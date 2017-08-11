Говори, что делаешь, и делай, что говоришь

В июне индекс потребительских цен в годовом исчислении (относительно соответствующего месяца 2016 г.) подскочил до 15,6% по сравнению с 12,4% в конце 2016-го и 13,5% — месяцем ранее.

Можно с уверенностью предположить, что и в июле годовая инфляция, скорее всего, не снизится из-за дефляции в июле прошлого года. Текущее ускорение инфляции объясняется ростом цен на сырые продукты питания. Так, в частности, согласно данным Госстата, только за июнь цены на фрукты повысились на 13,5%, на овощи — на 16,4%, а в целом продукты питания стали дороже на 3,3%. Как следствие, такой ценовой всплеск на рынке пищевых продуктов существенно снизил вероятность того, что инфляция в конце года составит около 8% (8+2/-2 п.п.), как было заявлено Национальным банком в "Основних засадах грошово-кредитної політики" на 2017 г. Но будет ли такое отклонение от провозглашенной инфляционной цели на конец года обязательно означать неэффективность инфляционного таргетирования (ИТ), которое проводит НБУ и которое в связи с этим может быть поставлено под сомнение?

К сожалению, многие наши эксперты, даже весьма уважаемые, интерпретируют успешность проведения монетарной политики при режиме ИТ лишь в зависимости от того, достигнута или нет инфляционная цель на конец года. Скорее, это связано как с неправильной трактовкой особенностей ИТ, так и с недостатком внимания к результатам многолетнего опыта его использования в других странах.

Конечно, было бы идеально, если бы любой центральный банк после провозглашения перехода к режиму ИТ стал контролировать инфляцию с точностью до заявленных целевых процентов и на точно определенные даты в будущем. Однако множество факторов, находящихся вне прямой сферы воздействия центробанков, особенно в краткосрочном периоде, могут приводить к существенным отклонениям от заявленных ими количественных целей. Хотя достижение этих целей, безусловно, является базисом как для укрепления доверия к центральному банку, с одной стороны, так и для необходимости повышения подотчетности — с другой.

Что же является одной из задач ИТ ex ante и оценкой его эффективности ex post? Если посмотреть на международный опыт стран, центральные банки которых считаются успешными в проведении монетарной политики при режиме ИТ, то можно увидеть, что они тоже "не попадают" в свои цели с завидной регулярностью. Например, Чешский национальный банк (ЧНБ), считающийся одним из наиболее успешных "таргетеров" инфляции, удерживал ее уровень в провозглашенном коридоре лишь в отдельные промежутки на протяжении 20-летнего периода существования ИТ в этой стране. В последнее десятилетие инфляция колебалась в интервале от 0 до 8%, при том что цель сначала была 3, а потом 2% в год. Тем не менее монетарная политика ЧНБ считается очень успешной. Более внимательный взгляд на инфляционные процессы в Чехии показывает, что после ценовых шоков предложения, даже весьма значительных, инфляция в течение достаточно короткого времени возвращалась в заявленный коридор.

Чешская экономика (впрочем, как и украинская) является маленькой и открытой, поэтому, естественно, постоянно подвержена ценовым шокам предложения как на мировых рынках, так и внутри страны. Однако такие ценовые шоки не оказывали стойкого эффекта на дальнейшее развитие инфляции, и всплеск цен прекращался сразу после окончания действия инфляционного фактора. Это и было основным достижением монетарной политики ИТ в Чехии. И это стало возможным во многом благодаря высокому кредиту доверия к центральному банку страны, что подтверждают низкие инфляционные ожидания чехов.

Можно утверждать, что ИТ является успешным, если инфляционные ожидания всех субъектов экономики совпадают со среднесрочной инфляционной целью, провозглашенной центральным банком. Однако возникает резонный вопрос: каким образом центральные банки при ИТ, и в частности ЧНБ, могут "заякорить" инфляционные ожидания, очень часто отклоняясь от провозглашенных инфляционных целей? Поэтому становится ясно, что достижение цели является важным, но не ключевым элементом в оценке успешности ИТ. Публичная подотчетность центрального банка при режиме ИТ — это и обеспечивает успех его монетарной политики. И, изучая опыт ЧНБ, мы можем понять, почему. Чешский центробанк организовал совершенную систему коммуникации с чешским обществом, посредством которой он часто и регулярно объясняет причины ценовых всплесков и соответствующие корректировки в монетарной политике, необходимые для возвращения в целевые параметры. При этом его монетарная политика в рамках режима ИТ является достаточно гибкой: банк не обязательно старается немедленно ужесточить или ослабить монетарную политику, а дает возможность экономике постепенно войти в "инфляционную колею", избегая резкого воздействия на экономический цикл процентной ставкой. Совершенная система коммуникаций позволила создать атмосферу доверия чехов к целям и действиям своего центрального банка. Субъекты экономики, даже если они не всегда согласны с правильностью суждений ЧНБ, всегда хорошо осведомлены о его дальнейшей политике. Поэтому они принимают свои бизнес-решения в соответствии с полученной от него информацией о природе того или иного шока. И своевременно уведомлены, что банк собирается предпринять, чтобы восстановить инфляционное статус-кво и минимизировать издержки для экономики.

Другие показательные примеры ИТ — центральные банки Мексики и Турции. Например, банк Мексики достаточно быстро укротил инфляцию при переходе к ИТ после кризиса 1994–1995 гг. с более чем 50% в 1995-м до 15% в 1997-м, но потом прогресс в доведении инфляции до целевого уровня растянулся на многие годы, когда реальная инфляция, как правило, превышала цель. Однако мексиканский центробанк терпеливо улучшал доверие через коммуникации, и наконец последние два года — 2015-й и 2016-й — как инфляция, так и инфляционные ожидания стали находиться в узком целевом коридоре 3(+1/-1)%.

Центральный банк Турции также после введения ИТ в 2001 г. быстро совладал с инфляцией и привел ее к однозначному уровню уже в 2004-м (с прежних уровней около 60%). И так же, как в Мексике, в последующий период времени фактическая инфляция, как правило, превышала целевой показатель в 4%. Но, в отличие от мексиканцев, Турецкий центробанк решил увеличить таргет. Однако вместо ожидаемого улучшения ситуации с "попаданием" в целевые параметры и, соответственно, повышением доверия эффект оказался обратным. Общий уровень инфляции в стране вырос вместе с целевым показателем и по-прежнему продолжал превышать цель. Так, в 2012 г. при таргете 5,5% инфляция превысила 10%, а в последующие годы при таргете 5% инфляция держалась близко к 8%. В то же время инфляционные ожидания возросли и стали сами играть роль дополнительного фактора будущей инфляции.

Чешский опыт, а также опыт других стран с режимом ИТ полезен и для Украины. Он показывает, что хотя достижение цели по инфляции — это важный элемент политики, но основным, определяющим компонентом эффективности ИТ является качественная система коммуникаций центрального банка с обществом. А "заякорение" инфляционных ожиданий близко к цели — оценкой его эффективности. Стратегия ИТ (как и оценка его эффективности), базирующаяся лишь на "попадании в цель" в краткосрочном периоде любой ценой, будет негибкой и даже ошибочной. Этот опыт также показывает, что возведение "здания доверия" к центральному банку и его политике — долгий процесс, и девиз монетарных властей можно коротко озвучить как "говори, что делаешь, и делай, что говоришь".