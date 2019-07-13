"Дело Вышинского" как зеркало войны

Считается, что одна из главных целей любой информационной войны — так воздействовать на противника, чтобы он самостоятельно и без принуждения принимал решения, выгодные другой стороне.

Во всех без исключения сферах и с применением всех доступных способов и средств воздействия Россия успешно использует дезинформацию как оружие и, не жалея средств, наращивает его арсенал. Это объясняет тот факт, что топ-менеджеры пропагандистских СМИ и телеведущие-ястребы в России особо обласканы властью и купаются в роскоши. Это отчасти объясняет и то, почему Кирилл Вышинский, руководитель представительства информагентства "Россия сегодня" в Украине, — чуть ли не единственный украинский арестант, освобождение которого интересует Путина.

Вышинский — боец спецназа информационных войск РФ, лицо, приближенное к "штабисту" Дмитрию Киселеву и обладающее ценной информацией. Таких не бросают. Для Украины Вышинский — это не только ценный обменный фонд. "Дело Вышинского" — это ниточка, потянув за которую можно ослабить врага, и это зеркало, в котором отражаются все недостатки нашей обороны не только в информационной войне. Первый может проявиться уже в понедельник, 15 июля. Как известно, Конституционный суд Украины признал неконституционной ч.5 ст. 176, по которой при избрании меры пресечения подозреваемым и обвиняемым в терроризме, госизмене, сепаратизме и участии в незаконных вооруженных формированиях суды безальтернативно должны были избирать арест. Теперь им можно назначить более мягкую меру пресечения — домашний арест или выход под залог. В случае с Вышинским, как видится, Россия заплатит любую сумму. Но есть риск, что больше мы его не увидим. В случае с керченскими рыбаками, напомню, сотрудники консульства РФ, справив новые документы, вывезли их в Россию. Решение КСУ сомнений не вызывает — но брешь в КПК, которая создает теперь риски для побега подозреваемых или обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях надо заделывать срочно.

Ситуация такова: чтобы обменять Вышинского на украинских узников Кремля, его необходимо осудить. Для этого он должен быть доступен следствию. Для этого он не должен быть выпущен из-под стражи. И никакие другие меры этого не обеспечат.

Какие ваши доказательства? (с)

Украинские политики и чиновники, как правило, объясняют преимущество России в информационной войне двумя причинами: во-первых, говорят они, авторитарная Россия тотально контролирует СМИ, поэтому медиаресурс РФ — это мощный сжатый кулак, а демократическая Украина может только махать свободными руками; во-вторых, Россия тратит на информационные войны миллиарды долларов, у нас таких денег нет.

Все так, но как это, например, объясняет тот факт, что в Украине до сих пор работает представительство Россотрудничества — федерального агентства РФ, которое, вместе с фондом "Русский мир" публично назначено Владимиром Путиным быть главным двигателем российской политики "мягкой силы" в мире? Притом, что действует оно в Киеве (а раньше и в Одессе) в нарушение межправительственного соглашения, которым предусмотрено создание культурных центров, а не филиала госструктуры РФ с дипломатической "крышей" без регистрации юрлица.

Денег или полномочий не хватало нашим спецслужбам, если только на пятом году войны СБУ обнаружила в центре Киева незарегистрированное подразделение государственного агентства "Россия сегодня", получающие миллионы евро из-за рубежа? При том, что оно не действовало в подполье, а работало публично, проводя в своем бюро пресс-конференции с участием всевозможных пророссийских деятелей.

Представительство пропагандистского монстра РФ появилось в Киеве не на пустом месте. До войны это было украинское бюро РИА "Новости". В декабре 2013 года указом президента РФ агентство было ликвидировано, а вместо него создано МИА "Россия сегодня", международная медиа-группа, в составе которой флагманы российской пропаганды и дезинформации — телеканалы RT (ранее Russia Today) и Sputnik. Гендиректор МИА — Дмитрий Киселев. Руководить украинским представительством он поставил Кирилла Вышинского, с которым его связывают многие годы дружбы и совместной работы.

В далеком 1999 году Вышинский приехал в Киев из Днепропетровска, где он работал на "11 канале" и "Уличном телевидении" — региональных проектах Виктора Пинчука. В столице он стал телеведущим на ICTV, недавно приобретенном Пинчуком телеканале. Он также стал шеф-редактором программы "Подробно" с Дмитрием Киселевым. Будущий главный антиукраинский пропагандист России тогда говорил, что для него работа в Украине "это не контракт, это любовь" и носил вышиванку. В 2006 году любовь и контракт с ICTV закончились, Киселев вернулся на канал "Россия" и стал ведущим программы новостей "Вести". А Кирилл Вышинский стал ее корреспондентом. В 2013 году Киселев возглавил "Россия сегодня", и 6 марта 2014 года Вышинский подписал с МИА трудовой договор. При этом представительство "Россия Сегодня" в Украине не регистрировалось, а продолжало действовать представительство уже ликвидированного РАМИ "РИА Новости". Поэтому следствие считает, что деятельность агентства в Украине не была легализована в соответствии с законодательством.

Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года. СБУ заявила, что совместно с прокуратурой АРК пресекла деятельность сети медиаструктур, которые финансировались из России и использовались для ведения информационной войны против Украины, начиная с оккупации Крыма.

"Установлено и задокументировано, что весной 2014-го Вышинский получил задание выехать в АРК для проведения подрывных информационных акций. Именно он и подконтрольные ему журналисты изготавливали там материалы, которые оправдывали аннексию Крыма, а также присоединение Крыма к России", — сообщал тогдашний заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

Крымскую кампанию Вышинский, надо полагать, провел успешно — в апреле 2014 года он был награжден двумя медалями РФ. Во время обысков правоохранители нашли медаль минобороны "За возвращение Крыма" и медаль "За службу Отечеству". Последнюю Вышинскому вручал Алексей Громов, заместитель главы администрации президента РФ, курирующий федеральные СМИ. 30 сентября 2015 года Владимир Путин предоставил Вышинскому российское гражданство. (К слову, этот и другие указы президента РФ о приобретении гражданами Украины гражданства страны-агрессора есть в свободном доступе — на случай, если спецслужбы Украины заинтересуют такие факты).

Досудебное следствие длилось до января этого года, все это время он находился под стражей в СИЗО Херсона (в этом городе базируется крымский главк СБУ). С апреля дело Вышинского уже слушается в суде. Он обвиняется в совершении преступлений по семи статьям Уголовного кодекса, а именно: ст. 109 УК (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 111 (Государственная измена), ст. 28 и 32 (преступления совершены группой лиц по предварительному сговору и с повторяемостью). Вышинского также обвиняют в действиях, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями (ст.161 УКУ). В качестве доказательства в обвинительном акте приводятся заключения судебно-лингвистической семантико-текстуальной экспертизы 72 материалов, опубликованных на сайте "РИА Новости в Украине".

В банковском сейфе отделения ВТБ в Киеве Вышинский хранил нарезной пистолет FN Browning M1906, на который у него нет соответствующего разрешения, поэтому в обвинительном акте есть и незаконное обращение с оружием (ст.263).

Как финансировалось и руководилось из России представительство "Россия сегодня"? Схема простейшая, и в сравнении с изощренным схематозом отечественных топ-коррупционеров, почти прозрачная. То есть должна была читаться спецслужбами и фискалами сходу.

В 2014 году Кирилл Вышинский учредил и возглавил ООО "Интерселект", которое фактически не вело никакой хозяйственной деятельности — ее на самом деле вело незарегистрированное бюро "России сегодня". Но каждый месяц "Интерселект" получал из-за рубежа доллары или евро. Сначала — на основании договора с кипрской компанией Barsolina Ventures Ltd на создание медиаконтента без указания, для какого именно ресурса. На самом деле этот контент размещался на сайте "РИА Новости Украина". В три транша "Интерселект" получил от Barsolina Ventures Ltd 257 тысяч долларов. Barsolina Ventures принадлежала еще одной кипрской компании, а та — "непробиваемому" физлицу, и 20 марта 2019 прекратила существование. То есть прямой связи с РФ здесь нет — в отличие от основного "покупателя" контента киевского бюро российского информагентства.

В 2015 году Вышинский от имени ООО "Интерселект" подписал соглашение на изготовление контента с сербской SPN Media Solutions DOO BEOGRAD. За три года — с февраля 2014 по апрель 2018 гг. "Интерселект" Вышинского получил от сербской компании 2 млн 134 тис. 916 евро.

SPN Media Solutions принадлежит ООО "Капитал-медиа", которой владеет "Редакция газеты "Московские новости", которая, в свою очередь, входит в холдинг МИА "Россия сегодня".

С каналами доставки денег проблем не было — благо в Украине на ту пору действовали "дочки" российских госбанков, даже внесенных в санкционные списки США. Деньги из Белграда через VTB Bank Deutschland поступали на счета "Интерселекта" в украинской "дочке" ВТБ.

Чего и кого нет в "деле Вышинского"

В отдельное уголовное производство выделены эпизоды, связанные с Владимиром Скачко — автором материалов, которые, по заключению экспертизы, имеют основание на квалификацию его действий по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Обыск у Владимира Скачко СБУ провела через 10 месяцев после ареста Вышинского. Его не задерживали. На заседание суда по избранию меры пресечения ему надо было ехать в Херсон. Но Владимир вышел в Москве, откуда из телевизоров теперь посылает лучи ненависти Родине, ее властям и гражданам.

(Поясню, пожалуй, почему все время возникает Херсон. В свое время ЗН не раз писало о странной логике власти в воссоздании крымских правоохранительных структур. В 2014 в Киеве была возобновлена работа прокуратуры АРК. И только через год — главк МВД, в подследственности которого была львиная доля производств. Базирование Крымского главка министр Аваков определил в Одессе (надо было трудоустроить генерала Катеринчука, место которого освободили под Лорткипанидзе, пришедшего с Саакашвили). Главк СБУ воссоздали еще через год — но уже в Херсоне! Туда же по настоянию бывшего постпреда президента Бориса Бабина частично перевели и главк Нацполиции. В общем, проблемы с расследованием "крымских дел", когда процессуальные руководители и следователи в разных городах, а судебное следствие по ним, согласно КПК, — в райсудах Киева, представить несложно. Политической воли у Киева привести структуру к здравому смыслу доселе не наблюдалось — возобладали частные и ведомственные интересы).

Больше фигурантов в "деле Вышинского" на сегодня нет. В том числе и иных, кроме бюро "Россия сегодня" (сайт "РИА Новости Украина"), медиа. А ведь напомню, что экс-заместитель главы СБУ Кононенко в мае 2018 года заявлял о раскрытии сети медиаструктур, подконтрольных и финансируемых РФ. И это логично, ведь преступная деятельность, по данным следствия, заключалась не только в опубликовании антиукраинских материалов, но и в создании контента для других ресурсов. По сути, "РИА Новости Украина" было продакшном такого контента, который потом разносили всевозможные онлайн, и не только, СМИ. И эту сеть за пять лет необходимо было установить и блокировать ее работу.

В августе 2018 года, то есть уже после ареста Вышинского, американское издание BuzzFeed News и ряд европейских — Postimees, Re: Baltica, 15min.lt и KRIK — опубликовали совместное расследование о деятельности онлайн-изданий Baltnews. Три сайта-близнеца в странах Балтии появились в 2014 году и финансировались "Россия сегодня" частично по той же схеме, что и представительство в Украине. Сначала — от кипрской Barsolina Ventures Ltd., а с середины лета 2015 — от сербской SPN Media Solutions. Важная деталь: финансирование всех трех балтийских изданий обходилось России гораздо дешевле, чем одного бюро в Украине.

По данным следствия, ежемесячно "Интерселект" получал 53 000 евро, Однако, как утверждал екс-заместитель главы СБУ Кононенко, это лишь доказанная сумма — по оперативным данным, ежемесячное "довольствие" составляло более 100 тыс. евро. Добавлю также, что "серым" остается финансирование периода до регистрации "Интерселекта" в октябре 2014 г. и заключения договора с кипрской компанией в декабре. Скорее всего, это был "чемоданный" период.

Оглашенный обвинительный акт может вызвать вполне резонные вопросы: а кто авторы 72 публикаций, квалифицированных обвинением как нарушающие закон, и почему к ответственности привлечен только Вышинский? Ответ как бы на поверхности — он как руководитель представительства "Россия сегодня" эти материалы организовал и распространил, чем и нанес вред государству и его гражданам. Но есть и другие вопросы: кто получал деньги за создание вредного контента и платились ли с этих заработков налоги? Надеюсь, мы со временем все-таки получим ответы на эти вопросы, потому как важно, чтобы, кроме всего прочего, граждане Украины понимали: а) всю меру ответственности за подобные деяния; б) четко разграничивали свободу слова и подрывные спецоперации врага; в) оценивали степень токсичности тех или иных медийных площадок, на которые их — политиков, экспертов, общественных деятелей и журналистов — приглашают.

К последнему примером — одно из открытий, полученное при анализе контента сайта "РИА Новости Украина". 385 материалов с цитированием или упоминанием директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова в период с 2014 по май 2018 года. Нет, "у Вышинского" не просто давали новости, где ньюсмейкером был нынешний лидер партии "Слуга народа" и потенциальный кандидат на пост главы Верховной Рады парламентско-президентской Республики Украина. Они эти новости организовывали, в том числе путем проведения пресс-конференций и ежепятничных подведений политических итогов недели. С участием разных людей, но регулярно встречаются имена знаковых политконсультантов — таких как Михаил Погребинский или Олег Волошин. Много материалов — расшифровок интервью Разумкова радио "Голос столицы" (это бывшее радио "Вести"). По информации автора, его финансирование также шло по описанной схеме из РФ. Почему этот эпизод у СБУ "отвалился" — не известно. Возможно, по нему ведется отдельное производство. Владельцы юрлица — ООО ТРК "Киевские ведомости — телерадиоэфир" — "Украинский медиа-холдинг" Сергея Курченко (50%), доля в 18% принадлежит Светлане Григорьевне Суркис.

Как перестать быть пособником агрессора

Нельзя выиграть информационную войну у врага, используя его методы, но не против него, а против собственных граждан — симпатиков политических оппонентов. В итоге эффективность информационно-психологических спецопераций, проводимых российскими ресурсами, умножаются многократно. Поэтому технологии, направленные на разжигание взаимной ненависти электората, разделение людей по различным признакам, запугивание из разряда "или я, или Путин" — преступны в моральном плане, должны быть осуждены обществом и выброшены на помойку истории. Опыт штаба Петра Алексеевича в этом плане должен подсказать: не все, скопированное "у Путина", дает 86 % поддержки. Украина, знаете ли, не Россия.

Главная препона информационному сопровождению войны России против Украины — наша сплоченность и взаимное доверие друг к другу и к институтам государства. Без них мы слабы и уязвимы. На их раскачивание и уничтожение направлены главные усилия информационно-психологических операций РФ. Поэтому важно определить и устранить самые слабые места.

Первое из них — непрозрачная структура собственности и финансирования СМИ, в первую очередь телерадиокомпаний — кричит и требует немедленного устранения после скандала со скупкой трех кнопок на украинском пульте Тарасом Козаком aka Виктор Медведчук и логическим следствием в виде попытки проведения телемоста телеканалами "Россия 1" и NewsOne.

Напомню, что в 2015 году был принят закон, обязавший ТРК публиковать на своих сайтах и уведомлять Нацсовет по телевидению и радиовещанию информацию об их владельцах. Но записать телекомпанию, как и любую другую, можно на кого угодно. А нужны достоверные данные о конечном реальном бенефициаре. Это все нам обещали следующим шагом. В ВРУ лежат два законопроекта — №6762 и №8494, — которые должны обеспечить не только прозрачность структуры собственности, но и финансирования электронных СМИ. Но оба проекта никак не могут попасть в зал. Соавтор обоих — народный депутат Николай Княжицкий говорит, что причина сопротивления их принятию в том, что в каждой фракции есть представители олигархов, не заинтересованных в прозрачности. Фамилии, конечно, не называются. Но, перебрав олигархов и каналы, вы вычислите, что больше всего вопросов у вас будет к приобретениям Козака, "Прямому" и долям в "112". Ведь все остальные олигархические пулы каналов хорошо известны.

Поэтому новый парламент должен принять законы, гарантирующие полное раскрытие собственности и источников финансирования медиа, причем, не только ТРК, как предполагается упомянутыми проектами, а всех, включая онлайновые издания. Сегодня они освобождены от обязательной регистрации как СМИ, однако известно, что ныне многие издания представляют собой не просто сайт, а мультимедийные платформы, которые могут включать в себя интернет-"телевизор", радио, онлайн-газету и агентство. Степень зараженности этого сегмента украинского медиапространства дезинформацией и другими продуктами российской пропаганды достигла уровня угрозы информационной безопасности. Волны, которые с их подачи в считанные часы поднимают соцсети, способны вызвать панику и нарушить общественный порядок. На примере сайта "РИА Новости Украина" мы видим, что можно выстроить схему практически законного финансирования целой фабрики контента, направленного на подрыв государства. Обязательная регистрация как юридического лица и средства массовой информации — интернет-газеты, агентства или интернет-телевидения с раскрытием конечного бенефициара и источников финансирования — легализует деятельность украинских ресурсов и даст возможность выявлять ресурсы вражеские. Кричать о нарушении свободы слова и свободы в интернете будут в первую очередь те, кому есть что скрывать и кто не хочет быть ответственным.