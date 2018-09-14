Хоть плюй в глаза — им Божья роса

Прошло три недели с момента выбросов "неизвестного едкого вещества" в районе Армянска, где размещен титановый завод Дмитрия Фирташа, после чего по обе стороны Перекопа десятки взрослых и детей оказались в больницах с симптомами отравления, школы и детсады закрыли, детей вывезли в санатории.

Но ни в оккупированном Крыму, ни на свободной территории Украины до сих пор не могут установить — что же это было и откуда проистекало. И будет еще проистекать. Потому что первопричина происходящего — патологическая жадность, подвигающая людей ради наживы на убийство себе подобных и среды, в которой они живут, предательство, скупку государства и распродажу Родины. А пытающихся устранить хотя бы угрозу экологического бедствия в этом конкретном случае в украинской власти пока не наблюдается. По тем же причинам.

Немного хронологии и последовательности событий. Начало истории — отнюдь не ночь с 23 на 24 августа, когда в окрестностях завода "Крымский титан" выпали осадки, вызвавшие химическое загрязнение окружающей среды и ухудшение самочувствия населения в радиусе шести десятков километров. Люди жаловались на удушье, аллергическую сыпь на теле, урожай на огородах погиб, а металлические предметы на улице мгновенно поржавели. Начало этой истории надо вести хотя бы с 2012 года.

Предтечи

Тогда олигарх Дмитрий Фирташ приватизировал завод "Крымский титан", открыл в нем новый цех по производству серной кислоты (ленточку лично перерезал президент Виктор Янукович), удвоил производство двуокиси титана и заявил об амбициозных планах довести его производство с 2,5 до 8% объема мирового рынка. И к цели, благодаря близости к власти, шел легко, сосредоточив под своим контролем, по сути, всю производственную цепочку: месторождения ильменитовой руды в Житомирской области — ГОКи — заводы "Крымский титан", "Сумыхимпром", Запорожский титано-магниевый.

В 2014 году, после смены власти, звенья этой цепочки вроде как начали сыпаться: Кабмин разорвал договоры и отозвал лицензии на месторождения, САП-НАБУ взялись за возврат государству ЗТМК, а оккупация Крыма Россией и вовсе должна была бы остановить производство на "Крымском титане". Нет, подвигов от Дмитрия Фирташа из патриотических чувств никто не ожидал, но логика диктовала: без житомирского ильменита и днепровской воды он работать не будет. А при дефиците воды — и подавно, поскольку это чревато технологическими авариями.

Но жадность толкнула людей, принимающих решение в Украине, на иное. После недлительной "блокады" завода архаровцами Аксенова, требовавшими платить налоги в казну "республики", Фирташ перерегистрировал предприятия в России. А пролоббированный олигархами закон Украины о свободной экономической зоне "Крым" позволил им вписаться в гибридную схему, сохранив крымские активы и клонировав юрлица в украинской и российской юрисдикции. В случае с "Крымским титаном" это выглядело так: в Киеве в марте 2015 г. он был перерегистрирован как ЧАО "Юкрейниан кемикал продактс" с Армянским филиалом, а в Москве появилось ООО "Титановые инвестиции", тоже с заводом-филиалом в Армянске. Но, по украинским документам, "Юкрейниан кемикал продактс" сдал завод в аренду "Титановым инвестициям". Однако те у себя пишут, что завод — это их филиал. Соли придали украинские санкции, под которые в 2016 году попала московская компания, и российский ВТБ, потребовавший с "Крымского титана" возврат кредита. Но это, как оказалось, мелочи, по сравнению с проблемами с водой и ильменитом.

Воду по Северо-Крымскому каналу весной 2014 года администрация и.о. президента Украины Турчинова пускать запретила. Сырье, благодаря закону о СЭЗ, гнали железной дорогой в оккупированный Крым даже после того, как в конце 2014-го было закрыто сообщение с полуостровом — ветка "Укрзализници" на "Крымский титан" продолжала работать. Пока ее не перекрыли участники Гражданской блокады Крыма. Они же и обрубили (в прямом значении слова) коррупционный контракт на поставку электроэнергии в Крым. Судя по годовым отчетам также принадлежащего Фирташу "Крымского содового завода" ( были в открытом доступе, в отличие от отчетов "Крымского титана"), устранение дефицита воды и электричества потребовали огромных затрат.

Для добычи пресной воды были пробурены скважины, которые "высушили" весь регион.

Доставка ильменитового концентрата из Иршанского ГОКа с 2015 года породила новую логистическую и коррупционную (высшего уровня) морскую "ильменитовую схему". Порты Крыма, как известно, закрыты правительством Украины для судозаходов и находятся под санкциями ЕС и США. Чтобы обойти эти ограничения, придумана многоходовка, каждое звено которой само по себе как бы не нарушает закон и санкции, а в целом — составляющие преступного умысла и его реализации. Схема после журналистских расследований и уголовного производства Военной прокуратуры меняла маршрут. Сначала теплоходы с украинским ильменитом гоняли из Одессы на рейдовую перевалку Керченского пролива, где его перегружали на российские суда и везли в Керчь. Теперь путь длиннее и чуть дороже — через турецкий Самсун. Есть отдельные случаи еще более незаконного импорта — из Норвегии, судами немецкой компании (все участники аферы теперь под следствием в своих странах). Но не в Украине, где над "заточенным" в Вене олигархом продолжают держать защитный купол.

У "ильменитовой схемы" есть не только украинское начало, но и украинский конец: диоксид титана из Крыма московское ООО "Центр оптимальных технологий" экспортирует "во многие страны мира", как сказано на его сайте, благодаря украинским сертификатам происхождения. Но это — отдельная история.

Что рвануло?

По большому счету — украинская и российская коррупция.

В ситуации дефицита воды, сырья, электроэнергии химический завод ,имеющий три объекта первого класса опасности, должен был быть остановлен. Но жадность собственника, с одной стороны, и необходимость наполнять казну оккупированного Крыма — с другой, продиктовали иное решение. Коррумпированность власти в Украине стала гарантом продолжения работы этой химической бомбы на меже Херсонщины и Крыма.

Российские органы и их холопы в Крыму отстаивают версию испарений из кислотонакопителя завода из-за того, что Украина перекрыла воду из Северо-Крымского канала. Тему "нарушения норм международного гуманитарного права" (МГП) продвигает в Украине Оппоблок и его медиа-рупоры, умалчивая о том, что согласно этому самому МГП, все жизнеобеспечение должна обеспечить страна оккупировавшая, а не пострадавшая от ее действий. Кроме того, есть масса свидетельств нарушения "Крымским титаном" техники безопасности и экологического законодательства. Были они и до оккупации, есть, тем более, и сейчас. Роспромнадзор регулярно штрафует "Крымский титан" за занижение уровня выбросов загрязняющих веществ. В прошлом году — на 300 млн рублей, в этом — более чем на 700 млн. Активисты Киберальянса добыли также акты Ростехнадзора, которые свидетельствуют о десятках нарушений на опасных объектах завода. От обрушения конструкций цеха — до утечки газа и коррозии площадки обслуживания реактора разложения.

Украинских версий произошедшего — целых три: нарушение технологии и эксплуатации опасного производства (пока без уточнения), попадание снарядов в кислотонакопитель во время учений российских вояк (версия военной разведки — без деталей) и провокация российских спецслужб с целью дестабилизации ситуации в приграничной области.

Думается, на самом деле жизненной вполне может быть версия гибридная. На "грязном" производстве всегда и при любой власти, включая оккупационную российскую, можна было договориться, поскольку оно было и есть бюджетообразующим. "Труба должна дымить" — этот мем времен премьера Могилева еще помнят в Крыму. Что изменилось после оккупации Крыма? Фирташ платит только оккупантам. Это ему позволяет закон о СЭС "Крым", принятый сильно патриотичным украинским парламентом. При этом отходы сбрасывает на свободную территорию.

Админграница с Херсонщиной, близ которой расположен завод, весьма условна, поскольку более 1100 гектаров в Чаплинском районе занимают отстойники титанового завода. А именно (цитирую по судебным решениям): органонакопитель (93,3 га), кислотонакопитель (площадь 464,45 га) и фосфогипсохранилище № 2 (31,3 га). Земли арендует "Юкрейниан кемикал продактс", но за сбросы отходов с 2016 года не платит ни копейки. Как сообщили Центру журналистских расследований в Херсонском управлении ГФС, экологический налог с компании не взимается в связи с тем, что, по сообщению "Юкрейниан кемикал продактс", титановый завод в Армянске прекратил производство в связи с оккупацией Крыма(!). И, да, налоговики верят. Может, хоть прокуроры глаза откроют — если никто не помешает, конечно.

Первое уголовное производство в связи с перемещением отходов через "админграницу СЭЗ "Крым" без таможенного оформления" было открыто еще в 2016 году.

Следствие установило, что до 2016 года с целью уменьшения отчислений в государственный бюджет должностными лицами предприятия отходы — гидролизная кислота — были исключены из перечня отходов 2 класса опасности, а определялись по своей, не согласованной с органами власти, методике как отходы 4 класса. Каким образом? "При расчете экологического налога должностные лица предприятия используют методику, которая определяет данные отходы в результате их смешивания с другими, как 4-го класса опасности". Что с чем смешивают и чем эта алхимия опасна, к сожалению, в в определении суда не указано.

Это уголовное производство прокуратурой АРК еще не завершено — ждут результатов экономической экспертизы, которая посчитает, на сколько Фирташ нагрел Родину на уходе от экологического налога.

Второе производство по "Титану" открыто уже сейчас, после "ржавения стволов" и сотен пострадавших по обе стороны Перекопа. Реальное их количество не называют ни в РФ, ни в Украине. В соцсетях ходят "свидетельства" о как минимум пяти умерших сотрудниках завода и местных жителей. Севастопольские "Примечания" пишут о том, что жители Армянска запуганы администрацией завода и города: люди болеют, но боятся говорить. "Многочисленные обращения к врачам по всем санаториям. В самом Армянске инфекционка забита. У детей рвота и понос".

В эту среду на рассвете украинские пограничники на контрольном пункте "Каланчак" снова зафиксировали "незначительное превышение по сероводороду" — в 1,8 раза. По словам начальника Херсонского областного центра гидрометеорологии Юрия Кирияка, случилось это из-за росы, которая впервые выпала после 30 августа. "Загрязняющие вещества при формировании росы опустились вниз, где находится лаборатория. Это объясняет, почему фиксация была лишь сорок минут. А потом концентрация снова снизилась. Мы можем сказать, что воздух в шести населенных пунктах чист", — сообщил Кирияк.

При этом областная Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая заседала в четверг, так и не решила, когда в чистые херсонские села (а их одиннадцать в округе "Крымского титана") вернут детей, вывезенных в санатории Скадовска. Неизвестно также, с какими диагнозами лежат в больнице 13 детей, шестеро из которых — возрастом до года.

Народный депутат Рефат Чубаров, оценивая ситуацию как потенциально опасную катастрофическими последствиями, призывал к созыву СНБО. Но на деле обошлись работой региональной комиссии. Даже не Штаба ЧС. Реакция властей Украины была настолько показательно вялой, что сомневаться не приходилось: тема неудобная, как свернувшийся ежик. Где ни возьми — колется. Фирташ. Поставки украинского ильменита в Крым. В закрытые порты Крыма. Вопреки санкциям. Президент Порошенко кинулся было принимать детей из Армянска — да их уже на ЮБК Аксенов отправил. При этом про детей из сел Херсонской области уже на следующий день вспомнили. Отправили в Скадовск. И каждый день сообщают, что воздух чист. Просто роса...

Вопрос "что делать?" в этой ситуации — риторический. Ибо очевидно: чтобы остановить особо опасное неконтролируемое Украиной производство на границе с оккупированной РФ территорией, нужно просто прекратить поставки сырья — украинского ильменитового концентрата с украинского государственного Иршанского ГОКа. Это в полномочиях украинского правительства и правоохранительных органов. Во-вторых, внести компании — участников "ильменитовой схемы" в санкционные списки СНБО, с последующим внесением в списки ЕС и США. А если совсем по-взрослому — то отменить закон о СЭЗ "Крым", который все это безобразие и узаконил. Тот самый закон, чья судьба все никак не решится рабочей группой во главе с вернопрезидентской Южаниной. В-третьих, сформировать программу действий по деоккупации Крыма. Но при этой власти — вряд ли.