Спасти рядового мажоритарщика от "гречкосейства"

Рецептов спасения много, но, как показывает практика, большинство из них не работают. И на это есть весомые причины, — прежде всего голоса мажоритарщиков важны в ходе принципиальных голосований в парламенте. Надежды же на отказ от мажоритарки, по крайней мере в ближайшее время, являются больше декларациями намерений. Но даже отказ едва ли позволит искоренить такое явление, как "мотивация хороших дел" депутатов за счет госбюджета (через "депутатскую" субвенцию на социально-экономическое развитие отдельных территорий) или путем бездеятельности либо имитации деятельности депутатом по важным для избирателей местным проблемам.

Даже ленивый мажоритарщик в основном не избегает соблазна "засеять гречкой" округ за средства госбюджета. А что уж говорить об активных! Но спасение от "гречкосейства" существует! Перспективны постепенные шаги на пути спасения мажоритарщиков через повышение прозрачности и обоснованности их "повесток дня" в разрезе округов,формирование у избирателей культуры оценки того, что должен делать народный депутат на избирательном округе, а что — депутат местной рады. Шагом на пути к формированию такой политической культуры может стать новая инициатива граждан "За прозрачные и обоснованные "повестки дня" депутатов-мажоритарщиков".

Вопрос приоритетов остается открытым

В Киеве часто "устают" мосты и путепроводы (Шулявский, на Осокорках, мост метро и другие, термин "уставший мост" принадлежит мэру Киева В.Кличко). Последствия этой "усталости" иногда падают на автомобили, проезжающие под мостами. И хорошо, что до сих пор обошлось без человеческих жертв. Очевидно, что, кроме капитального ремонта мостов, есть и другие потребности, как, например, ремонт дорог, школ, детсадов, коммуникаций тепло-, водоснабжения и водоотвода, благоустройство парков, скверов и придомовых территорий, и не только. Но есть одно но. Пропиарить банальный капитальный ремонт моста непросто, а вот с объектами благоустройства или ремонтами в подъездах — намного легче с точки зрения "продажи" избирателям. Это часто и влияет на формирование приоритетов как городской власти, так и нардепов-мажоритарщиков.

Как показывает практика определения приоритетов в столице, на противоаварийный ремонт моста на Осокорках в Киеве в 2018 г. денег не хватило, но их хватило на другие приоритеты, например, на благоустройство парков или установление нового освещения. И подобная ситуация не только в Киеве. Намного легче пропиарить пролоббированные средства из госбюджета на фонтаны, скверы, детские площадки, покупку компьютеров для школы или ремонт туалетов в школах и на установку "лежачих" полицейских" в рамках "депутатской" субвенции. Но этим ли должен заниматься нардеп-мажоритарщик? Оппоненты скажут: но избиратели же обращаются, и средств в местных бюджетах не хватает! Почему бы депутату не проявить инициативу и соответствующим образом ее пропагандировать, да еще и приобщив к этому процессу однопартийцев из числа местных депутатов?

А может, следует обратить внимание наважные инфраструктурные проекты на территории округа, которые должны уменьшать социально-экономические диспропорции в развитии территорий и создадут рабочие места? А еще почему бы не ответить на вопрос, как пролоббированные средства "депутатской" субвенции влияют на увеличение поступлений местных бюджетов от уплаты НДФЛ, или какое влияние имели реализованные при поддержке нардепа проекты, касающиеся качества и стоимости услуг по поставке тепла, воды и газа, или насколько повысилась удовлетворенность жителей города состоянием дорог, насколько снизилась аварийность и повысилась безопасность на дорогах в связи с улучшением их состояния? И, наконец, не станут ли все эти государственные инвестиции закапыванием денег в песок потому, что нет работы в городе, и все они останутся лишь хорошим фасадом при том, что люди будут продолжать искать лучшей судьбы в крупных городах или за границей? Следовательно, вопрос приоритетов нардепов на округах часто остается открытым.

А можно ли что-то сделать с плохой "депутатской" субвенцией?

Несмотря на фискальную децентрализацию, до сих пор существует высокая зависимость местных бюджетов от трансфертов из госбюджета, особенно когда вопросы касаются капитальных расходов. Такая ситуация заставляет местную власть искать "плечо" в лице депутатов парламента, то ли мажоритарщиков, то ли "закрепленных" политической силой за округом или областью, или же со стороны ОГА и депутатов областной рады. Особенно острыми являются вопросы капитальных вложений в крупные инфраструктурные объекты. И здесь, очевидно, трудно обойтись без привлечения средств из госбюджета. Так мы преимущественно выходим на две основные субвенции на капитальные расходы — "депутатскую" и Государственного фонда регионального развития (ГФРР). С последней ситуация более-менее понятна и прозрачна, но утверждать, что ГФРР является совершенным механизмом распределения госсредств, вряд ли стоит. Это и отсутствие критериев отбора членов региональных конкурсных комиссий и их ответственности за принятые решения, давление на "своих" членов конкурсных комиссий со стороны нардепов и депутатов местных рад, недостаток прозрачности процесса отбора проектов и информации о состоянии их выполнения и влиянии на решение проблем. Но по сравнению с ГФРР "депутатская" субвенция — просто рай для лоббирования, причем в основном теневого лоббирования со стороны нардепов-мажоритарщиков.

Главным распорядителем"депутатской" субвенции является Министерство финансов Украины. При Минфине работает Комиссия для подготовки предложений по распределению субвенции. На основании ее решения Минфин подает правительству для утверждения предложения по распределению субвенций. В 2016–2018 гг. Кабмин распределил почти 12 млрд грн, и на 2019 г. госбюджетом предусмотрено 5 млрд грн"депутатской" субвенции, из которых уже распределили более 2 млрд.

Среди факторов, стимулирующих "гречкосейский" депутатский лоббизм в рамках "депутатской" субвенции, следует отметить отсутствие четких критериев, на основании которых принимаются решения о выборе объектов, которые следует финансировать. Как следствие лоббируются проекты на основании "хотелок", которые часто можно было бы полностью профинансировать за средства местных бюджетов, или вопросы, которые можно решить за счет привлечения частных инвесторов.Не содействует предупреждению "гречкосейства" и непубличная работа Комиссии по подготовке предложений по распределению субвенции. Об отсутствии требований к оценке влияния отобранных и профинансированных проектов на решение социально-экономических проблем, а также достигнутого экономического эффекта от их внедрения не стоит и говорить.

Часто популистские решения по выделению средств в рамках "депутатской" субвенции дополняются потребительски-патерналистским подходом избирателей к оценке работы нардепа-мажоритарщика. До сих пор не до конца понятно, чем, собственно, должны заниматься нардепы-мажоритарщики и депутаты местных рад.Можно, конечно, объединить "депутатскую" и ГФРР субвенции, но возникает вопрос инструментов влияния депутатов-мажоритарщиков на решение важных проблем округа, и не только с учетом важности стимулов для депутатов при условии, что не всегда правительству удается найти нужное количество голосов среди парламентариев.

Рецептом для предупреждения "гречкосейских" проектов депутатов может стать уменьшение дискреции депутатов по определению проектов, которые следует поддержать за счет госбюджета, и установление критериев, хоть как-то ограничивающих соблазн "гречкосейства". Можно было бы установить ценовые потолки при поддержке проектов, ограничить сферы реализации проектов, например, ограничить поддержку проектов в сфере благоустройства, чем должна была бы заниматься власть на местном уровне, и не только. Следовало бы добавить критерий влияния профинансированного проекта на увеличение поступлений в местный бюджет и количества созданных рабочих мест и доказанную невозможность профинансировать проект за средства частных инвесторов. Не менее важным критерием должно стать указание предлагаемого проекта в "повестке дня" народного депутата-мажоритарщика и прохождение процедуры публичных консультаций среди жителей округа.

Но надо быть или по крайней мере стараться быть реалистами, — вряд ли в ближайшее время Кабмин пойдет по пути кардинального реформирования порядка выбора проектов, которые поддерживаются за счет "депутатской" субвенции. И вопрос здесь даже не в мажоритарке, а в том, что каждое правительство будет стремиться иметь "пряник" для партий в парламенте, и этим "пряником" прежде всего является возможность помочь партиям и их представителям на местах выполнить предвыборные обещания. Даже в случае отказа от мажоритарки вопросами средств на округе будут заниматься не конкретные мажоритарщики, а уже "закрепленные" за определенными округами депутаты от политической силы, поэтому, соответственно, соблазны "гречкосейства" никуда не исчезнут, несмотря на изменения избирательной системы.

Что надо сделать, чтобы реформировать "плохую" "депутатскую" субвенцию и избежать соблазнов инвестировать государственные средства в фасадные точечные проекты преимущественно в сфере благоустройства, которые легко пропиарить, и в проекты, влияние которых на создание рабочих мест и наполнение местных бюджетов оценить проблематично?

Три шага на пути к новой политической культуре оценивания мажоритарщика

В нынешний горячий предвыборный период в который раз есть соблазн обещать все и больше, чем предшественники. Вместо очередного парада обещаний в разных вариациях на тему известного большинству анекдота о трех конвертах следует прежде всего банально сделать хотя бы три шага на пути к более прозрачному и обоснованному выбору приоритетов повестки дня для мажоритарного округа.

Шаг 1, или когда депутатский лоббизм обоснован

Оценить перечень проблем и объектов, зафиксированных в утвержденных стратегиях регионального развития, планах их реализации, стратегиях развития населенных пунктов и программах социального и экономического развития, принимаемых вместе с местными бюджетами. Преимущественно важные для развития территорий проблемы и объекты отображаются в стратегических документах развития территорий. Вместе с тем очень важно при определении перечня приоритетов оценивать проблему с точки зрения возможностей ее решения на местном уровне, в том числе привлекая частных инвесторов. Чем большей по масштабам, остроте и стоимости является проблема, тем больше шансов для ее включения в "повестку дня" депутата-мажоритарщика, и наоборот. Стоимость решения проблемы является важным критерием, привлечение средств госбюджета целесообразно, если это невозможно осуществить за счет местных бюджетов и частных инвесторов. Очевидно, что дорогие инфраструктурные проекты в основном не могут быть реализованы исключительно за средства местных бюджетов, а достоверность их решения за частные средства невысока. Как следствие, возникает запрос на вполне обоснованный депутатский лоббизм средств госбюджета.

Ориентация депутата-мажоритарщика на существующую повестку дня ОГА, РГА и местных рад и их исполнительных комитетов с погрешностью на масштаб, остроту и стоимость проблем позволит избежать соблазна изобретать велосипед. Более того, применение такого подхода даст возможность обеспечить синергетическое сотрудничество между депутатом-мажоритарщиком и органами государственной власти на территории избирательного округа, прежде всего ОГА и РГА, городскими главами и руководителями ОТГ по лоббированию средств из госбюджета. Не секрет, что именно конфликты между депутатом-мажоритарщиком и ОГА или городскими главами на территории округа часто бывают камнем преткновения по определению перечня объектов, на которые пойдут средства "депутатской" субвенции. Анализ уже зафиксированных объектов на уровне ОГА и городов должен стать своеобразным указателем для формирования собственных приоритетов "повестки дня" мажоритарщика для округа. Конструктивное взаимодействие и диалог на уровне взвешенных аргументов создают больше шансов достичь синергии в сотрудничестве между депутатом-мажоритарщиком и региональными органами власти и депутатами местных рад. Но не все упирается в "депутатскую" субвенцию.

Шаг 2, или решение проблем через законотворчество

Следующим шагом должно стать фиксирование проблем, которые не могут быть решены без внесения соответствующих изменений в действующее законодательство. А это вопрос и мусорной свалки, и раздельного сбора мусора, и доступа к электроэнергии для бизнеса, и увеличения поступлений в местные бюджеты и финансового обеспечения делегированных государством полномочий и т.п. Все это, собственно, и станет техническим заданием для законотворческой деятельности будущего парламентария и его коллег. Но проблемы округа, которые трудно решить без соответствующих законодательных изменений, требуют фиксации в "повестке дня" депутата.

Шаг 3, или решение проблем благодаря контрольным полномочиям

Третьим важным шагом должно стать фиксирование проблем, требующих вмешательства народного депутата как осуществления им контрольных полномочий. А это в основном факты бездеятельности местных органов власти, полиции или судов в отношении фактов, свидетельствующих о признаках нарушения действующего законодательства. Это и игнорирование проблем, которые важны и неотложны для жителей округа, но о которых почему-то забывают или которые, по непонятным причинам, забывают профинансировать, даже если деньги в бюджете были выделены. К таким проблемам можно отнести различные незаконные самовольные застройки и захваты земельных участков, самозахват береговых полос и ограничение доступа граждан к водоемам и зеленым насаждениям общего пользования, неготовность провести инвентаризацию земельных ресурсов, неготовность выделять средства на подготовку или обновление градостроительной документации и, как следствие, препятствия на пути привлечения частных инвесторов, конфликты между местными жителями, бизнесом и властью, незаконные вырубки леса и намыв песка, стабильное расширение границ незаконных мусорных свалок или ограничение возможностей для предпринимательской деятельности, или же, наоборот, бездеятельность власти либо откровенное "крышевание" незаконной предпринимательской деятельности, например, игорного бизнеса под видом лотерей или неучтенных МАФов (малых архитектурных форм) или ВС (временных сооружений) без каких-либо разрешений или с фиктивными документами.

После осуществления трех шагов на пути формирования "повестки дня" нардепа-мажоритарщика важны консультации с гражданами. Идеально, чтобы сформированные повестки дня округов стали частью предвыборных программ депутатов-мажоритарщиков. Но, учитывая крайне сжатые сроки парламентской предвыборной кампании-2019 и отсутствие культуры среди избирателей читать программы кандидатов, альтернативой может статьприсоединение к инициативе граждан "За прозрачные и обоснованные "повестки дня" депутатов-мажоритарщиков". Именно установление и публичное фиксирование определенных приоритетов повестки дня округа, а со временем соответствующий отчет перед избирателями станут важным шагом к предупреждению "гречкосейских" проектов со стороны нардепов. Возможность для четкого, обоснованного и прозрачного формирования финансово-экономических (всегда нуждаются в средствах) и нефинансовых (не всегда нуждаются в средствах) приоритетов кандидатов в депутаты-мажоритарщики существует, поэтому этой возможностью следует воспользоваться, чтобы, наконец, не только начать спасать рядовых мажоритарщиков от соблазнов "гречкосейства" и политической коррупции, но и достигать ощутимого положительного влияния привлеченных госсредств на создание рабочих мест и социально-экономическое развитие городов, сел и поселков в пределах мажоритарных округов.

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Как оценить мажоритарщика и его вклад в решение проблем округа, и почему отказ от мажоритарки не станет панацеей от "гречкосейства" — в следующей публикации.