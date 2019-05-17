Здравый смысл против коррупции

Это основные экономические проблемы, пока не нашедшие своего решения в Украине. Нельзя сказать, что совсем ничего не делалось. Но совокупный эффект практически нулевой.

Например, Яценюк способствовал формированию независимых наблюдательных советов на государственных предприятиях. Вот только до сих пор не до конца понятно, от кого они независимы.

Парламент переписал закон о приватизации. Фактически он запретил продавать на фондовой бирже акции приватизируемых предприятий. Продажа должна быть или полностью, или контрольными пакетами. Очевидно, потенциальным покупателям так удобнее. Но дальше процесс приватизации все равно не продвинулся.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) под руководством креатуры президента — Тимура Хромаева — уничтожила фондовый рынок. Это было сделано под лозунгами борьбы с финансовыми злоупотреблениями, рейдерскими захватами и отмыванием денег. В листингах бирж не стало эмитентов, нет биржевого индекса как важного независимого индикатора состояния экономики. Консолидация пакетов стратегических предприятий и естественных монополистов доведена почти до 100% в пользу единоличных собственников, что вовсе не гарантирует безопасность страны. Только теперь фондового рынка нет, злоупотребления никуда не делись, а НКЦБФР прекрасно себя чувствует даже при отсутствии объекта своего регулирования.

Отсутствие фондового рынка означает, между прочим, отсутствие институциональных инвесторов, которые могли бы гарантировать стабильное функционирование систем пенсионного и медицинского страхования. Но разве это преграда для дальнейшего углубления пенсионной реформы? И вот по парламенту гуляет проект закона о негосударственном пенсионном страховании. В соответствии с ним отчисления в негосударственные пенсионные фонды являются обязательными, право создавать такие фонды жестко ограничено и по сути снова передано олигархам, а инвестировать этим фондам некуда, кроме золота и облигаций государственного займа. Такое оно, эффективное перераспределение средств в экономике по-украински. Тимур Хромаев назвал это инвестициями с наибольшим инвестиционным рейтингом. Это он об украинских облигациях, которые все международные рейтинговые агентства единодушно считают спекулятивными.

Такие основы экономического роста и борьбы с бедностью были заложены Порошенко и действующей коалицией. Я даже готов со всем этим согласиться, если творцы этих реформ прояснят стратегию замысла этих реформ на благо украинского народа. Поскольку все это очень отличается от легендарного западного опыта, который мы все пытаемся наследовать.

В развитых странах фондовый рынок, несмотря на новомодные стартапы, криптовалюты, краудфандинги с коверкингами и другими новшествами, был и остается одним из краеугольных камней эффективной рыночной экономики, да и самым совершенным рынком в мире.

Важно осознать только три основных черты фондового рынка.

Во-первых, фондовый рынок является самым эффективным и самоорганизованным, независимым от правительства инструментом перераспределения средств в экономике, способствующим ее росту. Во-вторых, цена акции на бирже — это лучший индикатор эффективности корпорации. Это оценка, которую дают те же независимые, квалифицированные, хорошо осведомленные институциональные инвесторы менеджмента компании. Они не имеют отношения к правительству или парламенту, поэтому способны дать действительно объективную оценку действиям тех же "независимых" наблюдательных советов и руководства государственных компаний, назначенных правительством. То есть фактически это оценка самого правительства — всегда публичная, актуальная, профессиональная, непредвзятая, свободная от "сказок" государственной статистики и Национального банка. В-третьих, стабильный фондовый рынок — это гарантия существования среднего класса и фундамент эффективных систем пенсионного и медицинского страхования.

А еще фондовый рынок не может ошибиться, тогда как единоличная концентрация пакета максимально повышает вероятность ошибки. Цена таких ошибок особенно в случае стратегических корпораций или естественных монополистов может оказаться слишком высокой для общества. И чем больше акционеров в корпорации, тем меньше вероятность их ошибки или подкупа. Масса взаимно независимых акционеров с одинаковыми целями просто страхуют друг друга от ошибки. Такие системы более стабильны и эффективны.

Конечно, на фондовом рынке "у людей" бывают и кризисные явления. Но из нашего опыта следует признать, что эти кризисы оказывают непосредственное и сильное влияние на украинскую экономику. При этом в случае отсутствия национального фондового рынка последствия этих кризисов для нас намного более катастрофичны и продолжительны.

Что же необходимо сделать, чтобы в олигархической экономике со сплошными сквиз-аутами запустить фондовый рынок?

Главное — не делать резких движений, а пользоваться тем, что уже есть. А что у нас есть? Небольшая, но довольно "сладкая" с инвестиционной точки зрения куча государственных предприятий и акционерных обществ с контрольными пакетами, принадлежащими государству. Уже созданы негосударственные пенсионные фонды, "никакая" депозитарная система и кучка незамученных Хромаевым специалистов. С этим можно начинать.

Во-первых, корпоратизировать все коммерческие государственные предприятия, превратив их в акционерные общества. Технология этой процедуры отработана до мелочей, поэтому при наличии политической воли это можно сделать очень быстро. Во-вторых, запретить уставами этих предприятий консолидацию пакетов в частной собственности. В-третьих, ввести в биржевые листинги все акционерные общества с контрольной государственной долей.

Эти меры не требуют ни радикальных революций, ни многостраничных законов или нормативных документов. Надо подправить несколько запятых в законе о приватизации, изменить правила попадания эмитентов в листинги и подобрать новый, независимый от олигархов, правительственный персонал, способный воплотить эти меры.

В результате фондовый рынок вздохнет свободнее. Пенсионные фонды, страховые компании и просто граждане получат объекты инвестирования в реальном секторе. Цены акций будут оперативно и непредвзято отображать качество управления корпорациями, а фондовые индексы — общее состояние экономики. Корпорации получат мощный инструмент привлечения средств для своего эффективного и безошибочного развития. В стране откроются дополнительные перспективы устойчивого развития.

И самое главное, для этого не нужны никакие прокуроры, подозрения, судьи, антикоррупционные органы и другие популярные в стране средства бессмысленного выяснения отношений. Возможно, без них будет скучно, но я так не думаю.