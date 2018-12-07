Как дома в историческом центре Киева у киевлян забирали

Активисты утверждают, что София Киевская и исторический центр Киева, включая ряд других памятников архитектуры, находятся под угрозой уничтожения из-за незаконных действий влиятельных украинских политиков.

Что именно происходит, и почему ситуация нагнеталась, попытаемся разобраться.

Во времена каденции мэра Киева Леонида Черновецкого решением Киеврады от 08.02. 2007 №62/723 "О Программе приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2007–2010 годы" был утвержден перечень из 884 объектов недвижимости, которые находились в коммунальной собственности г. Киева и подлежали приватизации. В него входил и дом по адресу ул. Рейтарская, 8-5-б, разделенный на три части, общей площадью 1617,1 кв. м.

Другую часть здания, площадью 473,8 кв. м, включили в перечень под приватизацию решением Киеврады от 31 марта 2011 г. №100/5487 "О Программе приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева".

Общая же площадь здания составляет 2332 кв. м, если верить решению той же Киеврады от 2003 г.

Постепенно дом начали покупать, тоже частями. Однако делалось это непублично: без упоминаний в СМИ и реального аукциона.

Владельцами здания стали разные частные компании — "Рейтерс" и "Георгиевский резиденс", но объединяют их родственники реальных собственников — тесть главы ГФС Романа Насирова и сестра бывшего секретаря Киеврады, а ныне народного депутата Олеся Довгого.

Напомню, что Насирова подозревают в нанесении убытков государству на сумму свыше 2 млрд грн. В 2017 г. о подозрении ему объявили детективы НАБУ.

У Довгого были проблемы с законом в деле злоупотребления служебным положением, которое вылилось в убытки для территориальной общины Киева на сумму 81,7 млн грн. В 2017 г., за подписью генпрокурора Юрия Луценко, ему сообщили о подозрении, однако уже через три месяца САП сняла с него все обвинения.

Украинская правда

Согласно информации из ЕГРСР об уголовном производстве №32012110070000045 в отношении здания на Рейтарской, схема была такая: Управление коммунальной собственности Киева вошло в сговор с третьими лицами (вероятно, это представители компаний Довгого и Насирова) и продало коммунальное имущество без проведения открытого аукциона, используя подконтрольные субъекты хозяйствования, в частности ООО "Абриль-студио". По заниженной стоимости совершено незаконное отчуждение объектов недвижимости, находившихся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева, в пользу третьих лиц, в том числе ООО "Георгиевский резиденс".

Точное время совершения преступления не указано, а городской бюджет тогда недополучил, по оценкам следствия, 4,6 млн грн. То есть приватизация состоялась с процедурными нарушениями и по значительно заниженной денежной оценке.

Квалификация же уголовного производства, следствие по которому ведет прокуратура г. Киева, — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

В общем, афера с отчуждением недвижимости в пользу компаний Насирова–Довгого касается не только дома на Рейтарской.

Так, согласно данным из реестра судебных решений, аресты в уголовном производстве по отмыванию доходов налагались также на здания по ул. Крещатик, 29/1; ул. Богдана Хмельницкого, 63; ул. Парковая дорога, 6а; ул. Пушкинская, 38 и еще, как минимум, шесть объектов недвижимости (перечень не исчерпывающий). Сам же дом на Рейтарской, 8-б пока что арестован судом, — его нельзя отчуждать.

ООО "Абриль-студио"

Эта фирма зарегистрирована в июле 2009 г. с уставным капиталом 63 тыс. грн.

Но уже спустя два месяца она без открытого аукциона приобрела по заниженной стоимости — около 2,6 млн грн — дом, в котором находился книжный магазин "Сяйво".

Что касается "Речдоку", то, согласно данным из того же Единого госрегистра судебных решений, по заниженной стоимости из коммунальной собственности недвижимость выкупали через фирму ООО "Абриль-студио", а уже от нее здание на Рейтарской попало в компании "Георгиевский резиденс" и "Рейтерс". Последняя позже передала право собственности на свою часть дома компании "Георгиевский резиденс".

Половина уставного капитала ООО "Георгиевский резиденс" принадлежит Александру Глимбовскому, тестю экс-председателя ГФС Романа Насирова. Остальные 50% — сестре народного депутата Олеся Довгого Оксане Гуляевой через ООО "Рейтерс".

Данные из сервиса Yocontrol свидетельствуют, что с фирмой-прокладкой "Абриль-студио" связано еще, по меньшей мере, 160 разных компаний.

Но интересен даже не сам факт такого большого количества фирм, а то, что все они зарегистрированы по одному адресу: г. Киев, ул. Бассейная, 9, квартира (комната) №3.

Мне удалось наведаться в дом по указанному адресу и поинтересоваться у местных жителей о наличии компаний по этому адресу, однако никто о возможном размещении там более 160 компаний не слышал.

Но вернемся к истории с домом на Рейтарской.

Согласно ответу на запрос народного депутата Мустафы Найема, 16 марта 2018 г. был приватизирован еще один дом непосредственно вблизи Рейтарской, 8-б — здание, раньше принадлежавшее департаменту здравоохранения, по адресу переул. Георгиевский, 9.

Новым владельцем стала фирма ООО "Глобал Инвест", которая выиграла аукцион и приобрела дом за сумму более 102 млн грн.

Но в аукционе, кроме нее, принимали участие еще четыре компании: "Драгон капитал инвестментс", "Тардис групп", "Филики Этерия", "Шаратан".

Три из четырех компаний зарегистрированы на Кипре и являются офшорными.

Но все они связаны с ООО "Юнит Финанс".

А основатель "Юнит Финанса", согласно данным сервиса Youcontrol, — то же ООО "Глобал Инвест", также зарегистрированное на Кипре.

Таким образом, аукцион имеет все признаки фиктивного, ведь проводился он с участием связанных между собой компаний, за которыми, вероятно, стоят одни и те же владельцы. И кто бы его ни выиграл, конечным выгодополучателем станут те же лица.

Анализ связей ООО "Глобал Инвест" свидетельствует, что эта фирма может быть подконтрольной другой — уже знакомой нам "Георгиевский резиденс".

Тем временем данные из открытых реестров указывают, что компании "Глобал Инвест" и "Юнит Финанс" входят в группу компаний "ХИГ", которую контролирует олигарх Василий Хмельницкий — бывший народный депутат от Партии регионов, неоднократно становившийся фигурантом антикоррупционных расследований.

Зачем же компаниям, связанным с одиозными политиками, нужны здания в исторической части Киева, расположенные в непосредственной близости друг от друга?

Мы не можем знать этого доподлинно, но можно предположить, исходя из данных об уставных видах деятельности этих компаний. И если в ООО "Георгиевский резиденс" предусмотрена довольно невинная деятельность в виде предоставления в аренду недвижимости,

то уже в ООО "Глобал Инвест" — все намного интереснее. Ведь компания, которая приобрела дом в Георгиевском переулке, специализируется лишь на одном — на возведении зданий и сооружений.

И именно эта компания строила раньше ТРЦ Ocean Plaza, ЖК RiverStone и Парковый город.

Похоже, связанные между собой фирмы не просто так стали владельцами сопредельных домов.

Можно предположить, что элитную недвижимость в центре столицы выкупали с целью вести новое строительство.

Какое именно — знают в "Речовому доказі".

"Речовий доказ"

В доме на Рейтарской, 8-б размещается галерея "Речовий доказ".

Раньше она называлась Educatorium. Там происходили выставки, лекции, концерты и различные художественные мероприятия. Галерея успешно функционировала несколько лет, но с лета 2018 г., когда всем домом завладел "Георгиевский резиденс", у арендаторов начались проблемы: сначала фирма стала неоднократно требовать повышения арендной платы, а когда арендаторы отказали, поскольку это не было предусмотрено договором, начала грозить принудительным выселением.

Natalie Sedletska / Facebook

Реакцией на такие действия стало создание проекта "Речовий доказ", поскольку дом признан именно вещдоком в упомянутом выше уголовном производстве об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Цель проекта — сохранить памятники архитектуры на ул. Рейтарской, не допустить нового строительства в историческом центре Киева, создать сквер Георгия Нарбута, и еще ряд общественных инициатив. Среди требований — и наказать причастных к схеме расхищения собственности территориальной общины Киева, и вернуть здания в коммунальную собственность.

Одним из координаторов проекта является активист Назарий Кравченко.

Для реализации задуманного активисты и художники работают в разных направлениях: от концертов и акций под Генеральной прокуратурой для привлечения внимания к проблеме, а также расклеивания плакатов, наклеек, обращений в Киевраду — до проведения масштабной Block Party.

К мероприятию приобщаются различные предприниматели, работающие на Рейтарской, чтобы на собранные средства провести благоустройство улицы и сквера Нарбута.

Кроме прочего, основание этого сквера значительно усложнит возможности для строительства и позволит пополнить Киев еще одной удобной локацией для отдыха горожан.

Активисты, художники и предприниматели уже неоднократно обращались в Киевраду с таким предложением, и на сайте органа местного самоуправления есть соответствующий проект решения, представленный депутатом Васильчуком.

Тем не менее, пока неизвестно, когда именно и на каком пленарном заседании будет рассматриваться этот вопрос.

За время существования "Речдоку" уже произведено несколько атак на галерею и сквер: в здании незаконно выводили из строя систему электроснабжения, титушки пытались несколько раз установить забор в сквере, а однажды представители "Георгиевского резиденса" пошли на откровенное мошенничество, попытавшись передать право аренды дома постороннему лицу.

Назарий Кравченко считает, что эти действия совершаются с единственной целью — принудить активистов отступить и подготовить квартал к новому строительству.

"Мы проверили, чем занимались фирмы, связанные с Довгим и Насировым, которые незаконно завладели рядом домов на Рейтарской, и исследовали информацию из собственных источников. Есть все основания считать, что в планах застройщика — снести исторические здания в охранной зоне ЮНЕСКО и начать строить многоэтажный отель".

Вместе с тем Кравченко предлагает свою концепцию для улицы — создать музейную милю.

"Я думаю, что нам следует отойти от простого желания не позволить здесь (на Рейтарской. — С.С.) строительство. Нам нужна своя музейная миля в Киеве, вроде той, которая сейчас есть в Нью-Йорке и Берлине. Это должна быть часть Рейтарской, наполненная культурными объектами, в которую будут входить и сквер Нарбута, и галереи, и музеи. Нам нужна своя культурная Мекка, и лучшего места, чем вблизи Софии, не найти. А таких проектов, к сожалению, пока в Украине нет".

Более широкое заявление о музейной миле сообщество "Речовий доказ" уже делало раньше на своей странице.

Что победит? Желание провластных политиков застроить центр новыми многоэтажками — или инициатива общины по созданию нового культурного пространства?

Пока прогнозировать трудно.

Хотелось бы, чтобы ситуация разрешилась положительно.

Но доподлинно понятно одно: точка в этой истории появится тогда, когда ситуация дойдет до фазы открытого противостояния.

И очень важно, чтобы к тому времени правоохранительные органы, Кииврада и Антимонопольный комитет дали свою оценку происходящему с архитектурным наследием улицы Рейтарской.