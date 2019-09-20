Игра на лондонскую публику

Если через три недели суд решит, что лондонская юрисдикция была неправомерно оспорена экс-акционерами банка, начнется полномасштабное судебное разбирательство, а арест активов Коломойского и Боголюбова на сумму свыше 2,6 млрд долл. будет продлен. Прогнозировать вердикт сейчас мало кто возьмется, но, несомненно, все происходящее сейчас в Украине вокруг Приватбанка влияет на решение судей.

Например, захотят ли лондонские судьи инициировать длительный и сложный процесс о выведении средств из банка бывшими собственниками, если нынешние украинские власти не демонстрируют заинтересованности в этом деле? Украинский президент принимает олигарха, владевшего банком, у себя в офисе. Глава его офиса сетует журналистам, что олигарх давно уже помог бы Украине в Донбассе, но мешает арест средств, наложенный лондонским судом. А премьер-министр, лично и непублично встречающийся с Коломойским, готов искать компромиссы с олигархом, хотя по идее они невозможны.

Премьер-министр, не осознающий, сколь многое в его вотчине будет зависеть от решения "приватовского" вопроса, — пугает. На какие такие экономические успехи рассчитывает он в будущем году? По ожиданиям Минфина, ВВП увеличится в 2020-м всего на 3,3%, экспорт — на 0,3, а доходы будут на 2% ниже, чем в 2019-м. За счет чего мы будем отдавать государственные займы, выплаты по которым в 2020-м составят 438 млрд грн? Гончарук пока не озвучил волшебных рецептов, как заполучить нужную для возвращения госдолгов сумму. О реформах, способных сию секунду помочь стране заработать такие деньги, мы тоже пока не слышали. Даже финальная распродажа, названная "земельной реформой", переносится на октябрь 2020-го. Очевидно, что сейчас сотрудничество с МВФ Украина прекратить не может.

Текущая программа сотрудничества stand-by заканчивается в феврале будущего года, и НБУ всерьез надеется, что к концу 2019-го получится договориться с Фондом об открытии новой программы для Украины на срок 3–4 года и в объеме от 5 до 10 млрд долл. Если этого не произойдет, под вопросом окажется и другая помощь, предоставляемая нам международными финансовыми организациями, а также правительствами других стран. Речь приблизительно о 22,5 млрд грн. Мы легко останемся без 7,5 млрд грн от МБРР, 6 млрд от Европейского инвестиционного банка, 2,5 млрд от ЕБРР. Все эти деньги должны пойти на инвестиционные проекты в сферах энергетики, транспорта, безопасности, социального обеспечения. Минфин рассчитывает, что эти инвестиции будут стимулировать экономику и ускорять темпы роста ВВП, без них такие темпы однозначно будут хуже заявленных 3,3%

Но в случае компромисса с бывшими собственниками Приватбанка сотрудничать с нами Фонд не будет, ведь этот вопрос для них всегда был важнейшим маркером. МВФ одним из первых указал на риски, связанные с кэптивностью крупнейшего банка в стране, и именно Фонд настаивал на поиске решения, позволявшего нейтрализовать эту угрозу для украинской экономики. Приватбанку и только ему был посвящен целый раздел в одном из меморандумов нашего сотрудничества с Фондом. И точно не просто так этой теме уделялось столько внимания как на переговорах, так и в СМИ. Интересно, чем в это время был занят Гончарук, который сейчас признается, что "не знает так глубоко это дело", но уверен, что это "не про правительство"?

В итоге премьер, на котором прямая ответственность за то, чтобы электоральные мечты воплотились в реальные достижения, в решении ключевого вопроса даже участия не принимает. "С самого начала в офисе президента мы понимали, что этот кейс является особенным. Поэтому он не входил с самого начала в зону моей ответственности. Этим кейсом с самого начала лично занимался господин Богдан и лично президент", — писал Гончарук журналистам Financial Times, неверно истолковавшим его формулировки о переговорах с Коломойским. На самом деле Гончарук просто "позитивно относится к любой риторике, которая направлена на поиск компромисса". Диву даешься, как быстро "прогрессивные реформаторы" на Грушевского превращаются в "крепких хозяйственников".

И, несмотря на то, что к переговорам с террористами Гончарук не допущен, он почему-то абсолютно уверен, что А.Богдан и В.Зеленский не будут ничего решать без тесных консультаций в МВФ. Надейтесь, Алексей Валерьевич, случись чего, отчитываться перед налогоплательщиками за невыполнение госбюджета, рост дефицита, девальвацию, инфляцию и все вытекающее придется именно премьеру. Ни Богдан, ни Зеленский не возьмут на себя прямую ответственность, а любой достигнутый ими с Коломойским компромисс так или иначе будет аккуратно завернут в судебное решение "именем Украины".

Например, 24 сентября, в день, когда миссия МВФ покинет Украину, должно состояться одно из важнейших заседаний о признании незаконной национализации Приватбанка. Начнется первое рассмотрение по сути иска Коломойского и его кипрской компании Triantal Investments Ltd., в котором бывшие акционеры оспаривают национализацию банка, просят признать недействительным договор купли-продажи между Минфином и владельцами простых именных акций и, соответственно, вернуть Игорю Коломойскому 41,6% акций банка, а Triantal Investments — 16,5%. Этот суд, как и все остальные суды, будет проходить в закрытом режиме, и, по информации ZN.UA, есть риск, что судья примет решения сразу же на первом заседании.

Опасения оправданы, если судить по тому, как результаты первого тура президентских выборов стимулировали судей, рассматривающих дела о национализации. В течение трех дней один суд признал национализацию неправомерной, второй — признал незаконным составленный НБУ список связанных с экс-владельцами Приватбанка лиц, а третий — отменил поручительство Коломойского по рефинансированию НБУ на 9 млрд грн. Да не будем далеко ходить, неделю назад Верховный суд вернул на повторное рассмотрение дело, стабильно разваливавшееся во всех инстанциях, — о защите чести и достоинства господина Коломойского. Судьи дали ему еще одну возможность доказать всем, в том числе и Высокому суду Лондона, что его "просто оклеветали", и вся эта история — не более чем "политическое преследование".

Лондон не поверит, конечно. Еще при определении юрисдикции судья отмечал, что предоставленные доказательства "указывают на тяжелое мошенничество... и отмывание денег в больших объемах". Но отстаивать интересы украинских налогоплательщиков Лондон не будет, если столкнется с правовой коллизией. Например, украинский суд вернет бывшим акционерам их пакет в 58%. И тут неважно даже, что в Украине процесс подобного возврата до конца не ясен, так как банк уже государственный, и любые отчуждения потребуют использования сложных и длительных механизмов приватизации. Важно, что для Лондона дело развалится, ведь бывший собственник банка, которого обвиняют в мошенничестве, снова стал владельцем финучреждения и наверняка отзовет иск против самого себя.

Конечно, только экономическими последствиями мы не отделаемся. И Зеленский с Богданом ошибаются, если считают, что получится оправдаться тем, что решение вынес суд. Перед широкой общественностью — возможно, но не перед международными партнерами, инвесторами, крупным бизнесом. И Зеленский, и Богдан по сути утратят свою субъектность для этого круга людей, потеряют политический вес и станут лишь "слугами Коломойского". Реакция международных партнеров очевидна, — поддержка олигарха не вписывается в традиционную риторику о борьбе с коррупцией, лучших практиках и бизнес-климате. И Зеленскому стоит задуматься о том, как сберечь тот "серьезный политический капитал", о возможной потере которого его уже предупредил экс-посол США в Украине С.Пайфер. Реакции инвесторов будут аналогичными, никто не станет вкладывать деньги в страну с минимальной защитой прав собственности и максимальным влиянием на власть олигархата. Пожалуй, только крупный украинский бизнес обрадуется: поймут, что, оказывается, и сейчас можно безнаказанно "потрошить" банки, а потом просто договориться с теми двумя из офиса.

И чтобы никому не показалось, что мы преувеличиваем или нагнетаем, работники принадлежащего Коломойскому Никопольского ферросплавного завода в пятницу утром вышли под центральный офис Приватбанка в Днепре, возмущенные тем, что их предприятие является поручителем по кредиту рефинансирования Приватбанка. НБУ и завод еще в августе заключили мировое соглашение по этому рефинансу, так что это спектакль и, вероятно, комедийный. Мы не очевидцы происходящего, но диалог между сотрудниками банка и протестующими мог быть следующим:

— Верните наши деньги!

— Они не ваши, это рефинанс, выданный Нацбанком.

— Так Приватбанк же деньги брал!

— Не банк, а Коломойский! И все вывел… А завод зачем за кредит перед НБУ поручался?!

— Не завод, а Коломойский!

— Так с него и спрашивайте!

— Ну уж нет... Верните наши деньги!