Падение биткоина. Чего ждать рынку ICO?

Пока биткоин пытается найти свое дно, многие инвесторы ищут новые потенциальные гавани для инвестиций.

Зачастую основным конкурентом за внимание инвесторов у биткоина выступают различные альткоины и токены. Они не появляются ниоткуда — предварительно происходит ICO, или первичное предложение монеты. Сама процедура схожа с IPO, или первичным предложением акций компаний, но имеет ряд отличий.

Примерно два года назад, в начале развития рынка, ICO использовалось для сбора денег для создания будущего продукта, имея некоторое сходство с краудфандингом или кикстартингом. То есть участник мог привлечь деньги для реализации своих идей, выпустив монету, которая в будущем давала возможность ее держателям получать продукт первыми или со скидкой. Со временем этот процесс расширили не только на продукты, но и на различные системы.

Началом развития индустрии можно считать 30 июля 2015 г. — запуск блокчейна Эфириум и выпуск токена Эфир. Основой технологии является запуск смарт-контрактов, позволяющих регистрировать любые сделки с любыми активами, не прибегая к услугам сторонних операторов. Также на базе данного блокчейна можно создавать дополнительные программы или запускать собственные приложения. Данная технология позволила многим новым проектам уже не заниматься разработкой собственного блокчейна, а, используя базу Эфириума, создавать новые собственные приложения, что являлось менее затратным и впоследствии привело к увеличению числа таких проектов.

Легкость трансформации идеи в токен позволила многим странам в крайне сжатые сроки привлечь инвестиции и занять свое место на биржах. Вначале многие юридические компании расценивали токен не как ценную бумагу, а как "сервисное" средство обмена, как баллы на бонусных картах торговых сетей, например. Незащищенность инвесторов и полная правовая анархия позволяли создавать мифические проекты, целью которых было привлечение частного инвестора, который слабо разбирался в тонкостях проекта и только за счет успешного маркетинга инвестировал в компанию средства, покупая токен. Это позволило многим сомнительным проектам выйти на рынок и собрать огромные суммы. С учетом анонимности сети биткоин и отсутствующей юридической базы их создатели легко уходили от ответственности. Согласно статистике, восемь из десяти проектов не прожили и года.

Количество новых инвесторов постоянно увеличивается, но число проектов растет еще быстрее. Первой и основной проблемой выступают крайне завышенные ожидания создателей проекта, из-за чего компании не достигают заявленного результата. Также выросла и стоимость данных процедур — в основном большая часть бюджетов уходит на рекламу и маркетинг, из-за чего страдает технологическая часть. Таким образом, собранные суммы в первую очередь компенсируют эти затраты и лишь потом идут на разработку реального продукта.

Согласно данным Ernst&Young, на данный момент ICO в основном проводят финансовые и игровые компании, блокчейн-проекты, а также компании, которые хранят данные. В период с 2015-го по 2017 г. команды смогли привлечь порядка 3,8 млрд долл.

География проектов также обширна, и одно из топовых мест занимает Россия. Данная популярность таких проектов обеспечена за счет западных санкций, которые не позволяют компаниям привлекать венчурные инвестиции в зарубежных юрисдикциях. Блокчейн в этом случае легко помогает решить данную проблему.

Важно отметить, что к началу 2018 г. интерес публики к ICO-проектам начал угасать. Если еще в июне 2017-го 93% компаний могли привлечь нужную сумму, то уже к ноябрю этот показатель упал до 25%. Однозначно на это повлиял запрет на инвестиции неквалифицированных инвесторов из США и Китая.

Несмотря на это, многие стартапы или уже сформировавшиеся команды выбирают именно эту форму привлечения капитала. Последним ярким примером являются два закрытых раунда ICO Telegram. По состоянию на 30 марта Павел Дуров отчитался перед SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) о привлечении 850 млн долл. от 91 инвестора. Собирали средства для новой блокчейн-платформы ТОN, в которой будет использоваться криптовалюта GRAM. В течение этих двух раундов команда Дурова смогла привлечь суммарно 1,7 млрд долл., что на данный момент является наибольшей суммой, собранной на ICO.

Важно отметить, что сама среда еще крайне сырая — нет механизмов защиты инвестора на все 100%. Но сейчас во многих странах уже разрабатываются механизмы защиты инвесторов от мошенников. После введения регуляции данного рынка сами процедуры выпуска токена станут более сложными. Соответственно, вырастет их стоимость, что и будет отпугивать различные мошеннические проекты. В ближайший год количество ICO-проектов будет постепенно снижаться, а стоимость проведения таких операций — расти. Это приведет на рынок новые компании и фонды, а инвесторы станут более защищенными. Вопрос в доходности — будут ли компании расти так быстро. Скорее всего, нет. Но однозначно количество качественных проектов будет больше, а возможностей потерять деньги у инвесторов — меньше.

Несмотря на прогнозы, что в 2017 г. многие новые токены смогут выбить биткоин с его вершины и заменить его альтернативными монетами, и что 2018-й станет годом ICO-проектов, пока этого не случилось. Напротив, при снижении стоимости основной криптовалюты многие токены также потеряли в цене. На данный момент рынок "альтов" находится в глубоком нокауте. Стоимость многих монет упала в цене на 80% от максимумов декабря, некоторые торгуются ниже цены выхода на биржу. Так, Эфириум как один из самых сильных проектов, пользующийся реальным спросом за счет использования его для многих приложений, просел с 1300 до 350 долл. Проект Cardano, реализующий технологию сайдчейна, в рамках которой между собой могут взаимодействовать разные блокчейны, и их монета ADA — c 1,2 долл. снизилась до 14 центов. Падение активов будет продолжаться и дальше, пока снижается биткоин, что только подтверждает формулу "рост прибыли равен росту риска". И несмотря на это, данная ситуация очистит рынок от плохих и слабых проектов, которые не выдерживают конкуренции на рынке, что позволит ему развиваться в долгосрочной перспективе.