Экзамен на Крым переносится

Присутствие в партийных списках крымчан (в подавляющем большинстве — это крымскотатарские политики и общественные деятели) картину в целом не красит, и не только по скромным количественным показателям. Выступая все как одна за единение граждан и воссоединение страны, партии забыли объединить их в своих программах и списках.

Выдвиженцы Меджлиса крымскотатарского народа идут на парламентские выборы в разных партийных колоннах. Поясню, почему это — большая новость. На протяжении четверти века украинской независимости политическую силу, которую крымским татарам рекомендовалось поддерживать во время выборов, определял либо Курултай (национальный съезд), либо его представительско-исполнительный орган Меджлис. И большинство крымских татар следовало этим призывам, всякий раз подтверждая авторитетность Меджлиса и составляя его политический капитал, конвертируемый в решение болезненных вопросов репатриантов и места во власти для его лидеров.

Конечно, крымские татары были и в других, "нерекомендуемых" партиях — от коммунистов до "Батьківщини", и Меджлис клеймил их предателями и раскольниками.

Под критику попадали и мои материалы в ZN.UA, в которых на протяжении нескольких довоенных лет звучала, казалось бы, очевидная вещь: чем шире представительство крымских татар в политических институтах Украины, тем глубже их интеграция в общество и сокращение сроков принятия им "крымскотатарского вопроса", а также снижение уровня конфликтогенности в регионе. Для этого крымским татарам не нужно замыкаться на одной партии/силе, а идти в различные демократические партии и способствовать тому, чтобы в их программной деятельности были вопросы ликвидации последствий геноцида крымских татар 1944 г., восстановления прав коренного народа и т.д.

Конечно, российские спецслужбы (а в отдельные периоды — и украинские) целенаправленно создавали или углубляли существующие внутренние конфликты в крымскотатарском сообществе. Цель была понятной: добиться реального раскола самой организованной группы населения Крыма, последовательно поддерживающей государственность Украины, что и подтвердил 2014 г. После оккупации Крыма Россией крымскотатарский народ лишен возможности проводить Курултай, деятельность Меджлиса, признанного в РФ организацией экстремистской, запрещена, а его руководство изгнано из Крыма и преследуется ФСБ.

В президентские выборы 2014-го и 2019-го гг. Меджлис поддерживал Петра Порошенко.

Однако в проходную часть списка обновленной партии экс-президента главу Меджлиса Рефата Чубарова не пригласили. Места в первой десятке получили лидер крымских татар Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса, бывший политзаключенный Ахтем Чийгоз. Выбор понятен и в целом соответствует логике формирования первой десятки списка партии Порошенко, где известность/популярность сочетается с личной преданностью. Признание Ахтема Чийгоза на съезде "Я из тюрьмы вам говорил, что вы мой президент, и сейчас говорю: вы мой президент!" вызвало у Петра Алексеевича искреннюю волну эмоций.

Рефат Чубаров неожиданно нашелся в списке партии "Сила и честь" Игоря Смешко. В пестрой десятке, собравшей действующих нардепов из БПП и "Самопомочі", экс-чиновников Януковича и бывших силовиков, лидер Меджлиса получил третье место и, пожалуй, ее украсил. Представляя Чубарова, Смешко даже прочитал несколько благодарственных фраз на крымскотатарском, заверив, что "в этой войне мы победим вместе".

На вопросы ZN.UA, правда ли, что в штабе Порошенко ему было предложено место в третьей десятке (там считали, что оно проходное), что это означает, и почему он оказался в списке "Силы и чести", Рефат Чубаров ответил следующее:

"Мы проводили консультации с различными партиями проукраинского и проевропейского толка о включении в проходные части списков представителей крымскотатарского народа. Мы идем широким фронтом, что позволит нам получить в новом парламенте минимум в два раза больше крымских татар, чем сейчас. Почему "Сила и честь"? Потому что наши взгляды на членство в ЕС и НАТО полностью совпадают. И это одна из партий, которая предложила такое гарантированное место в списке".

От себя добавлю, что при всей дипломатичности Рефат Чубаров был, конечно, источником дискомфорта для Петра Порошенко. По должности Чубарову постоянно приходилось отвечать на неудобные вопросы, решение которых президентом громко декларировалось, но на деле не выполнялось. Как то: изменения в Конституции, которые касались крымскотатарской автономии, отмена дискриминационного и коррупционно емкого закона о СЭЗ Крым, статуса крымчан как нерезидентов, проблем на пунктах пропуска и много-много всего, что государством "за Петра" не решалось. С другой стороны, по мнению опрошенных лидеров мнений крымских татар, у сообщества есть много вопросов к Чубарову по поводу содействия бизнес-интересам Ленура Ислямова, помощника народного депутата, согласившегося в 2014 г. на должность заместителя "премьера" Аксенова. (К слову, результаты аудита Счетной палаты расходования средств госпрограммы на расселение и обустройство крымских татар свидетельствуют, что свыше 80% средств госбюджета (более 100 млн грн) были направлены на поддержку телекомпании ATR, принадлежащей Л.Ислямову).

Заявления лидеров крымских татар о широком переговорном фронте и решении идти в парламент несколькими колоннами, пожалуй, требуют уточнения. По моим данным, соответствующего решения Меджлиса не существует. Но в реальности такие переговоры, действительно, велись. Как показывает результат, успех получила условная "группа Джемилева".

В списке партии Святослава Вакарчука "Голос" — координатор инициативы Крым-SOS Тамила Ташева (26-е место), а 18-м включен бизнесмен и меценат Рустем Умеров. В списке "Голоса" на 31-й позиции — еще одна известная крымчанка, юристка и правозащитница Александра Дворецкая, соучредительница движения Восток-SOS.

Эмине Джепарова, первый заместитель Мининформполитики, получила почетное третье место в списке малопроходной партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана.

В обнародованной пятерке партии "Батьківщина" крымчан нет. В ней больше нет и крымской организации, и военного кабинета Юлии Тимошенко. Их руководитель Андрей Сенченко покинул партию и объявил об автономном политическом плавании, переформатировав общественное движение "Сила права" в партию. На протяжении последних лет юристы движения воевали с РФ в судах, получив тысячу решений в пользу пострадавших от вооруженной агрессии РФ и создав сеть приемных в 27 городах. "Мы единственные, кто не "обтекается" по вопросу войны. У нас есть стратегическое видение, как закончить войну", — говорит Сенченко. Шансы попадания в Раду при молодости партии и скромном бюджете из собственных накоплений — минимальные, но Сенченко уверен, что вскоре Украину ждут следующие выборы.

И, наконец, в списке фаворитки избирательной кампании — партии президента Зеленского "Слуга народа" пока что нашлась только одна крымчанка, замыкающая первую сотню: это блогер Лиза Богуцкая, соратница Михеила Саакашвили, имеющая весьма неоднозначное к себе отношение крымского сообщества, но все шансы попасть в Раду.

Таким образом, в новом парламенте, в лучшем случае, может оказаться до пяти-шести крымчан, что на самом деле количественно меньше, но, возможно, качественно больше нынешнего. Однако само по себе их присутствие не гарантирует прорыва в решении "крымского", а тем более "крымскотатарского вопроса".

"Включение крымских татар в списки кандидатов в народные депутаты Украины от разных политических партий является в целом положительной практикой. При этом важно понимать, поддерживают ли эти политические партии требования крымскотатарского народа по восстановлению его прав. Сейчас этот вопрос является открытым", — считает общественный деятель Арсен Жумадилов, прошедший ответственный и тяжелый путь в работе Конституционной комиссии по изменениям в "крымском" разделе Х Конституции Украины. ZN.UA писало об этом подробно и тогда еще — оптимистично. Однако Петр Порошенко заблокировал работу комиссии, продолжая декларировать приверженность восстановлению прав крымскотатарского народа.

На сегодня можем констатировать, что, в свете нового расклада сил в парламенте и новой АП, процесс по Крыму нужно будет начинать с ликбеза принимающих решение. Потому что в команде президента Зеленского нет ни одного человека, обладающего системными познаниями крымской проблематики. Новые лица в парламенте не могут не радовать, но, кажется, значительная их часть уже лучше знает реалии Европы, чем родной страны. А тем более ее оккупированных РФ окраин.

В программе партии "Слуга народа", которая может получить большинство в парламенте, релевантными чаяниям крымчан могут считаться только два пункта в разных разделах: "Обеспечим законодательное сопровождение инициатив президента, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины" и "Создадим систему информационной реинтеграции жителей оккупированных территорий в Украине". Поскольку внятной программы у президента Зеленского по деоккупации Крыма и части Донбасса нет, то что законодательно будут сопровождать депутаты СН, тоже не ясно.

Второе обязательство вызывает вопрос: а почему только информационная реинтеграция? Ведь "попередники" так потрудились, что сегодня, по большому счету, речь идет о необходимости ликвидации дискриминации граждан Украины с крымской "пропиской" со стороны государства Украина. Да, именно так квалифицируется правозащитниками статус нерезидентов, присвоенных крымчанам законом о СЭЗ "Крым" и приказом НБУ №699, дискриминирующих их в правах.

Владимир Зеленский, вторя Петру Порошенко, призывает Запад усилить санкции против РФ. При этом в администрации, судя по всему, еще не поняли, в чем тут наша слабость. На вопрос моего коллеги Евгения Лешана о реформировании санкционной политики Украины пресс-секретарь президента Юлия Мендель удивилась: "Я извиняюсь, вы утверждаете, что санкционная политика против России неэффективна сейчас? Ну, чтобы я поняла... Администрация Зеленского поддерживает санкции против России, особенно против тех людей, которые вовлечены в войну, которая сейчас ведется на востоке Украины. К сожалению, детали я сейчас сказать не могу. Но я буду иметь это в виду и, возможно, этим откроем следующий брифинг".

Следующий и последний брифинг "открылся" Леонидом Кучмой, объяснившим, как надо понимать его слова о снятии блокады с ОРДЛО.

Промежуточные выводы из текущего процесса для крымчан в одинаковой мере и печальны, и оптимистичны. В зависимости от того, в стекла каких очков они смотрят на мир, и того, способны ли они лично приложить усилия к изменению существующего порядка вещей. Меджлис крымских татар (и лично Мустафа Джемилев) приложил усилия для получения мест в парламенте для утверждения своей повестки дня. Представители других общественно-политических формирований Крыма в силу институциональной оформленности и дефицита ресурсов снова остались на обочине политической кампании. Вопрос очевидный: а может ли быть общая повестка дня у крымских и крымскотатарских организаций, которая убедит украинский политикум в необходимости более ускоренной деоккупации Крыма, чем они себе представляют?

У меня ответа, к сожалению, нет. Но он точно появится, когда за стол выработки стратегии и тактики деоккупации Крыма сядут политики родом из общественного сектора. Где невозможного, как показала война, практически нет. Да, для этого в нашем случае, возможно, нужно будет, не снимая национальные одежды, надеть поверх одинаковые доспехи. Но пока что этот экзамен крымские украинские политики отложили на потом.