ГБР: сыграет ли "поправка 320"?

Однако сегодня речь пойдет о более важном, а именно — о потенциальной перезагрузке руководства Бюро. Это может показаться фантастикой, но больше месяца ходят слухи, что "слуги" ищут директору ГБР замену. И слухи оставались бы слухами, если бы не одно "но" — после принятия законопроекта №2116 в первом чтении был доработан драфт нормативно-правового акта и внесена правка №320. Это расшатало стул под Романом Трубой не на шутку. Очевидно, в ЗеКоманде поняли, что нынешний директор ГБР не может последовательно "служить" одним людям. Вначале его кандидатуру Пашинский (!) предложил Турчинову; затем НФ пролоббировал Трубу по своей квоте на должность главы ГБР; затем Порошенко его назначил и "перевербовал", чтобы сегодня глава Бюро стал оружием Портнова. И смех, и грех...

Ранее речь шла еще об одном законопроекте (о парламентском контроле, куда был заложен механизм досрочного увольнения директора ГБР). Но зачем усложнять себе жизнь? Простое решение было найдено, и о нем ниже.

В среду, 13 ноября, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности создал прецедент, которого, в принципе, не ожидали ни профильные эксперты, ни активисты. У "слуг народа" откуда-то возникла идея дополнить президентский законопроект №2116, месяц назад принятый в первом чтении. Позже на комитетском заседании велись неординарные дебаты между большинством состава и двумя "братьями по оружию", а именно — представителем "Слуги народа" Максимом Бужанским и представителем "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ильей Кивой. Поначалу казалось странным, что два парламентария отчаянно пытались защитить директора Государственного бюро расследований Романа Трубу от потенциальной отставки. Речь идет о "поправке 320" в вышеупомянутом законопроекте, которая переворачивает этот драфт изменений с ног на голову. Если ранее Труба становился единоличным руководителем без предохранителей, то теперь эти полномочия могут быть переданы уже вновь назначенному руководителю.

Напоминаем: законопроект №2116 в первоочередной версии предусматривал в отношении ГБР "слова "центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность" заменить словами "государственным правоохранительным органом" (фактически по аналогии с НАБУ) и переформатировать способ руководства Бюро, — квази-коллегиальность заменялась на единоличность, без обязанности со стороны директора согласовывать решения со своими заместителями. Как следствие, гарантии независимости, предусмотренные в нынешнем варианте закона, для заместителей аннулировались. Их, избранных конкурсной комиссией, могли уволить, как и обычных сотрудников. Территориальные органы ГБР официально становились территориальными управлениями, а директор вместо патронатной службы "получал" собственный аппарат, с зарплатой для подчиненных втрое выше, чем это установлено Кабмином для работников патронатных служб в государственных органах. Предельная численность размывалась до неопределенности, хотя пока она составляет 1500 сотрудников. Безусловно, увеличить в ГБР количество следователей, оперативников и просто госслужащих стоит. Однако для начала стоит разобраться, где именно не хватает сотрудников. Поскольку напоминает простую "хотелку" директора Бюро, когда последний организует представление, а Кабмин устанавливает лимит, к примеру — 5000 сотрудников. Кроме того, по решению директора могло быть образовано не более 10 территориальных управлений (пока их всего 7). Дисциплинарные взыскания становились исключительной компетенцией директора Бюро, но только после решения дисциплинарной комиссии. Нетрудно догадаться, кто именно имел бы монопольное влияние на решения указанной комиссии. Но одна из худших новелл в законопроекте — возможность перевода сотрудников в ГБР без конкурсного отбора в порядке, определенном Законом Украины "О государственной службе". Еще одна "централизация" — в случае фиксации руководителем подразделения внутреннего контроля правонарушения в ГБР он не только должен сообщить об этом генеральному прокурору либо его заместителю, но также отчитаться директору Бюро. Интересно, к кому именно в таком случае вначале пойдет отчитываться руководитель подразделения внутреннего контроля ГБР?

В общем, из президентского законопроекта следовало, что директора ГБР нужно сделать всемогущим. И казалось, что Роман Труба, догоняя по делу и без экс-президента Петра Порошенко, выторговал для себя "святую индульгенцию" на возможность управлять Бюро единолично, не поглядывая в сторону заместителей — Ольги Варченко и Александра Буряка. Именно так казалось, правда — до определенного момента. Думаю, после положительного голосования за поправку 320 к вышеупомянутому законопроекту эту цифру еще долго будет вспоминать Роман Труба. Показательно авторство поправки: за ней — руководитель профильного комитета Денис Монастырский, входящий во фракцию "Слуга народа". Более того, именно этот нардеп входил в состав комиссии, которая избирала Романа Трубу на должность директора ГБР. Как следствие, маловероятно, что Монастырский без согласования с руководством фракции и без дальнейшего плана решился бы на такой шаг.

Итак, согласно поправке 320 от Дениса Монастырского, полномочия директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно. Президент Украины в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу изменений назначает временно исполняющего обязанности директора ГБР. Этому лицу на время исполнения соответствующих обязанностей из средств госбюджета выплачивается денежная компенсация в размере должностного оклада директора ГБР. Полномочия и.о. директора Бюро прекращаются в день назначения на должность нового главы этого органа досудебного расследования. Парламент и Кабмин в 30-дневный срок со дня вступления в силу поправок назначает (скорее всего, произойдет простая замена нынешнего состава "внешней" конкурсной комиссии, избирающей руководство ГБР) своих представителей в комиссию, которая будет избирать нового директора Бюро. Все административные вопросы проведения конкурса возьмет на себя Офис президента Украины. В целом на избрание нового главы ГБР отведено 60 дней со дня формирования персонального состава комиссии — это существенное и довольно-таки логичное временное ограничение. Напомню, предыдущий состав ГБР (директора и двух заместителей) из-за торгов между НФ и Порошенко не могли избрать полтора года. Фактически в день публикации этого текста народные избранники проголосовали правку №320, позволяющую перезагрузить руководство ГБР. Между тем, голосовать за законопроект в целом в пятницу отказались и перенесли его утверждение. Решили не поддерживать идею перезагрузки: "Батьківщина", ОПЗЖ, депутатская группа "За майбутнє". Представили себе фигуры спонсоров и акционеров этих политобъединений? Такие состоятельные люди имеют время на хобби. Например — игру на трубе.

На самом деле в законопроекте после комитетской доработки появились еще десятки важных поправок. Безусловно, в следующем тексте автор детализирует их по важности изменений, если документ будет принят. Следует понять лишь одно: без закона, принятого в целом и с правкой 320, остальные — просто звуки отдельных музыкальных инструментов. И Роман Труба в таком случае станет дирижером без каких-либо предохранителей. Но если будет поддержана и вышеупомянутая поправка, позволяющая увольнять руководство досрочно, — очень скоро мы получим новый ансамбль. Как он будет звучать — покажет только время. Но это точно не будет какофония, как та, что доносится сейчас из ГБР. Удивительно наблюдать, как директор, в прямом смысле, воюет со своими заместителями уже два года. И причина — не в личных характеристиках Романа Трубы, Ольги Варченко или Александра Буряка. Бомбу замедленного действия заложили еще представители Блока Петра Порошенко и Народного фронта, когда "расписали игру на двоих", а затем — с треском проиграли выборы. Остальное — лишь последствия фундаментальной проблемы.

Продолжение следует...