О роли НБУ в экономических процессах

Сегодня среди политиков и экспертов ведется много разговоров о необходимости ускорения в Украине экономического роста, в слабой динамике которого нередко обвиняют НБУ, предлагая то "напечатать" деньги для финансирования приоритетных инвестиционных проектов, то значительно снизить учетную ставку для активизации банковского кредитования.

Попробуем коротко разобраться в сути проблемы, предложив пути ее решения.

Как показывает опыт 28 лет независимости, рост нашей экономики слишком зависим от цен на мировых сырьевых рынках. Причем корреляция очень простая: экономика растет, а гривня чувствует себя хорошо при условии повышения или же стабильно высоких цен на украинское экспортное сырье — зерно, руду и металл (то, что наблюдаем, например, на протяжении 2016–2019 гг.). И наоборот.

Однако уже давно ни для кого не секрет, что сырьевая модель развития экономики окончательно себя исчерпала. Если в начале 2000-х годов она обеспечивала рост ВВП на уровне 7–8% и больше, то сейчас — максимум 2–3,5%. Неэффективная экономическая политика в течение последних 20 лет привела к превращению Украины в низкотехнологическое и аграрное государство, со всеми соответствующими диспропорциями. Так, повышение доходов граждан при действующей структуре экономики ведет не к развитию внутреннего производства, а к росту импорта и ухудшению торгового баланса (как в последние два года). И как следствие, при очередном падении цен на мировых сырьевых рынках Украине грозит неминуемый экономический и валютный кризис (как это было в 1998-м, 2008-м и 2013–2014 гг.).

И хотя о необходимости создания новой экономической модели, которая будет базироваться на инвестициях в конкурентоспособные производства с высокой добавленной стоимостью, говорится очень много и давно, дальше разговоров и дискуссий дело, к сожалению, не продвигается.

Какой же тогда должна быть роль НБУ и как он может способствовать экономическому росту?

Согласно Закону "О Национальном банке Украины" у него есть три главные цели:

1) поддержка ценовой стабильности в государстве;

2) содействие финансовой стабильности, в том числе стабильности банковской системы при условии, что это не препятствует достижению первой цели;

3) содействие соблюдению устойчивых темпов экономического роста и поддержка экономической политики КМУ при условии, что это не препятствует достижению первой и второй целей.

На данном этапе НБУ содействует экономическому росту путем обеспечения ценовой и финансовой стабильности. Денежно-кредитная политика центрального банка не может компенсировать внутренние структурные ограничения сырьевой экономики. Но понятная и предсказуемая денежно-кредитная политика, обеспечивающая низкую инфляцию, и вместе с тем наличие инструментов поддержки финансовой стабильности помогают снизить чувствительность экономики к внешним шокам, — вот то, над чем, в частности, работает НБУ.

Политика по достижению цели относительно инфляции в 5% реализуется не в безвоздушном пространстве. НБУ, принимая решение об учетной ставке, учитывает, как это решение может сказаться на экономической динамике, которая на сегодняшний день в Украине сдерживается структурными ограничениями в большей степени, чем учетной ставкой. И по мере того, как будет уменьшаться инфляция, будут снижаться и ставки в экономике. В прошлом году и в начале этого года многие политики говорили о том, что нужно снижать учетную ставку, несмотря на то, существуют ли для этого предпосылки. Хотел бы заметить, что если бы в начале года учетная ставка снизилась на 1 процентный пункт, то это привело бы к аналогичному ускорению инфляции в текущем году. А сегодня НБУ борется с инфляцией для достижения 5-процентной цели (напомню, по прогнозам регулятора, инфляция в этом году составит 6,3% и достигнет цели в 5% только в первом квартале 2020-го).

Кроме этого, банковская система прибыльная на протяжении последних трех лет, но банки почему-то не кредитуют активно экономику. Почему? Возможно, потому, что из более чем 1 трлн грн кредитного портфеля почти половина (500 млрд) — просроченные кредиты, которые банки не могут вернуть годами, "увязнув" в бесчисленных судебных спорах с недобросовестными заемщиками. Опять-таки, упираемся в структурные реформы (судебная, правоохранительной системы, борьба с коррупцией и др.), которые необходимо активизировать, потому что они тормозят и корпоративное кредитование. А может, потому, что у нас недостаточно подготовленных инвестиционных проектов, нет корпоративных клиентов, которых можно кредитовать, а государство системно не занимается развитием малого и среднего бизнеса, из которого в будущем могли бы вырасти мощные корпоративные клиенты.

Снижение инфляции до 5% — это условие для того, чтобы появились наконец длинные деньги в стране, чтобы инвесторы могли просчитывать свои проекты, вкладывать деньги, не опасаясь, что они обесценятся. И на базе снижения инфляции будут уменьшаться и процентные ставки, станет более доступным реальный кредит.

Конечно, есть в НБУ и другие инструменты (рефинансирование, кредиты, уменьшение нормы резервирования и т.п.) для поддержки экономического роста. Но их использование сейчас ограничено по разным причинам, в том числе по не зависящим от политики НБУ.

Когда мы говорим о тех либо иных механизмах бюджетно-налогового или монетарного стимулирования, нужно учитывать и жесткую позицию МВФ. Как правило, страны, совершившие экономический прорыв, сначала реформировались с помощью международных кредиторов, создавая инвестиционно благоприятную среду, а потом уже сами проводили политику бюджетно-налогового и монетарного стимулирования (очень показателен в этом плане пример Турции, которая в начале 2000-х лет успешно сотрудничала с МВФ, провела структурные реформы и проводила довольно агрессивную политику по бюджетно-налоговому стимулированию экономики).

Опять-таки, у НБУ есть опыт рефинансирования крупных коммерческих банков, в том числе под личные имущественные поручительства очень уважаемых в Украине людей — их бывших собственников. Сейчас многие из них оспаривают в судах свое поручительство, и существует вероятность того, что предоставленные НБУ средства не будут возвращены.

Примеры развитых стран по количественному смягчению интересны в целом, но НБУ не может проводить такую политику на этом этапе. Потому что в развитых странах мира центральные банки борются с почти нулевой инфляцией и хотят, наоборот, повысить ее до целевого уровня 2%. У нас аналогичная политика приведет к тому, что гривня, предоставляемая, например, для финансирования приоритетных проектов, очень скоро окажется на валютном рынке с соответствующими девальвационными и инфляционными последствиями.

Предлагаемое некоторыми авторами адресное использование такой эмиссии — с ограничениями по целям ее расходования — не спасет. Даже если предположить, что сначала все выданные НБУ кредиты будут потрачены в строгом соответствии с инвестиционными требованиями, они все равно очень скоро окажутся на валютном и потребительском рынках — через выплату зарплаты, оплату работы подрядчиков, покупку оборудования и т.д.

Довольно часто можно услышать утверждение, что экономический рост сдерживается недостаточностью денег, следовательно, его можно подтолкнуть с помощью расширения денежного предложения. В действительности монетизация и другие показатели развития кредитных отношений определяются не жесткостью или мягкостью денежной политики, а способностью самой финансовой системы генерировать ресурсы.

Сегодня в Украине доминирует краткосрочное кредитование из-за неопределенности макроэкономических условий, высокой инфляции, плохого инвестиционного климата и недостаточного развития финансовых институтов и неэффективности судебной системы. Наш относительно низкий уровень монетизации является не причиной слабости финансовой системы, а ее следствием.

Важное направление деятельности НБУ с точки зрения влияния на экономический рост — это развитие финансового сектора и обеспечение устойчивости банковской системы.

Начиная с 2015 г. банковская система реформируется согласно директивам ЕС и Базельским требованиям именно с целью стать эффективным трансформатором сбережений, инвестиций в экономику. Но нужно, чтобы не только сами банки, но и государственные и рыночные институты и инструменты, а также в целом определенность экономической среды были такими, чтобы финансирование реальных проектов по наращиванию производства стало не только достаточно выгодным, но и низкорисковым.

Хотелось бы также акцентировать внимание на важности взаимосвязи трех направлений — монетарной, бюджетной и структурной политики. Для значительного ускорения экономического роста они должны не просто согласовываться и координироваться, а давать эффект синергии... Задача, решение которой, без преувеличений, является критически важным на сегодняшнем этапе существования Украинского государства.