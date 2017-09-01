"Герметизаторам" Крыма, или Плюрализм по-немецки

Эту статью я подготовил в виде открытого письма лидеру немецких свободных демократов в качестве ответа на его предложение "загерметизировать" проблему Крыма.

Но опубликовать его в немецких СМИ не удалось. Под тем или иным предлогом приходил отказ. Самый известный немецкий сайт сообщил, что их редакционная политика состоит в том, что они сами заказывают публикации и "не размещают инициативных материалов". Другое издание сообщило, что публикация персональных обращений — не их редакционная политика. Время шло, Кристиан Линднер продолжал (и продолжает) гнуть свою линию, поэтому искать дальше в Германии издание, у которого могла бы оказаться иная редакционная политика, смысла не имело. Почувствовал, что плюрализм по-немецки — во многом явление виртуальное, примерно такое же, как и "свободные демократы", которые, будучи либералами, хотят иметь дело с путинской диктатурой, попирающей и свободу, и демократию.

Предложение Линднера "загерметизировать проблему Крыма на неопределенное время" практически тождественно официальному видению Кремля. При всем том, что лидер "свободной демократии" выражает свое несогласие с аннексией Крыма, "неопределенное время" да еще и без намека на "разгерметизацию" в будущем, для кремлевского режима тождественно путинскому "вопрос Крыма закрыт". Об этом было объявлено в Москве еще в 2014-м после оккупации и аннексии украинского полуострова.

Проблема Крыма не закрыта, и загерметизировать ее не удастся, так как речь идет не только о нарушении территориальной целостности Украины и агрессии одной страны — члена ООН против другой страны — члена и учредителя ООН. Речь идет о беспрецедентном попрании международного права и нарушении международных гарантий безопасности. Заключительный Акт СБСЕ 1975 г. и Парижская Хартия 1990 г. были опорной конструкцией мира, стабильности и развития в Европе после Второй мировой войны и после окончания "холодной войны". Все это разрушено путинской Россией. Как и гарантии безопасности Украине со стороны ядерных государств в рамках Будапештского меморандума 1994 г., предоставленных в обмен на ее добровольный отказ от третьего в мире ракетно-ядерного арсенала. В отношении последнего примечательно наличие амнезии у Линднера. Он даже не вспоминает об этом. Плохо для вероятного министра иностранных дел Германии.

Впрочем, Линднер многого не замечает из того, что делала и делает Россия. Он не помнит, что в 2008-м она вторглась в Грузию, сепарировала Цхинвальский регион и создала марионеточное квазигосударство "Республика Южная Осетия", признала созданное ею же в 90-х сепаратистское псевдогосударство на территории Грузии — Абхазию. Он не помнит, что РФ не выполнила решение Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 г., которым предписывалось вывести российские войска с территории приднестровской части Молдовы, и отказывается это делать и сейчас. Конечно, это было давно, еще в конце 90-х, но варварские бомбардировки Алеппо российской авиацией были совсем недавно, осенью 2016-го. Под ударами запрещенных кассетных и фосфорных авиабомб гибли тысячи мирных жителей этого города. А те, кто прятались в подвалах и полагали, что находятся в безопасном укрытии, находили свою смерть от проникающих глубоко под землю бетонобойных бункерных бомб. Об этом он тоже не помнит!

Вряд ли Линднер читает ежедневные сообщения о гибели украинцев в Донбассе, где Россия продолжает агрессию против Украины, прикрываясь т.н. Минскими договоренностями и "режимом прекращения огня". Он не обращает внимания на то, как эшелоны с танками и военной техникой с начала августа стали двигаться из глубины России к границам Украины и стран Балтии.

Не знаю, известно ли лидеру свободных демократов, что на территории Крымского полуострова живет коренной народ — крымские татары, составляющие 14% населения полуострова. Крым — это их земля, другой у них нет. Крымские татары пережили сталинскую депортацию в 1944-м, теперь они снова опасаются за свою судьбу, потому что нынешний кремлевский режим прославляет Сталина и сталинизм. Это равносильно тому, как если бы в Германии стали прославлять Гитлера и нацизм.

Вряд ли он знает о том, что Россия развязала репрессии в оккупированном Крыму. Полуостров был в составе Украины с 1954 г. Автономная Республика Крым — такой статус полуостров получил в составе независимой Украины, с 1999-го он имел свою конституцию с широчайшими правами. Все это попрано и разрушено оккупантами. Крым они сделали рядовым регионом России, лишив его прав и возможностей развития, которые были созданы Украиной, превращая его в военную базу для борьбы с НАТО. В нарушение норм международного гуманитарного права Россия проводит в Крыму незаконный призыв граждан Украины в российскую армию, а военная пропаганда и пропаганда ненависти и вражды к демократическим странам ведется даже среди детей.

Там отрабатываются технологии борьбы с инакомыслящими и проводятся широкомасштабные репрессии. Почти полсотни крымчан, граждан Украины, лишены свободы по грубо сфабрикованным делам за их гражданскую позицию и несогласие с оккупацией Крыма. Владимир Балух, этнический украинец, крымский фермер на крыше своего дома в знак протеста против оккупации поднял украинский флаг. Трижды его дом незаконно обыскивали, срывая флаг. Но так и не смогли заставить его снять. Тогда ему подкинули патроны, что доказали его адвокаты, и осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы. Известный украинский журналист, крымчанин Мыкола Семена преследуется оккупантами за "сепаратизм" — за то, что в своих статьях он называл Крым украинской территорией. Двое членов редакционной коллегии севастопольского журнала "Черноморская безопасность" Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов были арестованы ФСБ России в ноябре 2016 г. по сфальсифицированному обвинению в подготовке диверсий якобы по заданию украинской военной разведки. Еще один "диверсант" Алексей Стогний, владелец небольшого магазина канцтоваров и детских игрушек в Севастополе получил 3,5 года тюрьмы, но не за "подготовку диверсий", в чем его первоначально обвиняли, а за "незаконное хранение оружия", которое ему и было подброшено после задержания. Украинец Евгений Панов тоже был задержан как "украинский диверсант", но никаких доказательств "диверсий" следствие так и не предоставило.

Многие задержанные находятся в нечеловеческих условиях СИЗО уже больше года. 12 августа 2017 г. в Крыму ФСБ России нашло еще одного "украинского диверсанта", который пытался то ли срубить, то ли спилить, то ли взорвать деревянный столб некоей линии электропередач. Эта версия ФСБ выглядят смешно и комично, если бы не страдал за это конкретный человек, вынужденный под пытками признавать "свою вину".

Многих украинских политзаключенных в Крыму подвергали жестоким пыткам, чтобы заставить их пойти на сотрудничество с ФСБ. Режиссер Олег Сенцов и украинский активист Александр Кольченко не пошли на сделку с оккупантами и получили 20 и

10 лет заключения соответственно. Российские власти в Крыму реанимировали методы карательной психиатрии тоталитарного советского периода. Ильми Умеров, один из лидеров крымскотатарского народа, периодически подвергается "психиатрическим экспертизам". Одним из недавних примеров циничных и антигуманных действий России в Крыму стало задержание 76-летнего крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Он вышел на одиночный протест против политических преследований своего народа. Мужчину осудили на 10 суток лишения свободы, игнорируя его преклонный возраст и болезнь Паркинсона.

Линднер фактически предлагает этот правовой беспредел в Крыму тоже "загерметизировать на неопределенное время". Тысячи крымчан вынуждены были уехать c полуострова. Многие из них не могут вернуться обратно, потому что будут репрессированы оккупационной властью за проукраинскую позицию.

На самом деле Линднера беспокоит не проблема Крыма, не проблема нарушения Россией прав человека, не войны, которую Россия ведет явно и тайно на Ближнем Востоке и в Европе. "Безопасность и благополучие в Европе зависят, в том числе, от отношений с Москвой", — утверждает Линднер в одном из своих интервью. Очевидно, что его волнует возобновление "бизнеса как обычно" с путинской камарильей, ворующей у собственного народа. Эти деньги, украденные у миллионов россиян и выведенные из РФ через зарубежные банки, в том числе и немецкие, в Германии называют "инвестициями". Очень жаль, что свободные демократы заканчиваются там, где начинаются деньги кремлевской клептократии.

"Герметизируя проблему Крыма на неопределенное время", Линднер и ему подобные тем самым создают дополнительный стимул к продолжению российской экспансии, посылают поощрительный сигнал Кремлю. Он его прочитает совсем не так, как это видят в Берлине. Данную позицию Кремль расценит как слабость Германии, слабость Европы и свою силу и уверенность в том, что и дальше можно безнаказанно продолжать экспансионистскую политику, нарушать права человека. Мол, на Западе немного повозмущаются, но в дальнейшем предложат проблему "загерметизировать" и продолжить nur geschaft, потому что деньги не пахнут кровью жертв, пытками арестованных, мучениями их родных, унижениями и страхом крымских татар потерять свою родину снова.

Предлагая идеи "герметизации проблемы Крыма" ради сотрудничества с Россией, открыто ведущей политику разрушения Европы изнутри, Линднер продает душу немецкой свободной демократии Мефистофелю современного тоталитаризма в лице путинской клептократии, ставшей на путь агрессии и аннексионизма. Позволить Путину "сохранить лицо", "загерметизировав" проблему Крыма, и тем самым унизить украинцев, отстаивающих свою независимость в борьбе с агрессором, означает, что понятия "свободы" и "демократии" больше не являются ценностью для тех, кто называет себя "свободными демократами" в шредеризированной современной Германии.

Украинцы не отступаются от ценностей, которые принято называть европейскими. Мы не торгуем свободой, демократией и правами человека. Две революции — Помаранчевая 2004-го и Революция достоинства 2014-го —тому подтверждение.

Не знаю, читал ли Линднер немецкого "путиноведа" Бориса Райтшустера, книгу писателя Карла Шлегеля об Украине, публикации Андреаса Умланда о России и российской агрессии против Украины или хотя бы недавнюю статью известного журналиста Герхарда Гнаука о "российском комплексе" немецких элит. Линднера интересует, судя по всему, совершенно другое. Если он станет новым министром иностранных дел Германии, в Кремле откроют бутылку шампанского, а может быть и водки.

P.S. Проникновенная речь президента Порошенко на военном параде по случаю 26-й годовщины независимости содержала лишь одно упоминание Крыма. И ни слова о репрессиях России на оккупированной территории, о крымских узниках Кремля. Ни в прошлом году, ни за восемь месяцев 2017-го президент не нашел времени встретиться с их родственниками. В отличие от посла ЕС в Украине, который в течение месяца нашел время в своем графике. Такой подход Банковой к Крыму — одна из причин, почему генерируются идеи его "герметизации" и появляются их последователи. Они не видят надлежащей дипломатической активности Киева, зато видят "крымскую амнезию" власти.