Преступление 2017 года?

ЧП, произошедшее с украинскими банками и международной корпорацией, ординарным никак не назовешь. Оно является прямым свидетельством того, что страна не просто вернулась в 1990-е — она оказалась там на новом витке спирали, когда мошенники действуют с таким размахом, что "черные" нотариусы и риелторы из прошлого столетия им даже в подметки не годятся. Именно так удалось малоизвестной ивано-франковской "Компания Рона" и ее поручителям завладеть миллионами международной корпорации и финучреждений. И не без участия государственных регистраторов, лицензированных оценщиков, местных судьей и правоохранителей?

Публичности печальной истории, которая вполне могла быть стать лидером в номинации "Преступление-2017", придала пресс-конференция в ИА "Интерфакс Украина", состоявшаяся на прошлой неделе.

Идеальное преступление

"Акция была заблаговременно спланирована и началась с подготовки документов для регистрации объектов недвижимости, — делиться с журналистами историей исполняющий обязанности председателя правления Укрсоцбанка Ростислав Матяш. — В результате де-юре появились объекты-клоны, и ни у кого из внешних контрагентов просто не могли возникнуть сомнения в реальном существовании этих зарегистрированных объектов. Речь не о банальных подделках на цветном принтере, а о документах, действительно выданных госорганами Украины и действительно зарегистрированных во всех реестрах. На их основе нотариус абсолютно правомерно мог осуществить (и осуществил) сделку. Беспрецедентность заключается в том, что замысел этого преступления появился гораздо раньше, а его масштабы и цинизм поражают. Мы говорим о коммерческих объектах, общая площадь которых составляет десятки тысяч квадратных метров".

и.о. председателя правления Укрсоцбанка Ростислав Матяш

Судя по заверениям вице-президента "Хюндай Корпорейшенс" Йо Енг Чана даже тщательные проверки не спасли и его международную компанию.

"На стадии переговоров о заключении договоров ипотеки мы выезжали на место для проверки объектов в присутствии заместителя директора "Компании Рона". Аттестованный оценщик проверил регистрационные документы. На подписание договоров ипотеки приезжали все владельцы объектов ипотеки. Т.е. мы проверили не только объекты ипотеки, но и их собственников. Такое масштабное мошенничество не могла организовать одна компания".

Судя по всему, речь идет об идеальном преступлении, совершавшемся при участии целой цепочки сотрудников местного БТИ, Регистрационной службы и судей Ивано-Франковска. Местные правоохранители тоже расследуют дела уже более года. Пока — без особых успехов.

Ипотека клонов

Схема мошеннических действий банально проста. Но для ее практической реализации, судя по всему, потребовалось чье-то неограниченное влияние на регистраторов Ивано-Франковской регистрационной службы и на прочие службы. В результате ООО "Компания Рона" получала многомиллионные кредиты и международные контракты на поставку товара, а поручителями ее долговых обязательств выступали компании, предоставлявшие в залог несуществующие объекты недвижимости, которые в большинстве случаев существовали лишь на бумаге, но при этом были зарегистрированы в Госреестре недвижимости на основании поддельных документов.

По такой схеме мошенники в 2014 г. получили около 6 млн долл. кредита только от Укрсоцбанка. Де-факто залоговые объекты оказались "созданными" только на бумаге и переданы в ипотеку.

При выезде представителей кредитора на физический осмотр залогового имущества мошенники вводили их в заблуждение, меняя адресную табличку реального объекта на табличку с адресом клона, добавляя к реальному адресу буквы А, В и т.д.

вице-президент «Хюндай Корпорейшенс» Йо Енг-Чан

Также пострадали и другие коммерческие и государственные банки, сумма ущерба — более 11 млн долл. и 110 млн грн. Потери южнокорейской "Хюндай" были оценены на пресс-конференции приблизительно в 8 млн долл. По словам Йо Енг Чана, компания с 2013 г. выполняла поставки полимерного сырья "Компании Роне" под аккредитив. И когда к 2015 г. накопилась задолженность 5 млн долл., а "Рона" попросила 3 млн долл. рефинансирования под объекты ипотеки для восстановления своего финансового состояния, "Хюндай" согласилась. В итоге объекты оказались фальшивыми, а вернуть свои деньги стало практически невозможно. Назрел международный скандал — к решению вопроса иностранного инвестора, пострадавшего от мошенников, подключился посол Южной Кореи.

Деньги — ГДЕ?

Как только корейцы узнали о том, что объекты не существуют, сразу же обратились в ивано-франковское отделение полиции. Ожидали, что расследование мошеннической схемы "закипит", ведь речь идет об иностранных инвестициях. Но были удивлены: после подачи заявления их даже не вызвали в полицию "на интервью", а люди, которые их так лихо обманули, спокойно жили в городе и вовсе не тужили… Если бы такой случай произошел в Южной Корее, то, как мягко заверил Йо Енг Чан, "мошенникам не было бы места в обществе". В Украине же, столь активно зазывающей иностранные инвестиции, местные правоохранители ограничились возбуждением более 15 уголовных дел по зафиксированным случаям кредитного мошенничества со стороны "Компании "Рона" и ее соучредителя Романа Семотюка, но расследовать их не спешили. За год единственным достижением оказалось перевод дела "Хюндай" из региона в Генеральную прокуратуру и домашний арест Романа Семотюка. Да и то — это заслуга посла Южной Кореи, который убедил генерального прокурора перевести дело в столицу. У банков нет своего посла — их дела остались в Ивано-Франковске.

Не хочется думать об ивано-франковских правоохранителях плохо, но факты таковы: более 15 уголовных дел, за год не сдвинувшихся с места, "поручители" с несуществующими объектами, спокойно живущие в городе, и ни копейки денег, возвращенных "Хюндай" и банкам. Согласитесь такая "работа" правоохранителей вызывает много вопросов. Хотя, казалось бы, за год идентичные дела должны были объединить в одно, а участников организованной мошеннической группы — арестовать. И, конечно же, необходим поиск реальных бенефициаров и идеологов мошеннической схемы. Ведь 30 млн долл., вероятнее всего, лежат где-то на зарубежных счетах.

И еще — если преступление не будет раскрыто, история с "Хюндай" станет ярким "красным" светом для международных инвестиций, а они сейчас нужны Украине как никогда.

Комментарии

Роман ШПЕК, глава совета Независимой ассоциации банков Украины

Роман ШПЕК, глава совета Независимой ассоциации банков Украины

— Государство ищет источники экономического роста для повышения уровня жизни. Однозначно, без частных инвестиций достичь темпов роста в 5—7% невозможно, хотя об этом нам и говорят политики. Инвестиции требуют доверия. А какое может быть доверие, если в реализации этой преступной схемы были задействованы госрегистраторы, местные суды принимали неправосудные решения, местные правоохранительные органы не расследовали возбужденные дела?

Антон Геращенко народный депутат

Антон ГЕРАЩЕНКО, секретарь комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности

— В сентябре 2017 г. объявлено подозрения двум руководителям компании, предоставлявших фиктивные документы. Вопрос "где делись деньги?" будет решаться Главным следственным управлением. Дело забрано в Киев. Я взял его под свой контроль и буду помогать Укрсоцбанку и "Хюндай". Я узнал о деле из их выступлений на пресс-конференции и считаю, что люди, провернувшие данную аферу, — негодяи. Нужно привлекать к ответственности всех причастных лиц, их может быть несколько десятков. Никто не сможет помешать Главному следственному управлению полиции довести это дело до конца.