Большая игра и маленькая месть

Это подтверждает информацию от источника ZN.UA, что для продолжения сотрудничества Украины с МВФ ключевыми будут не только гарантии невозврата Приватбанка старым владельцам, но и наказание бывших собственников всех крупных обанкротившихся банков. Причем международные партнеры не жаждут посадок экс-владельцев, они ждут финансовых компенсаций, хотя бы частично покрывающих затраты государства и демонстрирующих банковскому сектору, что теперь работать по старым бизнес-моделям — себе дороже. Но прибывшая миссия МВФ едва ли обрадуется достигнутому в этом вопросе "прогрессу". И не только…

Визиты миссии все время сопровождаются событиями и высказываниями из ряда вон. Во время прошлого ее приезда сожгли дом Гонтаревой, а премьер заявил о "компромиссе" с Коломойским, в этот — надели электронный браслет на экс-зама Гонтаревой Писарука, а Коломойский заявил, что РФ заменит Украине МВФ. Миссию сознательно пытаются убедить, что в Украине — хаос. Делает это конечностями облеченных властью людей один человек и исключительно в своих интересах.

"Дело банкиров"

На этой неделе НАБУ вручило подозрения в сговоре при получении стабилизационного кредита (рефинанса) НБУ бывшему собственнику банков "Финансовая инициатива" и VAB Олегу Бахматюку, бывшим топ-менеджерам VAB и экс-чиновникам НБУ. Бахматюк давно за границей. Как и бывшие председатель правления VAB Денис Мальцев и экс-глава набсовета банка Наталия Василюк. Подозрения они получат по почте, если рискнут вернуться. Зато на скамью подсудимых сели фигуранты помельче и сотрудники НБУ во главе с бывшим замом Гонтаревой и экс-сотрудником МВФ Александром Писаруком. Поскольку решение НБУ о выдаче стабкредита — коллегиальное, в НАБУ не исключают, что к ответственности будут привлечены и другие члены правления НБУ, среди которых нынешний глава финрегулятора Яков Смолий, нынешний замглавы НБУ Олег Чурий и нынешний заместитель исполняющего директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован. Пожалуй, не так наши международные партнеры представляли себе привлечение к ответственности экс-владельцев банков-банкротов. Тем более что само по себе "дело банкиров" неоднозначно.

Версия НАБУ: правление НБУ в подозрительно короткие сроки, в течение четырех дней, одобрило выдачу рефинанса "VAB Банку" в 1,2 млрд грн, заведомо зная, что стоимость залогов по этому кредиту не соответствует его объему. Полученная НАБУ экспертиза утверждает, что залоги (три нежилых помещения в Харькове и цех ликеро-водочного завода в Ивано-Франковске), оцененные в 1,8 млрд грн, на самом деле стоили около 72,6 млн. Якобы об этом знали в НБУ, так как эта информация есть в докладных записках сотрудников территориального управления банка. После получения денег и за несколько дней до введения в банк временной администрации беспроцентные ссуды получили фабрики Бахматюка (376 млн грн), связанные с собственником клиенты банка досрочно вернули депозиты и средства (368 млн), а еще банк досрочно вернул долг своему кредитору — еще одной компании Бахматюка Quickom Ltd (680 млн грн). Обвинение в сговоре собственника банка с топ-менеджментом НБУ построено на том, что перед выдачей кредита Бахматюк и топ-руководители банка неоднократно посещали НБУ, а непосредственно перед выдачей денег лично Писарук отправил письмо экс-главе департамента надзора НБУ Алле Шульге (арестована, залог — 15 млн грн) с прямым указанием подготовить проект постановления о выдаче банку "как минимум миллиарда, не позднее четверга, 10 ноября".

Версия НБУ: решение о предоставлении стабкредита банку не было скоропостижным и соответствовало действовавшим на тот момент процедурам. Кроме оценки, у НБУ были две независимые рецензии этой оценки, в том числе от международной компании. Изначально Бахматюк хотел получить не 1,2, а 6 млрд грн, что и объясняет содержание докладных сотрудников терруправлений НБУ о несоответствии стоимости предоставляемых залогов сумме кредита. Сам кредит был выдан под конкретные условия: докапитализацию банка, личное поручительство собственника, введение в банк куратора НБУ и направление полученных средств исключительно на выплаты вкладчикам банка в рамках гарантированных сумм. И якобы куратор точно проследил, чтобы выплаты из выданных банком средств получили только вкладчики "до 200 тысяч". Письмо Писарука Шульге, до принятия коллегиального решения о выдаче средств, источник ZN.UA в НБУ объясняет необходимостью гарантировать Бахматюку получение средств до того, как он оформит личное поручительство по этому кредиту. Визиты Бахматюка и топов VAB в Нацбанк там не отрицают, — в разгар финансового кризиса все собственники крупных банков были частыми гостями НБУ, и никакой крамолы в этом нет.

К решению НБУ действительно есть вопросы, к 2014-му у "VAB Банка" были настолько серьезные проблемы, что в правительстве всерьез обсуждали перспективы его национализации. Но вместо национализации за первое полугодие 2014-го, еще при щедром Кубиве, банки Бахматюка получили наибольшие объемы рефинанса: "Финансовая инициатива" — 6,6 млрд грн, VAB — 3,9 млрд. Стоило ли продолжать? Рефинанс, полученный одной только "Финансовой инициативой" в 2014-м, вдвое превышал объемы клиентских средств на балансе банка. В такой ситуации едва ли правильно было со стороны регулятора поддерживать агонию банков, давая Бахматюку время для вывода средств и активов. Регулятор пеняет на отсутствие опыта работы в таких стрессовых условиях, но это едва ли оправдание, если вспомнить, что Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) выплатил клиентам "VAB Банка" свыше 6,5 млрд грн, а "Фининициативы" — почти 4 млрд.

Впрочем, надо отметить, что с 2015 г. НБУ подал в суды более 50 исков против Бахматюка и его компаний о взыскании 10,6 млрд грн, которые задолжали НБУ его банки, и 8,6 млрд грн его личных поручительств. На сегодняшний день в пользу НБУ принято 19 решений по "Фининициативе", но по "VAB Банку" — ни одного, все суды "заморожены". И "разморозить" их никто не захотел.

Зато воскресло дело о стабкредите. НАБУ начало это расследование еще в 2016-м, но бывший генпрокурор Луценко в феврале 2019-го передал его Главному следственному управлению Нацполиции, и там его спустя пару месяцев закрыли вместе с еще тремя делами, касающимися VAB. По информации ZN.UA, Петр Порошенко в свое время планировал, доведя эти дела до конца, сбросить агрохолдинг UkrLandFarming Бахматюка в сервильное Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и взять себе недорого самое вкусное. Но зря понадеялся на второй срок и не успел. Интерес к активам Бахматюка АРМА сохраняет по сей день. А контролирует ее сейчас, по разным источникам, то ли Андрей, то ли Богдан. Не исключаем, что именно это и воскресило расследование НАБУ. К нему, как и к НБУ, тоже есть вопросы.

Во-первых, сложно доказать сговор Писарука с Бахматюком на основании письма Писарука Шульге. Как и единоличную ответственность Писарука за принятие коллегиального решения правлением НБУ. Во-вторых, если будет доказана коллегиальная ответственность, подозрения у следствия должны вызвать и остальные решения правления того времени о выдаче рефинанса лопнувшим банкам, ведь непогашенного рефинанса у НБУ на 45 млрд грн, рядом с которым 1,2 млрд Бахматюка бледнеют. Что, в свою очередь, может поставить под вопрос дальнейшую состоятельность регулятора как кредитора последней инстанции, — в НБУ будут просто бояться "спасать" банки, даже если они системные, а VAB именно таким и был в 2014 г. В-третьих, инициированный процесс, и тут мы вынуждены согласиться с Бахматюком, существенно осложняет возможность возврата государству средств, потраченных на выплаты вкладчикам его банков. Теперь уже вероятность того, что Бахматюк вернется в Украину и доведет до конца начатые с Фондом гарантирования переговоры о возмещении убытков, нулевая. А, по словам Бахматюка, речь на этих переговорах шла о 8,5 млрд грн, и потенциальные 12 лет "отсидки" Писарука, Шульги и фигур помельче — очень слабый компенсатор.

Когда Бахматюк, комментируя задержания в Украине, говорил журналистам о том, что его переговоры о возврате государству денег пошли псу под хвост, это не было горячечным бредом. Бахматюк такие переговоры действительно вел и с НБУ, и с ФГВФЛ. Более того, у фонда есть готовое решение, как этот возврат можно было бы оформить с максимальной пользой для государства.

В период с 2014-го по 2019 г. ФГВФЛ для выплат вкладчикам взял порядка 20 млрд грн кредитов у НБУ и 60 млрд — у Минфина. Кредиты эти фонд должен гасить, причем проценты по ним немалые — 10–12,5% годовых (о чем мы уже подробно писали). На сегодняшний день вернуть фонд смог чуть больше половины, полностью рассчитавшись только перед НБУ. Долг перед Минфином тоже гасится, но проценты по нему растут быстрее, чем фонд успевает накопить средства. Если фонд не урегулирует эти долги, он — банкрот. А ведь ФГВФЛ еще должен как-то гарантировать выплаты нынешним вкладчикам и при необходимости их осуществить. Эту проблему поднимали еще летом 2017-го на Совете финстабильности, были предложены несколько вариантов реструктуризации, один из которых предполагал привязку поступлений от средств, полученных от связанных с банком лиц, к выплатам по кредитам Минфина.

"Логика в том, что государство компенсирует потраченные средства лишь в том случае, если работа со связанными лицами принесет фонду денежный поток. Если не принесет, Минфин денег не получит. Соответственно, у власти появляется реальный, финансовый, стимул для работы в этом направлении. И на самом деле уже проведено очень много работы для того, чтобы реализовать эту схему. Мы подготовили законопроект вместе с МВФ и Всемирным банком, предусматривающий именно этот механизм урегулирования наших долгов, и рассчитываем, кстати, что его принятие станет одним из пунктов в новом меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ, — рассказала ZN.UA директор финансового департамента ФГВФЛ Елена Нужненко. — И так как наша реструктуризация напрямую будет привязана к работе со связанными лицами, в этой части нам тоже нужно будет совершенствовать наше законодательство. По крайней мере этого ждут от нас наши международные партнеры. Причем "принудительное" решение этих вопросов — долгий процесс. Опыт других стран показывает, что на взыскание компенсации ущерба с бывших собственников через суды может потребоваться не два-три, а порядка пяти лет. А так как у наших судов еще и опыта в подобных делах нет, — еще дольше. И решение этого вопроса через мировые соглашения — наиболее перспективный вариант. Над созданием этого механизма мы тоже работаем, рассчитывая, что начинать мы, конечно, будем в судах, для этого у нас есть уже результаты forensic-аудитов, а дожимать — через мировые соглашения".

Этот подход куда здоровее "сброса активов" в АРМА, потому что при нем государство, выплатившее свыше 90 млрд грн вкладчикам банков-банкротов, получит деньги непосредственно от должника, в спрогнозированном объеме и по графику. И при такой реструктуризации государство могло бы учесть и балансировать стоимость долгов "тогда", цену имеющихся активов — "сейчас", наличие займов и залогов в других банках и активов — в других сферах.

АРМА же будет реализовывать на аукционах "что найдет" по балансовой стоимости на "сейчас", то есть с гарантированным дисконтом. Что там в итоге продастся? Кому и с какой скидкой? Что от этой скидки получит бюджет?

И вот вопрос: почему, пока одни госорганы пытаются довести до ума здоровый механизм взыскания задолженностей со всех собственников крупных банков и заставить заплатить за нанесенные убытки Лагуна, Жеваго, Климова, Фирташа и остальных, другие поперед батька в пекло хотят "прижать" даже не Бахматюка, который предусмотрительно покинул страну, а его пешек и экс-чиновников НБУ?

Апокалиптический кукловод

Приехавшая в Киев миссия МВФ увидит следующую картину: под НБУ, который так любят хвалить в МВФ, плакаты, обвиняющие регулятора в коррупции, в новостях — случайные сотрудники Нацбанка, пойманные на получении взяток за услуги, которые они и близко не могли оказать, в суде — бывший топ НБУ и экс-сотрудник самого МВФ, на "скамейке запасных" — нынешний глава НБУ и зам исполняющего директора от Украины в МВФ, план работы государства по взысканию средств с бывших собственников — на паузе, большинство самих экс-собственников — за границей, а один из немногих оставшихся призывает отказаться от кредитов МВФ и развернуться в сторону РФ. Сложно еще более красноречиво дать понять миссии, что им здесь не рады.

На самом деле правительство исправно выполнило все пункты, необходимые для сотрудничества с Фондом, а президент публично дал столь желанные гарантии того, что возврат Приватбанка бывшим владельцам невозможен. От заключения новой программы нас не отделяет ничего. И это должна быть хорошая программа, не Stand-by, направленная на гашение экономических пожаров, а EFF, требующая многих структурных реформ и повышения техники пожарной безопасности.

Конечно, людей, которым МВФ в Украине мешает, немало, но далеко не все из них имеют степень влияния, достаточную для организации такого масштабного приема. И больше всех в Украине МВФ мешает Игорю Коломойскому, который уже давно разыграл бы карту "возврата с компенсацией", если бы не упрямый МВФ.

Сейчас все действия Коломойского служат одной цели: обезопасить себя от судебного преследования в иностранных юрисдикциях — США и Великобритании. В украинских судах он "порешает". В иностранных — нет. А там его, напомним, обвиняют в нанесении убытков банку, доведении его до неплатежеспособности, отмывании средств в особо крупных размерах.

Банк ему нужен исключительно для того, чтобы отозвать поданные в США и Англии иски. В Украину он вернулся только потому, что, в отличие от Израиля, она не имеет договора об экстрадиции с США. Призывы "повернуть в сторону России" озвучивает, чтобы потом любые судебные решения не в свою пользу оправдывать "политическими преследованиями". С этой же целью начата война с НБУ, только чтобы доказать, что "политическим преследованием" была национализация Приватбанка. Ну и немного из мести.

Именно Александр Писарук был тем человеком, который в мае 2015-го начал диагностику качества активов и определения потребности в каптале Приватбанка, причем людьми не из днепропетровского подразделения Нацбанка, а впервые из центрального офиса НБУ. По результатам этой проверки НБУ и предложил банку план капитализации и финансового оздоровления, а потом национализировал финучреждение за их невыполнение. Писарук — один из первых, кто взял на себя смелость не только заговорить о проблемах "Привата", но и наглядно оценить масштаб этих проблем. Это он впервые решил проверить еще и филиалы Приватбанка на Кипре и в Латвии, обнаружив и там много интересного.

И очень смущает, что НАБУ, вдруг решившее, что по долгам Бахматюка должен заплатить именно Писарук, получило от генпрокурора и 1800 томов дела Приватбанка. Тех самых томов, которыми в кабинете у генпрокурора Луценко уже в ранге главы АП/ОП зачитывался бывший юрист Коломойского Андрей Богдан.

Не хочется в это верить, но наблюдение за происходящим заставляет задуматься: либо Сытник очень старается понравиться Игорю Валерьевичу и остаться, либо уже понравился и оправдывает ожидания. В любом случае, если он будет играть на стороне Коломойского, значит, против интересов государства. И против интересов президента, для которого неконтролируемый и токсичный во всех отношениях олигарх — главный риск, причем не только репутационный. Но это Зеленскому не Сытник должен объяснять.

Например, по данным ZN.UA, Владимир Александрович точно знает, какая команда помогла апелляционному суду в споре государственного Приватбанка с компаниями Коломойского, владеющими комплексом "Буковель", принять решение в пользу олигарха, простив ему долг перед банком в 7,5 млрд грн. И, вероятно, не знает, что же побудило Игоря Валерьевича в это время рассказывать в интервью The New York Times, что президент врет, обещая, что Приватбанк не вернут бывшим собственникам. И угрожать стать "чудовищем, кукловодом, хозяином Зеленского, человеком, строящим апокалиптические планы".

Для Зеленского, который наконец осознал, что играть роль президента не получится, и президентом надо быть со всеми вытекающими, это не лучшая поддержка. Если Порошенко свое окружение видел насквозь, то Зеленский понятия не имеет, кто из приближенных сегодня говорит устами олигарха. Он окружен людьми, которые не могут отказать Коломойскому "озвучить президенту просьбу", и он умело это использует, играя "от борта" то Шефира, то Ермака, то Богдана, то Миндича.

Надеемся, это приближает осознание Зеленским того, что чем дольше Коломойский при дворе, тем меньше этому двору жить. Он всегда будет вести только свою игру и только в своих интересах. А президент будет вынуждены искать витиеватые объяснения происходящего в Украине хаоса не только для МВФ и других иностранных партнеров, но и для украинцев.