Драка во время чумы

Черновицкая область остается эпицентром эпидемии по количеству заболевших COVID-19 (1053 случаев на 6125 по всей стране). По данным интерактивной системы анализа данных медицинского обеспечения от YouControl (платформу курирует ОП при поддержке МОЗ), запаса необходимых средств в медучреждениях области хватит приблизительно на четыре дня. В больницах области и ее центре — Черновцах достаточно антисептиков, но недостаточно перчаток, масок, респираторов, костюмов биозащиты, одноразовых халатов, средств защиты глаз.

И еще — критично не достает команды.

Первый официальный сигнал на днях подал министр здравоохранения Максим Степанов, включив область в список семи должников, не передавших данные по заболевшим за 19 апреля. Второй — закрытые источники, пустившие информацию, что мэр областного центра Алексей Каспрук и губернатор Сергей Осачук расходятся не только в стратегическом видении борьбы с эпидемией, но и в количественных данных, касающихся реальной картины в ее очаге. Якобы губернатор искусственно занижает данные о количестве заболевших и скрывает степень неготовности медиков противостоять пандемии.

Чтобы развеять слухи и понять реальную картину, я позвонила в Черновцы обоим функционерам, уполномоченным государством и обществом бороться с эпидемией. А не друг с другом.

Что из этого вышло, судите сами.

Городской голова Черновцов Алексей Каспрук: "У нас не противостояние, а отсутствие понимания"

— Алексей, вы можете прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг вашей коммуникации с губернатором Осачуком? Откуда растут ноги у информации, что статистика по Черновцам неточная?

— Статистика сейчас централизованно идет в Киев через областную администрацию. И если в начале эпидемии я хоть что-то еще понимал, то сейчас область категорически запретила сообщать городу какую-то информацию. Только официально раз в день идет сводка и все. Поэтому оперативного видения того, что происходит в Черновцах, у меня нет. Всю информацию я получаю только из видеообращений губернатора. Сколько человек заболело в городе, сколько подтверждено и прочее.

— Но больницы с 1 апреля заключили договора и ушли под Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ). И такую схему передачи информации вообще-то утвердил Киев, а не Осачук. Какая, по-вашему, должна быть схема взаимодействия?

— Основная схема взаимодействия и по ситуации, и по цифрам должна быть на уровне коммуникации города и области. Сделали тесты, подтвердили и сразу скинули на горздравотдел, чтобы я тоже понимал ситуацию. Но у нас тут своя местная специфика. Сейчас в обладминистрации работает команда людей, которые меня снимали с должности. Отсюда ноги и растут. (Речь о кадровом решении президента, назначившего губернатором области Сергея Осачука. Осачук — давний член команды оппонентов Каспрука в городском совете. Был внештатным советником Василия Продана. В 2017 году решением горсовета мэр Черновцов был снят с должности, а Продан подхватил городской руль. Однако позже Каспрук был восстановлен в должности по суду. Местные элиты города и региона давно и прочно пребывают в глубоком расколе. Но это отдельная история, из которой в контексте этой статьи нас интересует только кадровый ход президента. Сделав подобную ставку по своей вертикали, Зеленский лишь углубил существующий конфликт элит. — И.В.)

— У вас продолжается противостояние?

— Даже не противостояние, а отсутствие понимания того, что надо действовать вместе, согласовывать решения и прочее. К примеру, закрывают все рынки в городе. А это — десятки тысяч предпринимателей. Ну, ребята, позовите меня хотя бы, чтобы мы вместе как-то подумали. И, может, не за два часа это сделали, а на следующий день. Чтобы люди как-то спланировали свои действия и успокоились. Их и так вся эта ситуация очень сильно будоражит. И психологически, и экономически.

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— Что вас волнует по цифрам? Они необъективны? Статистику занижают? Из каких источников вы вообще получаете информацию?

— Здесь сложно, но попробую пояснить. Есть ли у меня ощущение, что реальная картина по городу масштабнее? Да, есть. Но это вряд ли только по Черновцам. Это по всей стране. Делают ли на областном уровне все возможное, чтобы справиться с эпидемией? Надеюсь, что делают. Хотя, не буду отрицать, что были не очень адекватные ситуации, когда проходят одни выходные, вторые — и никаких анализов, никаких заболевших. Пациенты в больницы поступают, а результатов нет. Конечно, может они уже просто физически не справляются с ситуацией. Ведь по большому счету необходимого оборудования в наших лабораториях нет, а есть только у лабораторных центров. Наш центр только Киев, по-моему, в количестве тестов опережает — 200–250 результатов за день. По данным областного санитарного врача, обрабатываются еще три тысячи образцов. Понятно, что неделя уйдет только на них.

— А обеспеченность медиков средствами защиты? Какие реальные проблемы?

— Проблемы есть у всех, только в каждом регионе — своя специфика. Где-то инфекционные больницы остались городскими, где-то — под крылом области. И у нас есть областные больницы, где медики официально заявляют, что у них не хватает средств защиты. В то время как область официально рапортует, что все есть, пусть идут и берут на складе. Но это же говорят живые люди, а не непонятные какие-то боты. Врач, которая является депутатом областного совета, об этом заявляет. И ее коллеги о том же говорят.

Что касается города, то под нами тоже две городские больницы, которые мы на данный момент обеспечиваем средствами защиты. Они действительно заключили договора с НСЗУ, но на другие услуги, а не под коронавирус. Эта статья расходов пока на местном бюджете. Средств из стабилизационного Фонда и повышения зарплат медики этих больниц еще не видели. Но будем судить по итогам месяца, к чему нас и призывает министр здравоохранения, обещая, что все деньги с учетом надбавок будут перечислены. В городе еще две больницы — областная клиническая и областная инфекционная, ситуацию в которых курирует область. Какая там точно картина, я не знаю.

— Почему нет коммуникации с губернатором все-таки?

— У нас изначально были проблемы. Я как глава городского штаба по чрезвычайным ситуациям не был включен в областной штаб. Такая ситуация, правда, была не только у нас. Но после того как мэры публично выразили свою позицию, меня на заседания штаба действительно стали приглашать. В статусе гостя. Смотреть, как дружно голосуются уже разработанные и по сути принятые кем-то решения.

— То есть вас вывели за скобки подготовки и принятия решений?

— Абсолютно.

— Вы обращались к губернатору напрямую? Пытались как-то наладить взаимодействие?

— Ну, мы общались, конечно, и на комиссиях, и в кабинетах. Однако продолжаем идти параллельно и автономно.

— Ваша зона ответственности от этого страдает?

— Наверное, да. Потому что с нашей стороны еще на старте эпидемии были разные предложения. Я публично и официально предлагал закрыть город, когда люди начали массово возвращались из той же Италии. Тогда общая картина была намного лучше. Однако ввели Нацгвардию, установили КПП, область закрыли, а город — нет. Народ вернулся домой и поехал в Черновцы за покупками. Почему меня не услышали?

Сейчас концентрируюсь, на чем могу. На материально-техническом обеспечении больниц.

И здесь есть большая проблема. Мы возим кислород для своих больниц из Львова. В то время как в городе есть предприятия, которые его производят. В свое время мы брали у них кислород для больниц, но потом эти фирмы потеряли лицензии. Сейчас им надо помочь с лицензированием, ведь они не только Черновцы снабжали, а всю область. Ближайший производитель — во Львове. Вот и гоняем и машины, и людей. Наверное, губернатор тоже должен был бы включиться в эту историю. Я попросил народного депутата, может, помогут.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук: "Наш мэр — эталон лени и неспособности хоть что-то сделать"

Реал

— Сергей, вы можете пояснить, что у вас за проблемы со статистикой? Есть информация, что вы ее занижаете.

— Впервые об этом слышу от вас.

— О том, что у вас не налажено взаимодействие с мэром областного центра Каспруком, тоже?

— О здоровье и жизни людей нашей области сегодня заботится областная администрация, штаб по ликвидации последствий эпидемии, областная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций, и вообще задействованы лучшие умы, эксперты и специалисты. В том числе и из вирусологического областного центра, в котором нам удалось сохранить и мощности, и специалистов. Поэтому мы с первого дня готовы, и наша область единственная в Украине стабильно получает похвалы главного санитарного врача.

Небольшой пример. Когда к нам без предупреждения приехала государственная инспекция Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья Украины, наша инфекционная больница была единственной (кстати, на всю страну), куда проверяющих не пустили, несмотря на их корочки. Так что в нашей областной команде работают профессионалы, в данных которых я уверен.

Но вот городской голова Черновцов, к большому сожалению, за пять лет своей каденции проявил себя эталоном лени и неспособности хоть что-то сделать. Зато он имеет большой талант от Бога, имя которому — популизм и пустозвонство. И коронавирус стал для него неким счастьем, который подхватил его на свои крылья, и он просто не знает, как еще хайпонуть на этой теме. Каспрук берет пример с городского головы Днепра и других, таким образом раскручивающих тему. И мне жаль, что он заявляет, что между нами нет коммуникации. Я лично приглашаю его на заседания комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Когда проходят селекторные совещания с участием президента, тоже приглашаю.

В отношении данных. Здесь присутствует единственное обстоятельство, касающееся алгоритма внесения новых ежесуточных данных результатов проведенных анализов. Сначала нужно загрузить их в онлайн-систему Министерства здравоохранения, и только после этого мы можем их озвучивать. И поскольку наш областной лабораторный центр работает круглосуточно, то, согласно их графику, мы получаем результаты где-то в 21.45, и только ориентировочно в 22.10 они становятся публичными.

Вся проблема в том, что наш график не совпадает с графиком мэра Каспрука. Он выходит в эфир в 20.00, а уже после этого появляются новые данные. Вот если бы он изменил время своих эфиров, то, возможно, и данные бы у нас совпадали.

— Но на днях министр здравоохранения Степанов заявлял, что вы были в списке семи областей, которые не предоставили вовремя свои данные.

— Степанов вчера и Степанов сегодня — это две большие разницы. Потому что сегодня министр извинялся на всю Украину за то, что незаслуженно упомянул в этом списке нашу область.

— Но почему мэр областного центра — не полноправный член штаба, а просто приглашенный?

— Мы расширяем коммуникацию и приглашаем на заседания не только мэра Черновцов, но и всех руководителей фракций горрады. Мы приглашаем его не только на совещания. А, например, и тогда, когда видим, что складывается критическая ситуация в городской больнице №1. Когда там в прошлом месяце уволилось 13,5% врачей. "Может, вам нужна помощь? Вы не справляетесь? Давайте мы заберем городскую больницу на время карантина себе, а потом вернем", — предлагали мы.

То есть коммуникация есть, но с его стороны идет исключительно хайп с политическим контекстом.

— Почему не закрыли город раньше, как предлагал мэр?

— Потому что мы должны действовать в рамках адекватной целесообразности и способности. Областная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций — это коллегиальный орган, куда входят представители всех компетентных органов. Согласно ее решению в Черновцах была объявлена ЧС и введены карантинные мероприятия объектного вида с 3 марта.

А для чего закрывать весь город в марте, если количество инфицированных было пять человек? В то время как в области уже были четыре-пять сел, ставших очагами инфекции, которые мы и закрыли оперативно карантинными КПП. После того как эпидемия распространилась на область, была закрыта вся область. Но чтобы не заразиться, нужно четко соблюдать карантин, а не перегораживать бетонными блоками один из трех городских мостов через реку Прут, как это сделал Каспрук.

На самом деле Каспрук как городской голова вместе с городской комиссией имел возможность самостоятельно закрыть город, как он закрыл парки и обменные пункты. Он этого не сделал. Как не закрыл и рынки города, когда вся страна выполнила поручение главного санитарного врача и решения областной комиссии. На это заседание комиссии Каспрук даже не пришел, делегировав своего представителя. Кто не хочет, тот ищет причину.

— Кислород?

— Это вопрос национального уровня, который неоднократно обсуждался на селекторе с правительством. Что касается отсутствия кислорода в конкретных городских больницах, это управленческий провал, который сейчас мэрия хочет прикрыть через лоббирование только одной фирмы. Худший стиль — искать виновных и переводить свои просчеты на других.

— Есть ли у вас реальные данные по оснащенности медучреждений средствами защиты и прочим?

— Главный врач каждой больницы вносит данные, сколько защитных средств у него есть и чего не хватает. Это личная ответственность. Вся информация по каждой больнице есть в официальном доступе. Но чтобы вы понимали, когда семейные врачи на территории области активно работали, выявляя очаги инфекции, то город сказал, что трогать семейных врачей не будет, потому что они боятся. Они ждали создания мобильной группы и поэтому с большим опозданием включились в отбор образцов. Но это ситуация, которая исправляется, и сегодня из 1000 больных области 300 приходится на Черновцы.

— Вам не кажется, что, дабы исключить какие-либо инсинуации насчет взаимодействия в период эпидемии, именно вы как представитель президентской вертикали власти должны были обеспечить четкий алгоритм взаимодействия, в котором мэр должен занимать свою четко обозначенную позицию и не чувствовать себя лишним звеном?

— Я считаю, что мы должны взаимодействовать на 100%. Но нужно перестать хайповать на этой теме, перестать искать политических оппонентов. Выборы надо начинать после того, как мы справимся с эпидемией. Сейчас надо работать командой. Сейчас время не соревнований, а партнерства государства и общества в вопросах безопасности, я предлагаю курс на полное доверие и взаимодействие.

Вместо выводов

…Вчера в честь годовщины правления Владимира Зеленского его команда подвела своеобразные итоги. В контексте вышеописанной истории нас в этом списке побед интересует исключительно пункт 12.

"Во время эпидемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города".

Чувствуете, да? Здесь все. И старт предвыборной кампании, автоматически данный президентом в разгар эпидемии.

И противопоставление ветвей власти, где равнение стоит держать понятно на кого.

И перетягивание одеяла на себя в момент, когда голыми остаются ноги. Нет, не у ленивого мэра, даже если это так. А у простых людей.

И ни единого намека на то, что сегодня мы переживаем общую беду.

И никому сейчас не важно, сколько раз выходит в эфир Владимир Александрович, и каким голосом он с нами разговаривает.

Важно лишь одно: насколько четко и слаженно работает система власти, когда вопрос стоит о жизнях тысяч людей. Согласованно ли принимаются решения, хватает ли масок людям и защитных костюмов медикам?

Все просто. И обязанность президента — обеспечить слаженную работу этого механизма.

А значит, быть не лучше мэра. А вместе с мэром.

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