Ограниченная налоговая справедливость

В парламенте недавно был зарегистрирован законопроект №2758 о внедрении прогрессивной шкалы ставок налога на доходы физических лиц с маржинальной ставкой налога 54%, которая будет установлена для уровня трудовых доходов свыше 20 минимальных заработных плат.

Официально определенная цель этого законопроекта — повышение социальной справедливости отечественной системы налогообложения. Реакция экспертной среды, как всегда, неоднозначная: от понимания того, что налоговая система несовершенна, регрессивна, поэтому нужно что-то менять, до жесткого непринятия такой инициативы, определенной как популизм и невежество. Истина, как всегда, где-то между крайностями всего спектра мнений, так что попробуем в этом разобраться.

В принципе ни для кого не секрет, что по критерию распределения налоговой нагрузки налоговая система Украины является регрессивной. Доля налоговых обязательств в суммарном доходе самых бедных граждан больше, иногда значительно, чем в доходах зажиточных. Это очевидно и доказано многочисленными исследованиями, расчетами, в том числе и авторскими.

С учетом этого указанная законодательная инициатива выглядит вполне логичной и может способствовать достижению большей справедливости нашей системы налогообложения, которой, вне всякого сомнения, ей не хватает. Не случайно целевые установки постоянно проводимых в мире налоговых реформ были несколько скорректированы по рекомендации научной среды. В мировой науке за менее чем десять лет дискурс и рекомендации исследований в сфере налоговой политики были изменены с создания налоговой системы, наименее вредной для экономического роста, на налоговую систему, способствующую инклюзивному экономическому росту (https://dt.ua/finances/noviy-podatkoviy-kompromis-313105_.html). Инклюзивность непосредственно предполагает повышение прогрессивности налогообложения, требует более справедливого распределении в обществе результатов экономической деятельности. Ведь проблема неравенства обостряется, а ее последствия не стоит недооценивать.

К сожалению, большинство отечественных экспертов почему-то остались в парадигме десятилетней давности и в своих рекомендациях ратуют только за упрощение, меньшие ставки, более широкие базы налогообложения, что сугубо теоретически правильно, ведь это снижает избыточную налоговую нагрузку в экономике. Но увлечение налоговым "минимализмом" в надежде на инвестиции, учитывая только эффект детенизации от уменьшения ставок налогов, — слабый аргумент в стране, где основные факторы социально-экономических проблем кроются в совершенно другой сфере функционирования государства. Слабые институты, избирательность правосудия, коррупция, безнаказанность за совершенные правонарушения и т.п. Собственно, многочисленные эксперименты с детенизацией нашей экономики это непосредственно подтверждают.

Не стоит забывать, что если эффективность налоговой системы во всех аспектах — от технологий администрирования до предсказуемости налоговой политики государства — в большей степени нужна предпринимателям, крупному капиталу, то справедливость необходима всем. Если рядовой гражданин этой страны не будет видеть справедливость во всем, начиная с налогов, мы и в дальнейшем будем топтаться на месте в своем развитии, реформах, бесконечной болтовне о теневом секторе экономики, цементируя наше отставание от европейских и мировых лидеров. Для того чтобы понять растущую пропасть между ними и нами, достаточно сравнить проблемы, которые волновали мировой истеблишмент на Всемирном экономическом форуме в Давосе в этом году, с заявлениями и предложениями, сделанными нашими руководителями. Из всего услышанного там о предмете нашего внимания было озвучено мнение об ограниченности поддержки экономического роста монетарными мерами для большинства стран мира и необходимости в продуманных фискальных действиях и структурных реформах. Это замечание релевантно и для нашей экономики.

Поэтому инициатива по внедрению прогрессивной шкалы ставок НДФЛ похвальна хотя бы своими намерениями, попыткой актуализировать проблему справедливости на уровне высшего законодательного органа страны. Однако, как всегда, существует куча "но", и обусловлены они факторами и обстоятельствами, которые нужно учитывать в ходе имплементации решений.

Какие аргументы удалось увидеть против указанной инициативы? Один из основных, кроме обвинений в популизме, заключается в том, что в мире действительно используют прогрессивные ставки, но мы далеко отстали от тех стран по уровню развития, поэтому для нас лучше единая плоская ставка налога. Это правильно только отчасти.

Во-первых, опыт с плоскими ставками в Украине был и есть, и это не привело к ощутимой детенизации экономики, какому-то видимому невооруженным глазом экономическому росту благодаря снижению именно налоговой нагрузки. Мы видим, что, даже по оценкам МЭРТ, в 2000-х годах теневой сектор экономики Украины стабильно колебался около равновесного уровня 40% официального ВВП. Хотя оценки для Украины известного мирового авторитета в этой сфере профессора Фридриха Шнайдера для указанного периода достигают 50%.

Во-вторых, у руководителей государственных предприятий и государственных служащих в других странах мира и заработных плат таких нет, какие наши реформаторы себе установили. Целевые "выгодополучатели" указанной инициативы, а авторы законопроекта этого и не скрывают, — именно государственные служащие высшего ранга, скандал с доходами которых стал предметом общественного внимания в последние несколько недель. Исходя из предложенной шкалы ставок, большинства обычных граждан эти новации на самом деле не коснутся.

С одной стороны, нелюбовь к высокооплачиваемым государственным служащим, всякого рода кризисным менеджерам Украины можно понять, ведь слишком несопоставимы результаты их действий с получаемыми заработными платами и поощрениями. От борцов с коррупцией, которые, собственно, эту борьбу дискредитировали, и до реформаторов экономики, которые своими заработными платами делают то же самое с реформами.

С другой стороны, кроме государственных служащих, это может больно ударить по топ-менеджменту украинских и иностранных предприятий корпоративного сектора экономики, и здесь возможны негативные экономические последствия. Они могут проявиться в оттоке наиболее квалифицированных работников за границу, в так называемом brain-drain эффекте, но упрощенная система налогообложения общеизвестным образом помогает легко решать эту проблему. Аргумент усложнения администрирования НДФЛ в связи с внедрением любой прогрессивной шкалы ставок в современном оцифрованном мире никакой критики не выдерживает.

Теперь о главном, на что, по моему мнению, нужно обратить внимание в законопроекте. Борьба с узаконенными злоупотреблениями — это прекрасно. Но стремление повысить справедливость налогообложения за счет государственных служащих, то есть эдакая ограниченная налоговая справедливость, не решает общей проблемы отечественной системы налогообложения, а именно — слишком высокой налоговой нагрузки на наименее обеспеченных, которыми в этой стране являются абсолютное большинство.

Учитывая это, уже давно пора было бы позаботиться о снижении налоговой нагрузки на низкооплачиваемых граждан Украины путем внедрения персональных и стандартных вычитаний как элементов модели НДФЛ, основанных на адекватных показателях прожиточного минимума в стране и индивидуальных расходах на медицину, образование, накопительное пенсионное обеспечение (https://dt.ua/zepovit/vid-fiskalizaciyi-do-rozvitku-334090_.html).

Эти рекомендации, конечно, не претендуют на истину в последней инстанции, но, по моему мнению, вполне отвечают реалиям, а главное, требованиям сегодняшнего дня. Очевидно, что в краткосрочном периоде применение таких вычитаний приведет к уменьшению налоговых поступлений, и особенно ощутимо — для местных бюджетов, но прогрессивность и, главное, вместе с ней и чувство справедливости отечественной системы налогообложения для основной массы населения Украины гарантированно вырастут. И это обеспечит значительно больший положительный эффект для экономики в целом, чем понимание того, что кто-то в сотни раз больше тебя зарабатывает и втрое больше платит налогов. Аргумент даже небольшой, но ощутимой прибавки в своем кармане может быть первым шагом на пути восстановления доверия между государством и обществом. А кооперация, построенная на доверии, может творить чудеса!

Таким образом, каждый раз, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, нам кажется, что дальше еще хуже быть уже не может. Но если станем двигаться полумерами, как в этом случае ограниченной налоговой справедливости, то может быть и хуже. Мы можем оказаться в ситуации не двойного выигрыша, а двойного проигрыша — и потеряем искренних мотивированных реформаторов, и существующие проблемы налоговой системы не решим.