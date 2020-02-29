Изменения в правоохранительной системе: между своими и домашними

После прошлогодней победы Зеленского Андрей Богдан как один из ключевых архитекторов президентской кампании возглавил его "канцелярию", а следовательно — расставлял близких себе людей на ключевые должности, в частности и в сфере уголовной юстиции. Сегодня же ситуация изменилась, Андрея Богдана сменил на должности "старый офис". Условно к "кварталовцам" можно причислить и Андрея Ермака, в последний год представлявшего Зеленского на международной арене. Результаты в этой сфере сделали Ермака таким близким к "первому", что после ватиканского вояжа Зеленский, уставший от богдановского "везувия", сменил руководителя своей "канцелярии".

Поэтому никого не должна удивлять дальнейшая замена представителей Андрея Иосифовича представителями Андрея Борисовича. При этом есть несколько нюансов, которые нельзя игнорировать анализируя ситуацию. Прежде всего, на весь список должностей руководителей правоохранительных органов и прокуратуры существуют выданные ранее гарантии сохранения кресел (НАБУ и САП). Во-вторых, часть мест уже занята близкими к Зеленскому людьми, как, скажем, главы СБУ или ГБР. Они, независимо от внешнего и внутриструктурного отношения, могут уйти с должности лишь по "собственному желанию", продиктованному президентом. В-третьих, есть сложные процедуры увольнения — например замена Генерального прокурора. Впрочем, процедурные сложности, как подтвердила практика, для ЗеКоманды не станут проблемой: ей нетрудно сконструировать новые юридические механизмы, "бегущие по лезвию" законности.

Следует помнить еще один момент. Андрей Ермак никогда не имел дела с внутриполитическими процессами, особенно с работой органов уголовной юстиции. И если Богдан неоднократно вдоль и поперек пересекал юридическую карту, понимая, какой винтик за что отвечает, то Ермак попробует усилить свои позиции участием тех, кто соображает в деле. Это и является главным риском, ведь Богдан не только шутливо напевал "Холодно" в Нормандии, но и умел отказывать влиятельным людям, если их просьбы противоречили его собственной позиции или представляли угрозу для Зеленского. Ермак не будет с улыбкой тролля цитировать Вакарчука, но и не откажется посоветоваться с Сергеем Шефиром, Игорем Коломойским или Арсеном Аваковым о кадровых перестановках. Как известно, у этой четверки весьма хорошие отношения и стабильная коммуникация. Тем временем глобальные интересы президента точно не всегда коррелируются с позицией дуэта Аваков—Коломойский. Понимая этот факт, Ермак может стать весьма успешным визирем.

Кроме этого, не следует забывать и о фундаментальных вещах. Обещанные Зеленским реформы должны проходить по понятному сценарию. Желательно закрепить его в документальной форме, а не просто провозгласить в виде обещаний. Поэтому в повестке дня снова должна появиться разработка концепции реформы уголовной юстиции. Предыдущему документу уже 12 лет. Подавляющее большинство тогдашних запланированных мер были реализованы. Насколько известно, летом соответствующий документ значился за генпрокурором Рябошапкой, сейчас он снова актуализировал процесс разработки. Но метод утверждения выработанного плана — указ президента Украины.

Тем временем рассмотрим зоны потенциальных изменений, где влияние Богдана трансформируется в интересы Ермака. Традиционно к важнейшим "правоохранительным" органам причисляют: Офис генпрокурора, Службу безопасности Украины, Министерство внутренних дел (включая Нацполицию), Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Не следует забывать также, что в Офисе президента сидит "куратор" направления — Андрей Смирнов, все еще имеющий бесперебойный доступ к президенту. Непонятно, остается ли он на должности. Ряд депутатов от "Слуги народа" видят Смирнова как первое лицо "на выход". Хотя, скорее всего кадровые вопросы с заместителями Ермак будет решать комплексно, что не исключает даже изменения структуры ОПУ.

Офис Генерального прокурора. После парламентских выборов Генпрокуратуру возглавил Руслан Рябошапка, занимавший до этого должность заместителя главы Офиса президента Андрея Богдана. Некоторые эксперты в связи с отставкой последнего прогнозируют неизбежное увольнение Рябошапки. Это же предположение более недели назад начали разгонять и подшефные Коломойскому депутаты. Пока подтверждения этому нет. И вообще, соответствующий процесс несколько усложняется тремя факторами: процедура увольнения включает не только представление президента Украины, но и голосование в парламенте; пока что в горячей фазе находится масштабная реформа органов прокуратуры; Рябошапку прямо поддерживают западные партнеры, в том числе и часть "голосов" Соединенных Штатов. Да и кто другой захочет вступать в игру, когда нужно завершать начатую реформу? Слишком рискованный сценарий. А вот на готовый "торт" претенденты найдутся — это понятно. Хотя близкий к Баканову претендент на первого заместителя с перспективой на главное кресло на Резницкой еще выбирает: может, НАБУ или САП лучше?

Кстати, именно о необходимости завершения реформы действующим генпрокурором говорили близкий к окружению Авакова глава профильного комитета Верховной Рады Денис Монастырский, а также врио директора ГБР Ирина Венедиктова, которую считают доверенным лицом президента Зеленского. Впрочем, из-за этого недовольство Зеленского КПД Генпрокуратуры не уменьшается. Очевидно, Владимир Александрович ждал быстрых "посадок", обещанных электорату. Между тем "быстро посадить" можно только с одним финальным результатом — международным скандалом и последующим обжалованием в Европейском суде по правам человека.

Пока приятель друга Зеленского — Сергей Ионушас — рассматривает "витрину в кондитерской", в Офис президента стал наведываться уволенный заместитель генпрокурора Сергей Кизь. Кроме походов к Андрею Ермаку, Кизь обжалует свое увольнение в "скандальном" Окружном административном суде города Киева, где умело держат нос по ветру политических перемен. В контексте этих тенденций существуют два варианта его "трудоустройства" — или заменить Кизем Рябошапку (очень рискованный для всех вариант, почему — описано выше), или именно Кизя сделать вторым первым заместителем Генпрокурора. Кто забыл, при принятии изменений в Закон "О прокуратуре" создали еще одну (всего их две) должность первого заместителя Генпрокурора. "Первым" первым заместителем еще вначале стал Виталий Касько, "вторым" — может стать Кизь.

Служба безопасности Украины четверть века находилась в состоянии монолита, о который разбивались все "зубила" попыток ее реформировать. Партнеры по НАТО уже четвертый год пытаются объяснить командам Порошенко и Зеленского, что спецслужба в таком состоянии (орган досудебного расследования с широкой подследственностью. — А.Л.) и без механизмов контроля — существовать не может. Западные партнеры подчеркивают: нужно отказаться от несвойственных функций, таких как оперативное сопровождение экономических (коррупционных) преступлений, постепенно ликвидировать функцию следствия, сосредоточиться на контрразведке и борьбе с терроризмом. И именно в такой ответственный момент потенциальных трансформаций ее возглавил близкий к Зеленскому, но достаточно удаленный от работы органов правопорядка и безопасности Иван Баканов. Сразу уточню: отсутствие предыдущего опыта работы "в системе" может сыграть как в плюс, так и в минус. Единственное, в чем я уверен, — через полгода после встречи с репрезентантами стран G7 понимание проблематики Иваном Бакановым значительно улучшилось. Как это скажется на реформе, покажет только время. Теперь об изменениях в руководстве. Баканов останется на посту до тех пор, пока это решение не изменит персонально Зеленский. Время их дружбы таково, что его можно сравнить с возрастом среднестатистического народного избранника от "Слуги народа". Доверие между ними — основа для вступления Баканова на должность и широкий мандат на изменения.

Но уровнем ниже кто-то все же может уйти с должностей. Например, наши источники говорят о возможном увольнении Дмитрия Нескоромного. Нескоромный нажаловался на Баканова президенту и, как утверждают источники в ОПУ, привел доказательства. И тут прямо повторяется ситуация полугодичной давности, когда Баканов сошелся в "принципиальном недоразумении" с экс-нардепом и своим заместителем Бухаревым. Как стало известно, нынешняя ситуация еще более острая. Нескоромный якобы посмел зафиксировать некоторые нарушения со стороны Баканова и сумел донести это наверх. На одном из заседаний глава СБУ прямо упрекал Нескоромного в бестактном поведении. Внятного ответа не получил. Понятно, что Зеленский на очередной "очной ставке", заслушав обе стороны в узком кругу, встал на сторону своего друга. Поэтому, возможно, Нескоромный за вызывающее поведение будет уволен с должности.

Аналогичная судьба может постигнуть руководство управлений СБУ в столице и Киевской области. Там "Богданом пахнет".

Теперь о Государственном бюро расследований. В конце прошлого года Зеленский своим указом уволил предыдущего директора ГБР Романа Трубу. Основанием для такого решения стало внесение изменений в профильный Закон "О ГБР" (законопроект №2116, а именно — поправка №320). В итоге Бюро возглавила близкая соратница президента Ирина Венедиктова. Первые шаги показали, что она будет продвигать на должности людей, которым лично доверяет. Ими стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Эти двое легко победили на фантастически непродолжительном конкурсном отборе во время новогодних праздников. И если первого из них — Бабикова — связывают с представлением интересов Виктора Януковича в период работы адвокатом, то второй — классический "чекист" (сотрудник СБУ. — А.Л.) с соответствующей биографией. О замене Венедиктовой говорить пока нет смысла. Именно ее длительное время поддерживал Зеленский, поэтому конкурс может быть спроектирован таким образом, чтобы победил человек, которому президент Украины доверяет больше всего. Будут ли конкуренты у Ирины Валентиновны? Конечно, будут. Шансы у них есть, хотя и не очень большие. Несколько пока непубличных ошибок, допущенных ею в последние дни, могут иметь последствия. Однако проведение конкурса, по нашим данным, будут притормаживать. Зачем? Есть два логичных, но противоположных объяснения. Первое — чтобы Венедиктова смогла показать результаты (например, руками своих подчиненных собрать доказательства преступных действий Петра Порошенко, в отношении которого открыто 16 уголовных производств). Второе — чтобы неопытная руководительница продемонстрировала свою неспособность управлять Бюро. Да, не всем в окружении президента она нравится. Именно от ее работы и результатов будет зависеть рост шансов остаться на посту.

Министерство внутренних дел напоминает Ильича на постаменте в 1990-х. Если изменения, то лишь в виде контрастного обливания водой ради блеска старых контуров коммунистического прошлого. Фундаментальных изменений во времена руководства Арсена Авакова не произошло. Откровенно говоря, при нем их и не приходится ожидать. Рассказы о создании патрульной полиции, переаттестации полицейских и тому подобных вещах можно оставить незнакомым с внутренней кухней иностранным журналистам. Но и они быстро начинают понимать, что реформа МВД — это как обещание построить коммунистический рай. При этом как при Порошенко, так и при Зеленском Арсен Борисович остается одним из самых влиятельных политиков. Будем откровенны, Аваков постоянно втягивает всех в свою политическую игру. Так было пять лет с Петром Порошенко, сейчас он уже дважды разыграл свою партию, когда привлек в роли свадебных генералов президента и Генпрокурора к скандальному брифингу об убийстве журналиста Павла Шеремета и отметился в свежей истории с эвакуацией украинцев из китайского города Ухань на Полтавщину. Безусловно, в политических играх Аваков легко переигрывает неопытных политиков, особенно если их окружают близкие к Арсену Борисовичу товарищи. Так что на отставку Авакова рассчитывать не следует. Но и к желательному для него премьерству Зеленский не готов. А вот "первый вице-премьер — министр МВД" при премьере, скажем, Шмигале — это, как на сегодняшний день, наиболее актуальный вариант. Впрочем, варианты будут тасоваться вплоть до начала внеочередного заседания совета 4 марта.

Национальное антикоррупционное бюро, а точнее — его директор Артем Сытник находится в типично сложной ситуации. С одной стороны, детективы периодически демонстрируют очередное резонансное задержание высокого должностного лица по признакам совершения коррупционного правонарушения. Но каждый кейс буквально грузнет в судебных процессах нереформированных местных судов. Высший антикоррупционный суд, в свою очередь, работает лишь несколько месяцев. С другой, — нельзя замолчать судебное решение в рамках административного процесса о привлечении Сытника к ответственности за коррупционное правонарушение. Безусловно, это репутационное пятно на биографии Артема Сергеевича. Однако очевидно другое — этот факт никак не коррелируется с возможностью уволить Сытника с должности директора НАБУ. Такого основания для увольнения в законе нет. Хотя группе Коломойского закон не указ, они манипуляциями собрали свыше 200 подписей под незаконным постановлением об увольнении директора бюро и зарегистрировали его в Верховной Раде. Сразу же на ситуацию отреагировали гражданское общество, посольство США и представители стран G7. Пока что Сытник остается в должности. Но есть два "но". Коломойский с Аваковым способны собрать голоса за изменение закона и снятие Сытника по примеру Трубы? Демократы, поддерживавшие НАБУ и его лидера, точно сохранят влияние на политику в отношении украинских антикоррупционных органов?

Рассмотрим ситуацию и в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Безусловно, САП является структурным подразделением Офиса Генпрокурора, но имеет определенные гарантии. Рассматривать САП нужно лишь в связке с НАБУ. В начале года ходили слухи, что Назар Холодницкий напишет заявление об увольнении ближе к своему дню рождения — 31 января. Однако дата прошла — Холодницкий в должности. Возможно, это связано с тем, что до завершения срока его полномочий осталось немногим более полугода. В конце концов, пан Холодницкий и сам бы уже ушел с этой должности, но энтомолог Игорь Валериевич приколол экспонат к месту — не дернешься. Да и в последнее время периодически звучит фамилия преемника… Давида Сакварелидзе.

В конце концов, если не будет досрочного увольнения Холодницкого по собственному желанию, провластным элитам понадобится лишь правильно делегировать в конкурсную комиссию своих представителей, а те, в свою очередь, проголосуют за нужного кандидата. Таким образом, через функцию процессуального руководства можно будет контролировать расследования НАБУ.

Вдобавок ко всему перечисленному следует заметить, что перед Зеленским открывается еще одна возможность найти кандидатов на вакантные должности. Решение Европейского суда по правам человека в отношении люстрации вступило в силу. ЕСПЧ решил, что Закон "Об очистке власти" применялся весьма широко, охватывая нерелевантное количество должностей, а это, в свою очередь, привело к увольнениям лишь на основании занятия соответствующих должностей в госслужбе в течение более года во времена президентства Януковича или на основании занятия должностей в коммунистической партии СССР до 1991 года. Несколько десятков лиц (а может, и добрая сотня) сбросят путы люстрационных запретов как только свое слово скажет КС. Тем временем это замечание точно не должно стать ориентиром для Зеленского, которому иногда маловато кандидатов на должности. Министр юстиции Денис Малюська уже предложил составить комиссию, которая бы рассматривала соответствующие вопросы в ad hoc режиме. Логичный шаг, но увидим, как этот механизм сможет функционировать.

Будет ли стараться Зеленский брать под полный контроль все органы правопорядка и безопасности? Очевидно, да. По крайней мере — руководство. Но преданность и профессионализм не идут автоматически рука об руку. А порядочность и профессионализм — важны. Не для президента — для страны. В процессе децентрализации, которая все больше углубляется, только качественной системой органов правопорядка и правосудия можно хотя как-то останавливать как кустовую коррупцию на местах, так и пламя сепаратизма, способное вспыхнуть в разных регионах страны. Финансы вместе с реальной властью все больше будут оседать в регионах и Киеву придется либо превратиться в туристический центр, либо заниматься санацией феодалов при участии органов безопасности (прежде всего СБУ) и правопорядка (ГБР, НАБУ и со временем БФР). Здесь не может быть простых решений, ведь контроль предполагает и политическое вмешательство в деятельность правоохранительных органов пока мы не станем государством с сильными учреждениями. Часть экспертной среды не устает повторять, что органы должны становиться независимыми. И они правы. Но в условиях неразвитой демократии "независимость" на первом этапе от провластной партии быстро трансформируется в зависимость от ее оппонентов. Руководители органов правопорядка ищут себе если и не "контролеров", то как минимум союзников.

Страну разрывает в клочья не только война на Донбассе, ее раздирают и внутренние недоразумения, которые из года в год будут лишь нарастать. Олигархические группы могут быть союзниками президента лишь временно. Глобально — они его оппоненты. И лучше пусть его вспоминают как автократа, который не потерял страну и рубил с плеча, чем как слабого неопытного политика, который дал региональным элитам и кремлевским прихвостням растащить Украину на куски. Только потому, что хотел от силовиков лишь щенячьей верности.

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