого, но до сих пор не обнародованного. Посмотрим, не разойдутся ли в этот раз заявления Шмыгаля с его действиями. Раньше расходились.

Например, будучи замначальника налоговой Львовской области, Шмыгаль запомнился акцией "Хабарників до в'язниці", когда предложил предпринимателям сообщать на его личную почту о фактах давления со стороны фискалов. В рамках этой же "акции" Шмыгаль призвал бизнес быть честным, платить налоги в полном объеме, не давать взяток, а жалуясь на фискалов, не бояться называть конкретные фамилии. О результатах инициативы Шмыгаля неизвестно. Известно, что при нем так и не был закрыт местный пункт таможенного контроля, построенный и опекаемый львовским "королем контрабанды" Сергеем Бадяком. А сам Шмыгаль о Бадяке отзывается с пиететом, называя его успешным предпринимателем и образцовым инвестором. Видимо, никто ему в "личные" так и не бросил кляузу на инвестора-предпринимателя.

Еще Шмыгаль отличился в ГФСУ тем, что попал в список сотрудников, не подавших имущественные декларации и люстрационные заявления. Декларация Шмыгаля не самая "выдающаяся", — большая часть движимого и недвижимого принадлежит его жене. А вот люстрации он мог опасаться, так как в 2012-м прошел в кадровый резерв Виктора Януковича "Новая элита нации". Что, в общем, не преступление (так как Шмыгаль на госслужбе с 2009-го, с небольшими перерывами), но говорит о его давнем стремлении делать карьеру чиновника и политика. И как о госчиновнике, о нем отзываются положительно. Собеседник ZN.UA характеризует Шмыгаля так: "Исполнительный и опытный управленец, готовый на компромиссы, и способный переговорщик. Ориентирован на результат, а не пиар. Лажать не будет".

Его не назначили главой Львовской облгосадминистрации, потому что Андрей Богдан боялся усиления "львовских", которые все как один сторонники Порошенко. Но терять ценного специалиста не стали и отправили руководить Ивано-Франковской ОГА. Дальнейший карьерный рост Шмыгаля не связан с чьим-либо лоббизмом. Он просто импонирует Зеленскому и вызывает у него доверие. И не удивительно, учитывая, что предыдущий состав Кабмина работал под лозунгом "Ни дня без факапов!". Но связей в Киеве у Шмыгаля нет, зато на Львовщине — хоть отбавляй, и его приход в правительство неизбежно приведет к тому, что "львовские" потянутся к столице. Это пока, пожалуй, единственный потенциальный конфликт Шмыгаля с правящими элитами.

Будет ли он справляться, учитывая сверхсложные условия, в которых придется работать? Да, Шмыгаль — командный игрок, но он эту команду не выбирал, он просто присутствовал при отборе. Сработается ли он со сборной солянкой и сможет ли стать лидером, а не ретранслятором, — вопрос. Еще больший — на чьей стороне в итоге будет играть Шмыгаль и насколько агрессивно? На первый взгляд, ему будет сложно принимать решения, ограничивающие аппетиты Коломойского, да и показывать МВФ средний "палицу".

Да, Шмыгаль, проработав всего шесть месяцев, был назван одним из самых эффективных глав облгосадминистраций при новой власти. Но эффективность глав ОГА измерялась количеством предложенных инициатив, а количество далеко не всегда говорит о качестве. Мое внимание, например, привлекла одна маленькая, но показательная история из этого прошлого Дениса Шмыгаля.

В сентябре минувшего года тогда еще главе ОГА Ивано-Франковской области Шмыгалю мелкий фермер пожаловался на руководство местной сельрады. В течение двух лет фермер платил за аренду земельного участка землеуправителю сельрады, хотя тот не являлся его собственником, а земля вообще оказалась государственной. Когда правда всплыла, фермер обратился в полицию, платить за аренду перестал и подал документы в сельраду, чтобы взять землю в аренду официально. Все сделал правильно, но… Полиция бездействует, сельрада предпринимателя игнорирует, а в хозяйстве фермера неизвестные сломали 700 кустов голубики и порезали колеса трактора. История простая и решаемая, особенно для "суперэффективного" главы ОГА. Но Шмыгаль, выслушав фермера, первым делом отругал его за то, что он два года платил "местному барыге, собственноручно создав себе эти проблемы", а потом добавил, что не уверен, что данный вопрос вообще может быть им решен. А ведь это проблема наноуровня. Как же поведет себя Шмыгаль, столкнувшись с макровызовами?

Хочется обнадежиться, что "надо было не платить этому барыге и собственноручно создавать себе проблемы" он будет смело отвечать ходокам Игоря Валерьевича, Рината Леонидовича, да и, вероятно, Петра Алексеевича. Что акция "Хабарників до в'язниці" возобновится и станет-таки результативной. Что эффективность КМУ будет измеряться не количеством инициатив, а стабильным и уверенным ростом экономики и доходов населения. Но ой как бы не оказалось в итоге, что данный вопрос вообще не может быть им решен.