Спасти рядового мажоритарщика от "гречкосейства"-2

Как отмечалось в предыдущей публикации (см. №26 от 5 июля 2019 г.), бытуют иллюзии, что отказ от мажоритарной системы позволит решить вопрос "гречкосейства" и политической коррупции.

Хотя на самом деле избранный по партийному списку и закрепленный за округом или территорией нардеп будет с не меньшим упорством "засевать гречкой", чем его предшественник-мажоритарщик. Более того, если у мажоритарщика должна быть хоть какая-то ориентированная на местные проблемы программа или по крайней мере обещания, то политическая сила будет избавлена от соответствующих обязательств, а значит, наделена значительно большей свободой в выборе, что стоит лоббировать, а что нет. Поэтому существенного уменьшения дискреции при избрании объектов для финансирования за счет "депутатских" субвенций, по крайней мере в ближайшее время, вряд ли стоит ожидать. Также открытыми остаются вопросы, какие проблемы должны быть в "повестке дня" нардепа от округа — избранного или закрепленного партией. Так же, как и вопрос критериев для оценки влияния пролоббированных средств госбюджета на решение конкретных проблем.

Свято место пусто не бывает?

Даже в случае отказа от мажоритарной системы, из-за высокого уровня зависимости местных бюджетов от трансфертов из государственного все равно вопрос процедур выделения средств из госбюджета на решение проблем определенных округов или территорий не исчезнет. Не следует забывать, что есть еще и местные выборы. И, так или иначе, к округам "будут привязываться" депутаты местных рад — областной, районной и городских прежде всего. Соответственно, "помощь" за счет госбюджета будет рассматриваться как важная возможность для местных депутатов продемонстрировать избирателям собственные хорошие дела.

Как свидетельствует практика других стран, в том числе с развитой демократией, лоббизм средств из госбюджета на капитальные расходы все равно будет. Вопрос только в том, каким образом канализировать этот лоббизм. И отказ от мажоритарки кардинально не изменит логику "гречкосейства", если не будут изменены подходы к определению проблем, которые должны быть в "повестке дня" народного депутата. Вопросы, какие это должны быть проблемы и как их определять, мы уже тоже рассматривали в предыдущей публикации. Параллельно с этим необходимо обеспечить публичность процедуры формирования депутатских приоритетов, отчет об их выполнении и пересмотре по мере реализации и изменения ситуации. Улучшение регламентации процедур и критериев принятия решений по определению перечня проблем и объектов, которые должны быть профинансированы за счет "депутатской" субвенции, на сегодняшний день актуально. Правда, если хватит политической воли.

Обычно политические силы, у которых нет "своих" мажоритарщиков на округах, практикуют "закрепление" конкретных депутатов-списочников за конкретными округами или областями. И причина здесь вполне банальная — следующие выборы, в частности местные, поэтому, чтобы получить электоральную поддержку в конкретном округе, городе или области, политические силы все равно будут вынуждены делать что-либо хорошее за счет государственного бюджета. Именно поэтому отказ от мажоритарки не является панацеей от "гречкосейства".

Культура "потребления" политического предложения

Одними из важных лекарств от "гречкосейства" может стать повышение уровня политической культуры избирателей, их более критическое и требовательное отношение к предвыборным обещаниям. Избиратели должны научиться оценивать нардепа-мажоритарщика не по реализованным "гречкосейским" проектам, а по прозрачной и обоснованной программе и вопросам его реальной "повестки дня". А именно: по сформированным приоритетам относительно проблем, имеющих финансовую и нефинансовую природу, требующих или же в основном нет средств.

К сожалению, для предвыборных программ кандидатов по мажоритарным округам характерно использование общих фраз, которые в редких случаях описывают конкретные проблемы округа. Для проблем "повестки дня" депутата-мажоритарщика, требующих денег из госбюджета (прежде всего средств "депутатской" субвенции), можно применять как социально-экономические критерии оценки их влияния, так и неэкономические.

Следует связывать стоимость привлеченных из госбюджета средств с вкладом в увеличение валового регионального продукта (ВРП) в расчете на душу населения и рост поступлений НДФЛ, а следовательно, в повышение официальных зарплат и создание новых рабочих мест. Среди других критериев стоит отметить увеличение поступлений:

— единого налога (а значит, рост количества ФЛП и их оборотов);

— от акциза путем активизации экономической деятельности и потребления и уменьшения теневого оборота подакцизных товаров;

— от земельного налога и налогообложения недвижимости благодаря улучшению экономической ситуации и привлекательности территории, соответственно, росту стоимости земли и недвижимости;

— от паевых взносов застройщиков, что обычно связано с активизацией экономической деятельности, и т.п.

Среди неэкономических критериев оценки нардепа и пролоббированных им решений надо учитывать прогресс в решении конкретной общественно важной проблемы, повышение комфортности и безопасности проживания или же повышение качества публичных услуг илии безопасности граждан и т.п.

Отдельно следует оценивать вклад депутата в решение проблем округа через его активность в рамках реализации его права законодательной инициативы и привлечение к урегулированию вопроса путем использования им контрольных полномочий. Из-за частой бездеятельности или имитации деятельности по проблемам "повестки дня" округа, требующим применения права законодательной инициативы и контрольных полномочий, вклад депутата в их решение прежде всего следует оценивать с точки зрения достигнутого прогресса и его конкретных действий в этом направлении.

Не менее важно для оценки деятельности мажоритарщика соблюдение им процедур публичных консультаций по своей "повестке дня" и отчета перед избирателями. Использование процедуры публичных консультаций и регулярного отчета перед избирателями важно для формирования доверия к депутату и легитимизации его лоббистской деятельности через осознание ограниченности возможностей решить проблему силами местной или областной власти или путем привлечения частных инвестиций.

В течение пяти лет депутатской каденции одни проблемы могут терять актуальность, а другие — появляться. Очевидно, что ежегодный отчет депутата перед избирателями стал бы хорошей возможностью не только оценить состояние решения каждой из проблем "повестки дня", но и пересмотреть перечень приоритетов с проведением соответствующих публичных консультаций.

Оценка вклада депутата в решение проблем округа с точки зрения рисков политической коррупции является отдельной историей, требующей особого внимания. Очевидно, что перед каждым мажоритарщиком в парламенте будут возникать соблазны "тушкования" и "правильного" голосования в обмен на деньги для округа, конфликт интересов или освоение средств "своими" подрядчиками, завышение или занижение стоимости решения проблемы, манипулирование вкладом в их решение или бездеятельности относительно задекларированных приоритетов. Но это уже другая песня, и чтобы начать ее "петь", следует сформулировать и обсудить депутатскую "повестку дня" округа, чтобы иметь хоть какую-то точку отсчета.

Да, все это непросто и усложняет игру, в которой депутат имеет очень общую предвыборную программу, ориентируется на месте, что-то обещает, потом что-то делает или не делает, и опять, то ли "засевая гречкой", то ли спекулируя на партийном бренде, заходит в парламент. Разобраться во всей этой кухне избирателю могут помочь экспертные организации, журналисты и блогеры. Очевидно, что без рационализации дискурса о роли и функциях нардепа на округе и повышения требований избирателей мы вряд ли вырвемся из "гречкосейского" круга.

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В условиях слабой политической воли к кардинальным изменениям панацеей от "гречкосейства" может стать прежде всегоповышение прозрачности и подотчетности депутата перед избирателями по формированию "повестки дня" для округа, и ее ежегодный пересмотр на протяжении пятилетней каденции. А главное, улучшение понимания избирателями, чем именно должны заниматься депутаты местной, районной, областной и Верховной Рады. Без этого понимания и соответствующего общественного запроса мы и в дальнейшем вряд ли спасем "рядового мажоритарщика" от соблазнов "гречкосейства". Победителям выборов или кандидатам никогда не поздно проявить добрую политическую волю и присоединиться к общественной инициативе "За прозрачные и обоснованные "повестки дня" депутатов-мажоритарщиков", поддерживаемой платформой "Сикора HUB — Центр общественного представительства".