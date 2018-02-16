12 друзей "вышки Бойко"

А все-таки удобно, когда Юрий Бойко у страны — один, а вышек, названных в его честь, — несколько. Всегда можно взять любую из них, провести расследование, а его результаты спроецировать на все остальные.

Пользуясь аналогиями, выглядит это примерно так: банк грабили десять раз, изловили только одного вора, но решили повесить на него и все предыдущие эпизоды. Чтобы, не дай Бог, в процессе поисков не испортить жизнь другим его "папередникам".

На всякий случай вкратце напомним, о каких вышках идет речь. В апреле 2011 г. дочернее предприятие НАК "Нафтогаз Украины" — "Черноморнефтегаз" приобрело за 400 млн долл. у британской фирмы-"прокладки" морскую буровую установку. В тендере приняли участие лишь две фирмы. Их номинальными собственниками были латышский подставной юрист и латышский бомж. Переплата составила около 150 млн долл. Именно об этой афере и вышел первый текст в ZN.UA под названием "Вышка для Бойко".

Однако, невзирая на скандал в СМИ, через полгода "ЧНФ" приобрела вторую установку. Тоже за 400 млн долл. и с такой же переплатой. В этот раз продавцом выступило предприятие "Рижская судоверфь".

Так вот. Если вернуться от аналогий с грабителями банков к реальной жизни, то картина получается следующая. Генеральная прокуратура Украины провела что-то похожее на расследование по одной из двух закупленных буровых установок, установила фамилии всех злодеев и сообщила об этом народу на специально созванной пресс-конференции.

Но хотя практически все факты, о которых рассказывал генпрокурор, логически сочетались лишь со второй установкой, каким-то магическим образом в его речь постоянно вкрадывались упоминания и о первой вышке, то есть о той, которая в ZN.UA и была названа в честь экс-министра топлива и энергетики.

Ну, и поскольку в зачитанном "списке злодеев" самого Бойко не оказалось, то многие пришли к выводу, что клеветали на государственного деятеля почем зря. Тем более что к "правильному" выводу было кому подтолкнуть.

К примеру, "Комсомольская правда в Украине" (да, она еще выходит) собрала в один текст мнения, подтверждающие логику ГПУ. Список большой: от народного депутата Татьяны Черновол (цитата: "Факты указывали, что это были "вышки Януковича") до "независимого" эксперта Юрия Корольчука ("Еще в 2011–2012 гг. и без Луценко было известно, чьи на самом деле вышки и кто платил по счетам").

А, скажем, в вотчине Бойко — Лисичанске местный телеканал "Акцент" сегодня рассказывает об этой истории избирателям уже с неподдельной грустью: "Выходит, что на Юрия Бойко в течение пяти лет пытались оказывать давление. В том числе и в СМИ".

Как один из авторов статьи, которая первой начала "оказывать давление" на экс-министра, хотелось бы внести некоторую ясность в то, о чем на самом деле рассказывал Юрий Луценко, и какая подковерная логика может во всем этом присутствовать. Итак.

Говорим — "две", в уме держим — "одна"

Как определить, что на пресс-конференции Луценко в действительности говорил только о второй буровой установке? Очень просто. Несколько раз он упомянул о том, что украдено было около 300 млн долл. — по 150 млн при каждой покупке. После чего раскрыл, кому ушли эти деньги: 95 млн долл. — Януковичу, 25 млн — экс-главе "Нафтогаза" Бакулину, 15 млн — собственнику Рижской судоверфи (то есть продавцу второй вышки) Мельнику, по паре миллионов разным людям из НАКа, "Черноморнефтегаза" и конвертаторам. Короче, весь список вместился в 150. О другой половине на пресс-конференции не было проронено ни слова.

Далее. Юрий Луценко сообщил, что сегодня проводится работа по "заморозке и анализу движения средств". Кстати, как-то резануло ухо слово "заморозка", которая уже как бы началась, хотя анализ еще не проведен. И, кроме того, почему-то не поверилось, что ворованные деньги седьмой год пылятся на счетах в зарубежных банках, дожидаясь пытливого украинского следователя. Лучше понять ситуацию помог мониторинг Реестра судебных решений. Он показал, что до этапа "заморозки" еще как улитке до вершины Фудзи. Только в этом году украинские суды приняли пачку решений обратиться к коллегам из разных стран с просьбой заморозить счета, о которых узнало украинское правосудие. А существуют ли эти счета до сих пор и какие на них остатки, станет ясно лишь после "проведенного анализа".

Но больше в ситуации со счетами нас интересует другое. Все счета, по которым ГПУ попросило о международной помощи, касаются лишь одной буровой установки. И это выглядит несколько странно: украли 300 млн, а ищем только 150.

Такая нестыковка, кажется, озадачила и самого Луценко. В результате в ходе пресс-конференции он даже сказал, что следствие доказало воровство лишь 144 млн долл. Наверное, стоит это считать оговоркой, ибо иная трактовка выглядит лишь как "соучастие в сокрытии".

Объяснить эти нестыковки можно, проанализировав, как проходило следствие.

Нашли только то, о чем рассказали

Главным свидетелем обвинения выступил, видимо, экс-предправления "Черноморнефтегаза" Александр Кацуба. Который, по словам генпрокурора, уплатив 130 млн грн отступных в бюджет, избежал тюремного наказания.

И, кажется, главные улики следствия — это именно эти рассказы. Потому что слишком уж неряшливы фактологические неточности и слишком много невыполненной работы.

Во-первых, цена. Луценко говорит о том, что реальная цена первой вышки была 210 млн долл., а второй — 179 млн. Это, мягко говоря, неправда. С одной стороны, понятно, откуда взялись цифры. В Реестре судебных решений можно найти ответ сингапурских правоохранителей о том, что у судоверфи Keppel цена была именно такой. Только ведь проданы они были не напрямую Украине, а через посредников. В первом случае — через норвежскую Seadrill, во втором — через Standard Drilling из той же страны. В результате цены выросли до 248,5 и 220 млн долл.

На фоне сворованных миллионов — вроде бы мелочь. Но не для документированного следствия. Да и просто для арифметики. Все-таки трудно получить сумму в 150 украденных миллионов, отнимая от 400 то ли 210, то ли 179. Даже если добавить затраты на доставку и страховку.

Кроме того, обидно, что следствие выпустило норвежцев из своего поля зрения. Ведь, скажем, та же Seadrill — это не киоск. Это одна из крупнейших мировых фирм в этом бизнесе, а ее владелец — самый богатый гражданин Норвегии. И ему сдать, кто представлял Украину на переговорах, намного легче, чем, к примеру, сбежавшему Бакулину. Но почему-то решили его не опрашивать. Может, чтоб не сболтнул лишнего.

Еще хорошая точка для общения — американская Hulliburton. Тоже крупнейшая и тоже — замаранная. Напомним, что в свое время именно эта известнейшая корпорация дала заключение, что установка для "ЧНФ" могла стоить 400 млн долл. Убедить такого мирового монстра нефтегазового бизнеса выдать индульгенцию не мог ни Кацуба, ни Бакулин. Не тот полет. Да, пять лет назад Hulliburton ничего бы не рассказала. Но ведь у нас теперь крепкая дружба с ФБР, почему бы не воспользоваться?

Ну и еще небольшая мелочь: из всех журналистов, которые плотно занимались "темой вышки", не был допрошен ни один. Ни авторы текста "Вышка для Бойко", ни Наталья Седлецкая, которая в то время, работая на TVi, выпустила целый цикл передач о буровых установках и их героях.

Продолжать все эти, как теперь модно говорить, фейлы можно долго. Поэтому ограничимся итогом: все эти "ошибки" укладываются в одну канву — определить только тех воров, которых уже не достать по причине их отбытия из страны. А тех, кто остался, — не зацепить неловким допросом.

На всякий случай напомним, что подозрения по вышке определены Януковичу, Арбузову, Мельнику, Бакулину, группе товарищей из "Нафтогаза" и "ЧНФ". В Украине никого из них нет.

Особенно ярко выглядит в этом отношении Арбузов. По версии следствия, он повинен в том, что, будучи главой НБУ, закачал в уставный фонд "Нафтогаза" сумму, достаточную для покупки двух вышек. А вот если читать в Реестре судебных решений документы той же ГПУ, то картинка с этой "закачкой" выглядит по-другому. Извините за канцелярский стиль, но стоит процитировать это полностью:

"На основании трехсторонних договоров между Министерством топлива и энергетики Украины, НАК "Нафтогаз Украины" и Министерством финансов Украины последним выпущены облигации внутреннего государственного займа (далее — ОВГЗ) номинальной стоимостью 7,4 млрд грн, которые переданы НАК "Нафтогаз Украины" в обмен на акции последней, которые получены Министерством топлива и энергетики Украины. В дальнейшем НАК "Нафтогаз Украины" с участием Национального банка Украины реализовала ОВГЗ банкам Украины".

Бойко был в это время министром топлива и энергетики, Арбузов — главой НБУ. Попал в число злодеев только один, хотя операция была одна на всех. И, кстати, о министре финансов еще забыли. Вот такая лазерная избирательность.

Вообще избирательность — это главное слово в этой истории. Скажем, очень популярным документом, который широко цитируется в Интернете, стало письмо начальника департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка. В свое время его опубликовала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. В письме Горбатюк пишет, что фактов, свидетельствующих о коррупции Бойко, нет.

А вот что сам Горбатюк сказал об этом письме изданию "Наші гроші" две недели назад: "Мы пишем Луценко докладную записку о том, что сейчас оснований говорить о подозрении ему (Бойко. — Ред.) нет, но мы движемся и видим, как достичь результата, есть уже возможность сообщать о подозрении нижним звеньям. И после того, как эта докладная записка зашла, генпрокурор постановлением признал расследование неэффективным. Не читая дела...

А потом еще в печати, когда Лещенко критиковал, что не сообщают подозрения Бойко, они вырезки из докладной записки дали — там, где мы пишем, что на сегодняшний день нет в материале дела документов, которые бы подписывал сам Бойко, и пока недостаточно данных для сообщения о подозрении. Это они вывесили. А следующий абзац о том, что "но мы видим, как достичь результата", не опубликовали. И таким образом в сентябре 2016 г. забрали это дело".

Как "вышка Бойко" стала "вышкой Януковича"

Наверное, это удивит многих, но впервые о "вышке Януковича" тоже написало именно ZN.UA. Текст, посвященный покупке второй буровой установки, заканчивался так: "Если после первого тендера на стол президенту кладутся результаты проверки с доказательной базой, а после этого не только ничего не меняется, но и проходит следующая идентичная покупка, то, значит, это уже не "вышка Бойко".

Акценты мы поменяли потому, что между покупками двух вышек произошли некоторые события.

Как свидетельствуют многочисленные очевидцы, реальная маржа при покупке первой вышки стала неприятным откровением для того, кого приближенные называли "царем". Ярким подтверждением этого стал разговор между Януковичем и главным редактором ZN.UA Юлией Мостовой в ходе встречи президента и руководителей украинских СМИ. Это случилось через несколько дней после выхода первой статьи "Вышка для Бойко".

На вопрос: "И что будете делать с Бойко?" гарант ответил, что статью "Зеркала" прочитал и отдал ее на проверку главе МВД Могилеву. Выбрав его ведомство в пику СБУ, которое в то время возглавлял слишком близкий к группе Фирташа Хорошковский. МВД все подтвердило. "Оперативная проверка показала, что там отмыто 140–150 млн долл.", — сказал "Царь" и пообещал разобраться с Бойко, но чуть позже, потому что "сейчас он нужен в трудных переговорах с Россией по газу".

"Разборки с Бойко" при Януковиче закончились покупкой второй вышки, с той же коррупционной дельтой, только с измененными счетами получателей.

Но в целом же "разборки" с министром не закончились и по сей день. Мы не знаем, почему. На сей счет существует много гипотез. Основная из которых состоит в том, что Бойко готовят "под проигрыш" на президентские выборы 2019 г. В таком амплуа выступал в 1999 г. для Кучмы Симоненко. В этом контексте совсем неудивительной была фраза Луценко на пресс-конференции, что, мол, следствие продолжается, и если оно вдруг зафиксирует еще каких-либо бенефициаров сделки, то немедленно ими займется. В том числе и если это будет Бойко. Такой себе мягкий привет.

Но, честно говоря, даже не хочется углубляться в эту тему. Ибо, цинично рассуждая, если у Иванющенко или Ставицкого нет проблем, то почему они должны появиться у Бойко? Тем более сегодня стала популярной фраза: "Нужно смотреть не в прошлое, а в будущее". Мы посмотрели. Но будущее в этой истории оказалось тоже крайне неприятным.

Последний заработок на вышке

Сразу после того, как топливное министерство возглавил Игорь Насалик, по нефтегазовому рынку прокатился слух о родившейся в некоторых умных головах схеме, как легализировать захваченные Россией вышки. Так, чтобы и России стало приятно, и некоторым украинцам – тоже. Всю схему описывать не будем, тем более она не состоялась. Но в двух словах: с согласия Украины установки должны были попасть или в аренду нероссийскому предприятию, или в новосозданное СП. Бюджет начинал получать какую-то плату, частные карманы — основную прибыль, а Крым — газ.

Тогда казалось, что подобная схема — плод больного воображения. И после того, как о ней длительное время уже не было слышно, думалось, что в таком статусе она и канет в Лету. Ан нет.

Неожиданно очертания этой схемы вновь проступили на пресс-конференции Юрия Луценко.

Имеются в виду передача вышек в Агентство по управлению активами (что уже практически состоялось) и обещание генпрокурора вскоре эти вышки продать.

Трудно объяснить даже саму логику передачи. Буровые установки принадлежат государству. Если ГПУ считает их орудием преступления, то по такой же аналогии можно арестовать и передать в Агентство, скажем, Приватбанк. Из него украли не в пример больше денег, и тоже еще никто не сел.

А обещание продать оккупированные вышки — это вообще явка с повинной о грядущем преступлении. Тем более сам же Луценко сознался, что понимает: цена будет не слишком высокой.

Жаль, что он не продолжил размышлять не только о цене, но и о будущем покупателе. Которым, безусловно, станет либо российская "прокладка", либо более-менее белая фирма, которая возьмет россиян в напарники.

В результате вместо того, чтобы отделить вышки в европейском судебном производстве от большого "крымского иска" и вернуть их через год-два (вместе со штрафами и процентами), многострадальные буровые в очередной раз пойдут в пищу небожителям нашего Олимпа.

Наверное, это все карма имени. Напомним, что при рождении на сингапурской верфи буровая установка была названа в честь богини плодородия "Юноны". Вот она и плодоносит. Жаль только, что не нам вкушать плоды сии.