Няня для инвестора

Похоже, под медным тазом, которым НАБУ громко накрыло коррупционные действия буковинских чиновников, оказалась заодно и земельная афера с раздачей коммунальной земли уникального лечебно-оздоровительного заведения.

Коррупционный скандал вокруг бальнеологического санатория "Брусница" вспыхнул нынче с новой силой. По Буковине прокатилась вторая, более мощная, чем осенью, волна обысков во властных кабинетах и бизнес-офисах лиц, которых правоохранительные органы считают причастными к коррупционным аферам при начатой в прошлом году передаче санатория "Брусница" в долгосрочную аренду с перспективой приватизации.

НАБУ сообщает, что за принятие нужного решения по санаторию в Черновицкой областной раде нынешнего, седьмого, созыва требовали от потенциального инвестора — известного местного предпринимателя взятку в 400 тысяч долларов. Но сошлись на сумме вдвое меньше.

За эти средства предпринимателю обеспечили зеленую во всех смыслах улицу к здравнице, без преувеличения, национального значения. По крайней мере, в конкурсе на аренду он был единственным участником, а значит, победителем, поскольку других претендентов из числа не менее мощных местных бизнесменов к конкурсу не допустили. Это при том, что, в отличие от отфутболенных конкурентов, предприниматель до сих пор не продемонстрировал хоть какой-то инвестиционный план дальнейшей судьбы арендованного им лечебного заведения коммунальной формы собственности. Единственное, что он смог, — за неделю до конкурса зарегистрировать на свою жену общество с ограниченной ответственностью. Такое себе "Рога и копыта", основатели которого зарекомендовали себя не в медицинской сфере, а в жилищном строительстве и развитии сети гостинично-развлекательных комплексов. С обязательствами, писаными вилами по воде, они брали в свои частные руки специфическое медицинское заведение с минеральными водами, уникальными по оздоровительным свойствам.

Взятку назвали инвестиционным траншем

Детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры зафиксировали и обнародовали переговорный процесс, а также принятие решений через властное колено на сессиях облрады и сам момент передачи денег. Надо понимать, что вброшенный правоохранителями в информационное пространство короткометражный фильм производства НАБУ о коррупционных действиях руководителя Черновицкой областной рады заставил представителей властных и деловых кругов всей страны срочно провести тотальную ревизию своих кабинетов на наличие "жучков", скрытых видеокамер и перейти в телефонных разговорах на эзопов язык.

На пленках антикоррупционного бюро мужчина, похожий на известного буковинского бизнесмена, со словами "як все це тяжко, Ваня, дивись, лишив собі всього кілька гривень!" достает из сейфа сверток и передает его под столом другому мужчине, похожему на главу краевого парламента. Перед этим показана запись сессии облрады за 12 сентября прошлого года, где Иван Мунтян четыре раза ставит на голосование вопрос об аренде санатория, а потом кому-то по телефону торжественно отчитывается: "Ти бачив? Не голосувало нічо, я вже на них наїхав!".

Пресс-служба НАБУ предоставила официальную информацию: "Следствие задокументировало, что в течение августа—октября 2019 года председатель Черновицкой облрады получил от предпринимателя часть средств в размере 180 тысяч долларов США. 4 февраля 2020 года по материалам Национального бюро САП сообщила о подозрении главе Черновицкой областной рады в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом"). Детективы НАБУ сообщили о подозрении частному предпринимателю в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу")".

Расследование продолжается.

При этом Иван Николаевич вместе с отдельными депутатами облрады абсолютно все отрицает, называет действия НАБУ полным абсурдом и политическим заказом на уничтожение местной бизнес-элиты. А озвученная и переданная сумма — это, дескать, никакая не взятка, а такой себе первый инвестиционный транш, пусть и под столом переданный. И вообще новообразованное ООО уже давно начало бы развивать санаторий, если бы не помешали НАБУ с прокуратурой.

"Это все твое!"

В этой истории удивляет и настораживает именно размер взятки. За что в той разваленной "Бруснице" давать 200 тысяч долларов, не говоря уж о 400 тысячах? Собственник санатория, а им является Черновицкая областная рада, довел коммунальное заведение до полнейшего разрушения. Функционировать оно дальше не может. Пожарные и санстанция год назад запретили пользоваться почти всеми его корпусами. Восстанавливать их невозможно, — старые страшные здания эпохи недоразвитого социализма времен позднего Хрущева нужно просто снести.

Что будет вместо этого? Вопрос открытый. Выбранный облрадой инвестор не предоставил какого-либо плана действий по дальнейшей судьбе оздоровительного заведения. Непонятно также, что именно он брал в долгосрочную аренду, когда соглашался на базе своего частного предприятия создать ООО "Буковинский оздоровительный комплекс "Брусница", в основатели которого вошла также Черновицкая областная рада.

На просьбу предоставить документы по официально сформированному целостному имущественному комплексу "Брусницы" заместитель начальника управления облрады по вопросам обеспечения полномочий по управлению коммунальным имуществом Михаил Герман бросил на стол пачку бумаг из 50 листов. На самом деле это инвентарное дело с переписью всего движимого и недвижимого имущества, которым пользуется санаторий, включая посчитанные кровати, столы, стулья и вилки.

За аренду этого, прямо скажем, хлама частное ООО обязалось платить в бюджет области ежемесячно 81 тысячу гривен. А также на протяжении пяти лет инвестировать в санаторий 22 миллиона гривен. При этом стоимость аренды земельного участка нигде не указана.

"Можешь вкладывать деньги смело, это уже все твое, областной раде ты ничего не должен", — консультирует инвестора на пленках НАБУ руководитель органа представительской власти области после передачи-получения подстольного "транша".

Однако Иван Мунтян лукавил и предоставлял подозрительно наивному предпринимателю ложную информацию (умышленно или нет — отдельный вопрос). Основные объекты санаторного комплекса — земля и минеральная вода — "траншедателю" принадлежать никак не могут.

Месторождение минеральных вод типа "Мацеста", "Ессентуки-4" и аналога "Миргородской" является государственной собственностью. Специальное разрешение на пользование оздоровительной водой принадлежит областному коммунальному предприятию "Бальнеологический санаторий "Брусница", решение о ликвидации которого уже принято областной радой. Поэтому у нового арендатора санатория впереди еще непростые организационно-правовые мероприятия по получению лицензии на забор лечебной воды и переоформлению горного отвода. А для этого ему надо доказать, что он сможет использовать объект аренды по целевому назначению согласно профилю деятельности. Но опыта работы в медицинской сфере у инвестора "Брусницы" нет, как и каких-либо объяснений по поводу своих дальнейших действий с этим лечебно-оздоровительным заведением.

Уплыл от новоиспеченного арендатора санатория и земельный участок как целостный объект аренды с правом дальнейшей его приватизации.

Сервитут как форма дерибана коммунальной земли

Выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество свидетельствует, что бальнеологический санаторий является постоянным пользователем неделимого (!) земельного участка коммунальной формы собственности в 8,2 гектара, а землевладельцем является Черновицкая областная рада.

Однако выписка из Государственного земельного кадастра за 29 ноября 2019 года отмечает, что участок с таким же местоположением, кадастровым номером, с тем самым владельцем и пользователем разделен согласно условиям договоров на 33 отдельных участка и передан физическим и юридическим лицам на правах бессрочного сервитута.

Изменено и целевое назначение участка. Вместо земель оздоровительного назначения он получил статус земель жилищной и общественной застройки.

"Этого не может быть, впервые слышу, депутаты не принимали никаких решений о сервитутах на землю брусницкой водолечебницы", — заверяет первый заместитель председателя Черновицкой областной рады Виталий Мельничук.

В любом случае изменить целевое назначение земельного участка санатория и передать его в пользование на условиях бессрочного сервитута может только землевладелец. Вероятно, в необъявленных планах Черновицкой облрады как владельца земли и самой водолечебницы — развивать ее по принципу популярного сейчас не только в Украине частного партнерства, когда услуги на проживание на территории здравницы предоставляют частные гостиничные комплексы и усадьбы. В теневом секторе это не просто схема, а настоящий джек-пот для того, кто распоряжается землей и может втихую нарезать 8 гектаров в курортной зоне на 33 участка.

Вопрос только в том, принимал ли участие в нарезании сервитутных наделов новый арендатор "Брусницы" или же он сейчас об этом впервые услышит? Независимо от ответа на него, к земле его ООО, похоже, уже не будет иметь никакого отношения.

"Если бы все происходило честно, мы бы давно имели инвестора, развитую, а не заброшенную водолечебницу, — говорит главный врач бальнеологической здравницы, заслуженный врач Украины Дмитрий Бойко. — Когда-то слава нашего санатория гремела далеко за пределами Украины. Высокий эффект лечения целебными минеральными водами многих заболеваний, а особенно болезней опорно-двигательного аппарата, доказан за более чем 50 лет существования "Брусницы". Желающих возродить санаторий всегда хватало. Беда в том, что кто-то из власть имущих хочет на этом непременно нажиться, не думая о здоровье простых людей".