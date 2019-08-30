Снова и неотвратимо приближается очередное реформирование налоговой системы. Процесс, который стал болезненным и бесконечным не только в Украине, но и в подавляющем большинстве стран.

Дабы разорвать этот порочный круг, хочу предложить нечто особенное, возможно, за гранью традиционного понимания существующего экономического порядка.

Пару слов о природе вещей. Есть государственные расходы. Не важно, на что — медицину, армию, полицию, образование, содержание чиновников. На все что угодно. Для покрытия этих расходов вводятся и собираются налоги. Необходимое зло для тех, кого государство обязывает их платить, или практически для всех. То есть для государства как общественного института прежде всего важна именно бюджетообразующая функция налоговой системы. Для тех же, кто платит, несет бремя необходимого зла, важны две позиции: величина налогов и простота их уплаты. Если государство снижает ставку налога, но при этом для плательщика увеличивается сложность его уплаты, зла не становится меньше. Для того чтобы уменьшить количество желающих уклониться от необходимого зла, государство создает контрольный и карательный механизмы. Первый увеличивает масштаб необходимого зла за счет усложнения жизни всевозможными бюрократическими требованиями и процедурами, второй создает систему рисков даже для добросовестных плательщиков как следствие несовершенства контрольного механизма. Усложнение налоговой системы приводит к целому ряду негативных последствий: колоссальное количество времени тратится непроизводительно и нерационально, демотивируется творческий предпринимательский труд, снижается инвестиционная привлекательность страны, замедляется скорость экономических процессов.

Теперь рассмотрим две крайние гипотетические точки налоговой политики: с одной стороны, бесконечное множество сложных налогов с 100-процентной суммарной ставкой налогообложения дохода любого субъекта, с противоположной — полное отсутствие любых налогов. Достижение первой точки делает невозможной жизнь как таковую, достижение второй создает рай для экономической деятельности, но делает невозможным существование самого государства. Принято считать, что баланс, или налоговый компромисс, находится где-то посередине. И это огромная ошибка, которая тормозит развитие многих экономик.

Есть неоспоримая истина: нельзя, используя традиционный подход, получить нетрадиционный результат. Ошибка многих неопределившихся экономик — вера в иллюзию: возьмем современный опыт более успешной страны, реализуем его у себя и станем успешными. Но, во-первых, когда страна-эталон становилась успешной, она проводила иную налоговую политику, чем в то время, когда к ней успех уже пришел. Во-вторых, методы, обеспечившие первоначальный успех, не были копией опыта другой страны, а были на момент реализации ноу-хау. В-третьих, если мы возьмем опыт современной налоговой системы, например, Швейцарии и эту систему внедрим у себя, то не достигнем качества жизни Швейцарии. Максимум, чего мы достигнем, — это около 2% ежегодного экономического роста, демонстрируемого Швейцарией в последние годы. А чтобы жить, как в Швейцарии, нам нужно не 2%, а 20% экономического роста в год.

Но такой нетрадиционный рост невозможен в точке налогового компромисса, он возможен только в максимальной близости к точке налогового, а точнее, безналогового рая для предпринимателя.

Если ноль налогов невозможен, то следующий близкий к идеалу случай — один налог с максимально низкой, незаметной для плательщика ставкой, настолько простой в администрировании, что само администрирование можно сделать невидимым для плательщика и даже юридически отстранить плательщика от участия в администрировании.

Можно ли создать такую налоговую систему? Можно! Секрет состоит не в снижении налоговых ставок, сокращении или замене налогов, а в тотальном, не знающем прецедентов, упрощении налоговой системы!

Все существующие в Украине налоги объединяет одна колоссальная проблема — время! Сколько времени тратится на налоговое администрирование вышеуказанных налогов как со стороны контролирующих органов, так и со стороны плательщиков? Проверки, отчетность, декларации, оптимизация и другие процедуры, на которые расходуется колоссальное количество человеко-часов. А все это квалифицированный высокооплачиваемый интеллектуальный труд. В денежном выражении для общества это миллиардные потери ежегодно.

Совершенно очевидно, что налоги, которые есть основа и квинтэссенция налоговой системы Украины, как и многих других стран, уже давно морально себя изжили и являются тормозом для экономического развития, как грязь, налипшая на колеса и затрудняющая, а то и вовсе останавливающая любое движение.

Но если эти налоги отменить, за счет чего наполнять государственный бюджет? Как компенсировать поступления?

И вот здесь может быть применено налоговое ноу-хау, которое я назвал TAXKIN (от англ. tax — налог и kinetics — движение) — налог на движение денег. В данном случае речь не идет о снижении или повышении каких-то налогов, их изменении. Мы говорим о радикально новом, максимально простом и прозрачном механизме сбора денег для наполнения бюджета, который, по большому счету, трудно вообще назвать налогом. Мы говорим о прецеденте, не имеющем мировых аналогов. Слово "налог" мы используем только для того, чтобы облегчить восприятие. Мы не говорим о налогообложении физических или юридических лиц, мы говорим о налогообложении движения денег как такового.

У этой идеи есть своя предыстория, различные варианты налогообложения сделок и трансакций предлагали многие, от Кейнса до Стиглица.

Но в отличие от авторов предыдущих исследований и разработок, которые предлагали обложить налогом только отдельные виды финансовых трансакций, а сам налог рассматривали как дополнение к существующим, TAXKIN — налог на любое движение денег. Без исключений! И что крайне важно, не в дополнение, а вместо главных бюджетообразующих и в то же время самых проблемных налогов. Мы меняем сам принцип налогообложения, его суть: налог не на доход, оборот и т.д., а плата за движение денег.

В данном аспекте суть налоговой реформы и новой налоговой системы максимально проста и не требует разработки новых стратегий, проектов кодексов и прочего. Суть реформы: отмена налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на доход физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей, и замена их цифровым налогом (государственная пошлина) на движение денег (трансакцию).

Возникает логичный вопрос: какова величина этого налога? Если она составит, к примеру, 10%, то это будет существенный удар по кошельку. Но и здесь все просто. Если не задаваться целью увеличить бюджет (из которого, по имеющимся экспертным оценкам, в Украине разворовывается чуть ли не каждая вторая гривня), то величина TAXKIN должна просто компенсировать поступления в бюджет от упраздненных налогов.

Для условий Украины (по данным за

2016 г.) результаты расчета следующие. Суммарный объем трансакций в 2016 г. составил около 16500 млрд грн, исходя из данных Государственной службы статистики Украины, а также учета неучтенной экономики, составляющей 35–55%, или в среднем 40%. Совокупные поступления в бюджет от НДС, налога на прибыль предприятий и подоходного налога в 2016-м составили 434,5 млрд грн, что дало около 50% бюджетных поступлений. Таким образом, доля этих налогов в суммарном объеме трансакций составила 2,6%. Соответственно, базовая величина TAXKIN — 2,6% от суммы трансакции. Но введение предлагаемой модели в Украине в обязательном порядке приведет к ускорению экономических процессов и, соответственно, увеличению объема трансакций. В первый год мы оцениваем этот рост на уровне не менее 25%. А значит, можно утверждать, что стартовая величина TAXKIN для полной компенсации поступлений в бюджет от упраздненных налогов является достаточной на уровне 2%.

Исходя из объема денежной массы и количества транзакций в стране, в случае перехода на полный безналичный расчет, с учетом неизбежного ускорения экономических процессов и неизбежной детенизации экономики, этот налог составит около 2% от трансакции. Он изымается в цифровом режиме в банке отправителя автоматически в момент проведения любого движения денежных средств как между физическими, так и между юридическими лицами. Следует отметить, что, дабы избежать даже незначительных "оптимизационных" соблазнов с экспортно-импортными операциями, весь экспорт должен облагаться таможенной пошлиной, равной величине TAXKIN (что, кстати, уже дополнительный плюс в бюджет).

В результате внедрения модели TAXKIN Украина неизбежно превращается в воронку, засасывающую инвестиции со всего мира, ее экономика будет неуклонно и высокими темпами расти. По мере увеличения экономики размер этого налога можно постепенно снижать, приблизив к символическому 1%. То есть через непродолжительное время, три-пять лет, этот налог становится просто незаметным, как банковская комиссия за перевод денег!

Это и есть самая настоящая налоговая революция: радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, сопряженное с полным разрывом с предыдущим состоянием.

Вы спросите: как это технически реализовать?

И здесь тоже все просто. Техническое условие: цифровая финансовая система (современный пример — Швеция, Дания, Норвегия, где оборот наличных менее одного процента). В этом направлении сегодня движется, причем очень быстро, весь мир, и независимо от того, хотим мы этого или нет, цифровая финансовая система — неизбежность. Украине достаточно не более трех лет, чтобы полностью перейти на такую систему расчетов.

Главных стартовых условий для запуска TAXKIN в Украине три:

1) постепенный полный отказ от обращения наличности, переход исключительно на безналичные электронные трансакции;

2) полная легализация всех доходов, абсолютная и безусловная налоговая амнистия. Все деньги должны быть положены в банк;

3) полный запрет на любые бартерные операции.

Если у кого-то могут возникнуть какие-то сомнения по вопросу эффективности данной модели, то ее можно легко проверить на практике. К сожалению, у нас, как когда-то у Франции, нет Кот-д'Ивуара для экспериментов, но эту налоговую модель можно легко протестировать на одном из государственных банков, чтобы убедиться в возможности ее практической реализации и в ее высокой эффективности, хотя это и так очевидно.

Ключевые следствия и результаты реализации модели TAXKIN в Украине позволят создать лучшие в мире условия для ведения бизнеса и в целом для экономической деятельности. Никто не задумывается о сокрытии налогов, доходов, расходов и др. Вся страна — самая свободная экономическая зона в мире. Клондайк для инвестиций. Наступит эра тотальной дебюрократизации всей экономической системы: нет никаких деклараций, отчетов, проверок и прочего. Высвободятся миллионы человеко-часов для производительного труда. Полностью ликвидируются все возможные коррупционные схемы, связанные с налогообложением. Стремительно ускорятся все экономические процессы, и, главное, максимально облегчится жизнь всего общества.