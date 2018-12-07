"Бориспольский экспресс": пиар и коррупция

Однако "Укрзалізниця" не была бы "Укрзалізницею", если бы на каждом добром деле не пыталась реализовать коррупционную схему.

Если в случае с Бескидским туннелем уголовное дело НАБ, связанное с компаниями из окружения братьев Дубневичей (БПП), еще можно было свалить на "папередников", поскольку основные его эпизоды происходили в 2015 году, — то с "Бориспольским экспрессом" все значительно проще: его начали строить во времена нынешнего правления УЗ, и никто другой на ситуацию не влиял.

К тому же все закупки для "Бориспольского экспресса" почти на 130 млн грн проводил Региональный филиал "Південно-Західна залізниця", руководство которой называют приближенным к Евгению Кравцову.

стоп-кадр "Бориспольский экспресс" успел "прославиться" тем, что уже на второй день эксплуатации его пассажирам пришлось опоздать на рейсы, или добираться до аэропорта пешком.

Дело в том, что большинство руководителей филиалов УЗ были избраны еще во времена Балчуна, но "Львівська залізниця" и "Південно-Західна залізниця" сменили директоров уже после назначения и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Е.Кравцова, поскольку последний не смог найти общий язык с их — уже бывшим — руководством.

Директором филиала "Південно-Західна залізниця" весной нынешнего года стал экс-депутат Харьковского облсовета от фракции "Відродження", доцент кафедры криминального права и криминологии Харьковского национального университета внутренних дел Роман Веприцкий. Известен он тем, что работая в правоохранительной системе, умудрился сделать сбережений на 8,1 млн грн денежной наличностью, указанных в его декларации.

Объяснить назначение человека из правоохранительной системы директором региональной железной дороги можно разве что наличием необходимых для этого личных связей. Ведь ни образование, ни предыдущий опыт Веприцкого вообще никоим образом не пересекаются с железнодорожной сферой.

Фирма с улицы Зоологической

В Киеве в обычной жилой пятиэтажке по адресу улица Зоологическая, 4-а находится некая квартира №139. Внешне она ничем не отличается от других квартир этого дома, за единственным исключением — в ней зарегистрировано более 800 юридических субъектов. И субъекты эти довольно непростые.

Конечно, 800 фирм в одной квартире физически поместиться не могут. Потому всем понятно, что этот адрес используется определенной конторой для сбыта "фирм под ключ". Но за все годы существования квартиры №139 ни налоговикам, ни правоохранителям почему-то даже в голову не пришло провести проверку деятельности этих обществ.

Отсутствие компании по месту регистрации является одним из главных оснований для аннулирования свидетельства налогоплательщика органами ГФС. Но это не касается указанного адреса.

Раньше услугами "размещения" в квартире №139 пользовалось ООО "УТМК", заключившее с железной дорогой контрактов более чем на 200 млн грн, и ООО "Интер Прайс", у которого миллиардные контракты с Минобороны. Конечно, здесь зарегистрированы и игроки поменьше.

После назначения Романа Веприцкого директором "Південно-Західної залізниці" на тендерах по благоустройству и обустройству "Бориспольского экспресса" появляется новичок — ООО "Рилейд". Фирма, прописанная в квартире №139 на Зоологической, 4-а, за несколько месяцев получает контрактов на 28 млн грн. В том числе 14 млн на "работы по изготовлению, монтажу и покраске металлических конструкций галереи, устройству перильной изгороди и накрытия навесов пассажирской платформы", 6 млн — на изготовление навеса железнодорожной платформы, 2,8 млн — на сооружение земляного полотна железнодорожных путей и 4,6 млн — на благоустройство и озеленение территорий.

Все эти работы выполнялись в рамках проекта "Организация железнодорожного пассажирского сообщения г. Киев — Международный аэропорт "Борисполь".

Причем история ООО "Рилейд" повторяется и с другими участниками. Так, "Південно-Західна залізниця" без тендера заключила прямой контракт на 3 млн грн. на "обустройство пропускной системы для зоны пребывания пассажиров перед посадкой в рельсовый автобус сообщением Киев-Пассажирский — Борисполь". Исполнителем работ стало никому не известное ООО "Петро Сервис", прописанное по еще одному адресу массовой регистрации — г. Харьков, пр-т Московский, №199 (место регистрации 130 юридических лиц).

Ни до, ни после этого "Петро Сервис" не получало государственных контрактов.

Электронный билет в один конец

Но, наверное, самой большой аферой стала разработка специального билетного сервиса для маршрута "Киев—Борисполь".

Дело в том, что железная дорога имеет билетный сервис booking.uz.gov.ua, разработанный еще в 2017 году. Вместе с обновлениями и расширением функционала он обошелся УЗ в сумму порядка 6,5 млн грн. Следует отметить, что этот билетный сервис обеспечивает возможность покупки электронного билета на все маршруты железной дороги. Кроме маршрута Киев—Борисполь.

Потому что на УЗ решили, что "Бориспольскому экспрессу" нужен собственный билетный сервис. И оценили его в 21 млн грн. То есть в три с половиной раза дороже, чем сервис для остальных маршрутов страны.

Что такого особо в сообщении "Киев-Пассажирский—аэропорт "Борисполь", объяснить трудно. Как и то, нужны ли пассажирам два отдельных билетных сервиса для услуг одной компании-перевозчика.

Разработку нового сервиса поручили ООО "Виртуальные технологии и системы". Причем сделали это безальтернативно.

В октябре "Південно-Західна залізниця" обнародовала переговорную процедуру с ООО "Виртуальные технологии и системы" на 21 млн грн, в которой, кроме названия закупки, не было указано никакой другой информации. Обоснованием переговорной процедуры определили "необходимость осуществить дополнительную закупку у одного и того же поставщика".

В самом деле, такое основание для проведения переговорной процедуры законодательством определено, но: ООО "Виртуальные технологии и системы" никогда раньше не заключало договоров с "Південно-Західною залізницею", и разработчиком имеющегося билетного сервиса booking.uz.gov.ua являются не "Виртуальные технологии и системы", а совсем другая компания — ООО "Универсальные информационные технологии".

Последнее подало жалобу в коллегию Антимонопольного комитета о нарушении прав компании путем проведения неконкурентной процедуры. И тут якобы контракт железной дороги должен бы сорваться, но…

На заседании коллегии АМКУ железнодорожники делают заявление, что предметом закупки являются не услуги, а работы, и, соответственно, жалобщик должен уплатить сбор за рассмотрение жалобы не 5 тыс. грн, а 15 тыс. И АМКУ прекращает рассмотрение жалобы.

Проблема в том, что отличить услуги от работ довольно сложно. К тому же в самой закупке это нигде не отмечается. Коллегия АМКУ заняла позицию заказчика, но могла занять и позицию жалобщика, который при подаче жалобы не мог знать, работы или услуги являются предметом закупки и какой именно сбор надо платить.

Так 10 тыс. грн. государственной пошлины в бюрократической системе страны превращаются в 21 млн грн. потенциальных убытков.

В тот же день "Укрзалізниця" заключает договор с разработчиком нового билетного сервиса, который должен завершить работы до конца года.

Однако уже во время рассмотрения жалобы появились новые подробности этого дела: на самом деле переговоры между "Укрзалізницею" и ООО "Виртуальные технологии и системы" продолжаются еще с лета, а сам билетный сервис уже разработан и передан в тестовое использование железнодорожникам.

Согласно протоколу "Південно-Західної залізниці", первая встреча по вопросу билетного сервиса с ООО "Виртуальные технологии и системы" состоялась еще 10 июня. Других разработчиков программного обеспечения на это мероприятие не приглашали.

Новый сервис для "Бориспольского экспресса" размещен на домене travel.uz.gov.ua. Однако после публикации ссылки на этот сайт, который оказался почти точной копией старика booking.uz.gov.ua, доступ к нему внезапно исчез. Правда, сравнивая скрины этих двух сервисов, сложно определить, чем новый travel.uz.gov.ua отличался от уже имеющегося booking.uz.gov.ua.

Конечно, после утечки информации железнодорожникам и ООО "Виртуальные технологии и системы" придется, по крайней мере внешне, вносить изменения в "новый" сервис, что займет определенное время. Возможно, именно поэтому пока билеты на Борисполь недоступны онлайн.

После всего

Понять, почему даже вокруг таких имиджевых проектов железной дороги, как "Kyiv Boryspil Express", возникают фирмы-призраки и гении "новых" услуг, в самом деле тяжело. Или же спектакль рассчитан на неразборчивого зрителя, который ограничится красивым коллажом чиновников высшей марки на фоне крашенного польского рельсового автобуса и не заметит ничего за этим коллажом. Или же на склоне своей каденции политики становятся все менее чувствительны к таким неприятным мелочам, как еще одна коррупционная история об очередных десятках миллионов гривен…