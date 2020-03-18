Холодный душ для президента

Сначала проявление во фракции "буллеров" Дубинского, Бужанского и Ко, позднее — отставка правительства Гончарука и неэтичное смещение с поста генпрокурора Руслана Рябошапки стали линиями водораздела для внутреннего размежевания во фракции "слуг". Однако основным триггером, сподвигнувшим "фронду" на публичные действия, безусловно, стали события, связанные с "Минском".

Появление в сети заявления о несогласии с подписанным в Минске протоколом намерений создать Консультативный совет, по сути, легитимизировав ОРДЛО за столом переговоров, публично обозначило группу несогласных в президентской фракции. 60 "слуг" оценили риски и публично озвучили позицию. Часть из них, правда, потом отступили и удалили свои фамилии из файла, распространенного в сети. Однако оставшиеся продолжили прокладывать свой "путь демократии", "спасая" президента и его политический курс.

Депутаты при этом пребывают в твердой уверенности, что именно их месседж, своевременно посланный обществу, позволил удержать ситуацию в стране и спас власть от мерещащейся ей по ночам армии ветеранов и национал-патриотов. Реакцию которых, надо признать, власть часто провоцирует сама своими необдуманными действиями и заявлениями. Тут же депутаты уточняют, что и поступок главы офиса президента Андрея Ермака, оперативно решившегося на брифинг, способствовал тому, чтобы снизить накал возмущения в "переживающем ПТСР" обществе.

Сразу после того, как позиция части "слуг" стала публичной, ОП пошел на прямой диалог: состоялась встреча гонцов демократии с Андреем Ермаком, который, по их мнению (что четко видно в прилагаемых ниже документах), и является оплотом непрозрачности в ближайшем окружении президента. Но который, тем не менее, оказался способен "на искренний разговор". Вот что говорит на этот счет один из авторов антиавторитарного заговора, а также участник встречи с главой ОП народный депутат Никита Потураев:

"На самом деле мы прекрасно понимаем риски тупика, заложенные во втором "Минске", — необходимость согласования законов об амнистии и выборах и внесения изменений в Конституцию в части децентрализации. Это очень плохая история. По сути, бомба замедленного действия под нашу суверенность.

Однако выбираться из этого тупика таким вот образом — рискованно. Потому что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы нас обманом, силой или каким-либо другим образом заставили нарушить законы собственного государства. Где достаточно четко очерчены все красные линии, за которые заходить нельзя.

Мы опубликовали свое заявление уже после брифинга Андрея Ермака, потому что сочли этот шаг хоть и смелым (пояснить позицию, не воспринимаемую большой частью общества), однако недостаточным. Потому что ему не хватило искренности.

На самом деле Ермак понимает и осознает все обозначенные нами риски. Но он сказал это недостаточно четко, как следовало бы сказать взвинченным и сразу насевшим на него журналистам. Все это он уже обозначил нам при встрече.

Выхода из сложившейся ситуации без потерь не существует. Вопрос в том, какие это будут потери? В случае если мы, к примеру, вообще выйдем из "Минска", санкции с России снимут и американцы, и ЕС. Если идем в рамках "Минска", то санкции усиливаются, потому что Россия постоянно нарушает условия договора. Но что дальше и в первом, и во втором случае?

Ответа нет. Дальнейшая эскалация и рост количества жертв с единичных случаев в сутки до сотни? Люди останутся в подвалах плена? Какая еще может быть цена? Санкции? Жизни? Свобода? Однако, не заплатив какую-то из них, мы из этого, простите, дерьма не вылезем. Вопрос: какую?".

В то же время, несмотря на широкий жест принявшего их главы ОП, "слуги"-оппозиционеры абсолютно четко артикулируют недопустимость ситуации, когда "должностное лицо патронатной, а не международной службы подписывает протокол, что явно не в его полномочиях". А также констатируют, что у власти налицо "серьезные коммуникационные пробои". И не только на уровне диалога с обществом, но и внутри.

Напомним, что предтечей минского соло Ермака стал мирный аут Сивохо. Основная проблема в том, что люди, взявшие на себя ответственность решать вопросы войны и мира, до сих пор не определились с дефинициями. В миропонимании главы ОП Ермака, как оказалось, банально не сходятся аббревиатура ОРДЛО с им же используемой на брифинге ее расшифровкой "отдельные районы Донецкой и Луганской областей". Андрей Ермак неоднократно повторил для "несведущих" журналистов, что это абсолютно разные вещи. А вот давний друг президента Сергей Сивохо впал в состояние гражданской войны, сделав соответствующее заявление. Только какое это имеет отношение к агрессии России и развязанной Путиным войне с Украиной, мягко говоря, непонятно. Где уж тут царю-то разобраться, в какую сторону коммуницировать и на внешнем фронте, и на внутреннем, если его ближайшее окружение раздирают столь очевидные внутренние противоречия. Печаль.

Однако, возвращаясь к событию, способному хоть как-то эту печаль развеять, стоит уточнить, что этой же группой депутатов "СН" в понедельник было подписано обращение к президенту с требованием отставки Сивохо с поста советника секретаря СНБО.

"Я не говорю, что у нас все правильно, — уточняет Потураев. — Иначе я бы не участвовал в этой истории. Сивохо сделал несколько неадекватных заявлений. Но я знаю, откуда здесь ноги растут. Это идеи на уровне третьего сектора. Множество различных международных фондов и организаций, работающих в зонах военных конфликтов, имеют массу проектов и мирных инициатив, которые можно применять на горизонтальном уровне. Меня очень часто приглашали на всевозможные примирительные активности. Все это не запрещено, но возможно исключительно в рамках ОО, а не под крышей СНБО или президента. Пока у нас нет общественного консенсуса и понимания, в какую сторону и по какому сценарию мы идем. Тем более когда тебе это официально никто не поручал".

Здесь стоит акцентировать внимание на том, что, по старой доброй политической традиции, даже у "зеленой" команды власти работает стереотип про хорошего царя и плохих бояр. Да и, собственно, вызревающая в недрах моновласти деминициатива направлена на то, чтобы вызволить своего царя из рук "плохих бояр". Идеализм, конечно. Но если столь же символично трактовать падение лучшего друга президента от рук радикально настроенных активистов (об очевидном нарушении этики не говорю априори), то у их ног лежала — власть. Не Сивохо. И открытая попытка людей из партии самого рейтингового президента всех времен и народов эту власть реанимировать дорогого стоит.

Сегодня "слуги"-оппозиционеры признают, что откровенность и открытость Ермака для диалога несколько охладила пыл несогласных. Однако они же и заявляют, что оперативно полученная обратная связь еще больше убедила их в правильности избранного вектора движения. В результате в понедельник, 16 марта, депутаты, готовые "воевать за реформы Зеленского", собрались на закрытое совещание. Потураев пришел с декларацией, написанной, по его словам, за два часа, потому что наболело. Сей документ оппозиционеры в ближайшее время собираются сделать официальным заявлением межфракционного объединения "Демократическая платформа".

Здесь два момента. Во-первых, для понимания возможной остроты ситуации можно провести достаточно условную, но все-таки историческую параллель с КПСС и ее известной Демплатформой Чубайса—Ельцина. Организовавшись, эти прогрессивные товарищи-коммунисты не только разрушили монополию власти партии, но и в итоге лишили саму КПСС власти в стране. Ну и, во-вторых, попытка создать межфракционное объединение, а не выйти из фракции, говорит о том, что даже самые горячие оппозиционеры из "слуг" не хотят лишиться депутатского мандата.

Уже по окончании разговора потенциальных основателей демплатформы появился рабочий протокол, прекрасно демонстрирующий, как на самом деле может отличаться официальный документ от реального настроения.

"Офис Президента ломает фракцию через колено".

"Этот процесс начался давно. Точка невозврата — снос правительства и генерального прокурора. Парламент не принимал участия в консультациях о назначении нового правительства".

"Была надежда, что во фракции начнутся демократические процессы, но этого не произошло. Стало еще хуже".

"Парламента, по сути, нет".

"Похоже, что сформировалась коалиция с ОПЗЖ. Это — недопустимо!".

"Слиты таможня, генпрокуратура, переназначенный Аваков, существуют схемы в Минобороны".

Вот как-то так неискушенные в политике депутаты партии "Слуга народа" встали на защиту парламентаризма в стране. Пришедшие в парламент на лозунгах демократии и прозрачности, они, все еще поддерживая и веря в своего президента, чувствуют, что происходит что-то совсем не то. И не так.

Надо сказать, что за этими строчками и репликами стоят абсолютно разные люди. В их числе идеалисты, пришедшие в парламент за Зеленским менять страну. Прагматики, заточенные на деньги, конформисты, подстраивающиеся под ситуацию или персону, "люди" Коломойского и Авакова, пр. Есть и обиженные, отодвинутые либо Комойским, либо Ермаком, либо самим Зеленским.

То есть достаточно разнородная история. Как, впрочем, и сама фракция "Слуга народа", в которой, по сути, не оказалось общего командного духа и человека, способного его поддерживать.

Для Давида Арахамии оказалась посильной роль "посыльного", для Александра Корниенко — "смотрящего". Дмитрий Разумков гипотетически мог бы формировать и удерживать этот победный командный дух, однако партия определила его на позицию спикера. Сам Зеленский? Да, авторитет. Но царь. И его энергии априори не хватает на две с лишним сотни разношерстных людей. У части которых, однако, хватило смелости на реплику: "В офисе президента формируется диктатура. Один человек формирует все политики, и это — не президент".

По нашей информации, демплатформа уже получила обратную связь и от президента. Зеленский артикулировал вопрос насчет правильности избранного метода борьбы за "соблюдение его курса" и готов к разговору. Чуть позже, когда "разрулит" ситуацию вокруг коронавируса. И, чего уж греха таить, "сломает" несогласных голосовать за законопроект по земле. Здесь позиции демократов разделились. Но это тема другого разговора.

В любом случае, не так важно, сделают ли шаг назад герои этого материала или в ближайшие дни таки обнародуют свою позицию и создадут в стенах парламента межфракционное объединение, — такие гражданские истории во "всегда грязной политике" вселяют определенный оптимизм. Потому что холодный душ всегда лучше "теплой ванны". Для президентов — особенно.

Президент Зеленский должен слышать и чувствовать что-то еще, кроме убаюкивающих тирад Ермака, дружеского шепота Шефира, страшных сказок на ночь Авакова и удушающих колец Коломойского. Что, собственно, нам и обещали в самом начале этой истории.

Все статьи и интервью автора читайте здесь.