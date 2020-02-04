300 вместо 450: зачем уменьшать количество депутатов?

Сегодня украинский парламент предварительно одобрил изменения в Конституцию по уменьшению численности народных депутатов, согласно которым уже в следующем созыве парламента народных избранников может быть 300 вместо нынешних 450.

Нужны ли стране такие изменения, и кто от этого выигрывает?

Дискуссии о необходимости уменьшения численности украинского парламента шли давно. Еще в далеком 2000-м тогдашний президент Леонид Кучма пытался "протянуть" эту идею при помощи всеукраинского референдума, одним из вопросов которого было уменьшение количества депутатов до 300. Тогда указанную инициативу поддержали около 91% украинцев, но желание народа не разделили парламент и Конституционный суд. Аналогичные инициативы звучали и позднее: в 2015-м на сайте президента появилась петиция с призывом уменьшить количественный состав Верховной Рады до рекордных 100, а в 2018-м "увеличивать влияние, легитимность и профессиональность" депутатов путем уменьшения их количества в стенах парламента предлагал Яценюк. Но ближе всего к реализации замысла удалось подойти лишь сейчас, по инициативе действующего президента Зеленского.

Такое стремление новой власти кажется абсолютно логичным и понятным: в обществе уже давно вызрел запрос на изменения, которые должны были начаться с самих власть предержащих. Уменьшение количества народных избранников не станет качественным изменением для государства, но будет удивительно действенным (с электоральной точки зрения) инструментом удовлетворения этого запроса. Самая большая проблема указанного законопроекта в том, что его принятие таит в себе ряд как очевидных, так и скрытых угроз, прежде всего для граждан, так рьяно отстаивающих эти изменения.

Во-первых, надо понимать, что в решение об уменьшении количества народных избранников заложена доля популизма, направленного на сохранение и наращивание рейтинга провластной партии. Ведь первым и самым важным условием определения или изменения количества народных депутатов в государстве является численность населения. Бесспорно, в последние годы фактическое количество граждан нашей страны уменьшилось, что должно было бы сказаться на представительстве народных депутатов в Верховной Раде. Но кто сказал, что численность народных избранников должна равняться 300, а не, например, 323 или 278? Подход же власти к этому вопросу, который можно назвать "пальцем в небо", по всем параметрам определяется как "популизм".

Во-вторых, уменьшая количество народных депутатов, действующие парламентарии окажут стране медвежью услугу, максимально усложнив приход в следующий состав парламента новых, независимых и некоррумпированных политиков, не имеющих огромных ресурсов на ведение кампании. Поскольку войти в проходную часть партий преимущественно смогут или уже популярные и раскрученные бренды-личности, или же люди, которым под силу оплатить "входной билет" в список самостоятельно или из кармана покровителей. Уменьшение количества депутатов — это, конечно, экономия для бюджета страны. Но много сэкономят и кукловоды, прежде всего — на вынужденной лояльности крепостных с императивным мандатом.

Что же касается региональных списков, там будет разыгрываться еще более жесткая гонка за и так дефицитные мандаты, а стоимость кампании вырастет в несколько раз. Поскольку, кроме уменьшения на треть мест под куполом, кандидаты будут соревноваться не только с оппонентами от других партий, но и с однопартийцами, которые изо всех сил будут бороться за место под парламентским солнцем. Следовательно, вместо 3–5 конкурентов в округе у кандидата их будет 15–25, что увеличит средний чек избирательной кампании в два-три раза.

И в завершение. Уменьшение количественного состава Верховной Рады — это уменьшение представительства граждан в главном законодательном органе страны, когда доступ избирателей к "телу" депутата усложнится, а влияние власти на депутатов — возрастет. Ведь чем меньше останется парламентариев, тем легче с ними будет договориться по какому-либо вопросу. И это наиболее опасно. Особенно в условиях, когда настоящие намерения действующей власти и лично президента Зеленского понять чрезвычайно сложно. Сейчас, чтобы принять изменения в Конституцию по поводу того же изменения количества народных депутатов, нужно 300 голосов. В случае принятия этого решения изменить главный закон страны можно будет силами 200 депутатов. Может ли позволить себе это увязшая в коррупции страна в состоянии войны, с президентом без четкой позиции по ключевым для государства вопросам? Кажется, вопрос риторический.