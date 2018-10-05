Иллюзия добрососедства

В отношениях Киева и Будапешта дела идут все хуже и хуже.

Нет никаких предпосылок к тому, чтобы кризис, начавшийся год назад после принятия украинским парламентом Закона "Об образовании", разрешился в ближайшие месяцы. Иллюзии уладить проблему компромиссом, витавшие еще прошлой осенью в киевских кабинетах, развеялись ветрами с Паннонской равнины. Конфликт с Венгрией не просто углубляется. Он становится затяжным.

Очередной виток этого конфликта — принятое на прошедшей неделе в Киеве решение объявить persona non grata консула Венгрии в Береговом. По неофициальной информации, высланный сотрудник консульства — Дьердь Ваш. "Украина продолжает обострять конфликт", — сразу же обвинил Киев министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. И используя принцип зеркальности, венгерская сторона объявила нежелательным лицом дипломата из украинского посольства в Будапеште, занимавшегося консульскими вопросами, — первого секретаря Дмитрия Керечанина.

Высылка дипломатов — обычное явление в международных отношениях. Но объявление украинскими властями нежелательной персоной консула страны, являющейся членом ЕС и НАТО, — событие экстраординарное, демонстрирующее чрезвычайное возмущение Киева как действиями конкретного сотрудника венгерского консульства, так и политикой Будапешта в Закарпатье в целом. Поводом же для такого решения стали события на церемонии принятия жителей Закарпатья в венгерское гражданство, проходившей в консульстве Венгрии в Береговом. Происходящее было зафиксировано неизвестным участником церемонии на видео, а позже обнародовано.

На первый взгляд, венгерский консул действовал в рамках своей компетенции, определенной Венской конвенцией о консульских сношениях и венгерским законодательством. Но на фоне российско-украинской войны и формирования украинской идентичности, с одной стороны, и роста правого популизма в Венгрии и обострения "трианонского синдрома" — с другой, события в обеих столицах воспринимаются острее, а реакция властей становится жестче. Ужесточение же позиции Киева обусловила совокупность нескольких факторов.

Во-первых, как следует из видео, после принятия присяги официальный представитель венгерской стороны призвал присутствовавших скрывать от "государственных структур Украины" факт получения венгерского гражданства.

И хотя скандальные слова произносил не высланный консул, однако его присутствие и молчание — демонстрация пренебрежения законодательством Украины (признающего наличие у украинских граждан только гражданства нашей страны) и Венской конвенции (обязывающей дипломатов "уважать законы и правила государства пребывания"). Игнорирование подобных противоправных действий означало бы для украинской власти признание своей неспособности контролировать Закарпатье и ограниченность суверенитета Украины над этим регионом. Киев не может себе этого позволить в условиях войны в Донбассе и предстоящих президентских выборов.

Во-вторых, на фоне российско-украинской войны в Киеве постепенно осознают необходимость усиления украинского присутствия в Закарпатье: проводимая Венгрией средствами "мягкой силы" активная политика по укреплению своего влияния в одном из беднейших украинских регионов консервирует изолированность закарпатских венгров и угрожает безопасности нашей страны. И хотя в Украине полагают, что Венгрия не будет заходить в Закарпатье по "крымскому сценарию" (в том числе и по причине ограниченности ресурсов Будапешта), Киев пришел к выводу — нужно демонстративно провести красную черту. Иначе сдержанность и готовность к компромиссам будет восприниматься Будапештом как слабость украинского государства.

"Венгрия начала действовать так, словно Закарпатье — ее территория. Дело не только в выдаче паспортов или в создании должности "правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области". Если Украина не будет реагировать на подобные действия Будапешта, то эта безнаказанность приведет к непредсказуемым последствиям. Наша цель — показать, что над регионом распространяется украинский суверенитет, который мы будем защищать", — заявил в комментарии ZN.UA замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

В-третьих, на протяжении последнего года Будапешт не раз демонстрировал, что достигнутые с ним договоренности по урегулированию конфликта ничего не стоят: правительство Орбана каждый раз нарушало принятые решения, стремясь навязать украинской стороне свое видение статуса венгерской общины в Закарпатье.

Например, еще в прошлом октябре украинцы и венгры согласовали основные положения протокола, который должен был снять проблему имплементации ст. 7 Закона "Об образовании". Однако потом венгерское правительство решило не подписывать документ, чем обострило ситуацию в двусторонних отношениях. Будапешт был непоследователен и в своем решении по названию должности "правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области". Это название вызвало протест Киева, и в Будапеште после разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран пообещали переименовать должность. Однако спустя несколько дней венгерская сторона решила отказаться от этой договоренности.

Недоговороспособность Будапешта, ультимативность его требований и настроенность на конфронтацию подтолкнули Киев занять более жесткую позицию.

В-четвертых, свою роль в ужесточении позиции украинских властей сыграла фактически начавшаяся президентская кампания в Украине. Венгрия массово выдает свои паспорта жителям в Закарпатье с 2011 г. Знали украинские власти и о процедуре принятия присяги. Но видео стало достоянием гласности только в нынешнем сентябре.

"Обнародование этих кадров не случайно. Украинской власти выгодна публичная демонстрация твердости в преддверии выборов", — признал один из наших собеседников из центральных органов власти. Другой, представляющий областные власти, также убежден: "паспортный скандал" раскручен специально. Дескать, в Киеве решили пожертвовать на президентских выборах голосами венгров Закарпатья ради того, чтобы воинственной риторикой завоевать симпатии украинцев, опасающихся сепаратизма в этом регионе.

Да и в Будапеште, судя по комментарию Петера Сийярто, похоже, полагают, что действия Киева вызваны исключительно стремлением Петра Порошенко поднять собственный рейтинг: "Пока Украину возглавляет нынешний президент, подстрекательство к ненависти к венграм со стороны украинского государства не прекратится, поскольку президент считает это способом получить определенную общественную поддержку, которая сейчас очень низка".

Петер Сийярто — основной ретранслятор позиции Будапешта в конфликте с Киевом из-за Закона "Об образовании" и выдачи венгерских паспортов в Закарпатье. Однако формирует политику на украинском направлении не он, а премьер-министр Виктор Орбан. И хотя он избегает публичных комментариев по ситуации с Украиной, для главы правительства защита и расширение прав венгров, проживающих за рубежом, — краеугольный камень внешней политики.

Премьер и его сторонники полагают, что венгры за рубежом имеют право на венгерское гражданство и автономию, и жестко проводят эту политику. Данный курс властей находит поддержку у венгерских избирателей, но не у соседей Венгрии. Конфликт с Киевом из-за статуса венгров Закарпатья — не исключение в отношениях Будапешта с соседними странами. Добиваясь расширения прав венгерского меньшинства, Венгрия конфликтует по этому вопросу со Словакией и Румынией.

Так, в 2009 г. между Словакией и Венгрией разгорелся конфликт из-за принятия словацким парламентом новой редакции закона "О государственном языке". Он усиливал контроль над использованием госязыка на официальном и административном уровнях. Несмотря на обвинения Будапешта в том, что данный закон дискриминирует права венгерского меньшинства, в Братиславе заявили, что словацкие власти не пойдут на уступки в вопросе утверждения словацкого языка.

А в 2010 г. Братислава, в ответ на решение Будапешта упростить процедуру получения венгерского гражданства, юридически закрепила лишение словацкого гражданства тех, кто имеет паспорт другой страны. Естественно, это решение также вызвало недовольство правительства Орбана.

Что же касается Румынии, то из-за венгерского меньшинства, проживающего в Трансильвании, регулярно возникают дипломатические скандалы между Бухарестом и Будапештом.

После апрельских парламентских выборов в Венгрии, на которых правящая партия "Фидес" одержала убедительную победу, правительство Орбана еще более ужесточило свою позицию в отношении Украины. Показательно, что венгерская сторона не воспользовалась возможностью сгладить "паспортный скандал", отозвав консула. Наоборот, перейдя в нападение, она заявила: в Украине не запрещено скрывать двойное гражданство, а консул не нарушал законы.

Сознательно обостряя конфликт, в Венгрии полагают: Украина, воюющая с Россией, испытывающая серьезные проблемы в сфере госуправления, нуждающаяся в политической поддержке на международной арене в противодействии российской агрессии и миллиардных кредитах для хилой экономики, будет вынуждена пойти на уступки. Не случайно Сийярто заявляет, что президентские выборы в Украине "могут привести к изменению ситуации".

Но наши собеседники из правительства и внешнеполитического ведомства уверены: несмотря на то, кто выиграет президентские выборы, украинская власть и далее будет последовательна в политике укрепления суверенитета Украины в Закарпатье, поскольку иного не допустит украинское общество. Что ж, подобной убежденности украинских чиновников можно только позавидовать. Ведь если вспомнить, какие кульбиты в прошлом делали украинские президенты и премьеры во внешней политике, то становится понятно, почему у венгров появляются такие надежды.

И в Украине, и в Венгрии приготовились к тому, что конфликт будет длиться еще долго. Ни одна из сторон пока не намерена уступать. Но Киев беспокоит то, что кризис в отношениях с Будапештом влияет не только на двусторонние отношения. Он оказывает непосредственное влияние на сотрудничество Украины с ЕС и НАТО: венгры уже выполняют свои угрозы препятствовать интеграции нашей страны в эти международные организации.

Например, в июне Венгрия не поддержала выделение Евросоюзом Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. А в июле не допустила проведения заседания комиссии Украина—НАТО (КУН) на высшем уровне во время Брюссельского саммита. И этими запретами дело не ограничится.

Украинские эксперты не исключают, что кабинет Орбана пойдет на односторонние санкции в отношении Украины, применяя точечные меры на национальном уровне. При этом в Киеве считают маловероятным, что Будапешт решится применить "термоядерную бомбу" — заблокировать продление санкций Евросоюза против России, введенные из-за аннексии Крыма и агрессии в Донбассе.

"Есть вещи, которые будут играть против самих венгров. И в Будапеште это понимают", — так прокомментировал в беседе с ZN.UA стратегический советник Международного фонда "Відродження" Тарас Качка вероятность изменения позиции Венгрии по санкциям против РФ. Он предполагает, что наиболее вероятный алгоритм действий венгерской стороны в ЕС — голосование "против" по любому вопросу, касающемуся практического сотрудничества Украины и Евросоюза.

Усиливает тревогу Киева и то, что Будапешт заигрывает с Москвой. Россия же, в свою очередь, использует венгерско-украинский кризис, стремясь дискредитировать Украину. Например, на конференции ОБСЕ по правам человека, состоявшейся 11 сентября в Варшаве, делегаты из России распространяли буклеты "Венгерское национальное меньшинство в Украине. Рост насилия националистов", где говорилось о нарушении прав национальных меньшинств в нашей стране.

В самих же ЕС и НАТО, где отлично понимают мотивы венгерской стороны, порядком устали от того, что Будапешт, злоупотребляя правами члена этих "клубов", использует механизмы организаций как инструмент давления на Киев при решении двусторонней проблемы. Но в Брюсселе не хотят вмешиваться в венгерско-украинский конфликт. В том числе и потому, что нынче Украина не в числе приоритетов Евросоюза. Значительно больше Европу волнуют проблемы неконтролируемой миграции, увязшие в трясине неопределенности переговоры по Brexit, набирающий рост правый популизм, предстоящие выборы в Европарламент.

К тому же, у Брюсселя практически нет никаких реальных возможностей повлиять на Будапешт. Что и продемонстрировал конфликт правительства Орбана с институциями Европейского Союза. А как показал Брюссельский саммит НАТО, Вашингтон тоже не всегда может (или хочет) помочь: несмотря на некоторые усилия Соединенных Штатов, Венгрия так и не согласились на проведение КУН на уровне глав государств и правительств.

Зато венгры намерены использовать американцев для того, чтобы те оказали давление на украинцев. Как пояснил Петер Сийярто в преддверии своего разговора с послом Соединенных Штатов Дэвидом Корнштейном, "мы ожидаем солидарности США". Только захотят ли в Вашингтоне играть в чужие игры?

Вооруженная выводами Венецианской комиссии по Закону "Об образовании", Украина должна будет самостоятельно решить свою проблему в отношениях с Венгрией. Но, как констатировал один из украинских дипломатов, "при нынешней тактике Будапешта договариваться с венграми сейчас не о чем". Преломить ситуацию может только одно — изменение позиции венгерского премьера: Орбан должен увидеть, что этот конфликт не приносит ожидаемых результатов. В противном случае, Киеву остается только ждать, когда "Фидес" проиграет парламентские выборы. А учитывая уровень ее популярности, это произойдет еще не скоро.

На сегодняшний день в Закарпатской области, насчитывающей около 1,2 млн жителей, венгерский паспорт имеют более 100 тыс. чел. Большинство из них получают его только ради того, чтобы иметь пропуск в Европу и устроиться на легальную работу. И даже не столько в Венгрии, сколько в Германии или скандинавских странах.

"Проблема венгерского сепаратизма во многом накручена. Жители Закарпатья, имеющие венгерские паспорта, — это не потенциальные сепаратисты и предатели. Из 95 погибших в Донбассе закарпатцев — 11 этнических венгров. При этом как минимум трое из них имели двойное гражданство", — рассказал ZN.UA один из областных чиновников. По его мнению, Украина должна, наконец, решить проблему двойного гражданства на законодательном уровне и либо категорически запретить его, либо — разрешить.

Однако, несмотря на резкие заявления официального Киева о недопустимости двойного гражданства, украинские власти — президент, правительство, парламент — пока ничего не сделали для того, чтобы его запретить. Так, как это сделала в свое время Словакия. Подобная непоследовательность Киева, его хроническое невнимание к нуждам региона провоцирует Будапешт.

В условиях затяжной конфронтации с Будапештом, Киев должен, прежде всего, укреплять свои позиции в Закарпатье. Мало передавать ноты протеста и возмущаться раздачей венгерских паспортов с телеэкранов. Украинской власти нужно серьезно заняться экономическим развитием Закарпатья, вкладывая деньги в берегоукрепление и инфраструктурные проекты — дороги, аэропорт в Ужгороде и скоростной поезд. Выполняя свои обязательства перед Венецианской комиссией, весьма осторожно имплементировать положения ст. 7 Закона "Об образовании". И, наконец, на законодательном уровне решить вопрос с двойным гражданством.