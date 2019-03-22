Дилемма патриарха

За последние два десятилетия Грузия и Украина стали близкими союзниками.

С весны 2014-го грузины, как нация, так и индивидуально, помогали украинцам множеством способов в их противостоянии с Россией. С 1 марта 2019 г. безвизовые визиты граждан Украины и Грузии возможны на основе национальных идентификационных карт (а не только с загранпаспортами, как это было ранее).

Облака в небе

Недавняя общая история и совместные вызовы, стоящие перед Грузией и Украиной, казалось, создали широкую и прочную основу для особых отношений двух стран. Однако некоторые недавние изменения в религиозной сфере поднимают вопрос о том, как далеко в конечном итоге пойдет политическая поддержка Грузии для Украины, будет ли она достаточно сильной, чтобы преодолеть давление России, и до какой степени отношения между двумя нациями будут продолжать углубляться. Определенные сомнения на сей счет возникли, поскольку правительство Грузии до сих пор воздерживается от официального приветствия и поддержки недавно полученной автокефалии Православной церкви Украины.

Основная причина молчания официального Тбилиси по этому вопросу кроется в нынешнем поведении Грузинской православной церкви, не спешащей занимать официальную позицию в отношении статуса новой единой Православной церкви Украины. На последнем заседании Священного синода в 2018 г., состоявшемся 27 декабря, был рассмотрен вопрос об автокефалии в Украине, но официальный вердикт Церкви по этому вопросу был отложен. "Церковь Грузии примет решение относительно Украины на следующем заседании Священного синода, как и было обещано", — заявил секретарь патриарха Грузии протоиерей Михаил Ботковели.

Во время визита высокого представителя Константинопольского патриархата в Тбилиси в январе 2019 г. вновь был поднят вопрос о признании Грузией новой Православной церкви Украины. Однако встреча между эмиссаром Вселенского патриарха и руководителями Грузинской церкви не привела к каким-либо четким заявлениям. Визит вместо этого был представлен как состоявшийся лишь для того, чтобы проинформировать Грузинскую православную церковь о деталях резолюции Вселенского патриарха о предоставлении автокефалии Украине, а "не для того, чтобы навязать свое мнение по вопросу признания ПЦУ". Митрополит Эммануил просто заявил, что "Католикос-патриарх Грузии обладает мудростью, чтобы принять подходящее решение".

Официальная позиция Грузинского патриархата, таким образом, до сих пор остается той же, что и до передачи Вселенским патриархатом томоса об автокефалии ПЦУ в январе 2019 г. На веб-странице патриархата Грузии было заявлено в октябре 2018-го и значится до сих пор, что это решение "вызвало напряженность в отношениях между Константинополем и Россией. Пока Константинопольский патриархат и патриархат России не утвердят свои окончательные официальные решения, патриархат Грузии откажется дать оценку ситуации".

Причины нерешительной позиции Тбилиси

Неудивительно, что Грузинская православная церковь тянет со своим решением, так как мнения в синоде Церкви по этому вопросу расходятся. Некоторые грузинские православные иерархи открыто поддерживают украинскую автокефалию. "Украина, 40-миллионная независимая страна, конечно же, как я лично считаю, должна иметь независимую церковь. Украина не должна церковно подчиняться первому иерарху страны-завоевателя", — сказал митрополит Чкондидский Петр (Цаава) в конце декабря 2018 г., надеясь, что Грузия решит встать на сторону правды и возрадоваться украинской автокефалии.

Епископ Якоб, с другой стороны, заявил в конце января 2019 г., что "мы не должны участвовать в религиозной войне, мы должны думать не только об Украине, но и об Абхазии. Сначала я думаю о своей стране". Якоб и его единомышленники из числа грузинских епископов считают, что в этом вопросе Грузия должна вести себя осторожно из-за острой внутренней проблемы самой Грузии. Они утверждают, что если Грузинская церковь признает украинскую автокефалию, Московский патриархат РПЦ мог бы, в ответ, признать независимость Абхазской православной церкви и тем самым способствовать ее отделению от Грузии.

С 1993 г. Абхазия де-факто является сателлитом России, и с тех пор на территории, контролируемой поддерживаемым Москвой сепаратистским квазирежимом, не было соответствующего военного присутствия Грузии. В августе 2008 г. Кремль ввел регулярные войска в Абхазию и официально признал ее "независимость". Однако этот регион не независим, а является российским протекторатом, частично функционирующим автономно, частично управляемым из Москвы. Несмотря на то, что Тбилиси сейчас не контролирует сепаратистскую территорию, Грузинская православная церковь претендует на Абхазию как на свою каноническую территорию и опасается появления там отдельной православной церкви, признанной Москвой.

Комментируя беспокойство Тбилиси по поводу возможного признания Москвой абхазской автокефалии, богослов Георгий Тигинашвили заявил, что Грузинской православной церкви должно быть стыдно за то, что она не поддерживает украинскую автокефалию. Он утверждает, что Московский патриархат не имеет никаких прав признавать автокефалию Абхазской православной церкви: "Аргумент, что Россия будет поощрять сепаратизм через церковные беспорядки, просто нелеп, потому что это уже сделано. У нее [России] есть епископ и около 15 священнослужителей, которые пытаются распространять антигрузинские нарративы и дезинформацию".

Когда украинский томос стал публично обсуждаемым вопросом в Грузии, некоторые члены Грузинской православной церкви обратились к Священному синоду с петицией в поддержку автокефалии для объединенной Православной церкви Украины. Некоторые даже собрались в январе 2019 г. в знак протеста против непонятной позиции Церкви перед зданием патриархии Грузии с плакатами: "Мы поддерживаем украинскую нацию". Представители грузинского правительства, напротив, воздержались от публичного комментирования данного вопроса, отмечая, что это вызывает озабоченность тбилисского Патриархата. "Хочу четко заявить, что Грузинская православная церковь рассмотрит этот вопрос. Касательно канонических процессов, позиция в отношении этого вопроса должна сначала быть определена Грузинской православной церковью. Что касается государства, то оно не вмешивается в деятельность Церкви", — сказал министр иностранных дел Залканиани.

1 февраля 2019 г. высокий представитель Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) предупредил грузинских иерархов: "Я не могу представить, что Грузинская православная церковь признает автокефалию Украинской церкви, созданной Константинопольским патриархатом. Большинство православных епископов Грузинской православной церкви понимают церковную действительность, и как это решение может отразиться на Грузинской церкви. Есть молодые епископы, открыто или тайно призывающие патриарха признать автокефалию Украины, но я уверен, что это не случится".

Это заявление было сделано, когда патриархат Грузии как раз направлял своих представителей в Россию, чтобы поздравить российского патриарха Кирилла с 10-летием со дня его интронизации. В заявлении, посвященном годовщине возведения на престол патриарха Кирилла, президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях для тех, кто пойдет против РПЦ. Заявление, очевидно, сделано в связи с вопросом о признании автокефалии ПЦУ.

В ответ на угрозы Илариона в отношении Грузии Патриархат Грузии объявил, что Грузинская церковь всегда пыталась занимать позиции не по политическим мотивам, а следуя церковному праву. "В то время, когда в цхинвальском регионе [Южной Осетии] на российской военной базе ведется строительство церкви без каких-либо переговоров с нами, а в Абхазии священнослужители Русской церкви проводят неканонические литургии, двусмысленность его заявления звучит угрожающе", — жаловался патриархат Грузии в начале февраля. "Мы руководствуемся принципами в нынешней ситуации, в этой связи мы заботимся о православном единстве… Мы считаем, что ослабление напряженности является обязанностью всех Церквей", — говорится на веб-странице патриархии Грузии.

Официальный представитель Грузинского патриархата Митрополит Шио отверг обвинения в том, что патриархат находится под влиянием РПЦ. Тем не менее некоторые наблюдатели считают, что многие иерархи Грузинской православной церкви ведут себя так, как они себя ведут, не только из-за абхазского вопроса, но и потому, что они пророссийски настроены. Вышеупомянутый богослов Тигинашвили в начале января 2019 г. утверждал, что "большинство Священного синода Грузии — русофилы. Они связаны с Россией через личные контакты, ранний совместный образовательный, жизненный опыт и тому подобное".

Политические последствия

Данная ситуация может создать большую трещину в связях между двумя, в других отношениях многосторонне сотрудничающими, постсоветскими государствами. Грузия и Украина в последнее время становятся все ближе и ближе друг к другу — как в связи с политической необходимостью, так и благодаря их растущей взаимной симпатии. Тем не менее сейчас для многих украинцев важен вопрос: поддержит ли Грузинская православная церковь (как одна из старейших христианских церквей человечества) украинскую автокефалию или нет? Многие грузинские иерархи, наверное, хотели бы решить этот вопрос, исключительно следуя предписаниям церковного права.

Однако их решение имеет также политическое и даже геополитическое измерение. Оно будет иметь далекоидущие последствия для украино-грузинских отношений в целом. Большинство грузин видят свою собственную национальную церковь как, возможно, главное воплощение грузинства. Точно так же многие украинцы — включая значительную часть неправославных и даже нерелигиозных — считают автокефальную церковь выражением уникальности, свободы и независимости своей нации. С начала российско-украинской войны в 2014 г. доминирующее положение УПЦ Московского патриархата среди четырех основных христианских церквей Украины становилось все более и более анахроничным.

Единство восточнославянского православия, наверное, можно было бы сохранить, если бы иерархи Московского патриархата приняли четкий и официально критический подход к скрытому военному вторжению России в Украину с 2014 г. Однако ни Митрополит Кирилл, ни какой-либо другой высокопоставленный представитель РПЦ не сделали и не сказали чего-либо примечательного, чтобы ограничить агрессивность Кремля в отношение Украины — или, хотя бы, смягчить ее. Истоки сегодняшнего острого конфликта в европейском православии лежат, таким образом, не в Киеве и не в Константинополе, а в Москве. Будет весьма печально, если война России против Украины и последующий глубокий раскол в восточнославянском христианстве также обременят ныне исключительно тесные отношения между Украиной и Грузией.

Cтатья является результатом проекта в рамках учебной программы Центра изучения демократии 2018–2019 гг., организованной Немецко-польско-украинским обществом и Европейско-украинским центром молодежной политики при поддержке Министерства иностранных дел ФРГ.