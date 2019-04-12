Понтовые и беспонтовые кредиты

Экономика страны нуждается в кредитовании, но некого кредитовать.

Это парадокс дня сегодняшнего. Пока что установилась некоторая сбалансированность между предложением и спросом на кредит. Эта сбалансированность удерживается, с одной стороны, жесткими условиями кредитования, а с другой — не менее жесткими условиями ведения бизнеса. И это все на фоне низкого уровня закредитированности экономики Украины относительно ВВП, — он в несколько раз ниже, чем в странах с развивающейся экономикой.

В такой ситуации бизнес хочет только дешевых кредитов по "понтовой" ставке. То есть кредитов ради кредитов. Бизнес думает о себе, хочет прибыли и как можно больше. Но ни банковский сектор, ни государство не готовы идти на подобные риски после прошлых финансовых кризисов, даже несмотря на то, что отечественная экономика очень нуждается в стимулах роста и кредитных средствах в первую очередь.

Такое неоптимальное кредитное равновесие необходимо сдвинуть с места в стремлении к оптимуму за счет увеличения числа субъектов привлечения кредитов и роста объемов самого кредитования, а не акцентироваться только на желании снизить процентную ставку.

С одной стороны, кредитная политика должна смягчить условия кредитования, с другой — политика нового экономического развития должна сформировать условия для появления предприятий, отвечающих этим смягченным условиям. Это создаст возможности для расширенного кредитования. Стране просто необходима новая денежно-кредитная политика, а не "понты".

Беспонтовый кредит

Бизнес требует, а политики предлагают обеспечить бизнес кредитами по низким ставкам, еще и без залога, но со страховкой. Просто снизить процентную ставку кредитования коммерческих кредитов возможно, но, как говорят, "а понту-то"? Это увеличит количество объектов кредитования, объемы кредитования? Нет. Почему? Нет объектов для расширенного кредитования.

Снижение ставки приведет ко многим негативным процессам, ожидание которых и является причиной существования высокой учетной ставки, предопределяющей высокие ставки по коммерческим кредитам и значительную инфляцию.

Необходимо внедрять политику нового экономического развития, направленную на формирование условий для создания предприятий новой формации. Обычно к таким предприятиям относятся общественно значимые предприятия, и именно они обеспечат расширенное кредитование.

Низкая ставка по кредитам невозможна для коммерческих кредитов. Как говорят, если назвался коммерсантом, то получай коммерческие кредиты и не жалуйся на их высокие ставки. С другой стороны, чем больше будет новых общественно значимых предприятий, к которым может применяться низкая или нулевая ставка, тем выше вероятность экономически обоснованного снижения кредитной ставки и для коммерческих кредитов.

Бизнес под 3%

Большинство экспертов скажут, что кредитовать под 3% или ниже пока невозможно. И в этом есть логика. При инфляции намного выше 3% и ставка коммерческого кредитования должна быть выше. Она суммарно соответствует стоимости полученного ресурса, операционным затратам и прибыли коммерческого банка. Как правило, источником получения коммерческим банком ресурса для кредитования являются депозиты, рефинансирование, собственные средства. Цена этих ресурсов образуется на рыночных условиях. Наличие высокой инфляции обусловит высокий уровень депозитной ставки и, соответственно, рост процентной ставки рефинансирования.

Принудительное снижение процентной ставки рефинансирования и повышение доступности коммерческих банков к рефинансированию приведут к оттоку депозитов и, как следствие, к увеличению инфляции или рисков ее увеличения. Инфляция не позволяет снизить ставку коммерческого кредитования, а высокая ставка кредитования сдерживает рост производства.

Важным моментом невозможности снизить ставку рефинансирования является еще такой малозаметный факт, что размещение гражданами депозитов в коммерческих банках является опосредствованной формой их участия в бизнесе коммерческих предприятий, прокредитированных банками. Кредитуясь, платя проценты по кредиту, коммерческие предприятия получают меньше прибыли. Это уменьшение прибыли в весомой своей части является ничем иным, как опосредованно полученным доходом граждан. Фактически происходит косвенное обобществление прибыли от деятельности коммерческих предприятий.

Необоснованное снижение ставки рефинансирования уменьшит часть прибыли коммерческих предприятий, которая должна была бы быть обобществлена через перечисление Нацбанком в государственный бюджет прибыли, сформированной за счет рефинансирования.

Следовательно, учетная ставка должна существовать, и ее размер должен отвечать рыночным экономическим процессам. А Нацбанк должен проводить независимую экономически обоснованную политику по ее регулированию. Это также обеспечит привлечение свободных средств от населения в общую систему обращения в производственной деятельности через коммерческие банки и уменьшит вероятность наступления негативных явлений или проявлений в экономике.

Украина — не попрошайка

Одной из проблем развития промышленности Украины было и остается ошибочное представление об инвестициях, особенно иностранных. Постоянно формировалось и формируется мнение о том, что для развития экономики Украины нужны иностранные инвестиции.

Парадоксально, но почему-то именно без китайских долларов или немецких евро не может обойтись ни строительство Подольско-Воскресенского моста, ни строительство метро на Виноградарь в Киеве. Даже закупка государственными компаниями зерна у украинских сельхозпроизводителей требовала долларового займа у китайцев. Также Кабмин решил взять у китайцев под государственные гарантии 500 млн долл. кредита (постановление Кабмина №1008 от 18 декабря 2017 г.) для финансирования операций по приобретению жилья или финансирования его строительства в Украине.

Такие "иностранные инвестиции" Украине не нужны. Наша страна сама в состоянии профинансировать подобные проекты.

Конечно, стране необходимо иностранное финансирование (кредитование), но на приобретение средств производства. Прежде всего это новые технологии, оборудование или производственные комплексы, которые будут производить оборудование для действующих и новых производств, создаваться для возобновления производства в Украине. Такое финансирование позволит внедрить импортозамещение, а со временем и увеличить экспортную ориентацию экономики страны. И здесь помощь международных финансовых организаций в финансировании (кредитовании) работы базовых производств была бы ценной. Иное иностранное кредитование, сформированное не по этому принципу, наносит ущерб экономике.

Валюты развитых стран сильны своей экспансией кредитами в экономику других стран. Вместе с тем страны-должники для возврата кредита и уплаты процентов за его использование будут продавать то ценное и не возобновляемое, что у них есть, — природные ресурсы, сырье, пшеницу и т.п., формируя валютные доходы. Иностранный капитал всегда будет заинтересован инвестировать в использование природных ресурсов Украины.

Любая иностранная инвестиция (или кредит) в нашу страну "подавляет" собственную денежную единицу своей экспансией, не позволяет ей укрепляться, а правительству и Нацбанку — эффективно формировать собственную денежно-кредитную политику. Следует рассчитывать на себя и внедрять новую денежно-кредитную политику, которая уверенно и агрессивно поспособствует развитию экономики без оглядки на иностранцев — россиян, американцев, европейцев и других, чьи "представительства" открыты в каждом обменнике.

Развитие производства. Новая кредитная политика

Для решения задачи восстановления и развития экономики необходимо реформировать организационные формы отношений собственности в производственной деятельности и финансовое обеспечение организации и работы новообразованных предприятий и расширения действующих, что произойдет в результате такого реформирования.

Так, в аграрной отрасли для реализации новой аграрной политики есть достаточно накопленных оборотных средств. Да и иностранные инвесторы будут заинтересованы во вхождении на новые прозрачные рынки производственных отношений. Но для правильного и ускоренного развития экономики, развития собственной кредитной системы, укрепления национальной валюты необходимо разработать и внедрить новую денежно-кредитную политику, механизмы которой эффективно организуют и обеспечат финансовые потребности развития главных первичных отраслей экономики.

Реализация огромных возможностей простого воспроизведения и роста первичных отраслей экономики с ориентацией на экспорт продукции оптимальной переработки требует прямого государственного кредитования.

Условиями такого кредитования будет 100-процентное обеспечение кредитным ресурсом всех капиталовложений и потребности в оборотных средствах. Предоставление залога не является условием кредитования. Проценты и комиссии за пользование кредитом должны предусматривать только восстановление затрат кредитных учреждений. Хотя с таким подходом к кредитованию проценты за кредит теряют свое экономическое значение, и логично определиться только с комиссией за обслуживание кредита, — можно сказать, что одалживание денег будет "без покладання лихви" на народ. Начало уплаты процентов за пользование кредитом, если они будут, совпадает с началом работы предприятия в оптимальном режиме. Все это обеспечат государственные механизмы новой денежно-кредитной политики.

Страхование производственной деятельности, существующее сейчас в Украине, не имеет смысла применять, как и не имеют смысла затраты на него. Все же потребность в страховании есть, но при сформированной новой страховой политике относительно новой формации производства.

Такие уникальные предложения по кредитованию логично формировать только для общественно значимых производств.

Для государственных предприятий, которые априори являются общественно значимыми, необходимо применение дополнительно политики нового качества управления государственными предприятиями, которая будет заключаться в трансформации существующего управления — повышении его эффективности. Этим должны быть нивелированы риски и сформированы условия для уникального кредитования.

Общественно значимые производства и прямое государственное кредитование

При формировании новой денежно-кредитной политики необходимо четко понять экономико-правовой объект кредитования.

Общественно значимые предприятия — это предприятия, образованные согласно одному из объединительных принципов, и государственные предприятия или государственные монополии с дальнейшим обобществлением полученной прибыли от производственной деятельности.

В предприятиях с унитарным владением отсутствует обобществление прибыли, как и нет объединительных принципов, — они не социальные по значимости.

Среди объединительных принципов создания общественно значимых предприятий можно выделить следующие: по однородности средств производства, по общей цели деятельности, территориальный, профессиональный, научно-технический.

Исходя из того, что у нас заложены и существуют разные формы отношений собственности производственных предприятий, необходимы и различные подходы в проведении кредитной политики.

С созданием и развитием общественно значимых предприятий станет возможным формирование условий денежно-кредитной политики для потребительского кредитования. Например, при внедрении такого кредитования необходимость или желание владельца земли ее продать для удовлетворения потребительских нужд исчезнет.

Денежно-кредитная система — это государственная монополия, и она должна действовать в интересах не бизнеса или другой коммерции, а в интересах общества и общественно значимых предприятий и граждан.

Сплошная коммерциализация кредитования отвечает на вопрос, где больше можно заработать, и не задумывается над структурным организованным подходом к развитию отраслей экономики. Поэтому не удивительно, что коммерческие банки свободные средства направляют не в кредитование производства, а, например, в депозитные сертификаты Минфина. Там и надежнее, и денег больше.

Такая ситуация требует внедрения прямого государственного кредитования, которое будет общественно и экономически ориентированным и направит финансовые ресурсы на создание и организацию новых производств, в основе которых заложена общественная значимость (см. рис.).

Государственное кредитование должно быть масштабным и базироваться на реформированном видении производственных отношений и доверии к субъектам производственной деятельности со стороны государства. Ресурсом для прямого государственного кредитования является кредитная эмиссия. Прямое государственное кредитование может проводиться через коммерческие (как государственные, так и частные) банки-агенты на условиях разработанных механизмов новой денежно-кредитной политики.

Логичным было бы нагрузить такой работой существующие государственные банки и тем самым перевести их из поля деятельности, где они конкурентно слабые, в поле их необходимости именно как государственных структур. Можно рассматривать в будущем и создание кооперативных банков, участниками которых будут владельцы общественно значимых предприятий.

Прямое государственное кредитование даст толчок и в развитии межотраслевой кооперации. Механизмы денежно-кредитной политики будут центровыми факторами объединения и взаимосвязи отраслей в интересах общественно-экономического развития.

Прямое государственное кредитование в сочетании с реализацией государственной функции в продвижении товаров украинского производства на рынки других стран создает систему экспортно-кредитной поддержки собственного производителя. Такое кредитование станет эффективным механизмом денежно-кредитной политики как государственной функции в формировании и создании социально рыночной экономики.

Кредитная эмиссия

Ресурсом для прямого государственного кредитования является кредитная эмиссия. Следует четко отличать кредитную эмиссию от работы станков по печатанию денег как в прямом, так и в переносном смысле. Благодаря кредитной эмиссии происходит сугубо кредитование производства — обеспечение финансирования капитальных вложений и потребности в оборотных средствах.

Сдерживающими факторами в Украине для развития кредитной эмиссии являются следующие:

— отсутствие достаточных объемов залогов;

— отсутствие правильного видения кредитной эмиссии и опыта ее применения;

— отсутствие роста объектов для кредитования.

Говоря о кредитной эмиссии, даже от тех, кто считает себя специалистами в экономике, можно услышать довольно непродуманные утверждения, что кредитная эмиссия будет источником инфляции, а деньги будут выпускать фактически под залог.

Кредитная эмиссия по своей природе является полноценной эмиссией, направленной исключительно на производственные цели и служащей покрытием временной потребности в оборотных средствах от организации производства до продажи новой продукции. Полноценной — следовательно, не создает условий для инфляции. Кредитование производства большего количества товаров и динамичное развитие экспорта товаров углубленной переработки предупредят негативные проявления инфляционных процессов.

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С учетом вышесказанного можно утверждать, что сформировано принципиальное видение экономического развития страны при участии новой денежно-кредитной политики. Развитие отраслей экономики и возможность положительного влияния на это развитие со стороны новой денежно-кредитной политики взаимосвязаны и усиливают друг друга. Изменим условия ведения бизнеса и можем изменять условия кредитной политики. В стране есть возможность снижать ставки по кредитам и увеличивать объемы кредитования за счет создания новых предприятий, образование и деятельность которых отвечают принципам общественной значимости.

Новая кредитная политика может и должна быть направлена на замещение валютного кредитования. Это ускорит развитие экономики и усилит национальную валюту. Предложенное направление развития отраслей экономики и способ его финансирования будут содействовать усилению национальной валюты и уменьшению влияния негативных явлений на формирование инфляционных процессов. Государственные банки необходимы, и эту необходимость определяет потребность прямого государственного кредитования. Государственные предприятия общественно значимы и могут кредитоваться на уникальных условиях после внедрения политики нового качества управления госпредприятиями.