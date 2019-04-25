Европейский парламент 2014-2019: пять лет рядом с Украиной

Нынешний состав ЕП начал свою деятельность в 2014 году, что совпало с драматическими и одновременно определяющими для европейского выбора Украины событиями Революции Достоинства.

Эти пять лет стали для Украины периодом европейского самосознания. В то же время это были и годы осознания Украины Европой.

Для Украины это время стало периодом борьбы за собственный европейский выбор и становления государственности. Для Европейского парламента этот созыв стал периодом укрепления его роли в развитии объединенной Европы и одновременно беспрецедентных вызовов единству и стабильности ЕС.

Для Украины Европа стала ориентиром цивилизационного выбора, а для ЕС Украина —иллюстрацией борьбы за европейские ценности, переставшие быть для Европы абстракцией.

Эти пять лет мы были вместе.

Европейский парламент стал одной из главных движущих сил включения Украины в общеевропейский политический и общественный контекст.

Я искренне благодарен этому институту, представляющему всех граждан ЕС, за глубокое понимание стремлений украинского народа, мощную поддержку и стратегическое видение европейского будущего Украины.

Никакое иное государство не получило столько внимания со стороны ЕП, сколько Украина. "Украинское досье" стало важным, ответственным и престижным элементом деятельности евродепутатов, а также предметом консолидированной позиции и активного привлечения всех проевропейских политических сил Европарламента. Более того, показательно, что немногочисленными критиками и оппонентами нашего государства в ЕП стали преимущественно критики и оппоненты объединенной Европы — евроскептические радикальные силы.

Трудно себе представить объем полной "украинской повестки" в ЕП и список всех вовлеченных в этот процесс евродепутатов. Здесь я упомяну наиболее памятные, уникальные и важные для Украины события в деятельности Европарламента этого созыва.

За последние пять лет Европарламент принял около 25 законодательных актов, резолюций и докладов, непосредственно посвященных Украине. В целом Украина упоминается почти в 120 решениях ЕП.

Эти цифры не охватывают регулярные пленарные дебаты, в частности состоявшиеся на предпоследней сессии ЕП в марте (посвященные 5-й годовщине незаконной оккупации Россией Крыма), многочисленные решения и тематические заседания парламентских комитетов и делегаций, публичные депутатские слушания, встречи в рамках визитов в ЕП украинских делегаций (к примеру, только в 2018 году состоялось 30 официальных заседаний комитетов ЕП на украинскую тематику и около 30 публичных мероприятий и акций, посвященных Украине).

Прежде всего упомяну беспрецедентную в истории европейского и украинского парламентаризма синхронную ратификацию в 2014 году Верховной Радой Украины и Европейским парламентом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС с прямой трансляцией из Киева и Страсбурга.

В 2014 году сотрудничество Украины и ЕС обрело важное институциональное измерение — Парламентский комитет ассоциации, развившееся в весьма интенсивный, кооперативный и доверительный канал коммуникации между парламентариями обеих сторон и эффективный инструмент парламентского контроля над выполнением Соглашения об ассоциации.

Кроме того, именно в ЕП нынешнего созыва впервые начало действовать неформальное объединение евродепутатов "Друзья европейской Украины", в которое вошло около 50 членов ЕП, а само объединение провело десятки встреч и тематических мероприятий.

В 2016 году, единственный раз в своей практике, ЕП провел уникальную тематическую неделю, посвященную отдельному государству, — Неделю Украины".

Убежден, многие помнят исторический момент подписания 17 мая 2017 года в Европейском парламенте решения о введении безвизового режима с ЕС для граждан Украины. Не в последнюю очередь принципиальная позиция ЕП в поддержку безвизового режима для Украины способствовала преодолению определенной политической нерешительности отдельных государств-членов.

В 2018 году Европарламент вручил свою самую высокую награду — Премию "За свободу мысли" им. Сахарова — украинскому режиссеру, политическому заложнику Кремля Олегу Сенцову, признав его борьбу за человеческое достоинство, свободу слова и верховенство права с режимом Путина как пример для подражания во всем мире.

Уже в 2019 году, благодаря давлению Европарламента, ЕС принял важное решение о распространении европейских энергетических правил на российские проекты, в том числе "Северный поток-2", чем значительно ограничил возможности Москвы для энергетического шантажа и газовых манипуляций. Угрозы для безопасности Украины и стратегическая важность украинского маршрута транзита газа в Европу были среди ключевых мотивов для евродепутатов при принятии этого решения.

Политическая позиция ЕП в поддержку Украины стала, без преувеличения, рычагом давления на другие институты ЕС с целью усиления их амбициозности в развитии отношений с Украиной и признании европейской перспективы нашего государства.

Европейский парламент четко признал и неоднократно подчеркивал неотъемлемое право Украины претендовать на членство в ЕС. Он также поддержал нашу идею насчет углубления отраслевой интеграции с ЕС ассоциированных партнеров в формате "Восточное партнерство +", а также согласился с инициативами президента Украины по поводу постепенной интеграции нашего государства в Энергетический союз ЕС, Общего цифрового рынка ЕС, Таможенного союза ЕС и даже Шенгенской зоны.

В то же время Европарламент — справедливый и откровенный партнер Украины в оценке реформ. Четко артикулируя сферы, где от Украины ожидается, что она и впредь будет прилагать усилия для внутренних преобразований, и не избегая точечных критических замечаний, ЕП признает, что за последние пять лет Украина добилась большего прогресса, нежели за все предыдущие годы независимости.

Трудно переоценить роль ЕП в мобилизации общеевропейской поддержки для противодействия российской агрессии против Украины и восстановления территориальной целостности нашего государства.

За последние пять лет ЕП сформировал надежный политический предохранитель против спекуляций по поводу возможного ослабления санкций ЕС против РФ или нормализации отношений с Москвой. Рядом своих резолюций ЕП не только поддержал действующий санкционный режим ЕС в отношении РФ, но и призвал к его усилению, включая утверждение на уровне ЕС "Списка Магнитского", направленного против Кремля и приближенных к нему российских олигархов.

Европарламент едва ли не первым на международной арене поддержал украинские инициативы о необходимости развернуть на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей международную миротворческую операцию и создать международную площадку для обсуждения вопроса деоккупации Крыма.

Он также стал ведущим институтом, обратившим внимание Европы на серьезные угрозы пропаганды, дезинформации, кибератак и вмешательства в демократические процессы как инструментов гибридной войны, к которым прибегает Москва. Практическая активизация ЕС в выработке инструментов противодействия этим угрозам — несомненная заслуга, прежде всего, Европейского парламента.

Европейский парламент полностью отказался от каких-либо форм двустороннего парламентского диалога с РФ. Публичные контакты с представителями российской власти давно стали в ЕП "токсичными" для любого политика и дурным политическим тоном.

Кульминацией восприятия Европарламентом нынешней России стало принятие в марте этого года Доклада о состоянии отношений ЕС — РФ, где Россия больше не признается стратегическим партнером. Российская агрессия против Украины и оккупация частей ее территории стали ключевыми мотивирующими факторами для этого решения.

Во взаимодействии с украинской стороной ЕП на постоянной основе поддерживает международное внимание к ситуации с украинскими политическими узниками Кремля. В своих резолюциях европарламентарии упомянули имя практически каждого из почти 70 украинских пленников на территории России и оккупированного Крыма. ЕП не обошел вниманием ни единого случая преступного преследования Россией украинских граждан.

Европейский парламент стал одним из первых международных институтов, обративших внимание на эскалацию Россией конфликта в Азовском море и Керченском проливе, приняв соответствующую резолюцию, осуждающую агрессивные действия РФ.

Также не могу не упомянуть с благодарностью и восхищением неоднократные смелые визиты евродепутатов в зону проведения АТО/ООС и на линию противостояния, порой даже вопреки предостережениям руководства ЕП о безопасности.

Кроме того, Европарламент стал площадкой для гуманитарной, общественной и культурной представленности Украины в Брюсселе и Страсбурге.

Завершение работы ЕП 8-го созыва — хорошая возможность подвести итоги и поблагодарить истинных друзей Украины, которые эти пять лет искренне нас поддерживали, способствовали изменениям в нашем государстве, боролись и побеждали вместе с нами.

Верю, что после выборов в Европарламент, которые состоятся 23—26 мая, темпы нашего сотрудничества и масштабы взаимодействия не уменьшатся. С нетерпением ожидаю увидеть в новом составе ЕП старых друзей и обрести новых.