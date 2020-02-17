Большое строительство: опорные больницы или потемкинские деревни?

15 января Кабмин принял распоряжение "Об утверждении перечня опорных заведений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года".

212 опорных больниц получат государственное финансирование до 2023-го. В бюджетной программе на 2020 год на это выделили 1 миллиард гривень. Однако премьер-министр Алексей Гончарук неоднократно заявлял, что на эту президентскую программу будут направлены шесть миллиардов гривень.

Выбирать больницы, которые будут работать 24/7, должны были по определенным критериям, среди них — доступность для пациента и способность предоставлять почти весь спектр необходимых услуг второго уровня, а также наличие соответствующего оборудования и приемных отделений.

Однако по факту выбранные больницы вызывают много вопросов. До некоторых пациенту придется добираться значительно больше часа, да еще и по ужасным дорогам. Часть из них расположены в зданиях, возведенных в первой половине прошлого века. А попасть в приемное отделение иначе, как преодолевая ступеньки, пациент не сможет. Не говоря уже об отсутствии должного оборудования, зато очень часто — о наличии грибка на стенах.

Местные врачи пишут, что больницы выбраны по очень странному принципу. Рядом есть больница с лучшими показателями, однако из этого населенного пункта нет народного депутата… Так что возникает вопрос: какой же была цель — заявленная президентом и премьер-министром доступность качественных медуслуг для пациента или создание еще одного инструмента реализации политических амбиций местных элит перед осенними выборами?

Как все происходило? Создать сеть опорных заведений — это нормально. Согласно концепции госпитальных округов, госпитальные советы должны были выбрать госпитальные больницы (многопрофильные больницы интенсивного лечения — МБИЛ) первого и второго уровня. Однако выяснились две вещи. Во-первых, госпитальные советы — мертворожденные дети, поскольку люди у нас в самоуправлении не разбираются, договариваться не умеют и не хотят работать. Во-вторых, нормальные полноценные больницы, которые отвечали бы критериям МБИЛ первого и второго уровней (приказ МЗ №1881), в стране можно пересчитать по пальцам. Поэтому внутри Министерства здравоохранения его руководитель Заряна Скалецкая приняла решение определить опорные больницы.

Для этого было упразднено предыдущее постановление о госпитальных округах и определено, что госпитальный округ равняется области (постановление Кабмина №1074 от 27 ноября 2019 года). Право же выбирать больницы передали от госпитальных советов Кабмину. Областные департаменты здравоохранения должны были предоставить свои предложения в МЗ. А оно, в свою очередь, — обработать и подать в Кабмин, который и утвердил перечень опорных заведений здравоохранения в госпитальных округах своим распоряжением №23р от 15 января 2020 года. (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pereliku-opornih-zakladiv-ohoroni-zdorovya-u-gospitalnih-okrugah-na-period-do-2023-roku-23-150120?fbclid=IwAR0CH744X2Oyhxwdfssj7MZYCxB16fl3k88fNChjfJdr_ZJaZD3-yGnuRHE)

Зачем такая сложная процедура, если МЗ могло бы утвердить опорные больницы своим приказом? Утверждение распоряжением Кабмина сняло ответственность как с МЗ, так и персонально с его главы. Теперь всех собак, если что, можно будет повесить на премьер-министра.

Тем временем в президентской программе речь шла не просто о больницах, где будут предоставлять госпитальную и экстренную помощь, а об опорных больницах, в состав которых должны были войти больницы, предоставляющие все виды медицинских услуг. Поэтому обратимся к статистике. На первом месте в нашей стране — смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, на втором — онкозаболевания, на третьем — травмы.

Сердечно-сосудистые заболевания — это ангиографы и КТ, которые ставить в опорных больницах без серьезной реконструкции некуда. "Побелить-покрасить" здесь явно недостаточно. Нет и специалистов, которые могут с ними работать. То есть это огромный проект, который невозможно завершить до осени.

Онкологические центры и детские больницы, которые должны были бы быть в опорных больницах, не предусмотрены. Но дан четкий сигнал, что деньги нужно вкладывать в опорные больницы. Не в детей — будущее страны, и не в онкоцентры, чтобы спасать жизнь людей, а в опорные больницы, которые надо "побелить-покрасить", чтобы выиграть выборы. Таким образом МЗ просто убивает онкологию и детские больницы.

Президент озвучил некачественно подготовленную и непросчитанную инициативу, и в "стране дураков" закипела работа. О том, как именно собираются "реконструировать" 212 опорных больниц (на что президент Зеленский пообещал выделить шесть миллиардов гривень) ярко свидетельствует стенограмма обсуждения этого вопроса в МЗ, переданная ZN.UA источником из Кабмина. Встреча состоялась 3 февраля 2020 года. На ней присутствовали министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, ее заместители Елена Симоненко (ныне уволенная) и Дмитрий Луфер, а также представитель международной организации, который, в конце концов, покинул совещание.

Тезисы совещания, 03.02.2020

IO — international organization

ED — отделение неотложной помощи

IO представил видение разработки проекта ED.

Вывод IO: Для реальной реализации проекта нужно ДО начала строительных работ, только на процедуры:

— для больниц, в которых есть проектная документация: шесть месяцев (скорее всего, эта документация не отвечает современным стандартам, так что с ней придется работать);

— для больниц, в которых нет проектной документации: 10–12 месяцев.

Скалецкая:

— В слайде IO о ED с зонированием составляющих ED: скорее всего, в этом году удастся сделать лишь зеленую зону, а потом, в последующие годы, больницы будут достраивать себе другие зоны.

— Речь идет о существующих стенах, никакой реконструкции сделать не удастся.

— Проект — президентский, так что КРІ стоят каждому губернатору, они над ними уже работают.

— У губернаторов много возможностей на уровне регионов, работа кипит.

— Каждый заместитель МЗ прикреплен к четырем регионам.

— Видение: в двухнедельный срок разработать предварительные драфты всей типовой проектной документации.

— В эту пятницу будет совещание по ДЗ, на котором областям планируется предоставить первые драфты.

IO: Работает сейчас над созданием задачи на проектирование.

Луфер:

— Никакой реконструкции.

— Только текущий ремонт "более или менее нормально сделанный".

— Не во всех больницах есть соответствующие помещения, так что нужен анализ больниц; даже из 212 опорных (и из 89 МБИЛ ІІ уровня) из-за этого много отпадет; за неделю такой анализ запланировано сделать.

IO: Можно ли взять 30–50 для более "долгоиграющих" проектов, поскольку серьезно построить ED за такое время не удастся?

Луфер: Поэтому надо прежде всего отсортировать заведения по способности, и тогда определить, кто готов идти "вдолгую".

Есть еще проблема кадров, не факт, что в каждой МБИЛ есть радиолог, да и нужен ли он под определенный поток обращений? Это все надо анализировать.

IO: Мы планируем включать в свою часть проекта консалтинг-сопровождение регионов, а также переобучение кадров.

Скалецкая: Полностью вас поддерживаю, активно работаем дальше (выходит).

…

Симоненко: Сейчас я вам расскажу план президента. Всего есть 212 больниц, на КАЖДУЮ из них запланировано:

1) провести ремонт, утепление стен и т.п.; БЕЗ реконструкции;

2) сделать одинаковые красивые въезды с навесами;

3) начать проектные работы;

4) дать минимальное оборудование (11 пунктов); его получат все 212.

И только МБИЛ ІІ уровня (89) могут претендовать на более серьезное оборудование (у кого нет КТ, МРТ и т.п.).

IO: А помещения под это оборудование?

Симоненко: Да, больницы должны будут найти на своей территории помещение.

Нам не хватает рук, все делают заместители и одна помощница Симоненко.

Какая нужна дополнительная площадь для достройки приемного отделения под ED? Чтобы покрыть желтую и красную зоны?

Какие нужны мощности, чтобы перевести приемное отделение, пока здесь будет строиться ED? (…)

Луфер: Например, сейчас можем провести мозговой штурм. Например, IO может делать "долгоиграющий" проект, пока мы в 2020-м занимаемся "быстроиграющим".

Симоненко: Проект-2020 реализуется под 31 октября.

IO: Понятно… Мы слышали, что у Минфина нет средств.

Луфер: Они будут.

IO: А если их не будет?

Луфер: Поверьте мне, точно будут.

Мы сейчас обрабатываем порядок ("Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году" утвержден постановлением Кабмина №65 от 5.02.2020. — А.К.).

IO: Мы были уверены, что проект = 212 больниц, а теперь…

Симоненко: Ну смотрите, была комиссия МЗ, которая определяла опорные заведения.

(объясняет).

IO: То есть все 212 покрасим и поставим минимальное оборудование за шесть миллиардов?

Симоненко: Да.

Луфер: Невозможно без запуска реформы точно понять, куда будет двигаться поток пациентов, соответственно, куда точно ставить какое оборудование.

IO: Где будут ED? Где именно?

Луфер: В 212 опорных точно, дальше все остальные.

Симоненко: Важно сейчас проанализировать, сделать выбор.

IO: Запустим опросник.

Симоненко: ОК, но нам же нужно сначала проанализировать.

IO: Нас беспокоит, что у вас нет конечной цели: на какое количество обеспеченных больниц вы хотите выйти.

Луфер: Итак надо "мастер-планы", маршруты, тогда все будет (…)

Реформа финансирования в системе здравоохранения нацелена на то, чтобы деньги шли за пациентом, пациент мог свободно выбирать врача, а финансирование из государственного и местных бюджетов поступало на поддержку тех заведений, куда идет пациент. Однако по сути больницы сегодня за пациента выбраны. И те, которые не попали в перечень опорных, даже если они предоставляют качественные услуги и в них работают действительно профессиональные врачи, по факту сейчас лишены финансирования, в том числе на развитие заведений. А пациент лишен права выбора.