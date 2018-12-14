Военное положение не освобождает от выполнения контрактов

26 ноября 2018 года Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения, согласившись ввести особый правовой режим в десяти областях Украины, граничащих с территорией Российской Федерации, Крымского полуострова, а также Молдовой.

Откровенно говоря, решение о введении военного положения для большинства граждан было неожиданным, поэтому не удивительно, что украинцы отреагировали на него по-разному. Политики, как всегда, не упустили возможности активизировать собственный электорат, обвиняя во всех грехах своих оппонентов. Часть рядовых украинцев, поддавшись панике, бросилась сметать с полок магазинов товары первой необходимости. Довольно интересная ситуация сложилась в бизнес-среде, ведь некоторые предприниматели начали сообщать своим контрагентам о невозможности выполнения любых договоров из-за введения военного положения, а структурные подразделения Торгово-промышленной палаты Украины зафиксировали значительное увеличение количества заявок на выдачу сертификатов, подтверждающих наступление форс-мажора (обстоятельств непреодолимой силы), которые освобождают от ответственности за невыполнение условий контракта.

Очевидно, что у большинства предпринимателей возникло ошибочное представление о возможности невыполнения любых контрактов в случае введения военного положения на определенной территории Украины. Хотя не исключено, что некоторые бизнесмены решили сознательно воспользоваться сложившейся в стране ситуацией. Однако факт остается фактом, именно поэтому существует острая необходимость предоставить предпринимателям разъяснения по этому поводу.

Требования закона

В Гражданском кодексе Украины предполагается освобождение должника от ответственности за невыполнение обязательства, если оно произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), но определение понятия "форс-мажор" в нем отсутствует. Соответствующее понятие форс-мажора приводится только в Законе Украины "О торгово-промышленных палатах в Украине". В частности, там установлено, что форс-мажором нужно считать чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, которые объективно делают невозможным выполнение обязательств. Более того, в соответствующем законе приводится достаточно широкий перечень обстоятельств, наступление которых может быть признано форс-мажором. Так, законодательство предусматривает, что должник может получить индульгенцию за невыполнение обязательства в случае начала вооруженного конфликта, угрозы войны, диверсии, пиратства, беспорядков, массовых волнений, введения комендантского часа, экспроприации, принудительного изъятия, захвата предприятий, действия стихийного бедствия.

Если произошли события, подпадающие под квалификацию форс-мажора, засвидетельствовать соответствующий факт может Торгово-промышленная палата Украины, которая в каждом частном случае проверяет наличие указанных обстоятельств и их влияние на выполнение обязательства и выдает сертификат, если считает, что невыполнение обязательства произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

Интересно, что понятие "форс-мажор" присуще только странам с так называемой континентальной системой права, или, как еще ее называют, романо-германской, к которым относится и наше государство. В англосаксонской правовой системе (например в Великобритании) условия освобождения от ответственности за невыполнение договора согласовываются сторонами при заключении договора. Если стороны не прописали в контракте, что ответственность за нарушение обязательства не наступает в случае стихийного бедствия, извержения вулкана, цунами, войны и т.п., они должны выполнять контракт при любых условиях. Именно поэтому в этих странах при заключении договоров необходимо перечислить все реальные обстоятельства непреодолимой силы, которые могут помешать выполнению договора, чтобы в случае их наступления можно было рассчитывать на отсутствие ответственности.

Верное толкование

Но вернемся к нашим реалиям. На сегодняшний день в Украине, кроме введения в некоторых областях особого правового режима, отсутствуют другие обстоятельства, которые можно было бы считать форс-мажорными и которые делают невозможным и препятствуют выполнению ранее заключенных договоров и не зависят от сторон. Следует понимать, что военное положение на определенной территории не освобождает автоматически от необходимости выполнения своих контрактных обязательств. Сегодня нормально функционирует банковская система, не введены какие-либо ограничения для ведения бизнеса. В частности, отсутствуют запреты на экспорт/импорт товаров, не прекращено железнодорожное, автомобильное сообщение, не принято решение об изъятии имущества компаний в пользу армии.

Очевидно, что для правильного понимания ситуации стоит привести несколько теоретических примеров правомерной ссылки на форс-мажорные обстоятельства как на основание невыполнения контракта. Представьте ситуацию, что военное командование или военная администрация принимает решение об изъятии грузового автотранспорта частных компаний для нужд армии. Все компании должны передать военным свои грузовики. Разумеется, такие компании не могли предвидеть наступление таких обстоятельств при заключении контрактов, они не могут этому воспрепятствовать или влиять любым другим образом. Из-за отсутствия транспорта транспортная компания не смогла перевезти груз. Следовательно, при таких обстоятельствах принудительное изъятие имущества могут признать форс-мажором, что освободит транспортную компанию от ответственности за невыполнение обязательств по перевозке груза. Другой случай: в условиях военного положения принимается решение о прекращении работы банков. Расчеты в большинстве случаев должны проводиться в безналичной форме через банковские счета. Итак, закрытие банков в таком случае повлияет на возможность выполнения обязательств по оплате, поэтому при невыполнении должником такого обязательства он может ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности за его невыполнение.

Судебная перспектива

Нужно понимать, что, как правило, освобождение от ответственности за невыполнение обязательства вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) происходит на основании решения суда. Безусловно, наличие сертификата ТПП существенно усиливает позицию должника в суде, но нужно понимать, что в каждом конкретном случае суд будет рассматривать дело, учитывая все имеющиеся обстоятельства и доказательства невозможности выполнения обязательств. Теоретически суд может принять решение об отсутствии обстоятельств непреодолимой силы даже при наличии соответствующего сертификата ТПП.

Конечно, украинским судам приходилось рассматривать дела, где ключевым вопросом было определение наличия или отсутствия форс-мажорных обстоятельств, и раньше, до введения военного положения. Более того, уже сформировалась определенная судебная практика. Вместе с тем резкое увеличение доли подобных споров произошло после событий в Крыму и Донбассе.

Можно с высокой долей вероятности предсказать, что после введения военного положения количество таких споров возрастет. Часть бизнесменов совершенно искренне будет полагать, что они могут не выполнять свои обязательства, учитывая военное положение, часть не очень порядочных просто будет прикрываться военным положением, не выполняя своих обязательств, хотя это военное положение никоим образом не влияет на них, а для другой части существующее военное положение действительно сделает невозможным выполнение своих обязательств, а следовательно, будет основанием для ненаступления ответственности в случае невыполнения своих обязательств. Но не следует забывать, что как только срок действия военного положения закончится, обязательства по существующим договорам придется выполнять независимо от того, влияло ли оно на их выполнение, и исключением могут быть только те обязательства, которые выполнить уже невозможно.