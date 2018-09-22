Эффект профана у руководства ГБР

Иногда кажется, что так называемая украинская политическая элита, наконец, определилась с национальной идеей в контексте запуска новых органов публичной власти — бег по граблям. Фантастические ошибки топ-руководителей государства, осуществленные по третьему кругу, позволяют понять суть их поведения. Стратегия подменяется тактикой, верховенство права калечится политической целесообразностью. Именно такую эпитафию можно было бы написать на здании, что на столичной улице Симона Петлюры: ведь там уже год не могут запустить новый орган досудебного расследования под названием Государственное бюро расследований.

Мы уже неоднократно рассматривали ситуацию по запуску ГБР — начиная с предсказуемого избрания высшего руководства бюро и заканчивая каруселями относительно блокирования назначения следователей, руководителей управлений и протягиванием "своих" на должности, несмотря на требования закона.

На этот раз разберем самые свежие тренды, чтобы стало понятно: кое-кто не остановится, пока не получит контроль над ГБР. Однако существует и иной вариант развития событий — полный перезапуск органа правопорядка. И первой шапка слетит с директора ГБР Романа Трубы. Дело в том, что он несколько раз публично проваливался за последние три недели.

Прежде всего, вернул представление внешней комиссии о назначении 27 кандидатов на руководящие должности среднего звена. Причина — дополнительные вопросы к отдельным кандидатам и отсутствие результатов проверки на полиграфе. Со временем были избраны 14 победителей конкурса на должности заместителей директоров семи территориальных управлений ГБР, как следствие — несмотря на закон, без согласования с заместителями, были назначены пять заместителей директоров территориальных управлений в Хмельницком, Киеве, Мелитополе, Краматорске и Николаеве. Кроме того подписан приказ о назначении заместителя руководителя территориального подразделения во Львове. Его имя Виталий Стець. Третьим ложным шагом стало введение в заблуждение представителей общественности и международников, когда на встречу были приглашены непрофильные активисты, которые мало разбирались в теме и полностью поддержали тезисы Романа Трубы. Четвертый шаг, о котором сейчас мало кто еще знает, — он представил свое видение, как выйти из ситуации в Страсбурге. Там директор ГБР Роман Труба предложил пять шагов, которые помогут запустить бюро. Среди них: отбор победителей на руководящие должности среднего звена (сделано, но Труба их не назначил), отбор сотрудников ГБР (сделано, но Труба их не назначил), создание территориальных управлений (не сделано, ведь подконтрольная Трубе комиссия затягивает процесс), принятие соответствующих изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" (учитывая, что Труба показательно не пришел на последние заседания профильного комитета Верховной Рады, имеет сомнительные перспективы), получение главного офиса для ГБР (одно здание под арестом, другое не отремонтировано, и там нет элементарных условий для пребывания).

Кратко охарактеризуем каждый из шагов, о которых Роман Труба говорил во время заседания с европейцами. Важно понять диссонанс в месседже директора ГБР, ведь он утверждает, что первый отбор руководства среднего звена доказал неспособность внешней комиссии отбирать кадры. Напомним, что именно внешняя комиссия избрала Романа Трубу и двух его заместителей ровно год назад. В этом же аспекте руководитель бюро выделяет важный аспект — комиссия должна была подать результаты проверки на полиграфе в бюро, а не только представление. Поэтому, принимая во внимание постоянные манипуляции Романа Трубы относительно полиграфа, опубликуем ответ внешней комиссии. Согласно ее письму, закон не содержит требования о предоставлении комиссией каких-либо других документов при передаче представления премьер-министру Украины о назначении победителя конкурса Романа Михайловича Трубы директором ГБР. Так что комиссия не передавала его (Трубы) результаты психофизиологического исследования с использованием полиграфа.

Но этим наше исследование не закончилось, ведь на одном из последних заседаний комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Роман Труба заявил, что допустил ошибку и назначил на должность своих заместителей — Ольгу Варченко и Александра Буряка — без ознакомления с результатами проверки их на полиграфе. Именно поэтому аналогичный вопрос был поставлен упомянутой выше комиссии. Согласно с ее позицией, при внесении представления директору ГБР о назначении двух заместителей не передавались результаты психофизиологического исследования с использованием полиграфа упомянутых кандидатов — победителей конкурса.

И есть юридическое обоснование этого, ведь согласно статье 26 Закона "О Государственном бюро расследований" результаты психофизиологического исследования с применением полиграфа используются во время проведения собеседования с кандидатом исключительно как информация вероятностного характера, которая способствует формированию оценки работника, что, в том числе, соответственно зафиксировано и в Регламенте конкурсной комиссии, а именно — что результаты исследования учитываются во время принятия решения об отборе кандидата для внесения на рассмотрение представления о назначении на соответствующую должность и не обнародуются (пункты 12.3, 12.4 Регламента).

Эту информацию официально подтвердили и в администрации президента Украины. Согласно требованиям ч.1 ст. 11 Закона "О Государственном бюро расследований", директора бюро назначает на должность президент Украины по представлению премьер-министра Украины, согласно представлению (исключительно один документ) конкурсной комиссии.

Также Роман Труба утверждал, что внешняя конкурсная комиссия не только нарушила закон, но и продемонстрировала политическую зависимость из-за трех факторов — отказалась признать нарушения (собственно, лично членами комиссии) закона, пыталась нажать на главу ГБР через профильный парламентский комитет, а также угрозами судебных споров. Год назад комиссия действовала беспристрастно и открыто, а сейчас неожиданно стала зависимой? Двойные стандарты не обошли голову директора ГБР.

Относительно набора кадров. Вопрос почему-то Роман Труба не решает самостоятельно. Конкурсная комиссия №1 по отбору кадров для центрального аппарата закончила свою работу еще в начале августа. Однако следователи соответствующего подразделения до сих пор не назначены, ведь по просьбе Романа Трубы они дважды подавали е-декларацию в реестр, а также дважды писали заявление о прохождении специальной проверки. Неофициально стало известно, что Роман Труба хочет выпотрошить состав следователей центрального аппарата, ведь там мало представителей из окружения директора ГБР. Более того, за принципиальное несогласие придерживаться установок Трубы председатель этой комиссии Руслан Бирюков был вынужден написать заявление об увольнении.

Конкурсная комиссия №2, возглавляемая близким соратником директора Олегом Шрамом, до сих пор не может провести конкурсный отбор, хотя стартовали они приблизительно в те же сроки и при таком же количестве претендентов на должности. Что мешает директору ГБР назначить следователей центрального аппарата?

Получение офиса для ГБР предполагает сугубо операционные действия, которые почему-то до сих пор не осуществил руководитель бюро. Напомним, Романа Трубу назначили на должность 22 ноября 2017 г. Странно видеть, что вопрос с офисом не просто не решен, он даже не стоит первым в повестке дня.

Тем временем снова возник вопрос об отсутствии настоящей люстрационной проверки Романа Трубі. Как известно, с принятием Закона "Об очистке власти" все топ-чиновники режима Януковича, а также представители правоохранительных органов подпадали под запрет в дальнейшем занимать публичные должности. Однако кое-кто сумел избежать этой участи (люстрационного запрета), отсидевшись на должностях, не предусмотренных в упомянутом законодательном акте. Должность прокурора Пустомитовского района Львовской области не была в контексте Закона "Об очистке власти", однако в статье 3 этого нормативно-правового акта предусмотрены и другие критерии. Пункт 12 части 2 предусматривает, что под люстрацию подпадает и работник органа прокуратуры, который осуществлял процессуальное руководство, вносил представления, согласования, поддерживал ходатайство о применении предупредительных мер, поддерживал государственное обвинение в суде относительно лиц, освобожденных от уголовной или административной ответственности согласно Закону Украины "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний" от 29 января 2014 г., Закона Украины "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний, и признания утратившими силу, некоторых законов Украины" от 21 февраля 2014 г.

Андрей Шевцив

Мы расспросили депутата Львовского городского совета Андрея Шевцива, который фигурировал в уголовном производстве, где процессуальное руководство осуществляла Пустомитовская прокуратура и подозрение которому согласовывал непосредственно Роман Труба. Оба процессуальных документа — ходатайство о применении предупредительной меры в виде личного обязательства и сообщения о подозрении — подписаны нынешним директором ГБР.

Андрей Шевцив утверждает, что ему тогда персонально передавали привет относительно заключения, даже советовали пойти выбрать краску для камеры, в которой он будет отбывать наказание после окончания Евромайдана. И, как уточнил депутат Львовского горсовета, одним из ярых сторонников заключения Шевцива и избрания по возможности более жесткой предупредительной меры был именно Роман Труба.

Каким образом Генеральная прокуратура после завершения Революции достоинства провела люстрационную проверку и подала соответствующие документы Министерству юстиции — непонятно. Очевидно, что по должности Роман Труба не подпадал под люстрацию. Но согласование ходатайства о предупредительной мере и подозрение — это именно то, за что и нужно не допускать к публичной службе.

В конце концов, мы направим запросы во все учреждения с просьбой разъяснить, как Роман Труба избежал люстрации. Вполне возможно, Юрий Луценко, который недавно поддержалдиректора ГБР в неназначении 27 кандидатов на руководящие должности среднего звена, и сейчас прикроет Романа Михайловича. Однако у генпрокурора всегда есть возможность сориентироваться на верховенство права, а не на политическую целесообразность, чтобы подать правдивые данные о согласовании процессуальных документов и попадания под люстрационный запрет директора ГБР.

В каждом случае эффект Даннига–Крюгера (эффект профана) прямо видится в этой ситуации. Ведь отдельные руководители с низкой квалификацией строят ошибочные заключения и имплементируют неудачные решения, однако их некомпетентность не позволяет осознать это. Как следствие, они страдают мнимым превосходством по отношению к другим коллегам, считая свои способности выше обычных. Это и приводит к тому, что менее компетентные руководители ГБР будут оценивать свои способности выше, чем у тех, у кого они действительно выше. Намеренно не буду называть фамилии этих людей, ведь их там трое, однако над этим следовало бы задуматься и остановиться в попытке взять бюро под контроль такими примитивными методами манипуляций.