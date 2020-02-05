Двойное гражданство: следите за руками

Гарант Конституции президент Зеленский — за двойное гражданство в Украине. Но вот Конституция, по мнению экспертов Главного научно-экспертного управления Верховной Рады — против.

Поэтому, прежде чем делать какие-то телодвижения в сторону европейской мульти-гражданской цивилизации, неплохо было бы снять замок с четвертой статьи Основного закона.

Увы, нынче в среде законодателей немодно входить через двери. Сейчас, продвигаясь к заветной цели, принято с молодым задором ломиться в окна, проходить сквозь стены и применять прочие запрещенные приемы. Поэтому в ближайшие дни законопроект президента Украины №2590 о внесении в некоторые законы изменений в отношении вопросов гражданства, в обход Конституции будет вынесен в зал парламента.

Однако есть нюансы.

Во-первых, законопроект дает право сохранить гражданство Украины гражданам, которые добровольно получили гражданство другой страны. По сути, легализует существующую ситуацию. Ну не лишать же миллионы жителей приграничных Ужгородской, Закарпатской и Черновицкой областей украинских паспортов, автоматом отдав их Румынии или Венгрии.

Во-вторых, параллельно Банковая демонстрирует некий протекционизм большинству иностранных граждан, желающих получить украинское гражданство. Ибо иностранцев в граждане Украины не принимают без предварительного официального отказа от гражданства своей страны. Исключения есть, но они касаются воевавших за Украину, преследуемых в России, а также лиц, представляющих для нас ценность и "национальный интерес". А вот все остальные, в том числе и представители украинской диаспоры, возвращения которых домой так ждет Зеленский, точно продолжат бороться за "рідну неньку" в Канаде или Америке.

В-третьих, ставя заслон попаданию на государственную службу лицам с двойным гражданством (и украинские граждане, и иностранцы должны будут заполнять декларацию об отсутствии второго гражданства), закон тем не менее оставляет несколько очевидных лазеек.

Но давайте по пунктам.

Пункт первый. Легализация двойного гражданства

Итак, согласно статье 4-й Конституции, на сегодняшний день в Украине существует принцип единого гражданства. Основания обретения и прекращения которого определяются соответствующим законом. Речь о законе Украины о гражданстве, закрепляющем вышеуказанный принцип. Вторая статья закона о гражданстве Украины, во-первых, исключает возможность гражданства административно-территориальной единицы (то есть вы не можете быть гражданином Донецкой или Закарпатской области), а, во-вторых, чье бы гражданство вы не имели, в правоотношениях с государством на территории Украины вы — только гражданин Украины. Точка. И никакого упоминания о том, что двойное либо множественное гражданство в Украине запрещено.

При этом если вам стукнуло восемнадцать, и вы в здравом уме и светлой памяти решили получить гражданство другого государства, то будьте любезны положить на стол украинский паспорт. Примерно так гласит действующий закон. Но только на словах, не имея никаких четких законных механизмов регулирования этого вопроса и лишения по вышеуказанной причине людей с двойным гражданством гражданства украинского.

В результате подобной сдержанности и неясности закона, за годы независимости мы получили большое количество украинских граждан с паспортами других стран. И если военную драму последних лет с российскими паспортами в "ДНР/ЛНР" можно считать экстраординарной, то историю с румынскими и венгерскими паспортами стоит назвать ползучим захватом целых регионов Украины. На что, в силу абсолютно непонятных причин, наше постоянно что-то символично "сшивающее" государство никак не реагировало. Где-то в этот же ряд можно пристроить и трудовых мигрантов, часть которых уже имеет гражданство других стран, оставляя в кармане и украинский паспорт.

И Банковая своим законопроектом предлагает решить эту проблему, вычеркнув из оснований для утраты гражданства сие чисто житейское обстоятельство. То есть — добровольно полученное вами, к примеру, польское гражданство, по мнению законотворца, совсем не повод для лишения вас гражданства украинского. Очевидно, что легализовав эту историю, президент из двух зол выбрал меньшее, беспокоясь об унитарности нашего трещащего по швам государства. Вероятно и для Зеленского уже не секрет, что те же румынские и венгерские политические партии давно и плотно латают финансовые дыры ряда украинских местных бюджетов Западной Украины, и с радостью примут в свои объятия "бездомных" граждан вместе с территориями.

При этом стоит отметить, что параллельно Банковая попыталась прописать в законопроекте жесткие ограничения доступа на государственную службу лицам с двойным гражданством. Что, конечно же, касается и жителей приграничных областей Западной Украины. И здесь снова по-нашему. Ведь, с одной стороны, это может стать для них большим ударом: работать там кроме, как на госслужбе или в местных органах власти негде. С другой, — будет неплохим заработком для тех, кто станет "правильно" закрывать глаза на декларации об отсутствии второго гражданства. Что, кстати, не так уж и трудно сделать, потому как четких обязательных (а не разрешительных) инструментов проверки закон не прописывает.

И к этому обстоятельству мы еще вернемся в третьем пункте. А пока…

Пункт второй. Протекционизм для иностранцев

Здесь основной нюанс в появлении опции "Декларация об отказе от иностранного гражданства" для одних категорий граждан, и ее исключение — для других.

Так, сегодня некоторым иностранцам, желающим получить украинский паспорт, необходимо обязательно официально отказаться от гражданства своей страны. То есть прийти в консульство, написать заявление и ждать решения. Да, не более двух лет. В случае такого продолжительного молчания вашего родного государства вам выдадут украинский паспорт без справки о выходе из гражданства другой страны. Как и в ситуации, если в вашей стране вообще не предусмотрена процедура выхода из гражданства.

Есть еще один достаточно лояльный пункт, который учитывает стоимость процедуры выхода из гражданства. Если в вашей стране эта сумма превышает половину минимальной зарплаты в Украине, — нате вам украинский паспорт в качестве гуманитарной поддержки. Для примера: в США эта процедура стоит 2 350 долларов. То есть вы понимаете, почему украинцы из диаспоры могут спокойно искать счастья в Украине уже сегодня. Но вполне вероятно, не смогут этого сделать после того как Владимир Александрович оформит свое официальное приглашение таким вот странным законодательным образом.

Ведь из законопроекта президента это "маленькое финансовое исключение" почему-то выпало, сузив до минимума поле возможностей получения украинского гражданства иностранцами. При этом действительно появилось несколько категорий людей, которые могут получить гражданство Украины просто подав декларацию об отказе от своего гражданства. В украинские органы власти, естественно. Что не предполагает официальной процедуры выхода из гражданства в родной стране, а значит, допускает для этих людей двойное гражданство в Украине.

"Право предоставления декларации об отказе от иностранного гражданства (вместо обязательства прекратить его), получают лишь несколько категорий нерезидентов, — уточняет в своем комментарии ZN.UA иммиграционный адвокат, генеральный директор юридической компании "АКСИОМА" Арам Асрян, — а) лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которого в гражданство представляет государственный интерес; б) лицо, которое в установленном законодательством порядке проходит военную службу по контракту в ВСУ и имеет государственные награды; в) лицо, подвергавшееся преследованиям и являющееся гражданином государства, признанного ВРУ государством-агрессором или государством-оккупантом". А это, кстати, только Россия. А почему не Беларусь или Казахстан, где граждан тоже могут преследовать? Вопрос, конечно. Но не главный.

Главный вопрос, по мнению иммиграционного адвоката, в другом: "Ведь если целью президента является привлечение диаспоры и наполнение Украины людьми, почему мы видим намерение лишить обычных граждан-нерезидентов права получать гражданство Украины (паспорт) более простым способом? А именно: подав декларацию об отказе от иностранного гражданства, получить украинский паспорт не дожидаясь ответа консульства два года. Очевидно, что ни один гражданин Германии, США, Великобритании или Канады никогда не откажется от своего гражданства ради гражданства Украины. И это, кстати, могут быть талантливые украинцы, которые, допустим, захотят получить украинское гражданство еще и для уменьшения налоговых расходов. А налоги в Украине, даже при правильной и законной их уплате, значительно меньше, чем, к примеру, в США и Франции".

Более того, по словам Арама Асряна, за его многолетнюю практику ни одна страна не отказала своему гражданину в процедуре выхода из гражданства. И если уйдет пункт о превышении стоимости официальной процедуры выхода, то "гуд бай, Америка". "Но если нам действительно нужны люди, то какой тогда смысл связывать получение гражданства Украины с бюрократической "машиной" государства предыдущего гражданства?" — логично интересуется адвокат.

Пункт третий. Приятные исключения

В рамках возведения надежного заслона доступу лиц с двойным гражданством к рычагам государственного управления страной, разворачивается не менее интересная история.

Позволят ли новеллы, предложенные Банковой, избежать в будущем казусов, перечисленных ниже? Экс-министр финансов Яресько — с незаконченной процедурой отказа от американского гражданства, экс- и.о.министра охраны здоровья Супрун — с несданным американским паспортом, экс-министр экономики, а ныне глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус — имеет двойное гражданство и допуск к гостайне.

Не факт. С одной стороны, все фигуранты подобных историй, согласно законопроекту, о котором мы ведем речь, не подпадают под определение "льготники" и обязаны подать официальное заявление в консульство своей страны о желании выйти из гражданства. Да, зависнуть в процедуре ожидания ответа на два года, успевая сменить за это время несколько важных государственных постов. Или не сменить, оставаясь в государственной обойме. Но официально утратив гражданство той же Америки, конечно, предъявить Украине соответствующую справку. А потом можно слетать в отпуск на родину и подать заявление о восстановлении гражданства.

Здесь же можно вспомнить широчайшую льготную опцию о "государственном интересе" и волшебной декларации. Тоже вариант, количество дублей закон и здесь не регламентирует. В то время как эксперты парламента хватаются за голову, указывая на еще один камень, который тем самым будет выбит из фундамента национальной безопасности.

Что касается истории с аборигенами, здесь логично напомнить о казусе, к примеру, Игоря Валерьевича Коломойского. Некогда ставшего главой Днепровской ОГА при наличии целых трех гражданств — украинского, израильского и кипрского. Сейчас для назначения на высшие государственные должности гражданин Украины не подает документы о других гражданствах. В законопроекте же появился пункт об обязательной декларации отсутствия гражданства (подданства) иностранного государства вместе с письменным согласием на использование персональных данных для проверки этой информации. В президентском законопроекте установлены фильтры для высших должностных лиц Кабмина, НБУ, ГПУ, всех антикоррупционных органов, силовых структур, госрегуляторов, глав местных госадминистраций и местных чиновников. Кроме народных депутатов и глав государственных монополий.

Однако, на ваш немой вопрос: "почему?" уже ответил альтернативный законопроект нардепа от ЕС Лопушанского, где эти опции включены. Профильный комитет, поддержав законопроект президента, предпочел не заметить этой детали и отклонил идею Лопушанского в принципе. Однако очевидно, что дискуссия в зале по этому вопросу предстоит.

Выводы

Законопроект президента № 2590 действительно содержит много полезных новелл. В их числе:

— введение фильтров для высших должностных лиц и госслужащих;

— расширение возможности получения гражданства по территориальному признаку;

— возможность лишения гражданства только через суд (вспомните кейс Саакашвили, когда Порошенко единолично лишил его гражданства) и пр.

Однако мнения экспертов и юристов в отношении философии законопроекта кардинально разделились. В то время как парламентские специалисты пугают отменой безвиза, базировавшегося на принципе единого гражданства по Конституции, более толерантные юристы говорят, что действующий закон о гражданстве уже сегодня не запрещает двойного гражданства. Полностью же адекватный закон, по их словам, может родиться только в том случае, когда законодатель четко определит государственную позицию и стратегию в отношении гражданства.

Если мы идем по пути двойного или множественного гражданства, то нужно вносить изменения в Конституцию и четко прописывать все статьи закона о гражданстве, исходя из принятой стратегии и упомянутых нестыковок. Так считают парламентские юристы.

Если такой внятной и честной стратегии не предвидится (о чем можно сделать вывод из сказанного) как и включения четких механизмов ее имплементации, то и этот закон станет очередной бутафорией, которой можно будет продолжать прикрывать реальность. Двойное гражданство то есть.