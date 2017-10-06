Антикоррупционные суды "по-новому": рецепт Порошенко

На этой неделе президент Украины наконец произнес слова, которых сторонился больше года.

Петр Порошенко обратился в парламент с предложением немедленно создать рабочую группу в комитете по вопросам правовой политики при председателе Верховной Рады либо в формате межфракционной группы для разработки законопроекта об антикоррупционном суде. Также в ближайшее время собираются создать специализированную антикоррупционную палату в Верховном суде, которая бы была кассационной инстанцией по всем антикоррупционным делам. Создание такой палаты в наивысшей инстанции будет, по плану гаранта, не вместо антикоррупционного суда, а как приложение к нему.

По его словам, наработка согласованного нормативно-правового акта, где будут учтены позиции всех политических групп, является одной из ключевых задач парламента. После этого законопроект следует представить персонально президенту, чтобы позже Порошенко внес его в Верховную Раду с пометкой "неотложный".

При этом президент не хочет, чтобы это стало фундаментом для политического пиара и спекуляций, ведь дело не в том, кто увенчает себя лавровым венком победителя, а в создании эффективного и независимого судебного органа, который будет специализироваться на борьбе с коррупцией и поможет ускорить рассмотрение дел против коррупционеров, кем бы они ни были. Порошенко отметил, что антикоррупционный суд должен формироваться на конкурсной основе под бдительным надзором украинской общественности. Вместе с тем Петр Алексеевич упомянул о неуместности пытаться превратить это учреждение в политическую инквизицию.

В конце глава государства четко высказался относительно эффективного антикоррупционного учреждения, которое будет руководствоваться верховенством права и принципами национального суверенитета. Последний аккорд в волевом выступлении Порошенко прозвучал так: "Украинцы сами способны сформировать судебную систему, включительно с антикоррупционным судом".

Трансформация идей относительно создания суда

Напомним, что создание антикоррупционного суда предусмотрено принятым летом прошлого года Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей". В этом документе не только задекларирована возможность создать такое учреждение, но и провозглашены условия его создания и проведения конкурса на должности судей. Позже были представлены два законопроекта, касавшиеся этой темы.

Первый 3 февраля 2016 г. внесла в парламент группа народных депутатов (Егор Соболев, Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Оксана Сыроид, Иван Крулько). Этим законопроектом (№6011) предлагается создать Высший антикоррупционный суд и апелляционную инстанцию к нему, а также специальный предупредительный механизм при отборе судей с участием международных экспертов, которые не пропустят недобросовестных кандидатов, поскольку будут иметь блокировочный пакет во время голосования. Следует подчеркнуть, что в целом процедура при отборе судей для антикоррупционных судов будет типичной — те же этапы отбора при участии Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и президента Украины.

Второй законопроект 31 мая 2016 р. внес член фракции БПП Сергей Алексеев. Этим законопроектом (№6529) предлагается ввести обязательную специализацию судей по рассмотрению коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. При этом нет аналогии об участии международных экспертов в процессе отбора кандидатов, что может иметь последствием откровенные манипуляции провластных элит и протягивание "нужных" служителей Фемиды в антикоррупционные палаты. Также укажем, что создавать эти палаты в действующих судах нет никакой надобности, ибо от смены вывесок на судах верховенство права точно не воцарится в том же Соломенском районном суде, где месяцами рассматриваются расследованные детективами НАБУ дела.

В поддержку второго варианта, предложенного нардепом Алексеевым, выступали Генеральный прокурор Юрий Луценко, представитель ближайшего окружения президента Игорь Кононенко, а также ряд неординарных фигур разного политического веса. Всем понятно, что команда Порошенко под разными медийными соусами жаждала продать западным партнерам идею создания антикоррупционных палат. Во-первых, это был бы контролируемый с Банковой процесс. Во-вторых, представители Петра Алексеевича могли бы четко прогнозировать результат и избрать именно тех судей, к которым у них есть "доверие".

Позже, 15 сентября 2016 г., во время выступления на Yalta European Strategy Петр Порошенко лично заявил, что надеется на создание антикоррупционных палат в течение месяца. У него якобы нет времени ждать полтора или два года, пока создадут антикоррупционный суд. Это казалось как минимум странным. А как максимум эти слова можно назвать откровенной манипуляцией со стороны главы государства. Создание 450 палат в судах первой инстанции и 27 палат в апелляционных — более громоздкая задача, чем создание Высшего антикоррупционного суда и соответствующей апелляционной инстанции.

Венецианский бенефис: что скажет комиссия?

Как уже отмечало ZN.UA, оба законопроекта — №6011 и №6529 — недавно переданы на экспертизу в Венецианскую комиссию за демократию через право. Три недели назад экспертам казалось, что этот провластный реверанс выполняет сразу две функции. Во-первых, позволяет отложить выполнение требования МВФ относительно принятия законопроекта об антикоррупционном суде. Потому что без денег от фонда трудно сверстать и выполнить бюджет. Во-вторых, отправление в Венецианскую комиссию могло привести к признанию законопроекта №6011 неконституционным из-за фигурирования в документе механизма избрания судей специальной независимой комиссией с иностранным элементом.

Сейчас можно утверждать, что первое предположение не оправдалось. Несколько недель назад Министерство финансов было в состоянии привлечь 3 млрд долл. через размещение еврооблигаций под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения. Да, эти деньги значительно дороже, чем средства, которые предоставляет МВФ. Однако команда Порошенко решала несколько другие задачи, чем привлечение максимально дешевых займов. Прежде всего на Банковой больше не захотели быть под придирчивой критикой относительно отсутствия реформ. Тем более, когда антикоррупционный суд был приоритетом №1 у западных партнеров. Второе, что беспокоило Порошенко, — так это макроэкономическая стабильность Украины вплоть до президентских выборов 2019 г. Третье, чем руководствовались соратники главы государства, — так это концентрация влияния не только на правоохранительные органы, но и на новообразованные судебные учреждения.

В ближайшие дни должны объявить решение Венецианской комиссии за демократию через право относительно двух упомянутых законопроектов о создании антикоррупционных судебных учреждений. И кажется, там не будет поддержки или сокрушительной критики ни одного из них. Более того, законопроекты анализируются в политико-правовом контексте, а не сугубо в формате соответствия принципам права и конституции соответствующей страны.

Очевидно, президентская команда справилась об отдельных нюансах выводов Венецианки и потому, перегруппировав свою позицию, на Банковой пошли в контратаку, заявив о создании независимых антикоррупционных судов. При этом слова "независимый" и "антикоррупционные суды" были в разных частях выступления Порошенко.

Рецепт Петра Порошенко

Все выступление Порошенко, когда он наконец упомянул о создании антикоррупционного суда, было пронизано скрытыми месседжами, адресованными политикам, общественности и международным партнерам. Попробуем разобрать каждый из них.

Во-первых, Петр Порошенко понял, что речь не может идти о создании антикоррупционных палат в действующих судах. Этот абсурд был умножен на нуль и потому взят за основу формулировки о создании антикоррупционных судов. При этом президент передал функцию разработки нового (а не взятие за основу №6011 или №6529) документа, который позже он внесет в Верховную Раду. Здесь следует заметить, что создание рабочей группы и согласование нового законопроекта затянет процесс принятия решения о создании суда.

Интересный факт: Петр Алексеевич определил именно подконтрольный ему комитет по вопросам правовой политики, который возглавляет лояльный к нему Руслан Князевич. О "неблагонадежном" комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, возглавляемом Егором Соболевым, вообще речь не идет. Альтернатива — рабочие группы при спикере парламента Парубие либо вообще абстрактная межфракционная группа.

Во-вторых, Порошенко хочет избежать ситуации, когда антикоррупционное судебное учреждение создано если не вопреки, то как минимум без его участия. И слова о лаврах — красноречивое тому подтверждение. Кто, как не гарант Конституции, должен получить все политические дивиденды, особенно, если суд будет создаваться ближе к следующим президентским гонкам?

В-третьих, быстрое создание антикоррупционной инстанции в новом Верховном суде не имеет никакого смысла без создания судов первой и второй (апелляции) инстанций. Это как начинать строить дом с монтажа окон или конструирования крыши. Такие инициативы лишены какого-либо институционного смысла.

В-четвертых, президент Украины четко отметил, что создание эффективного и независимого суда поможет привлекать к уголовной ответственности коррупционеров, кем бы они ни были. Очевидно, кого-то из друзей, но, разумеется, не из ближайшего окружения Порошенко, возложат на алтарь правосудия ради политического жертвоприношения. Но превращать в инквизицию этот суд он не готов, что является неким месседжем для успокоения элит.

В-пятых, глава государства расставил все точки над і, когда провозгласил ключевые принципы, которыми будут руководствоваться во время создания антикоррупционного суда. Это верховенство права и принцип национального суверенитета. С первым все понятно, о нем любят рассказывать в каждом, даже самом темном, закоулке реформ. А вот второй аспект — национальный суверенитет — в совокупности с фразой о формировании судебной системы исключительно украинцами приводит к мнению, что президентская команда при любых условиях не оставит попыток избежать участия международных экспертов в конкурсном отборе кандидатов в антикоррупционные суды. Потому что непрогнозируемость выбора и дальнейшая неконтролируемость судей равнозначны потере контроля над всей страной, где царят коррупция и неофеодальное устройство государства.