Бои за миротворчество

Сентябрьский слет глав государств в Нью-Йорке на очередную сессию Генеральной ассамблеи ООН традиционно оказался богат на громкие события и звучные заявления.

Обсуждение проблемы реформирования ООН, дебаты по ситуации с ядерной и ракетной программами Северной Кореи, критика политики России в отношении Украины и Сирии, подписание договора о полном запрете ядерного оружия, демарш российской делегации… Но Киев использовал очередную сессию ГА ООН как трибуну для продвижения инициативы о вводе миротворцев в Донбасс и площадку для переговоров Петра Порошенко с Дональдом Трампом.

Фоном переговоров в Нью-Йорке стали несколько событий. Первое: непрекращающиеся обстрелы пророссийскими боевиками позиций украинских военных. Второе: российско-белорусские военные учения "Запад-2017". Третье: решение американского Сената одобрить законопроект, предполагающий в числе оборонных расходов на 2018 финансовый год выделение Украине 500 млн долл. и санкционирующий предоставление Киеву летального вооружения оборонного характера.

В актив украинской дипломатии можно записать то, что она добилась не пятиминутного рандеву в кулуарах ООН, а первой полноценной часовой встречи Трампа и Порошенко. Вопрос, как всегда, по содержанию переговоров. "Могу сказать, что встреча, которая продолжалась час, была очень продуктивной. Мы почувствовали настоящее плечо нашего друга и партнера", — отчитался украинский президент на брифинге для СМИ, акцентировав внимание на "блестящем сотрудничестве" между Украиной и США в вопросах безопасности и в секторе обороны.

Судя по словам Порошенко, одним из положительных моментов встречи стала поддержка администрацией Трампа предложения Киева о размещении на оккупированной россиянами территории Украины миротворцев ООН. А ведь администрация Обамы была категорически против миротворцев: в 2015 г., когда впервые прозвучала идея о миротворческом контингенте, Киеву было четко сказано: "Забудьте!". С другой стороны, почему бы Вашингтону и не поддержать предложение Киева, если, по одной из версий, именно американская сторона и посоветовала вернуться к идее направить миротворцев в Донбасс, а украинцам выступить формальными инициаторами.

Для Украины "голубые каски" в донецкой степи, как утверждают собеседники ZN.UA, — это не инструмент для "замораживания" конфликта, а один из возможных вариантов его разрешения. Но достижение этой цели зависит от мандата и состава миротворческой миссии. Кроме того, Киеву миротворцы нужны, чтобы не допустить масштабного российского вторжения, угроза которого сохраняется и поныне.

Как пояснил Петр Порошенко, выступая на заседании СБ ООН, посвященном миротворческим операциям, украинские ""голубые каски" участвовали в операциях ООН во всем мире. Во многих случаях они были главным игроком, позволившим достигнуть мира — и на Балканах, и в Африке. … Сегодня и нам пришло время опереться на миротворческое плечо ООН". Также Киев призвал генсека ООН Антониу Гутерриша направить в Украину миссию по технической оценке ситуации.

Основные положения инициативы, неоднократно озвученные украинским президентом, заключаются в следующем:

— "голубые каски" должны находиться на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок украино-российской границы;

— в составе миротворческой миссии не должно быть представителей страны-агрессора — России;

— никакого согласования с представителями "ДНР" и "ЛНР" параметров будущей миссии ООН;

— ввод миротворцев в Донбасс должен обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, а не консервацию российской оккупации;

— санкции против России должны быть сохранены до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

В случае общего согласия членов СБ ООН, миротворческую миссию можно будет развернуть в течение трех—шести месяцев. Как считает украинский президент, чем скорее в Донбассе появятся миротворцы — тем лучше. Впрочем, наивно ожидать, что вопрос о "голубых касках" решится в ближайшие дни на сессии ГА ООН. Причина, прежде всего, в позиции России, вовсе не желающей разрешения конфликта, а стремящейся заморозить его.

Обсуждению в стенах ООН темы миротворцев в Донбассе предшествовало информационно-дипломатическое противостояние Киева и Москвы. Зная о готовящихся украинских предложениях и стремясь перехватить инициативу, Кремль сыграл на опережение — 5 сентября Владимир Путин заявил, что допускает присутствие миротворцев в Донбассе. Основные параметры проведения миротворческой операции, предложенные Москвой, кардинально отличаются от видения Киева.

Сразу же после заявления Путина постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя направил проект российской резолюции о миротворцах генсеку Организации и главе Совета Безопасности. Через несколько дней распространил свои предложения среди партнеров и Киев, решивший пока повременить с регистрацией собственного проекта.

Как следует из текста российской резолюции, во-первых, вооруженные стрелковым оружием миротворцы ООН будут обеспечивать исключительно безопасность мониторинговой миссии ОБСЕ на "Юго-Востоке Украины". Во-вторых, миссию предлагается учредить на период в шесть месяцев. В-третьих, вводу миротворческих сил должны предшествовать разведение сторон и отвод тяжелой техники. В-четвертых, миротворческие силы будут находиться на линии разграничения. В-пятых, параметры миссии ООН должны быть согласованы с представителями "ДНР" и "ЛНР".

Проект Москвы, ранее выступавшей против ввода миротворческого контингента в Донбасс, у одних вызвал удивление, у других — негодование. Например, в ОБСЕ были немало озадачены инициативой россиян об учреждении миротворческой миссии для обеспечения безопасности Специальной мониторинговой миссии: Россия не проводила с этой организацией консультаций на предмет того, нужна ли наблюдателям охрана. В Вене также не понимают, как на одной территории будут состыковываться два мандата — ОБСЕ и ООН.

В Киеве же на предложения Москвы отреагировали очень резко: "Путин подменяет понятия", "Путин обесценивает идею миротворцев в Донбассе", "Путин искажает смысл миротворческой операции на Востоке"… Отношение украинской власти выразил министр иностранных дел Павел Климкин, назвавший инициативу Кремля "элементом своеобразной политической шизофрении" и манипуляцией, так как Россия стремится легализовать свой протекторат на оккупированной части Донбасса.

Москва и в самом деле манипулирует. Ее цели — расширить поле для маневра, захватить инициативу в информационном пространстве и внести раскол в позицию западных стран в отношении России: Кремль, демонстрируя уступчивость в вопросе миротворческой операции в Донбассе на фоне принципиальной позиции Киева, создает видимость готовности урегулировать конфликт. Одновременно российская дипломатия пытается дискредитировать Украину, представляя ее как сторону конфликта, не стремящуюся к его разрешению.

Ради достижения целей российская дипломатия подменяет понятия и трансформирует свое видение будущей миссии "голубых касок". Например, во время телефонного разговора с Ангелой Меркель Владимир Путин заявил, "что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки". Позже в Москве сказали: "голубые каски" должны быть только на линии разграничения.

Как показали выступления на саммите YES в Киеве, на Западе многие вполне реалистично оценивают российскую инициативу. Например, бывший посол США в ООН Джон Болтон считает, что "введение миротворцев — плохая идея", поскольку она означает не только замораживание конфликта, но и еще большую вовлеченность России во внутренние дела Украины. Экс-госсекретарь Джон Керри прямо заявил: "Надо убедиться, что это не какая-то западня".

Госсекретарь в вопросах Европы и Америки МИДа Великобритании Алан Дункан вообще отбросил дипломатичность в своем комментарии: "С идеей о миротворцах ООН Путин просто встал не с той ноги. Внешне она выглядит довольно привлекательно, но это не совсем так. Здесь проблема, как и с другими инициативами, которые Россия вносит в ООН. Ведь эта инициатива не ведет к снятию нарушений международного права. Наоборот — она только заморозит имеющиеся нарушения".

Но российской инициативой готовы воспользоваться те западные политики, которые постоянно ищут лазейки, дабы "разрядить ситуацию" и восстановить с Россией отношения по принципу business as usually. Глава МИДа Германии Зигмар Габриэль уже не раз повторил: если введение миротворческой миссии ООН приведет к установлению перемирия, с России можно начать постепенно снимать санкции еще до полного выполнения Минских договоренностей. По его словам, русские открыли двери, поэтому нельзя их снова закрывать.

Впрочем, хотя в Берлине и приветствуют российскую инициативу, в то же время там разделяют украинскую позицию относительно содержания мандата возможной миротворческой миссии. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила: миротворческую миссию нет смысла согласовывать с боевиками, и разместить ее следует на всей территории конфликта в Донбассе, а не только на линии соприкосновения.

Да и в самом СБ ООН, по информации ZN.UA, российский проект резолюции встретил прохладное отношение. В том числе и со стороны Китая. Предварительные консультации показали, что большинство членов Совбеза выступают за то, чтобы миротворческая миссия ООН размещалась на всей территории оккупированного Донбасса, а непременным условием появления "голубых касок" должен быть вывод российских войск. Кроме того, в мандате должно быть зафиксировано их право проверять места отвода тяжелой техники.

Обсуждение в стенах ООН подскажет Украине алгоритм дальнейших действий. В Киеве настроены на то, чтобы решение о приглашении миротворцев принималось в рамках Совбеза. Поскольку Россия уже внесла резолюцию по миротворческой миссии ООН в Донбассе, то украинская дипломатия имеет несколько вариантов. Первый — внести свои предложения в российский проект, пытаясь наполнить его выгодным для Украины содержанием. Второй — зарегистрировать в ООН собственный вариант резолюции. Третий — ничего не делать и ждать, когда о российском проекте все забудут.

Но если Совет Безопасности ООН и примет решение о направлении "голубых касок" в Донбасс, то необходимо четко представлять — это будет компромиссный вариант, учитывающий как позицию Украины и ее союзников, так и подходы России. Москва же, которая выступает категорически против размещения миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного РФ Донбасса вплоть до украино-российской границы, будет всячески противиться принятию украинских предложений. Однако теперь Москве придется искать компромисс не только с Киевом, но и с Вашингтоном.

Кроме того, с юридической точки зрения, Киеву трудно аргументировать свое нежелание видеть российских солдат в составе "голубых касок" в Донбассе. Ведь Россия формально не является стороной конфликта, а Украина законодательно не признала Российскую Федерацию страной-агрессором.

Позиция Москвы дает основания утверждать, что компромиссный проект резолюции СБ ООН по миротворцам может и не устроить Киев. Означает ли это, что тема "голубых касок" будет закрыта? Украинские дипломаты утверждают, что миротворческие миссии могут также направить в Украину и ЕС, и ОБСЕ. И хотя существуют большие сомнения, что эти организации решатся на подобный шаг, тема миротворцев будет еще долго присутствовать в повестке переговоров дипломатов и политиков. Ведь разыгрывая карту "голубых касок", каждая из сторон вооруженного конфликта пытается потянуть время и достичь своих внешнеполитических целей: Россия — заморозить конфликт, Украина — добиться контроля над оккупированными территориями.