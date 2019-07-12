13 шагов нового парламента к защите прав человека

Выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, одновременно являются возможностью задать вопросы и проверить позиции политических сил относительно их правозащитных векторов и видения нынешних проблем с правами человека, которые должен решить парламент нового созыва.

Платформа "Правозащитная повестка дня" подготовила для политических партий вопросы, которые требуют решения на уровне законодательного органа.

Поэтому партиям, которые уже в водовороте погони за голосами и симпатиями избирателей, предлагается ответить и раскрыть отношение, а затем закрепить партийные предвыборные обещания относительно вопросов, касающихся возможных изменений в Конституцию, преодоления последствий вооруженного конфликта на Донбассе; определиться со стратегическими и тактическими вопросами, в частности относительно переходного правосудия; ограничить несвойственные функции отдельных правоохранительных органов и т.п.

Представители "Правозащитной повестки дня" предлагают кандидатам на вхождение в парламент ответить, готовы ли они рассматривать и решать такие вопросы.

1. Изменения в раздел ІІ Конституции Украины о защите прав и основоположных свобод человека и гражданина.

Раздел ІІ Конституции "Права, свободы и обязанности человека и гражданина" ни разу не менялся со времени принятия Конституции, однако граждане Украины часто видят в соответствующих статьях лишь декларативные положения, а не нормы прямого действия. Отдельные статьи этого раздела не в полной мере отвечают международным стандартам, в нем также не прописаны отдельные весьма важные права. Конституционная комиссия Украины в 2015–2017 гг. наработала изменения в раздел ІІ Конституции Украины, которыми, в частности, приблизила содержание Конституции к международным стандартам в части прав человека (например, о достоинстве человека и праве на справедливый суд). Впрочем, этот документ так и не был внесен в парламент предыдущего созыва.

2. Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения и закон об обращении земли.

После распада Советского Союза земли колхозов были разделены между их членами, которые получили земельные паи. Таким образом, 27,7 млн гектаров (68% земель) перешли в собственность семи миллионов крестьян. Однако из-за введения моратория на продажу сельскохозяйственных земель владельцы паев не могут свободно распоряжаться своей собственностью, продавать землю или получать справедливую цену от ее аренды; последствием моратория стали теневой рынок земли и коррупция. Более того, около полутора миллиона землевладельцев за время существования моратория умерли, так и не воспользовавшись своим правом распоряжаться этой землей. Существование моратория нарушает право собственности, закрепленное в статье 1 Первого протокола к Европейской конвенции о защите прав человека и основоположных свобод. В 2018 г. Европейский суд по правам человека в деле "Зеленчук и Цицюра против Украины", рассмотрев иск граждан Украины, обязал государство либерализовать законодательство и отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Впрочем, в 2019 г. Верховная Рада снова продлила действие моратория до 2020 г.

3. Римский устав, Стамбульская конвенция и закон о военных преступниках.

На основе Римского устава был создан Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Украина двумя заявлениями в 2014 г. уже признала юрисдикцию этого суда, а Офис прокурора МУС начал предварительно изучать ситуацию в Украине, в частности относительно преступлений, содеянных на Донбассе и в Крыму. Между тем полноценная ратификация Римского устава дает Украине больше прав, в частности право принимать участие в работе суда на паритетных с другими государствами принципах, принимать акты внутреннего права, избирать судей и прокурора МУС и т.п. Кроме того, ратификация Римского устава является обязательством, которое содержится в Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

На уровне национального законодательства в Уголовном кодексе Украины до сих пор не предусмотрена ответственность за тягчайшие международные преступления — преступления против человечности, а положение о военных преступлениях не в полной мере отвечает требованиям международного права. Эту проблему призван решить законопроект 9438 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права".К международным преступлениям не применяются сроки давности, а наказание за них традиционно строже, чем за совершение общеуголовных преступлений. Этот внесенный правительством законопроект ожидает рассмотрения новым созывом ВР.

Стамбульская конвенция предусматривает предотвращение насилия относительно женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями. С 2011 г., когда Украина подписала эту конвенцию, было приложено много усилий к ее ратификации. Однако стереотипы и непонимание базовых положений конвенции, скажем, страх перед словом "гендер", определение которого содержится в ст. 3 конвенции, помешали парламенту предыдущего созыва ратифицировать этот документ.

4. Введение суда присяжных.

Участие общества в процессах судопроизводства чрезвычайно важно. Мировая практика свидетельствует, что в странах переходной демократии важным инструментом независимости судебной системы является суд присяжных. Между тем, сегодня суд присяжных в Украине существует, скорее, номинально. Полноценный суд присяжных позволит принимать решения о виновности или невиновности лица отдельно от судей. Кроме того, суд присяжных должен был бы заставить правоохранительную систему собирать доказательства более эффективно и снизил бы уровень коррупции в судах.

5. Реформа СБУ.

Служба безопасности Украины унаследовала много присущих советской спецслужбе функций и расширила полномочия в сфере расследования преступлений, занимаясь несвойственными для спецслужбы экономическими преступлениями, борьбой с обращением наркотиков и прекурсоров, коррупцией и т.п. Следует вообще лишить СБУ правоохранительных функций и превратить ее в спецслужбу согласно установленной в западном мире практике. Сегодня СБУ действует практически без какого-либо контроля над своей деятельностью. Нужно вернуть и расширить парламентский и внепарламентский контроль над ее деятельностью. На сегодняшний день немало полномочий СБУ скрыто в секретных документах, они не определены на уровне закона, что противоречит практике демократических стран.

6. Улучшение антидискриминационного законодательства.

Нерешенным вопросом остается гармонизация украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза. В частности нужно расширить перечень оснований, на которых запрещается дискриминация (например, добавить признак сексуальной ориентации и гендерной идентичности), расширить перечень форм дискриминации (например, добавить виктимизацию). Также нужно внести изменения в Уголовный кодекс для усовершенствования расследования и привлечения к ответственности за преступления на почве ненависти.

7. Отчетность правоохранительных органов в парламенте об объемах и результатах применения следственно-розыскных и оперативно-розыскных действий.

В демократических странах правоохранительные органы подают ежегодный отчет об объемах и методах ограничения прав человека и основных свобод. Эта информация обычно не содержит персональных данных, кроме информации относительно резонансных преступлений, а содержит только деперсонифицированную статистику. В частности подаются данные о количестве полученных разрешений на снятие информации с каналов связи, количестве гласных и негласных следователей и оперативно-розыскных действий. Эффективность таких действий оценивается, в частности, сравнением с количеством использованных материалов в судах, уголовных расследований, переданных в суд обвинений и осужденных людей с распределением по статьям Уголовного кодекса Украины. Такой расширенный отчет должны составлять СБУ, прокуратура, полиция, ГБР, НАБУ и другие правоохранительные органы.

8. Пенитенциарная реформа с учетом прав лишенных свободы.

Уголовно-исполнительная служба как часть системы судопроизводства требует срочного и коренного реформирования. Необходима гуманизация системы, изменение в подходах к содержанию осужденных лиц, реальная их ресоциализация в обществе. С этой целью должны быть приняты законы, предусматривающие реализацию такой стратегии изменений в пенитенциарной системе. В частности, это должны быть следующие законодательные акты: закон о пенитенциарной системе (предусматривающий реальные изменения в системе, а не имитацию их); закон, предусматривающий механизм пересмотра приговоров лицам, приговоренным к пожизненному лишению свободы, когда есть обоснованные сомнения относительно пропорциональности наложенного наказания, закон об изъятии статьи 391 из Уголовного кодекса Украины (статья предусматривает наказание за злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения) и т.п.

9. Реформа системы регистрации местожительства.

В Украине около семи миллионов людей проживают не по месту официальной регистрации, вследствие чего имеются проблемы с реализацией их политических, социальных и экономических прав. Система регистрации местожительства, унаследованная от советских времен, хотя и подверглась некоторым эволюционным изменениям в течение последних десятилетий, все еще не работает должным образом, поскольку ключевой принцип не изменился: регистрация местожительства в значительной мере привязана к собственности на жилье и, предусматривая много требований, все еще имеет разрешительный характер, а не уведомительный. Проведение реформы системы прописки позволит фиксировать настоящее местожительство лица, устранить барьеры в реализации многих прав. Это также существенно повысит эффективность распределения государственных средств. Кроме того, единая система регистрации избавит разные ведомства от необходимости создавать свои реестры.

10. Национальная модель переходного правосудия.

Уже сегодня Украина должна определить стратегию деоккупации Крыма и Донбасса с четким видением, какой должна быть ответственность тех, кто принимал участие в деятельности самопровозглашенных республик и оккупационных органов власти. Вопрос ответственности — один из многих вопросов, ответы на которые должны быть найдены (а на другие искать не нужно?ТШ). Уже сейчас в ситуации незавершенного конфликта могут и должны применяться инструменты правосудия переходного периода, которое предусматривает скоординированные действия государства для реализации четырех направлений: возмещение убытков жертвам вооруженного конфликта; привлечение виновных к ответственности; обеспечение права знать всю историческую правду о ходе событий; институционные реформы как гарантия неповторения вооруженного конфликта.

11. Закон о политзаключенных и "заложниках Кремля".

По меньшей мере 250 украинцев осуждены российской оккупационной властью по политическим мотивам и отбывают наказание в оккупированном Крыму и на территории РФ, а также являются военными и гражданскими заложниками на Донбассе. Между тем, за пять лет российской вооруженной агрессии Верховная Рада так и не смогла принять нормативно-правовые акты, гарантирующие этим лицам правовую и социальную защиту, определяющие их правовой статус как жертв грубых нарушений международного права, прав человека и международного гуманитарного права. Правозащитные организации разработали проект закона, определяющего статус всех заложников Кремля и содержащего гарантии правовой и социальной помощи им и их семьям.

12. Усовершенствование законодательства относительно Омбудсмена и введения независимых специализированных омбудсменов.

Последние выборы Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, состоявшиеся в 2017–2018 гг., сопровождались хаотичными изменениями в законодательстве, которые создали ситуацию, когда существуют взаимоисключающие нормы процедуры избрания Уполномоченного. Для избрания на эту должность лица с правозащитным опытом нужно предусмотреть и закрепить на законодательном уровне процедуру консультаций с правозащитными организациями и четкие критерии оценки опыта кандидатов. Кроме того, следует ввести независимые институты специализированных омбудсменов (например, информационного комиссара, который будет отвечать за обеспечение действующей защиты персональных данных, доступ к публичной информации и т.п.).

13. Напоследок, партиям предлагается рассмотреть вопрос создания постоянной диалоговой площадки для будущего сотрудничества парламента с правозащитниками, независимо от политической конъюнктуры.

Хочется надеяться, что уровень уважения к правам человека в следующем парламенте будет выше, и нардепы смогут взяться за кучу накопившихся проблем, которые так и не были решены в течение последних пяти лет.