Преступление 2017 года?

Мошенники прокредитовались в украинских банках и компании "Хюндай Корпорейшенс" на 30 млн долл. под несуществующую, но надлежащим образом зарегистрированную недвижимость.
ЧП, произошедшее с украинскими банками и международной корпорацией, ординарным никак не назовешь. Оно является прямым свидетельством того, что страна не просто вернулась в 1990-е — она оказалась там на новом витке спирали, когда мошенники действуют с таким размахом, что "черные" нотариусы и риелторы из прошлого столетия им даже в подметки не годятся. Именно так удалось малоизвестной ивано-франковской "Компания Рона" и ее поручителям завладеть миллионами международной корпорации и финучреждений. И не без участия государственных регистраторов, лицензированных оценщиков, местных судьей и правоохранителей?
Публичности печальной истории, которая вполне могла быть стать лидером в номинации "Преступление-2017", придала пресс-конференция в ИА "Интерфакс Украина", состоявшаяся на прошлой неделе.
Идеальное преступление
"Акция была заблаговременно спланирована и началась с подготовки документов для регистрации объектов недвижимости, — делиться с журналистами историей исполняющий обязанности председателя правления Укрсоцбанка Ростислав Матяш. — В результате де-юре появились объекты-клоны, и ни у кого из внешних контрагентов просто не могли возникнуть сомнения в реальном существовании этих зарегистрированных объектов. Речь не о банальных подделках на цветном принтере, а о документах, действительно выданных госорганами Украины и действительно зарегистрированных во всех реестрах. На их основе нотариус абсолютно правомерно мог осуществить (и осуществил) сделку. Беспрецедентность заключается в том, что замысел этого преступления появился гораздо раньше, а его масштабы и цинизм поражают. Мы говорим о коммерческих объектах, общая площадь которых составляет десятки тысяч квадратных метров".
Судя по заверениям вице-президента "Хюндай Корпорейшенс" Йо Енг Чана даже тщательные проверки не спасли и его международную компанию.
"На стадии переговоров о заключении договоров ипотеки мы выезжали на место для проверки объектов в присутствии заместителя директора "Компании Рона". Аттестованный оценщик проверил регистрационные документы. На подписание договоров ипотеки приезжали все владельцы объектов ипотеки. Т.е. мы проверили не только объекты ипотеки, но и их собственников. Такое масштабное мошенничество не могла организовать одна компания".
Судя по всему, речь идет об идеальном преступлении, совершавшемся при участии целой цепочки сотрудников местного БТИ, Регистрационной службы и судей Ивано-Франковска. Местные правоохранители тоже расследуют дела уже более года. Пока — без особых успехов.
Ипотека клонов
Схема мошеннических действий банально проста. Но для ее практической реализации, судя по всему, потребовалось чье-то неограниченное влияние на регистраторов Ивано-Франковской регистрационной службы и на прочие службы. В результате ООО "Компания Рона" получала многомиллионные кредиты и международные контракты на поставку товара, а поручителями ее долговых обязательств выступали компании, предоставлявшие в залог несуществующие объекты недвижимости, которые в большинстве случаев существовали лишь на бумаге, но при этом были зарегистрированы в Госреестре недвижимости на основании поддельных документов.
По такой схеме мошенники в 2014 г. получили около 6 млн долл. кредита только от Укрсоцбанка. Де-факто залоговые объекты оказались "созданными" только на бумаге и переданы в ипотеку.
При выезде представителей кредитора на физический осмотр залогового имущества мошенники вводили их в заблуждение, меняя адресную табличку реального объекта на табличку с адресом клона, добавляя к реальному адресу буквы А, В и т.д.
Также пострадали и другие коммерческие и государственные банки, сумма ущерба — более 11 млн долл. и 110 млн грн. Потери южнокорейской "Хюндай" были оценены на пресс-конференции приблизительно в 8 млн долл. По словам Йо Енг Чана, компания с 2013 г. выполняла поставки полимерного сырья "Компании Роне" под аккредитив. И когда к 2015 г. накопилась задолженность 5 млн долл., а "Рона" попросила 3 млн долл. рефинансирования под объекты ипотеки для восстановления своего финансового состояния, "Хюндай" согласилась. В итоге объекты оказались фальшивыми, а вернуть свои деньги стало практически невозможно. Назрел международный скандал — к решению вопроса иностранного инвестора, пострадавшего от мошенников, подключился посол Южной Кореи.
Деньги — ГДЕ?
Как только корейцы узнали о том, что объекты не существуют, сразу же обратились в ивано-франковское отделение полиции. Ожидали, что расследование мошеннической схемы "закипит", ведь речь идет об иностранных инвестициях. Но были удивлены: после подачи заявления их даже не вызвали в полицию "на интервью", а люди, которые их так лихо обманули, спокойно жили в городе и вовсе не тужили… Если бы такой случай произошел в Южной Корее, то, как мягко заверил Йо Енг Чан, "мошенникам не было бы места в обществе". В Украине же, столь активно зазывающей иностранные инвестиции, местные правоохранители ограничились возбуждением более 15 уголовных дел по зафиксированным случаям кредитного мошенничества со стороны "Компании "Рона" и ее соучредителя Романа Семотюка, но расследовать их не спешили. За год единственным достижением оказалось перевод дела "Хюндай" из региона в Генеральную прокуратуру и домашний арест Романа Семотюка. Да и то — это заслуга посла Южной Кореи, который убедил генерального прокурора перевести дело в столицу. У банков нет своего посла — их дела остались в Ивано-Франковске.
Не хочется думать об ивано-франковских правоохранителях плохо, но факты таковы: более 15 уголовных дел, за год не сдвинувшихся с места, "поручители" с несуществующими объектами, спокойно живущие в городе, и ни копейки денег, возвращенных "Хюндай" и банкам. Согласитесь такая "работа" правоохранителей вызывает много вопросов. Хотя, казалось бы, за год идентичные дела должны были объединить в одно, а участников организованной мошеннической группы — арестовать. И, конечно же, необходим поиск реальных бенефициаров и идеологов мошеннической схемы. Ведь 30 млн долл., вероятнее всего, лежат где-то на зарубежных счетах.
И еще — если преступление не будет раскрыто, история с "Хюндай" станет ярким "красным" светом для международных инвестиций, а они сейчас нужны Украине как никогда.
Комментарии
Роман ШПЕК, глава совета Независимой ассоциации банков Украины
— Государство ищет источники экономического роста для повышения уровня жизни. Однозначно, без частных инвестиций достичь темпов роста в 5—7% невозможно, хотя об этом нам и говорят политики. Инвестиции требуют доверия. А какое может быть доверие, если в реализации этой преступной схемы были задействованы госрегистраторы, местные суды принимали неправосудные решения, местные правоохранительные органы не расследовали возбужденные дела?
Антон ГЕРАЩЕНКО, секретарь комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности
— В сентябре 2017 г. объявлено подозрения двум руководителям компании, предоставлявших фиктивные документы. Вопрос "где делись деньги?" будет решаться Главным следственным управлением. Дело забрано в Киев. Я взял его под свой контроль и буду помогать Укрсоцбанку и "Хюндай". Я узнал о деле из их выступлений на пресс-конференции и считаю, что люди, провернувшие данную аферу, — негодяи. Нужно привлекать к ответственности всех причастных лиц, их может быть несколько десятков. Никто не сможет помешать Главному следственному управлению полиции довести это дело до конца.