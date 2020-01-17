ГБР: как упорядочить хаос?

Парламент поддержал президентский законопроект №2116, которым структура руководства была изменена с квазиколлегиальности на единоличность, центральный орган исполнительной власти был трансформирован в государственный правоохранительный орган, а президент получал дополнительные рычаги влияния (утверждение штатного расписания, СОК при ГБР). Кроме этого, благодаря поправке №320, директора Бюро Романа Трубу вместе с его заместителями — Ольгой Варченко и Александром Буряком — должны были уволить с должностей. О необходимости такого радикального формата изменений подискутируем отдельно. Безусловно то, что у законопроекта были очевидные недостатки, включая неконституционность отдельных его положений. Сейчас же обсудим другое — как упорядочить хаос в ГБР как части системы органов уголовной юстиции, которой не давали заработать хотя бы на треть ее потенциальных возможностей.

После голосования за законопроект, буквально под звон новогодних бокалов, президент Зеленский все же определился с кандидатурой временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований. Им стала парламентарий Ирина Венедиктова, которая, конечно, представляла "Слугу народа". Ничего удивительного, ведь она — член команды Зеленского и фигурировала в предыдущем шорт-листе кандидатов на соответствующую должность. Среди прочих упоминали заместителя руководителя офиса президента Андрея Смирнова, заместителя генерального прокурора Виктора Трепака, главу парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Смирнова связывали с "юристом Януковича" Андреем Портновым, а сам он засветился на печально известных пленках Романа Трубы. Кстати, о них мы говорили в предыдущем материале. Руководитель профильного комитета Верховной Рады, как утверждают источники, сам отказался. Очевидно, не был уверен, что надо менять синицу в руках на непонятный статус в.и.о., потому что затем — открытый конкурс на должность "постоянного" директора. Как следствие, выбор у Владимира Зеленского лежал в плоскости — Трепак или Венедиктова. И он остановился на третьем номере партийного списка "Слуги народа". Почему? Ответ довольно прост: Владимир Александрович доверяет Венедиктовой, тем более что она "с первых месяцев его политической карьеры находится рядом".

Первые шаги нового руководителя ГБР оказались довольно радикальными. Не слишком принимая во внимание "институциональную память", она увольняет патронатную службу. Правда, ключевым игроком там был экс-прокурор Александр Удовиченко, возглавлявший соответствующее структурное подразделение и, как говорят, отвечавший за "особо чувствительные вопросы" Романа Трубы. Кстати, Удовиченко неоднократно фигурировал на "пленках" из кабинета последнего. Но второй шаг удивил, ведь Венедиктова быстро запустила конкурс на вакантные должности трех заместителей директора. Так быстро, что кто-то увидел объявление об этом отборе накануне завершения "новогоднего" 5-дневного срока подачи документов (фактически же — 2–3 рабочих дня).

В ответ на наш вопрос о такой продолжительности подачи документов Венедиктова ответила, что она не имела дела с органами уголовной юстиции (с работой следователя или оперативником), поэтому срочно должна была набрать соответствующих профессионалов на вакансии заместителей, ведь Варченко и Буряк "исчезали" с соответствующих должностей (почему употреблено слово "исчезали", а не "увольнялись", объясним ниже. — А.Л.). Это касается и заслушивания отчетов территориальных управлений, и зачисления следователей по делам Евромайдана (до 11 января 2020 года), и т.п. Именно такой шаг подавляющее большинство общественности, журналистов и часть политикума, в частности фракция "Голос", назвали первой большой ошибкой Венедиктовой. Кстати, я все же попытался узнать, кто входит в состав конкурсной комиссии по отбору заместителей. Сначала договорились о максимально оперативном ответе, но через четыре рабочих дня нам сообщили, что… работникам ГБР надо еще 20 (!!!) дополнительных рабочих дней для обработки и консолидации информации. Законно? Законно. Логично? Нет.

Напоминаю, мы спрашивали только о составе комиссии и перечне кандидатов. Сложно понять причину отказа, ведь публикация соответствующих данных никоим образом не может повлиять ни на процедуру конкурса, ни на что-либо иное. В ночь на пятницу из ГБР был прислан еще один ответ, в котором авторы раскрыли состав соответствующей конкурсной комиссии. Среди ее членов: трое руководителей среднего звена ГБР — Ольга Варченко, Виталий Француз, Александр Коваль, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев и преподавательница Харьковской юридической академии Оксана Каплина, которая и возглавила комиссию.

Что касается кандидатов на должности, то предоставили не перечень имен, а просто статистику, что было подано 14 пакетов документов на должность первого заместителя и 24 пакета документов на должности заместителей. Допущено к конкурсу пять и шесть кандидатов, соответственно. Избраны — по одному. Конечно, фамилии нам не назвали по понятным причинам. В то же время я всегда найду способ узнать, кто победил на конкурсе. Итак, по моей информации, первым заместителем станет экс-адвокат Александр Бабиков, защищавший окружение (то ли персонально) Виктора Януковича (по словам активистки и адвоката Евгении Закревской, детализировавшей это в Фейсбуке), заместителем — сотрудник СБУ с Харьковщины Александр Соколов.

Кроме этого, вернемся к моменту старта перезагрузки, когда Романа Трубу и его заместителей должны были уволить. Должны были, но не уволили. Точнее, уволили, но не всех. Роман Труба пошел искать новое место работы, в то время как Ольга Варченко спустилась на уровень ниже и стала руководителем Второго следственного управления центрального аппарата ГБР (преступления, совершенные правоохранителями и судьями). Александр Буряк возглавил новообразованный отдел по расследованию дел Евромайдана. По словам Венедиктовой, они оба избраны на открытых конкурсах, согласились показать свой профессионализм в ГБР как правоохранительном органе. И все смогут оценить результаты их работы. Со временем президент утвердит новую организационную структуру, — неэффективным работникам там не будет места. Заметим также, что в Бюро был возвращен бывший советник Романа Трубы Руслан Бирюков. Как сообщили наши источники, своим comeback'ом он обязан части президентской команды, с которыми в свое время играл в КВН. Бирюков с 2017 года входил в команды экс-директора, со временем пытался удержать баланс между директором Бюро и его заместителями. Не удалось, стал жертвой борьбы двух правоохранительных кланов и был уволен Трубой.

В целом это напоминает историю о том, что в новообразованном органе правопорядка за год войны заместителей с директором не появилось никого, кто мог бы передать хотя бы минимальную институциональную память, кроме "участников боевых действий". Конечно, Романа Трубу невозможно было не уволить. А вот экс-заместителей — Варченко и Буряка — просто спустили на несколько ступенек ниже. Какая судьба их ждет? Прогноз давать не берусь, но назад, к высоким должностям в Бюро, их точно никто не допустит. Потому что директор, кто бы им ни стал в будущем, будет формировать свою собственную команду. Да и зачем конкуренты с институциональной памятью и своими людьми в центральном аппарате?

Конечно, в перечне моих вопросов фигурировали не только моменты первых шагов, но и более личные вопросы. Например, знакома ли Ирина Венедиктова с Андреем Портновым? Ответ: не знакома, не общается, считает его профессиональным юристом, позицию которого надо слышать. Планирует ли претендовать на должность директора ГБР? Да, планирует, она для этого достаточно амбициозна. О потенциальных конкурентах ей трудно ответить. И в завершение — о перспективах уголовных производств, в которых потенциально подозреваемым может стать предыдущий президент Украины Петр Порошенко, Венедиктова заметила следующее: "У нас открыто много производств, сделать их эффективную оценку должны мои заместители, конкурс на должности которых продолжается. Чтобы честно и правдиво ответить вам на этот вопрос, мне необходимо не только мнение следователей, ведущих это дело, но и "свежий" и острый глаз заместителей. Лично я вижу в некоторых из этих дел (относительно Порошенко. — А.Л.) скорую судебную перспективу".

Я сознательно не комментирую вышеупомянутые прямые ответы временно исполняющей обязанности директора ГБР Ирины Венедиктовой. Поскольку некоторые оценки у меня кардинально иные, особенно относительно Андрея Портнова. Но мы же обсуждаем хаос в Бюро в течение 2019 года, позицию нового руководителя и перспективы на будущее, а не мою собственную позицию, правда? И каждый будет нести ответственность за избранный путь.

В то же время, пока мы ожидали утечку в публичную плоскость имен победителей вышеупомянутого конкурса на должности заместителей, профильный комитет парламента решил провернуть свою аферу. Утром 17 января в Раде должны были рассмотреть три кандидатуры на членство в конкурсной комиссии по избранию уже директора ГБР. Но члены комитета к согласию не пришли. Звучали фамилии депутатов Павлюка, Неклюдова, Яцик, Бакумова. Представитель "Голоса" предложила активистку и адвоката Закревскую. Принятие решения перенесли на послеполуденное время, поскольку утром договориться не удалось. Там к "игре в номинирование" приобщились еще и представители "Батьківщини". И, как мы понимаем, обеденный перерыв в Раде не дал никаких результатов, чтобы четко указать три фамилии…

В конце концов, действующие лица украинской политики, включительно со всеми без исключения органами публичной власти, постепенно скатились к своеобразному отображению оруэлловской мудрости "Война — это мир, свобода — рабство, незнание — сила". Текущее состояние дел основывается на убожестве электората и его же невежестве, поэтому трудно побеждать на выборах, апеллируя к верховенству права, правам человека и подобным фундаментальным вещам. Объяснение умными словами сложных правовых материй не может конкурировать с хаосом политического популизма, откровенного кумовства и эпохи постправды. Те, кто сумел в прошлом году красиво дважды победить на выборах с фантастическими результатами, потом будут искать способы удовлетворять все новые и новые потребности и прихоти электората. И если в свое время иронически говорили, что "овцы поедают людей" (примат интересов бизнеса, а именно — выращивание шерсти, над интересами простого люда), "козы — Грецию" (потому что траву съедают под самый корень, и там уже ни для кого не будет пастбища), то зародыши украинской демократии уничтожит политический популизм на пару с нежеланием молодой элиты разобраться в этом хаосе, а также принять участие в его упорядочении.