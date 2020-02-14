Антизащита: почему профсоюзы против изменений трудового законодательства

Кодекс законов о труде 1971 года ныне безнадежно устарел и стал преградой на пути создания рабочих мест, а глобально — инвестиционной привлекательности и экономического роста, в то время как базовая составляющая стратегии экономического развития во многом основывается на внутренних и внешних финансовых вложениях.

В декабре правительство передало на рассмотрение парламента наработанный Минэкономразвития законопроект "О труде". В его основе — акцент на прямое соглашение между сторонами, то есть индивидуальные трудовые договора между наемным работником и работодателем. Это в определенной степени отодвигает обычную и монопольную роль в трудовом процессе профсоюзов, привыкших не столько защищать работников, сколько навязывать свою волю работодателям. Вместо того чтобы сконцентрироваться на разработке качественных по смыслу и форме условиях для индивидуальных и коллективных трудовых договоров, профсоюзные руководители восприняли инициативу изменений как личный вызов. Но совсем не из-за так называемого "ограничения" прав работников, а из-за одного тезиса в проекте закона "О труде". В нем заявлена целесообразность разработки нового закона о деятельности профсоюзов, которые должны стать современными европейскими организациями и действительно заботиться об интересах работников. Но далеко не все они согласились на предложение диалога.

Хронология несогласия

Постсоветская философия выжила в профсоюзной среде, для которой стало нормой вмешиваться в производственные процессы, контролировать работодателей, а под видом защиты прав работников — диктовать свои условия, не отвечая при этом за экономические последствия. Такая политика тормозит социально-экономические сдвиги в обществе, а отсутствие реальной защиты прав работников лишает профсоюзы сторонников. За годы независимости Украины из рядов Федерации профсоюзов Украины, бывшего монопольного профсоюзного объединения, вышли более 18 миллионов человек. Чтобы удержать свои позиции и обезопаситься от влияния независимых профсоюзов, создаваемых для реального решения трудовых конфликтов и защиты прав, ФПУ, воспользовавшись властной поддержкой ряда политических лидеров прошлого, инициировала принятие выгодного для себя закона о профсоюзах, закона о социальном диалоге, добилась эксклюзивных условий на определение так называемой репрезентативности, чем смогла отстранить немалое количество независимых профсоюзов от участия в общественных процессах. Таким образом, требование ст. 36 Конституции Украины, закрепляющей за профсоюзами равенство перед законом, было проигнорировано введением вышеназванных законов. Фактически, монополию ФПУ закрепили законодательно и вместе с тем искусственно.

Мощнейший конкурент ФПУ — Национальная конфедерация профсоюзов Украины — не против перезагрузки профсоюзного движения на условиях равенства всех профобъединений. На новых экономических путях развития лишь рыночные отношения могут вывести страну из кризиса и создать условия для экономического роста. Искусственное противодействие ФПУ отдельных лояльных к ней профсоюзов тормозит эти процессы, проникаясь большей частью сохранением собственных корпоративных прав. Именно проект закона "О труде" и является той лакмусовой бумажкой, которая показывает настоящую негативную суть старых профсоюзов, имеющую мало общего с реальной защитой работников, перечисляющих им профсоюзные взносы.

Для простого работника профсоюзы сегодня чаще всего ассоциируются с путевками в санатории, новогодними подарками, разного рода материальной помощью. В действительности же их функция намного значимее — это правовая и юридическая поддержка, реальная социальная защита работников, ведение эффективных переговоров с работодателем об улучшении условий труда, достойной оплате и т.п.

Надо напомнить, что в предыдущие годы уже были попытки либерализовать трудовые отношения. Они хоть и остались нереализованными, но стали подготовительной базой и своеобразным мотивационно-ценностным индикатором потребностей участников трудовых отношений. Во все периоды главным и едва ли не единственным противником эволюции законодательства становились профсоюзные объединения.

Сейчас под прицелом — правительственный законопроект "О труде". Абсолютно новый документ, в основе которого — идея либерализации трудовых отношений. Предпосылок к очередному зависанию в воздухе вопроса изменений трудового законодательства нет, поэтому профсоюзный стон слышен едва ли не с каждого предприятия и срежисированных псевдопротестных акций, поскольку ряды их реальных сторонников редеют.

Что сейчас делают профсоюзы — вопрос, особенно для молодежи. Мантра о школе коммунизма на нее точно не действует, а отсутствие реальных дел заставляет сомневаться даже представителей старшего поколения. Сейчас профсоюзное движение насчитывает пять-шесть миллионов членов, тогда как лет десять назад их было более 15. Тенденция более чем выразительная.

Большой пирог легче делить

Получив после распада СССР имущественные комплексы, старые профсоюзы в лице Федерации профсоюзов Украины больше заботились об их содержании, чем об эффективной защите прав людей. Зажиточная жизнь профсоюзных функционеров, элитные офисы, фешенебельные кабинеты, коррупционное участие в управлении фондами социального страхования стали едва ли не единственными формами деятельности ФПУ.

Самая очевидная коррупционная составляющая содержится в манипуляциях с имуществом ФПУ. По какой схеме отводятся здания и земля, часто являющаяся ключевой целью бенефициаров? Профсоюзы будто бы временно отказываются от части территории — дескать, не могут содержать ее в надлежащем состоянии. Местная власть, местные олигархи принимают решение кому-то ее передать. Потом принимается еще одно решение, уже судебное, которое и закрепляет право собственности через суд. И таких прецедентов сотни. Если же речь идет об уникальных имущественных комплексах, то их просто сбывают нужным людям по цене однокомнатной квартиры, в то время как реальная стоимость имущества и земельных наделов в рекреационных зонах достигает колоссальных сумм. Владение таким количеством имущества создает для ФПУ невероятное конкурентное преимущество по сравнению с молодыми профсоюзами. Хотя больше всего пользы оно принесло бы, если бы доступ к отдыху и оздоровлению на льготных условиях имели дети или пенсионеры.

Еще один источник обогащения — фонд оплаты труда. Согласно закону о профсоюзах, работодатель перечисляет им не менее 0,3% процента от фонда оплаты труда под видом расходов на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, но эти деньги не всегда использовались по целевому назначению. Предприятиям часто выгодно выделять эти средства профсоюзам, а потом, за отдельные отступные, возвращать. Кроме того, речь идет об объединении несовместимого: как сохранять независимость от работодателя, получая от него финансирование, а на кураже организации культурно-массовых мероприятий — отдаваться правозащите и коллективным переговорам? Кроме того, любое финансирование профсоюзов работодателями должно рассматриваться как уклонение от уплаты налогов и подконтрольность работодателю, который без последствий сможет влиять на снижение зарплат, и следовательно — отчислений в бюджет.

Членские взносы на депозит: 1% от дохода работника направляется в профсоюз, так называемый профсоюзный налог. Если посчитать взносы, пусть даже с минимальной зарплаты, и умножить на тысячу членов, получим миллионы гривен. Их помещают на депозит, а со временем снимают, конечно же — с процентами. Куда идут эти доходы — вопрос некорректный, ведь, согласно закону, профсоюзы не обязаны отчитываться в затратах, что делает их фактически неприкосновенными, но очевидно, что бюджет направляется не на интересы работников. Чтобы закрыть глаза на бездеятельность, добросовестным профсоюзным членам просто возвращают их взносы до следующего раза.

Чтобы удержать функционал под перечисленные виражи, старые профсоюзы и выступают против нововведений в трудовом законодательстве. Высшие профсоюзные функционеры больше заботятся о сохранении влияния на трудовые процессы и работодателей и абсолютно не заинтересованы в радикальных изменениях трудового законодательства.

Чтобы заинтересовать работника, профсоюз должен стать сверхактивным

Все новое всегда воспринимается с опаской и без оптимизма, тем более когда речь идет о таких серьезных отношениях, как трудовые. Но изменения — нормальное явление, подпавшее под давление профсоюзного страха потерять свои позиции регулятора трудовых отношений. Прежде всего это — закон о труде. Это закон не о расширении или новом закреплении полномочий профсоюзов или третьих сторон, которые при этом будут заниматься своими корпоративными правами. В центре таких отношений должны быть интересы работника, его право на труд, на получение вознаграждения за него, формы и сроки сотрудничества. Все это представляет добровольную договоренность между конкретными лицами: с одной стороны — той, которая создает определенное рабочее место и вкладывает в него средства, с другой — той, которая желает трудиться на этом рабочем месте.

Отношения регулируются трудовым договором, наполняющимся конкретным содержанием, фиксирует условия этих отношений — как на стадии составления, так и на стадии их разрыва (принудительного или добровольного), другие нюансы трудовых отношений. Законность, взвешенность, справедливость его письменной формы может быть оценена всеми…

Трудовой договор задевает интересы двух сторон, и здесь не может быть посредников. Другое дело — когда происходят нарушения. Тогда каждая из сторон может обратиться, скажем, в суд или правозащитную организацию, которой может быть любая юридическая фирма, общественная организация, адвокатская контора или, скажем, профсоюз, если этого захочет сам работник или работодатель.

Работник, его личность, — первично, а уже все остальное, в том числе и профсоюз, — на втором месте. Чтобы заинтересовать работника в своих услугах, профсоюзу придется быть сверхактивным, профессиональным и полезным для человека, эффективным в части защиты его прав и интересов. И несправедливо искусственное навязывание или объединение интересов определенных профсоюзных функционеров с интересами работника, тем более когда он их не желает. Поэтому не надо создавать искусственные преграды со стороны профсоюзов или кого-либо другого в вопросах целесообразности, правильности или необходимости предложенных законом о труде трудовых отношений.

Другое дело, что суды действуют неадекватно, иногда трудовые споры рассматриваются слишком долго. Должны быть введены так называемые трудовые суды, которые будут действовать быстро, за определенное конкретное время будут решать трудовой спор профессионально, конкретно и, по сути. Государство должно действовать конструктивно, чтобы стать эффективным арбитром трудовых отношений. Оно обязано создать условия для качественного сотрудничества. За что ответственно перед обществом. Это — основа экономического развития страны. И здесь не мешать надо, а содействовать созданию цивилизованных трудовых отношений.

Было бы хорошо получить от представителей профсоюзов, противящихся изменению трудового законодательства, содержательные предложения по конкретизации положений трудового договора или коллективного соглашения, которым отводится важная роль в регулировании трудовых вопросов, в чем и состоит настоящая защита интересов работников. В то время как государство должно содействовать перезагрузке деятельности профсоюзов, повышению их роли и привлекательности для людей, чтобы они стали более активными, реальными помощниками в решении их жизненных проблем. Тогда численность профсоюзов будет расти, как и их роль в обществе, а членство в них станет осознанным и наделенным смыслом, ведь вряд ли работникам нравится чувствовать себя поставщиками возможностей для профсоюзов вместо обещанной защиты индивидуальных и коллективных трудовых интересов.