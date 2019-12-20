Генплан как зеркало будущего Киева

Для чего нужен новый Генеральный план развития Киева? Есть два кардинально противоположных ответа: первый — чтобы узаконить незаконные застройки, второй — чтобы сформулировать и очертить в картах и расчетах Киев 2040-го года. Какой выберем?

1143 изменения за 4 года

Общая беда нашего общества и Киева в частности — тотальное несоблюдение законов, нормативных документов, правил и других стандартов. Происходит все это или прямо, из-за отсутствия эффективного контроля и механизмов наказания, или неявно, обходными путями, принятием дополнительных документов, которые просто нивелируют действие предыдущих. В нашем случае в течение многих лет, когда надо было "обойти" генплан, принимали т.н. градостроительное обоснование, которое оплачивал… застройщик, т.е. по его заказу там писали то, что ему и было нужно.

Другой обходной путь — внести изменения в действующий генплан, которые на самом деле противоречат его духу и букве. Если, например, застройщик хотел получить кусок земли в зеленой зоне под жилую застройку (что противоречит целевому назначению земельного участка) — запускался механизм "обратим порося в карася": перестанем называть эту зону зеленой, а назовем ее территорией жилой застройки!

Во времена Лени-Космоса (Л.Черновецкого) площадь зеленых зон общего пользования в Киеве сократилась чуть ли не вдвое — с 6,6 до 3,7 тыс. га. Для этого за 4 года в Генплан-2020 было внесено… 1143 правки, которыми менялось целевое назначение земли. А сколько было застроено территории без таких изменений — методом "уплотненной застройки"?!

В результате площади городской застройки начали расти невиданными темпами. Уже на начало 2019 г. город вышел на прогнозируемые показатели конца 2020-го. Под жильем вместо запланированных 12,3 тыс. га оказалось 12,8 тыс. га, а под ТРЦ, мега- и супермаркетами, которые шли под вывеской общественной застройки, вместо запланированных 4,043 тыс. га занято 4,126 тыс. га. При этом площадь зеленых зон общего пользования вместо прогнозируемых 7,6 тыс. га составляет сейчас только 5,3 тыс. га (отставание на 30%!)

Качественный обоснованный Генплан-2020, разработчики которого, кстати, получили Государственную премию Украины, разорвали в клочья алчные застройщики и продажные городские чиновники. Именно поэтому еще в конце первого десятка 2000-х возникла потребность разработать новый генплан.

Первую такую попытку сделал Л.Черновецкий, а продолжил А.Попов. Имея сомнительный статус руководителя КГГА, последний сделал генплан главной фишкой своей предвыборной кампании: ездил по районам и показывал бабушкам у подъездов красивые картинки из нового генплана.

Однако тут пришла в негодование уже сознательная часть киевской громады. Главное, о чем спрашивали А.Попова, — где отчет о выполнении действующего Генплана-2020? Кто ответит за его нарушения? Был и другой вопрос, юридического характера. По новопринятому в 2011 г. Закону "О градостроительной деятельности" действующие генпланы стали бессрочными, это значит, что в них можно вносить только изменения, но по тому же закону — раз в 5 лет!

Теперь все понимают, что законодательная реакция на произвол "молодой команды" Л.Черновецкого была в некоторой степени эмоциональной, Киев сейчас именно в такой ситуации, когда "заменить прокладку" — не поможет, надо менять всю систему, т.е. разрабатывать генплан с нуля.

Свобода требует новых подходов

Просто жилось, когда за всех думал "старший брат", в том числе и о генпланах. Институт прописки как часть тоталитарной системы позволял контролировать численность населения во всех городах и поселениях, а от этого рассчитывалась потребность в жилье, школах, больницах, дорогах и всем остальном. Без прописки — если молодежь не знает — никого на работу не принимали, а крестьянам до 1957 г. даже паспортов не выдавали. Да что паспорта — без справки из колхоза их в поезда не пускали. Чтобы не сбежали из колхозного рая… Потому кроились все генеральные планы городов и поселений СССР без особых проблем, главное — чтобы ГСН были соблюдены.

Вместе со свободой передвижения, как основоположной европейской ценностью, все стало намного сложнее — просчитать численность населения города, особенно такого большого, как Киев, стало невозможно.

Проект генплана образца 2010 г. отталкивался от 3,2 млн численности постоянного населения и

3,7 млн фактического, которое должно было быть в Киеве в 2025 г. Однако по оценке "Института города" фактическое население города еще в 2006 г. составляло 4,1 млн людей! В кризисном 2009-м, когда многие уехали из столицы, Институт демографии НАНУ оценил численность горожан в 3,1–3,3 млн. Так или иначе, но уже тогда число жителей Киева достигло величины, которую разработчики запланировали на далекий 2025-й!

Кроме того, численность населения прямо связана с волнами экономической активности. В том же 2009 г. объемы строительства в столице упали до 61% от уровня 2008-го, и, соответственно, количество перевезенных пассажиров в метро сократилась на 35%. Рабочая сила покинула город… Как здесь просчитать нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру?

Новые подходы…

Понятно, что сейчас надо коренным образом менять принципы и подходы к разработке генплана Киева. До этого разработчики всех предыдущих генпланов смело дорисовывали новые территории к столице — кто там спрашивал село, хочет оно в столицу или не хочет!? Генплан-2020 предусматривал рост территории города за счет земель области чуть ли не вдвое — с 836 до 1434 кв. км, однако в этот раз выполнение генплана впервые споткнулось о нежелание окружающих борщаговок и калиновок входить в состав столицы.

28 населенных пунктов и 600 кв. км в состав столицы, как это планировалось в 2002 г., так и не вошли. Формально Киевская областная рада не согласовала новые границы Киева, а Верховная Рада — не утвердила, но мы же понимаем, что причины намного глубже, а мотивы — сложнее.

Теперь уже очевидно, что разработчики нового генплана (КО "Центр градостроительства и архитектуры") должны кардинально изменить вектор развития Киева, при том что в презентации основных положений Генплана-2040, которая состоялась 16 декабря с.г., появилась новая тема — компактный город. (Идея привлечь к разработке специалистов из Германии, имеющих опыт планирования таких городов, принадлежит, между прочим, мэру столицы В.Кличко.) Итак, экстенсивный вектор развития Киева нужно развернуть на 180 градусов и заменить интенсивным — направленным внутрь городской территории.

Кроме того, разработчикам генплана следует положить в основу планирования не численность населения, которую сложно, более того — невозможно просчитать на 20 лет вперед, а площадь жилья, которую можно построить не разрушая сложившуюся исторически базовую структуру города. Футуристический город небоскребов можно выстроить в пустыне, например как Дубай в ОАЭ, который выглядит как город из фантастических романов, однако в Европе, где города стоят тысячелетиями, выстроить такое с нуля — невозможно.

Разработчики генплана оценивают площадь жилья, которое может быть построено до конца 2040 г., в 28,6 млн кв м, т.е. 1,43 млн кв м каждый год. Это довольно оптимистичный прогноз, но вполне реальный, если страна, конечно, не будет переживать внутренние экономические катаклизмы или внешние политические потрясения. В самые лучшие времена Киев строил 1,5 млн кв м. В этом случае в городе будет 96,234 млн кв м жилья с уровнем обеспеченности 29 кв м на человека, сейчас это — 23,5 кв м, т.е. прирост планируется 0,25 кв м в год.

Взяв за основу не прогноз численности населения, а величину 96,234 млн кв м и среднюю за 20 лет обеспеченность жильем 26,25 кв м, можно рассчитать численность будущего населения города — 3,67 млн жителей. Это те условные жители, которым жить в Киеве будет комфортно.

Эта величина отличается в большую сторону от прогноза разработчиков (3,26 млн) на 400 тыс. Однако это будет лишь т.н. постоянное население Киева, где не учтены те, кто приехал, снял жилье и работает в городе неопределенное и неограниченное время, т.е. не учтено его фактическое население, а оно будет значительно больше.

Разработчики оценивают постоянное население Киева в 2019 г. в 2,91 млн чел., а фактическое в 3,36 млн, однако к этому нужно добавить еще приблизительно 560 тыс. тех, кто каждый день приезжает в Киев на работу и по делам. Итак, в столице ежедневно на 1 млн людей больше, чем считает официальная статистика, и эту нагрузку на инфраструктуру крайне необходимо учитывать.

…и новые опасности

Итак, город планирует использовать внутренние резервы для развития. Какие?

Первый — рост плотности населения в среднем на территории жилой застройки с 224 до 240 чел/га, а в районах многоквартирной и общественной — с 320 до 330 чел/га. На первый взгляд — немного, в новых ГСН допускается 450 чел/га, однако здесь есть опасность, что в отдельных районах плотность существенно будет отличаться от средней, и это следует принимать во внимание.

Второй — реконструкция части хрущевок площадью 2,5 млн кв м, где сейчас живут 112 тыс. жителей. Все они, разумеется, получат новое жилье. Однако проблем здесь целый воз — не урегулирован порядок принятия решения об отселении, никуда не делась квартирная очередь, где тоже много жителей хрущевок, а они будут требовать по 2–3 современные квартиры в обмен на свою "элитную". Кроме того, появление на месте старых пятиэтажек новых небоскребов на 25–40 этажей (что сейчас считается обычной высотностью) будет требовать новой инженерной (да и социальной) инфраструктуры, а где взять средства, если 80% сетей требуют замены? Возможно, целесообразнее пойти путем Германии, где 70% тамошних хрущевок реконструированы без отселения? Это в разы дешевле, и над этим нам надо еще хорошо подумать.

Следует обратить внимание на еще одно положительное новшество генплана — массивов малоэтажной застройки решено не трогать. Более того, дачные кооперативы планируется также перевести в разряд малоэтажной застройки, хотя там свои проблемы — отсутствие социальной и инженерной инфраструктуры (водопроводов, канализации, газопроводов и т.п.).

Третье — новым генпланом предусмотрено уменьшить площади промышленных и коммунально-складских территорий на 1200 га (с 8 до 6,5% площади города). Понятно, что здесь также нужно очень взвешенно распоряжаться этими резервами. Если застроить их только жильем (наиболее финансово привлекательный вариант), то Киев рискует превратиться в многомиллионное село, где работы всем не будет хватать, а жить будет просто неинтересно.

В итоге разработчики нового генплана отошли от концепции "резинового Киева" (наконец-то!) и пытаются "переосновать" город в нынешних границах. От этой отправной точки в генплане идет развитие городской среды, где можно комфортно жить и эффективно работать.

Остальные новшества — довольно прогнозируемые: акцент на развитии общественного транспорта как альтернативы автомобилю, введение в эксплуатацию двух станций метро ежегодно (уже в 2020-м две!), запуск автомобильной составляющей "Троещинского" моста (тоже в 2020-м), развитие системы новых аэропортов вокруг столицы и т.п. Поэтому, чтобы не было фатальных ошибок в будущем, очень важно принимать генплан не формально, а провести широкое его обсуждение в экспертной среде и ответственном гражданском обществе. Для того, чтобы сохранить исторический центр и провести по городу зеленые коридоры. Хорошо, что есть для этого возможность. В этом залог его качества.