COVID-19, бюджетный дефицит плюс офшоризация всей страны

Карантинную тишину на днях нарушило обнародованное мнение советника президента Украины пана Олега Устенко по поводу реформы налоговой системы. Суть месседжа состоит в том, что Украине срочно надо меняться, и по этому поводу возражений ни у кого вменяемого нет и быть не может. Но ради этого, по убеждению пана Устенко, нам надо либерализовать налоговое законодательство, ввести налог на выведенный капитал (НнВК), провести амнистию тех же капиталов и превратить Украину в европейский офшор. Но вот к целесообразности этих предложений, которые, как я понимаю, наработаны в новообразованном Совете по вопросам экономического развития при Кабмине, есть большие вопросы.

Сразу возобновилась дискуссия в соцсетях между апологетами НнВК и "налоговыми ортодоксами", но речь не об этом. А о содержании того, о чем наговорил советник президента Украины, и чем это опасно для страны, ведь его советы — это не что иное, как обычный популизм, только другого подвида, а именно: экономического. Самое ужасное в этом то, что очевидно мы видим непонимание того, что надо делать с экономикой и налоговой системой, даже на таком высоком экспертном уровне.

Совет по поводу либерализации налогового законодательства из разряда тех, что мы за все самое лучшее и против всего самого плохого. Дело только в том, что с подобными общими и аморфными лозунгами все без исключения политики шли к власти в течение последних 30 лет и превратили страну в руину. Примерно такого же сорта советы были у других экспертов в части преодоления налоговой дискреции. Вот только сейчас большинство стран мира, во время кризиса и нелегких испытаний для всего человечества, возвращаются к этой дискреции, а мы с ней почему-то продолжаем бороться.

Что касается знаменитого НнВК, то неоднократно высказывал свое мнение по этому поводу и не стану повторяться, аргументы с обеих сторон известны. Хочу только напомнить уже нынешним власть имущим о том, что если не будет бюджета, то не будет и государства. В экономической науке, как и во многих гуманитарных науках, много всякого мусора в виде "экспертных" мнений. Но что-то устойчивое, что можно принять за основу в своих размышлениях, все же есть. Одним из таких объективных законов экономики является закон Пинзеника, потенциал профессиональности которого, кстати, к моему удивлению, сегодня почему-то не востребован. Этот закон простой, как угол дома, и гласит: при других равных, в случае наличия двух разных ставок по уплате налога рациональный экономический агент (а с другими, надеюсь, мы дела иметь не должны) всегда выбирает наименьшую ставку. От себя добавлю частный случай этого закона: если есть две альтернативы — "платить/не платить" налог, тот же рациональный экономический агент всегда выберет второй вариант. Все остальное — манипуляции и лирика для неопытных.

Явным симптомом болезни популизма сейчас, в период кризиса, выглядит рекомендация по проведению амнистии капиталов. По этому поводу также достаточно сломано копий, идея, возможно, хорошая, но точно несвоевременная. Ситуация и конъюнктура не те. Не могу себе представить ни одного разумного человека, который по доброй воле в кризис будет заводить свои капиталы в Украину. Особенно смешно это выглядит после принятия банковского, так называемого антиколомойского, закона, который те же депутаты, голосовавшие за него, признают неконституционным и нарушающим фундаментальные принципы рыночной экономики — неприкосновенность права на собственность. Правда, другой вопрос, как эта собственность была приобретена и как использовалась, но здесь речь не об этом. При слабой власти и беспомощности многочисленных антикоррупционных институтов этой замечательной возможностью амнистии могут воспользоваться коррупционеры и дельцы, к которым должны возникать вопросы у правоохранительных органов. Никакие улавливатели здесь не помогут, а нечистые на руку люди индульгенцию получат. Повторюсь, идея хорошая, но достаточных условий для ее эффективной реализации не вижу. Поэтому выйдет очередной пшик.

Теперь по поводу превращения Украины в европейский офшор. Понимаю, что это метафора, но уверяю, что красивые фигуры речи могут обернуться катастрофическими последствиями для страны. При этом надо помнить, что превратить Украину в офшор действительно можно в прямом смысле этого понятия. Ведь что такое офшор? Это, как правило, карликовое государство, почти без экономики, малочисленное по населению, не имеющее ничего, кроме небольшой территории и формально независимой юрисдикции. Офшор — это недобросовестная налоговая конкуренция со всеми возможными санкциями и последствиями со стороны международных институтов. Поэтому, говоря об офшоре как о перспективе, следует понимать вытекающие из этого последствия. Вспоминая об инвесторах Британских Виргинских Островов, Панамы и Кипра, попробуйте поинтересоваться, есть ли в этих странах армия, наука, образование и такая нужная сейчас всем медицина? Если именно это наш выбор, то объясняйте с высоких трибун, главным образом простым гражданам, а не только заинтересованным предпринимателям, все последствия предлагаемых решений, а не только те, которые рисует популистское воображение. Кстати, всех наших инвесторов с тех островов в Украине знают поименно, так, может, власть найдет другие рычаги влияния на них, без офшоризации всей страны? Вы этих, "наших", в Украине не можете заставить платить налоги, а хотите, чтобы они вернули все, что "нажито непосильным трудом", в страну из-за океана.

Поэтому сейчас, когда мы оказались один на один со своими проблемами, пришло время жить своим умом, потребностями и реальными проблемами страны, а главное, жить категориями жестких реалий, а не утопических грез хоть в среднесрочной, хоть в долгосрочной перспективе. Необходимы экстраординарные действия в экстраординарное время. С этим соглашаюсь.

Действительно, пришло время для реформы, но продуманной, просчитанной и последовательной, с пониманием того, откуда мы стартуем и куда идем. Ведь эпидемия просто до фантастического уровня повысила в глазах людей ценность общественных благ. Прежде всего медицины, образования, науки, безопасности! А на это, господа реформаторы и советники, нужны налоги. Не будет налогов, ничего этого не будет!

Диагноз у нас сложный, но излечимый. Абсолютное большинство отечественных и международных экономистов сходятся во мнении, что основные проблемы отечественной экономики кроются в ее структурной деформации, выражающейся деиндустриализацией, потерей научного и технологического потенциала, увеличением производства сырья, низкой энергоэффективностью экономики.

С учетом этого основная цель налоговой реформы в Украине состоит в содействии структурной трансформации экономики с помощью налоговых механизмов, в том числе и путем детенизации и более справедливого перераспределения налоговой нагрузки между налогоплательщиками. При этом такой подход согласовывается также с приоритетами налоговой политики, рекомендованными экспертами для стран ЕС: стимулирование инвестиций; повышение эффективности налогового администрирования и налоговой определенности; создание рабочих мест; уменьшение неравенства и, наконец, повышение добровольности уплаты налогов.

Основная задача — провести налоговую реструктуризацию таким образом, чтобы нанести наименьший ущерб доходам государственного бюджета (так называемый revenue neutral tax shift) и стимулам к труду и инвестициям. К сожалению, готового решения нет, все надо тщательно изучать, обсуждать, а главное, просчитывать. Ведь необходимо осуществить общее перераспределение налоговой нагрузки путем применения всего перечня налогов, их элементов (плательщики, объекты, база, льготы, ставки и т.п.), а не грубыми действиями, ставя под угрозу доходы бюджета, отменяя одни налоги и вводя неизвестно что. Хочу напомнить, что признак здоровой налоговой политики — стабильность налоговой системы во время кризиса.

Сейчас же формирование наименее вредной для экономического роста налоговой системы — основная предпосылка для восстановления экономического роста, постепенной детенизации экономики и возврата страны на путь цивилизованного прогресса. Вот над этим надо трудиться. Остальное — популизм и дорога в ад!

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