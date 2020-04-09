Увидим ли мы настоящую налоговую реформу?

В первой части статьи была подробно рассмотрена суть "настоящей" реформы налоговой системы, во второй — сделан краткий обзор текущего положения дел. Но основным политико-экономическим драйвером реформы был и остается бизнес, поскольку он несет практически весь груз пристрастного администрирования налогов. Казалось бы, он должен единым фронтом выступать против произвола и вымогательства, за подлинную налоговую реформу — но, увы…

Борьба всех против всех

Как было подробно описано в предыдущей части статьи, с точки зрения изложенного выше системного подхода к реформе, сейчас на повестке дня в качестве очередных задач вовсе не реформа НДФЛ и даже не сокращение ЕСВ, а прежде всего сокращение коррупционных возможностей (НнВК), недопущение их расширения (отмена фискализации и вето законопроекта 1210 в части расширения произвола налоговиков), а затем — настоящая "перезагрузка" ГНС. Однако мы уже давно убедились, что пресловутая политическая воля не возникает на пустом месте, ее создает общественное мнение. В данном случае таковым могла бы стать консолидированная позиция бизнеса. Но, увы, ее не просто нет — часть бизнеса ведет войну на уничтожение конкурентов, отстаивает сугубо эгоистические интересы, и де-факто солидаризуется с общим противником, азаровской налоговой и иже с ней. Основным камнем преткновения выступает замена налога на прибыль НнВК, вокруг которой сломано уже куда больше копий, чем в свое время вокруг СЭА НДС, хотя цена вопроса в бюджетных деньгах куда меньше…

Если посмотреть на картину в целом, то для абсолютного большинства отечественного бизнеса и многих очень уважаемых иностранных инвесторов таких как "Арселор-Митталл", Horizon capital и другие, приоритет — прозрачные, цивилизованные "европейские" отношения с государством, в первую очередь — налоговиками, с которыми приходится иметь дело чаще всего. Некоторые из них от реформы выиграют материально, некоторые — нет или даже несколько проиграют, но мечта о том, чтобы платить налоги и спать спокойно, не опасаясь визитов с пристрастием и вымогательства, все равно — сильнее. И эта часть бизнеса, имея многолетний опыт работы в Украине, понимает, что без реформы администрирования НДС и корпоративного налога, а также "перезагрузки" налоговой этого добиться невозможно. В том числе, без них нереализуемо и радикальное снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

Однако есть одна бизнес-ассоциация, официальные представители которой категорически против реформы корпоративного налога. Точнее, категорически против руководство, у рядовых членов есть разные мнения. По странному совпадению, эта же ассоциация упорно лоббирует и тотальную фискализацию малого бизнеса.

Еще одна часть крупного и среднего бизнеса одной рукой борется за НнВК и перезагрузку налоговой, но другой в своих узкоэгоистических интересах проталкивает тотальную фискализацию хотя бы "рисковых категорий товаров", по странному совпадению именно тех, которыми занимаются эти компании; и "контроль цепочек поставок [тех же товаров] до конечного покупателя" (что подразумевает ведение полного товарного учета — то есть конец самой сути упрощенной системы) — а то, мол, "несправедливо", "нечестная конкуренция". Так что, давайте теперь пусть всем будет одинаково плохо? Или, точнее, давайте, нас, любимых, от всевластия налоговиков освободим (НнВК, напомним, его радикально ограничивает), но зато подставим под него наших более мелких конкурентов — своеобразный "компенсатор", чтобы налоговикам было где харчеваться? Самые горячие головы, в частности бывшая глава налогового Комитета ВР (там что, пороблено?) даже всерьез предлагали тотальную фискализацию как бюджетный компенсатор возможных потерь доходов в связи с переходом на НнВК — проблема, однако в том, что, как уже неоднократно приходилось писать, заметный рост поступлений она может принести только в богатом воображении самих фискализаторов и в обывательских иллюзиях. При этом некоторые представители крупного бизнеса, пошли "топить" за фискализацию даже там, где это никак не касается их интересов — очевидно, наслушавшись от коллег давно опровергнутых аргументов, основанных не на фактах, а на обывательских предрассудках.

В ответ, такую же двойственную позицию заняла и часть малого бизнеса. ФОПов можно понять: они (совершенно несправедливо и неоправданно) попали под каток первыми — "борьбу с тенью" начали с мелких и беззащитных, а не с акул (в том числе и тех, что злоупотребляют упрощенкой). Сделано это, очевидно, с подачи лоббистов крупной розницы, которые много лет, при всех властях, окучивали эту тему, при поддержке части бухгалтеров-аудиторов и налоговых консультантов, упорно не понимающих (возможно — искренне, в силу профдеформации), как это можно вести бизнес без учета, а также заинтересованных заполучить клиентов. Но далеко не весь крупный бизнес (даже розничный) и не все бухгалтера/аудиторы/консультанты виноваты в этих прискорбных проблемах. И уж тем более в них не виноват НнВК, хотя он действительно выгоден части крупного и среднего бизнеса, а аналога для ФОП на общей системе не существует, просто потому, что у физического лица нет понятия дивидендов. К сожалению, некоторые представители микробизнеса почему-то обобщили вину конкретных лоббистов на "вообще всех" представителей упомянутых групп бизнеса и к своей праведной борьбе за сохранение упрощенки и против расширения фискализации подключили оппозицию НнВК. Хотя, на самом деле, для той части микробизнеса, которая думает о росте, реформа корпоративного налога даже более актуальна, чем для среднего и крупного бизнеса, поскольку это — необходимое условие, чтобы выйдя из упрощенки, продолжать "платить все налоги и спать спокойно", — и при этом быть уверенным, что конкуренты тоже платят, а не откупаются.

Кого послушать, а кому отказать

Таким образом, весь бизнес выступает за честные суды и против произвола силовиков, но в остальном — в товарищах согласья нет… И вот тут самое время обратить свои взоры к тем, кого народ легитимно уполномочил принимать решения. Ведь обвинять бизнес в лоббировании своих интересов, как угодно эгоистичных — все равно, что обвинять хищника в убийстве невинных животных. Конечно, лучше было бы, если бы разные группы могли между собой договориться о некоторой консолидированной позиции, и работа над этим идет, но не факт, что это может вообще случиться.

Кого послушать, а кому отказать — должны решать народные избранники и уполномоченные ими профессионалы, исходя из неких согласованных заранее рациональных критериев, основанных на реальных фактах, а не аргументах тех же лоббистов, собственном опыте, обывательских предрассудках населения, и т.д. Это называется "доказательной политикой" (evidence-based policy) и считается стандартом в той же Европе. Законодательным и другим нормативным инициативам в обязательном порядке предшествуют "белые книги" с анализом проблемы и "зеленые книги" с анализом вариантов решения и аргументацией (основанной на "белой книге") в пользу выбранного варианта. К каждому проекту нормативного акта инициаторы, независимо от субъекта нормотворчества, обязаны прилагать анализ его влияния (regulatory impact assessment), потом проводить обязательные публичные консультации с заинтересованными сторонами, основанные на "белых" и "зеленых" книгах. Если уж всерьез говорить о гармонизации в лучшем смысле, вот это — первое, что необходимо перенимать у развитых стран.

Однако в вопросе налоговой реформы почему-то только гражданские активисты-эксперты нашей группы "Налоговая реформа" удосужились проведением этого, так называемого, полного цикла публичной политики. Правительство, правда, вынуждено по Закону о регуляторной политике готовить сопроводительные документы к своим инициативам — анализ регуляторного воздействия и М-тест, предусмотренный ЕСовским же "Актом малого бизнеса", кстати, до сих пор официально не переведенным и не принятым в Украине. И, в результате, как и следовало ожидать, например фискализаторские инициативы Минфина при прошлом правительстве не прошли через ГРС. В ответ, уже при новой власти, стараниями лоббистов главу этой службы и основного ревнителя процедур Ксению Ляпину просто уволили; а инициативы пустили через депутатов налогового Комитета, потому что, к сожалению, пока что депутаты могут творить что хотят, прикрывая свои инициативы как угодно слабыми "пояснительными записками". Эту "дыру" закрыть куда важнее, чем даже самые огромные налоговые злоупотребления, поскольку через нее в наше законодательство потоком хлещут антиреформы (вроде тотальной фискализации), продвигаемые лоббистами, а всяческие "турборежимы" открывают для них обширные окна возможностей — не говоря уже о просто законодательном мусоре в тысячи законопроектов, захламляющем повестку дня депутатов.

Второй системный момент — наличие стратегии. Обратная связь обязательна, это необходимая часть того же цикла. С этой целью передовые страны заказывают аудиты, проводят опросы, по результатам которых корректируют свою политику. Но политика, основанная на опросах, — мол, чего хочет избиратель, того хочет Бог, — это нонсенс, потому что это означает добровольное рабство у обывательских заблуждений. Можно и нужно поддерживать рейтинг, чтобы иметь возможность проводить необходимые (в том числе — непопулярные) реформы. Однако в Украине множество популярных действий просто заждались своего часа — от многострадальной судебной реформы до вечно актуального строительства дорог. Совсем не обязательно потакать обывательской тоске по государству, "развивающему промышленность" субсидиями и льготами, гораздо правильнее создавать для честного бизнеса привлекательные условия, оградить его от хищных силовиков, налоговиков, и прочих инспекторов-контролеров, прежде всего лишая их законных ныне прав ходить с проверками и штрафовать, "или как". Будет лучше бизнесу — будут и рабочие места с хорошими зарплатами для "простых людей".

Но чтобы сохранять популярность, проводя настоящие реформы, в том числе — настоящую налоговую реформу, описанную выше, нужен третий момент, который все упускают и откладывают "на потом" ибо "а когда еще будет результат…": избирателя нужно просвещать. Понятно, что вряд ли просвещение даст результат немедленный, но если бы им системно занялись с первых дней независимости, мы имели бы уже совсем другую страну. Чем раньше начнем просвещение — тем скорее ощутим его плоды. И у правящей команды с ее медийным опытом есть все, чтобы преуспеть на этой ниве, причем, возможно, в самые короткие сроки. Если современные технологии воздействия так легко использовать для оболванивания, почему бы их не обратить на благое дело?

В конце концов, амбициозный президент, по логике вещей, должен мечтать не только о неувядаемом текущем рейтинге, но, в первую очередь о том, чтобы потомки вспоминали его как "отца "Украинского экономического чуда" — примерно так, как в Германии помнят Аденауэра и Эрхарда. А для этого нужно не столько "привлечь инвестиции" любой ценой, и даже не только удержать ситуацию в условиях кризиса, сколько воспользоваться этим кризисом, чтобы заложить фундамент здоровых отношений между государством и бизнесом — в том числе, даже в первую очередь, в налоговой сфере. Вот земельная реформа именно из этого ряда. Но чтобы избиратель-обыватель такого рода реформы оценил уже сегодня, необходимо просвещение на самом фундаментальном уровне.

Конечно, не все меры могут стать популярными, вряд ли просвещение может радикально изменить отношение, например, к росту коммунальных тарифов, хотя и здесь разъяснение полезно и необходимо. Но подлинную налоговую реформу можно подать хотя бы с антикоррупционной стороны, ведь она действительно резко сокращает возможности для вымогательства и разворовывания. А если "сверху" это делать почему-то не торопятся, то может быть настало время тому бизнесу, который действительно хочет освободиться от унизительной персональной зависимости, "идти в народ" с описанными выше идеями, и таким непрямым путем переломить ситуацию в свою пользу?

Все статьи Владимира Дубровского читайте здесь.