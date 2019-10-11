Именем роста взаимной торговли

В ходе своей первой встречи с Владимиром Зеленским Александр Лукашенко не только делал все, чтобы максимально понравиться своему новому и молодому коллеге. Белорусский президент также по максимуму решал вопросы взаимной торговли.

Напомним, что первый "Форум регионов Беларуси и Украины" прошел год назад в Гомеле: там встретились Порошенко и Лукашенко. Начало было положено, хотя, надо заметить, украинская сторона долго не понимала (и с трудом понимает до сих пор), зачем вообще нужно подобное мероприятие. Но это в Украине как-то не принято, чтобы президент лично решал внешнеторговые вопросы своей страны. В Беларуси же, где 85% экономики приходится на государственный сектор, заведено прямо противоположное: Александр Лукашенко не стесняется в ходе переговоров предлагать коллегам-президентам заключать вполне конкретные бизнес-контракты.

Так было и в Житомире. Информагентство БелТА с восторгом рассказывало, что на втором "Форуме регионов Беларуси и Украины" были заключены контракты более чем на полмиллиарда долларов США. Год назад на первом форуме сумма составила порядка 150 млн долл.

Поговорили обо всем

Александр Лукашенко, общаясь с Владимиром Зеленским перед телекамерами, раз за разом подчеркивал, что торгово-экономические отношения — это основа сотрудничества. "Мы с вами договорились, что 5,5 млрд или 6 млрд долл. США у нас в этом году будет товарооборот — это ничто. Ваше предложение, что мы можем достичь и 10 млрд долл. Больше 8 млрд долл. было в прежние годы", — отметил он. После России Украина является важнейшим торговым партнером для Беларуси. Для Украины же Беларусь — пятая в списке внешнеторговых партнеров.

В сфере экономики прежде всего обсуждали энергетику. "Я не хочу скрывать, но и не очень-то буду раскрывать содержание наших переговоров в узком составе, но мы сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков. Владимир Александрович, тут много журналистов, и они могут истолковать мое заявление, как будто мы против России или Китая нацелены. Да нет. Мы добрые, нормальные люди. Мы не хотим против кого-то дружить, воевать, — мы должны быть сильны, — сказал Лукашенко. — Есть и серьезные предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества, которые создает открытие украинского рынка электроэнергии. Мы уже заключили ряд коммерческих контрактов на ее поставки в Украину. А с запуском Белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики".

В ответ Зеленский перечислил, что именно является приоритетным во взаимоотношениях Украины и Беларуси: "Приоритетом наших торгово-экономических отношений является в первую очередь сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленность и производственная кооперация, а также взаимодействие в аграрно-промышленном комплексе. Я приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству и хочу, чтобы история взаимоотношений между Украиной и Беларусью была историей успеха и прогресса".

Лукашенко отметил, что у него есть единственная просьба: "Если договорились, давайте сделаем. Если не надо, не хотим, мы должны честно сказать, как родные люди: это пока не интересно или нельзя, это делать не будем. Но если решили дно углубить на Припяти и Днепре, давайте углубим".

Причем речь в данном случае даже не велась о европейском водном коридоре Е40, который с участием Польши, через Украину и Беларусь, должен соединить Балтийское и Черное моря. Обсуждалось просто восстановление судоходства по Днепру и развитие портового хозяйства. Лукашенко вспомнил момент, когда в ходе уборочной кампании Украина попросила поставить больше дизтоплива и бензина: "Оказалось, вагонов нет. Бочки эти собирали со всего света, чтобы поставить сюда. А была бы дорога по Днепру, Припяти, у нас вообще бы не было проблем. И в обратном направлении".

Позднее Лукашенко заметил, что в экономической сфере он с Зеленским смог обсудить самые разные вопросы, вплоть до возможности совместных съемок кино. "Сваты" хотели снять. Война началась — "Сваты" не сняли. Ну, белорусские "Сваты" снимем. Мы готовы предоставить все условия. Они у нас шикарные. У вас опыт колоссальный — то, чего у нас нет. Давайте вместе создавать эти фильмы", — заключил Лукашенко.

По словам Александра Лукашенко, белорусская сторона готова инвестировать и создавать совместные предприятия в Украине по гражданским направлениям — автомобили, трактора, автотехника большой грузоподъемности, другая техника. В целом же приоритеты экономического сотрудничества Беларуси и Украины были определены так: прежде всего топливно-энергетический и агропромышленный комплексы, промышленная кооперация, транспортно-логистическая сфера. В военной сфере это проект совместной крылатой ракеты, поставки ПТУР, топлива и электроники, помощь в модернизации ЗРК.

"Есть некоторые сферы в экономике, в которых взаимная зависимость Беларуси и Украины — абсолютная. Например, сейчас основной армейский грузовик в Украине — это не КрАЗ, а "Богдан-6317". Это белорусский МАЗ-6317 (колесная формула 6×6), с самого начала созданный именно как армейский грузовик. Сегодня "Богдан-6317" тысячами собирается из белорусских машинокомплектов на заводе в Житомире, — сказал в комментарии для ZN.UA белорусский экономист Виктор Демидов. — Также Беларусь закрывает порядка 40% потребностей украинского рынка в бензине и дизтопливе, в других нефтепродуктах. Через Беларусь идет реэкспорт энергетического угля из России. В свою очередь, Украина поставляет в Беларусь очень много продуктов питания, и не только. Например, 100% белорусских кур на птицефабриках обеспечены украинскими кормами. Вообще, перечислять подобную взаимозависимость можно долго".

Наконец, Беларусь активно поставляет Украине товары двойного (военного и гражданского) назначения. Так, белорусская серная кислота используется при изготовлении взрывчатки, белорусские специальные ткани повышенной прочности для технических нужд, полотно из химических нитей, сами нити (в том числе армированные), жгуты, канаты, ткани из хлопка, в том числе специальные (негорючие, повышенной прочности) для пошива формы и спецодежды — все это в итоге идет на нужды ВСУ.

Зато они делают ракеты

На встрече с Владимиром Зеленским в Житомире Александр Лукашенко неожиданно для всех заговорил о сотрудничестве Минска и Киева в области производства ракет. Президент Беларуси попросил помощи в создании ракетного оружия. "Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли, — заявил Лукашенко Зеленскому. — У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли. Это не потому, что бряцаем оружием. Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года. Если нет, то за четыре-пять лет. И денег меньше надо будет".

По словам специалистов, речь идет о проекте крылатой ракеты "Бусел". Он появился в Беларуси еще в 2014 г. и предусматривал использование компактных газотурбинных ракетных двигателей МС-350 или МС-400 от украинской компании "Мотор Сич". По неофициальной информации, в 2015 г. разработка "Аиста" в Беларуси была свернута под давлением Кремля. Однако теперь в Минске хотят вернуться к проекту. Несмотря даже на то, что любое ракетное сотрудничества Минска и Киева неизбежно направлено против Москвы. Обязательства Беларуси в рамках ОДКБ такого точно не предусматривают.