Золотая лихорадка виртуального мира

Появление феномена криптовалюты не было неожиданным — о создании ее как конечной цели электронизации денежного обращения давно и открыто говорили специалисты ІТ-технологий.

Но в Украине ученых она застала врасплох, по крайней мере, публикаций с глубоким анализом этой проблемы почти не было, а первая научная конференция состоялась в КНЭУ им. В.Гетьмана только в конце прошлого года. И хотя на конференции было заслушано более двух десятков докладов и выступлений, единое мнение по ключевым вопросам, что такое криптовалюта и что она несет экономике Украины, так и не было выработано. Так что эта статья — попытка содействовать сближению позиций в научном осмыслении криптовалюты, представив дополнительные аргументы тем госинститутам, которые должны (и безотлагательно) решать ее судьбу в Украине.

Вся экономическая история человечества сопровождалась поисками более совершенного носителя денежной сущности. Локомотивом этих поисков был технический и экономический прогресс и вызванные им развитие и усложнение рыночных и институциональных отношений, что побудило экономических субъектов требовать от денежного носителя все более новые качественные свойства. Именно под действием этих требований на поворотных этапах развития производства и технологий происходили кардинальные изменения носителей (форм) денег: обычные товары заменили украшениями, их — простыми, а потом драгоценными металлами, последние — бумажными знаками, эмитированными от лица государства, записями на счетах в банках с широким доступом к ним с помощью пластиковых карточек (электронные деньги). Какое-то время последние формы денег считались достаточно совершенными и получили мировое признание, хотя их спорадически и подвергают критике, особенно в функции мировых денег, которую в основном выполняет доллар США.

С усилением глобализационных процессов и кризисных явлений в мировой экономике началось широкое наступление на государственную систему денежного устройства с обвинениями ее во всех экономических проблемах и призывами провести коренную денежную реформу на глобальном и национальных уровнях. Обосновывается необходимость лишить государство монополии на эмиссию денег и ввести децентрализованную систему частных денег (Ф.Хайек "Частные деньги", 1976 г.), создать дешевые деньги, доступные каждому (М.Кеннеди "Деньги без процентов и инфляции", 1993 г.), а также целесообразность и возможность создания абсолютно виртуальных денег с полной децентрализацией их эмиссии и обращения исключительно по каналам компьютерных систем (А.С.Генкин "Частные деньги: история и современность", 2002 г., "Планета WEB-денег", 2003 г.).

В ответ на эти обоснования и рекомендации активизировались практические поиски принципиально нового носителя денег, способного стать альтернативой традиционным деньгам. Были предложения вернуться к золотому стандарту, но большинство их отвергло как не отвечающие новейшим требованиям к денежному устройству. Поиски были направлены исключительно на усовершенствование электронных денег, поскольку впечатляющие успехи информационных технологий в XX в. позволяли надеяться, что на этой основе удастся выработать идеальную денежную форму.

Под натиском впечатляющих картин положительных последствий глобальной денежной реформы, навязываемых обществу ее энтузиастами (демонополизация доллара США в роли мировой валюты, ограничение государственного вмешательства в рыночные отношения, ослабление фискального давления на бизнес, ликвидация монополии центральных банков на эмиссию денег, дешевизна доступа всех к денежным ресурсам и пр.), при довольно вялом сопротивлении этим обещаниям со стороны ученых и государственных регуляторов в 1980-е годы началась широкомасштабная практическая деятельность по созданию такого продукта на базе электронных технологий. В развитых странах создавались специализированные фирмы, институты, лаборатории с привлечением большого числа специалистов и довольно щедрым финансированием. По уровню ажиотажа, лихорадочности и массовости перемещения ресурсов ситуация напоминала золотую лихорадку, возникшую в XIX ст. в Калифорнии (США).

В середине 1990-х годов, после 10–15 лет напряженных поисков, было предложено несколько видов частных электронных денег. Но ни один из них не был принят заказчиками. Фирмы, привлеченные к их разработке, становились банкротами или уходили из этого бизнеса. Но неудача не остановила искателей виртуального золота, а только подстегнула. В статье "Э-наличность" в авторитетном журнале The Economist от 19 февраля 2000 г. указано следующее: "Несмотря на такой неблагоприятный опыт, новое поколение финансовых фирм сегодня пытается дать э-наличности вторую жизнь — онлайн. Не проходит и недели, чтобы новые смельчаки, обычно американцы, не сообщали о новой форме электронных денег. И в этот раз перспективы представляются значительно лучшими". Связывали эти перспективы с цифровыми технологиями.

Понадобилось еще приблизительно 15 лет, чтобы в 2009-м появилось еще более совершенное предложение под названием криптовалюта, разработанное на базе цифровой технологии блокчейн. Первым ее видом был биткоин. Тот факт, что вслед за биткоином стали предлагать другие виды криптовалюты, и общее их количество за восемь лет превысило 1000, а рыночная цена биткоина в декабре 2017-го перевалила за 19000 долл., свидетельствует, что виртуальная золотая лихорадка в мире продолжается, а новая криптовалюта по своим свойствам соответствует требованиям заказчиков-пользователей. Именно они начали использовать новую форму денег для своих нужд, не обращая внимания на интересы и потребности других участников денежных отношений и на то, что она не имплементирована в правовое поле соответствующих стран. А это противоречит самой природе денег как стоимостного выразителя всего комплекса экономических отношений.

Для легализации нового криптопродукта как идеальных денег нужно протестировать его на соответствие потребностям всех экономических субъектов. К сожалению, такое тестирование не провели на этапе разработки, до выхода криптовалюты в экономическое пространство. Сейчас, когда появилась заметная прослойка владельцев криптовалюты, в том числе среди крупных бизнесменов и госфункционеров, будет намного труднее ввести какие-либо правовые ограничения ее функционирования, даже если их целесообразность будет доказана в процессе легализации. Но это обстоятельство не снижает, а еще больше усиливает необходимость тестирования и скорейшего решения проблем легализации новых денег. Тем более что теоретики и заказчики таких денег под видом технологических требований к их носителю выдвинули и те, которые касаются денежного устройства и требуют существенных изменений в экономической политике государства (ослабления его регулятивной функции в экономике и финансовой сфере, коренного изменения денежной и банковской систем, перестройки мирового монетарного устройства и пр.).

Чтобы лучше протестировать новую форму денег на предмет возможности легализации, нужно прежде всего определить ее качественные свойства, и чем они отличаются от аналогов традиционных денег. Поскольку криптовалюту невозможно "поискать и увидеть" подобно традиционным формам денег, то и определить ее качественные свойства крайне трудно. Проще всего это сделать самим теоретикам и разработчикам криптовалюты. Но в их многочисленных публикациях по поводу преимуществ криптовалюты качественные свойства обозначены довольно размыто и крайне ограниченно.

Наиболее подходящей для решения этой задачи оказалась упомянутая выше статья "Э-наличность" в журнале The Economist. В ней все вовлеченные в проект цифровых денег экономические субъекты разделены на три группы: потребители, т.е. владельцы новых денег, которыми они могут расплачиваться за товары и услуги, погашать долги, хранить как ценность; торговцы, т.е. продавцы/покупатели товаров, услуг, валюты, ценных бумаг; эмитенты, т.е. производители цифровых денег, которые могут использовать их для продажи и платежей для собственных потребностей. Общей чертой всех трех групп является принадлежность к частно-коммерческому сектору, поэтому их требования к качественным свойствам новой формы денег определялись в первую очередь частными экономическими интересами.

Именно критерий выгоды оказался решающим фактором формирования специфических требований к новым деньгам и определению их характерных свойств. В указанной статье описаны следующие качественные характеристики новых денег, которых требовали заказчики от их разработчиков:

— полная анонимность и приватность, что обеспечивается их хранением только в памяти компьютеров и частным характером эмиссии;

— абсолютная ликвидность, обеспечиваемая перемещением средств по каналам компьютерных сетей непосредственно между плательщиками и получателями, без каких-либо посредников;

— максимальная дешевизна, обеспечиваемая децентрализацией и частным характером эмиссии, отсутствием процента и комиссии.

В приведенном перечне групп субъектов, заинтересованных в создании криптовалюты, как и в других многочисленных публикациях, совсем не упоминается или упоминается вскользь государство как экономический субъект, который не только формирует крупные денежные потоки, но и управляет всей монетарной сферой, взяв на себя ответственность за стабильность денег в стране. У него свои интересы, которые определяются общественными потребностями и могут не совпадать с интересами частно-коммерческого сектора. Поэтому требования государства к качественным свойствам денег не просто отличаются от требований представителей последнего или дополняют их, но и существенно противоречат им, являются несовместимыми с ними.

Для государства важно, чтобы деньги были управляемыми, т.е. их стоимость могла меняться с изменением общественных потребностей, чтобы деньги были однородными, стандартизированными, легко узнаваемыми, что способствует их приемлемости всеми экономическими субъектами на всей территории страны и облегчает борьбу с фальшивыми деньгами и другими злоупотреблениями с ними. Если некоторые из этих свойств можно постепенно придать и криптовалюте, то такие, как общественная управляемость и общая приемлемость, могут иметь только бумажные деньги, "освященные" государством. Но эти свойства не совместимы с характерными свойствами криптовалюты, прежде всего с анонимностью и приватностью и максимальной дешевизной. Такая несовместимость вызовет параллельное обращение в стране двух принципиально отличающихся видов денег: государственных и частных, что само по себе будет создавать серьезные риски для обоих секторов экономики.

Монетарная история не знает ни одного успешного эксперимента по параллельному обращению двух валют, все они заканчивались укреплением и утверждением одной и обесцениванием и вытеснением из обращения другой, что сопровождалось крупными потерями бедных слоев населения, пользовавшихся "падающей" валютой. Неизбежность параллельного обращения двух валют — традиционной и виртуальной — отмечают и сами сторонники последней. Но они уверены, что более сильной будет криптовалюта, которая вытеснит более слабую традиционную, хотя и не полностью, поскольку ее технические особенности не позволят обслуживать все зоны денежного обращения, т.е. его периферию они оставляют для государственных денег.

Но параллельное обращение и вытеснение более слабой валюты более сильной будет происходить не так гладко, как это представляют себе сторонники криптовалюты. По мере вытеснения массы традиционных денег в постоянно сужаемые периферийные зоны денежного обращения ускорится их обесценивание, инфляция приобретет неуправляемые темпы, что будет угрожать социальными катаклизмами в обществе. Государство вынуждено будет принимать предупредительные меры по защите традиционной валюты, а это потребует его вмешательства в сферу обращения новой, что может спровоцировать падение доверия к ней в обществе, в частности из-за утраты анонимности. Это вызовет обвал спроса на криптовалюту, быстрое вытеснение ее из обращения богатых слоев населения и бизнеса. В результате последние тоже понесут большие потери, что также будет иметь негативные последствия для экономики и социальной сферы.

Если в отдельных странах все же удастся вытеснить традиционную валюту на периферию денежного обращения, это еще не будет означать, что проблема ее параллельного обращения будет решена легко и безболезненно. Уже на стадии внедрения криптовалюты начнется сужение экономической базы финансового обеспечения существования государства (уменьшение поступлений налогов, сборов, эмиссионного дохода) вплоть до полного коллапса деятельности многих его институтов. На вопрос: "А как быть с государством?" самые последовательные защитники идеи криптовалюты отвечают: "А зачем о нем беспокоиться? Это же рудимент прошлых веков и в глобализированном мире XXI ст. ему нет места!". Такой ответ свидетельствует о наличии в проекте "криптовалюта" политической составляющей, что делает новые деньги одним из возможных инструментов в мировой гибридной войне. Подобная возможность должна особенно обеспокоить властные институты Украины, уже ставшей жертвой такой

войны.

Исходя из изложенного, в центр внимания исследователей-тестировщиков криптовалюты надо ставить ее влияние на интересы государства, а через него — на интересы всего общества, в том числе представителей частно-коммерческого сектора, и именно с этих позиций решать вопрос легализации в Украине.

Поскольку преимущества и положительное влияние криптовалюты на частно-коммерческие интересы уже довольно широко пропагандируются, остановимся на негативном ее влиянии на интересы государства и общества в целом.

Благодаря почти полной анонимности и приватности криптовалюты, она может свободно обходить какие-либо запреты и ограничения относительно денежных операций и потоков, что открывает дополнительные возможности и стимулы для переведения экономики в "тень" со всеми негативными последствиями для общества. Трудно себе представить, как можно будет организовать при наличии криптовалюты борьбу с финансированием терроризма, наркоторговлей, торговлей оружием, коррупцией, уклонением от уплаты налогов, теневыми доходами/зарплатами и другими антиобщественными деяниями. Неужели в этом защитники криптовалюты усматривают ее выгодность для бизнеса?

Серьезные угрозы для государственных интересов несет криптовалюта и по линии вытеснения ею национальной валюты из сферы функционирования прежде всего крупного и среднего бизнеса. В случае Украины, во-первых, будет уменьшаться доля ВВП, обслуживаемая гривней, что приведет к снижению спроса на гривню, ее обесцениванию и ускорению инфляции. Во-вторых, уменьшение спроса на гривню лишит НБУ возможности эмитировать ее дополнительную массу в обращение и создавать эмиссионный доход как главный внутренний источник создания финансовых ресурсов страны. В-третьих, в стране появится параллельное обращение трех валют: гривни, доллара и криптовалюты. Между ними возникнет потребность постоянной конвертации друг в друга и рыночные курсы, которые будут постоянно меняться под влиянием многих факторов, в том числе внешних. Это существенно усложнит управление денежными потоками на уровне государства, отдельных корпораций и даже домохозяйств. Возникнет угроза потери НБУ своей функции госрегулятора монетарной сферы, усиления валютно-курсовых рисков для бизнеса и домохозяйств.

Не избежать негативного влияния легализации криптовалюты и на деятельность коммерческих банков. Если субъекты крупного и среднего бизнеса полностью перейдут на криптовалюту, то у них отпадет потребность в депозитных, расчетно-кассовых и кредитных услугах банков. Соответствующие операции владельцы криптовалюты будут осуществлять непосредственно, перемещая необходимые суммы средств по каналам компьютерных систем. Вследствие этого существенно сузится экономическая база для эффективного функционирования банков, и они вынуждены будут или закрываться, или переходить на криптовалюту, прежде всего на ее производство, которое станет едва ли не единственным источником ресурсов таких банков. Но это уже не будут банки в современном понимании этого слова.

Такие банки не будут выполнять большинство традиционных банковских операций, их деятельность не сможет контролировать и регулировать центральный банк, что будет означать атрофию и второго его предназначения — банковского регулятора. Следовательно, обвалится современная банковская система. А будет ли на ее месте создана новая, более эффективная — большой вопрос. И здесь снова слышны голоса: "А зачем? Это тоже рудимент прошлых веков". Возможно, в высокоразвитых странах проект "экономика без банков" (современных) и имеет шансы на успех, но для Украины, которой до цифровой экономики еще очень далеко, его реализация приведет к параличу многих аспектов общественной жизни, условия которой жестко диктуются состоянием низкотехнологической промышленной экономики.

Довольно угрожающим выглядит влияние легализации криптовалюты и на фискальную систему страны, прежде всего из-за расширения сферы теневой деятельности пользователей криптовалюты и сужения базы для налогообложения, что усилит разбалансированность госбюджета, пенсионного и других государственных фондов. Кроме того, уменьшение эмиссионного дохода НБУ снизит его возможности кредитовать правительство на потребности монетизации бюджетного дефицита, что послужит причиной ускоренного роста внешнего долга с серьезными негативными последствиями для будущего Украины.

Легализация криптовалюты может существенно усложнить и затормозить инвестиционные процессы в экономике. В частности, из-за полного снятия госконтроля над оттоком капитала из Украины, а также из-за усложнения механизмов трансформации в инвестиции сбережений, сформированных в пределах традиционной банковской деятельности и финансовых рынков. Более того, поскольку криптовалюту не связывают с процентом, теряется процентный доход как эффективный инструмент стимулирования сбережений в качестве инвестиционного ресурса.

Отсутствие процентного дохода по криптовалюте не означает полного отсутствия мотива выгоды от ее накопления. Такую выгоду приносит рост курса криптовалюты на валютном рынке, что делает ее удобным спекулятивным инструментом. Чтобы получить максимум дохода от криптовалюты, спекулянты (и не только украинские) будут пытаться постоянно манипулировать ее курсом, что окажет негативное влияние на стабильность национальной валюты (гривни) и всего внутреннего рынка.

Перечисленные негативные последствия от криптовалюты дают основания для ее дифференцированной легализации в Украине. Это будет означать полный запрет использования для оплаты товаров и услуг и других обязательств на внутреннем рынке, где она может конкурировать с гривней, вытесняя ее из обращения. А вот в функции средства накопления стоимости криптовалюта может конкурировать преимущественно с иностранными денежными единицами, прямо не влияя на гривню. Поэтому для целей накопления криптовалюту можно легализовать, предупредив владельцев об отсутствии каких-либо госгарантий относительно рисков ее накопления. То же можно сказать и о функции мировых денег, где криптовалюта будет конкурировать с долларом и другими резервными валютами. Поскольку она не входит в золотовалютный портфель НБУ, государству выгодно, чтобы платежи по импорту резиденты осуществляли в криптовалюте, а платежи нерезидентов за наш экспорт — в резервных валютах (доллар, евро). Соответственно, целесообразно позволить платежи в криптовалюте по импорту и ограничить — по экспорту.

Дифференцированный подход к легализации криптовалюты в Украине даст возможность разрешить (на лицензионной основе) отечественным юридическим лицам эмитировать криптовалюту с обязательством использовать ее на условиях, предусмотренных в законодательных актах о легализации, что будет способствовать сохранению и дальнейшему развитию ІТ-потенциала Украины.

Благодаря анонимности и приватности криптовалюты, ее накопление в компьютерных сетях может стать удобной альтернативой офшоризации денежного капитала. При полной закрытости криптовалютных кошельков ее легализация приведет, по сути, и к легализации теневых капиталов после их конвертации в новую валюту. Это значительно упростит владельцам теневых капиталов их эффективное использование в легальных секторах экономики. Но это обстоятельство не гарантирует их возвращения из офшоров именно в страну происхождения. Выбор страны применения этих капиталов будет определяться в первую очередь ее инвестиционной привлекательностью и во вторую — уровнем легализации криптовалют. Эти обстоятельства следует учитывать в Украине при решении вопроса о легализации криптовалюты как средства накопления ценностей. Тем более что перед страной встанет новый, чрезвычайно сложный вызов — обеспечить использование криптовалюты только в разрешенных рамках, который может быть решен лишь с привлечением ІТ-потенциала.