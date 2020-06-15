Игры генералов в исполнении ефрейторов

В японской настольной логической игре шахматного типа, носящей название "Игра генералов" (сёги), существует ситуация в партии, когда игроками полностью и добровольно, несколько раз подряд повторяется одна и та же позиция (из-за того, что каждый из них проиграет или получит позицию хуже, если сделает какой-нибудь другой ход в повторяемой серии). С присущей японской нации поэтичностью такой исход боя назван "ходы тысячи дней" (сэннититэ). Аналогичная ситуация, но с гораздо меньшим романтизмом, наблюдается и в нынешней налоговой и регуляторной политике украинского государства.

В парламенте, который сначала, как правило, в критически короткие сроки принимает закон. А потом власть, оглушенная протестом предпринимательской и экспертной среды, садится за стол переговоров с целью внести изменения в принятый закон для смягчения самых "кровожадных" норм и устранения недочетов, вызванных спешкой и низким качеством контента. Подобное явление наблюдается по всем знаковым законодательным инициативам последних восьми месяцев: проектам о тотальной фискализации расчетов для малого бизнеса (закон №129), об усилении (официальное название содержит словосочетание "уменьшение давления на бизнес") рыночного надзора (закон №367), о "налоговом терроре" (закон №466). Однако окончательным результатом "законодательного сэннититэ" каждый раз является ограничение экономических свобод и все нарастающее вмешательство государства в экономику.

В правительстве, которое в "либертарианском угаре" поначалу режет число министерств и ведомств, а после реинкарнирует и создает новые — экологии, культуры, сельского хозяйства, развития стратегических технологий и инноваций, плодя чиновников-дармоедов в еще большем количестве. Качели сэннититэ затрагивают и ведомства: за три недели до Нового года правительство ликвидировало Государственную аудиторскую службу Украины и создало Офис финансового контроля (постановление №1025 от 11 декабря 2019 года), начав тем самым очередной бессмысленный процесс переформирования главной надзорной инстанции за расходами бюджета (структура за несколько лет пережила несколько переименований). Спустя пять месяцев решение о реорганизации "стыдливо" отменяется (постановление №388 от 20 мая 2020 года), и Государственная аудиторская служба восстает из пепла. Мало того, что впустую потрачены деньги налогоплательщиков, так еще бесконечное реформирование, вне всякого сомнения, снизило качество и результаты контроля государства над расходами бюджета. Аналогичная ситуация наблюдается и с уродливой трансформацией налоговых и таможенных органов, куда, очевидно, от безнадежности просто вернули/назначили (пока временно) старые кадры. Смена вывесок и персоналий стала глубинным смыслом и наполнением деятельности исполнительной ветви власти.

В президентской вертикали, демонстрирующей колебания от предвыборных тезисов о "сокращении функций государства", "налоги станут простыми и понятными", о годовых налоговых каникулах молодым предпринимателям, экономическом паспорте украинца и накоплении денег на его личном счете за использование государством природных богатств (недр, земли) и до подписания гарантом Конституции законов о "принуждении" к кассовым аппаратам малого бизнеса и массированном наделении контролирующих органов набором новых "пыточных инструментов" для сбора налогов с бизнеса (законы №129 и 466), февральской блокировки ликвидации налоговой милиции ("слив" законопроекта №1208-2) и фактического отказа в отстранении СБУ от функции проверки и контроля экономики (президентский законопроект №3196 от 10 марта 2020 года). Теперь с интересом наблюдаем обратное движение маятника — создание офиса реформ имени Саакашвили, апрельские откровения советника президента Олега Устенко о полной либерализации налогового законодательства и введении налога на выведенный капитал, а также майский журфикс президента с тезисами о льготах по налогу на прибыль для крупных инвесторов (+10 млн долл. США) и проведении амнистии капиталов. Пестрая политическая жизнь по смене идеологических флагов.

Как показывает практика "Игры генералов", украинское государственное сэннититэ имеет только два варианта окончания: в лучшем случае ничья, в худшем — поражение. Но ничья с экономической стагнацией, безработицей и коррупцией означает то же поражение. И это в тот момент, когда власти имеют во многом уникальный шанс показать лучшие экономические результаты полугодия в современной истории, — быстрый и крутой спад экономической активности может смениться не менее резким отскоком вверх (эффект низкой базы). Но нужно еще суметь воспользоваться предоставленным шансом.

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