Нефть в цене и бензин дорожает

Динамика сырьевых рынков прошедшего года постепенно начинает сказываться не только на стоимости бензина на АЗС, который продолжает медленно дорожать, но и на инфляции, превысившей в 2017-м ожидания многих чиновников и экспертов.

Тренд на повышение цен на основные сорта нефти был заложен еще в позапрошлом году на заседании ОПЕК, в рамках которого мировые производители заморозили объемы добычи нефти, а затем снизили и объемы производства в целом. Данные факторы способствовали удорожанию черного золота. Так, эталонная европейская нефть марки Brent подорожала с 54 долл. за баррель до 62 долл. на середину декабря.

Оправдан ли такой рост, и продолжится ли он в следующем квартале уже 2018 г.? И какую цену топлива можно ожидать в Украине?

Стоит отметить, что ценообразование нефти, как и любого актива, зависит в первую очередь от спроса на нее и объема предложения на рынке. По сравнению с другими рынками, предложение нефти из-за особенностей технологичного цикла ее добычи не может быстро сокращаться или увеличиваться. Иными словами, вентиль на нефтедобывающей вышке не может быть закрыт завтра. Вышка будет качать нефть, независимо от падения или роста цен на добываемый товар. Единственным способом ограничения добычи является ее закрытие. Таким образом, при падении мировой цены единственным вариантом поддержания прибыльности бизнеса для производителя является наращивание объемов производства. Это, в свою очередь, формирует порочный круг, в центре которого рост объемов добычи, который увеличивает объем предложения, из-за чего нужно увеличивать объем производства.

Данная ситуация наблюдалась на конец 2015-го и январь 2016 г. В тот период хранилища нефти были переполнены. В связи с этим многие нефтетрейдеры отправляли танкеры в обход Африки для увеличения срока поставки и разгрузки нефтяных хранилищ Европы. С указанного периода объем добычи начал снижаться из-за достаточно низких цен, вследствие чего на сегодняшний день общие показатели производства нормализовались.

На первый квартал нынешнего года цены нефти растут и будут расти по ряду причин. Во-первых, на этот процесс повлияет рост мировой экономики и, как следствие, увеличение потребления сырьевых ресурсов. Так, по последним данным ОПЕК, прогноз спроса на нефть в нынешнем году для стран ОЭСР увеличен до 47,6 млн барр. в сутки с 47,3 млн в прошлом году. Глобальный спрос на нефть также пересмотрен в сторону повышения на 0,3 млн барр. в сутки — до 98,5 млн. Такое увеличение спроса обусловлено ростом мировой экономики, прежде всего развитых рынков, о чем свидетельствуют данные из ЕС и США.

Во-вторых, согласно прогнозам ОПЕК, мировое производство нефти будет снижаться. Согласно последнему отчету, опубликованному в ноябре 2017-го, объем добычи членов картеля сократился на 0,133 млн барр. в сутки, до 32,5 млн. Эти показатели находятся на шестимесячных минимумах. Другими словами, основным виновником снижения предложения на рынке как раз и является сам ОПЕК, в частности Саудовская Аравия, ОАЭ, Ангола и Венесуэла.

Стоит отметить, что в прошлом году динамика американских производителей превысила ожидания рынка, они показали невиданный с начала 1970-х годов рост добычи. На данный момент после снятия ограничений на добычу нефти США активно наращивают экспорт нефтепродуктов в Латинскую Америку, увеличивая свое присутствие в Карибском бассейне. Проявляет интерес к американской нефти и Поднебесная. Так, в прошлом году импорт в этот регион превысил объем продаж по Канаде, которая ранее являлась наибольшим ее покупателем. Американская нефть уходит также в Европу. И если на начало года спред между американскими и европейскими сортами составлял порядка 4 долл. за баррель, то уже сейчас разрыв увеличился до 7,7 долл. Это, в свою очередь, позволяет американцам продавать черное золото в Европу по более выгодным ценам и успешно конкурировать с Brent.

При этом при падении цен в 2015 г. многие ожидали краха нефтедобычи в США. На данный момент черная полоса в развитии отрасли закончилась. Это стало возможным за счет хеджирования через фьючерсные контракты — производители активно продают фьючерсы, страхуя свои риски, что приводит к снижению стоимости будущих сделок.

Подводя итог, можно отметить, что рост предложения нефти со стороны американских производителей позволяет говорить о большей их интеграции в мировой рынок. Но суммарный их объем пока далек от цифры, влияющей на общемировой показатель. Уже в следующем квартале мы можем увидеть постепенное увеличение цен нефти и рост цены Brent выше отметки в 70 долл./барр.

Для Украины изменение цены этой нефти будет задавать темп уже на наших заправках в нынешнем году. Так, ее рост на 10 долл. в последнем квартале прошлого года привел к увеличению стоимости топлива до уровня в 29–30 грн за литр. В нашем случае в текущем квартале более чем реально ожидать стоимость одного литра 95-го на отметке, существенно превышающей 30 грн. Факт увеличения цены топлива будет влиять и на общую динамику инфляции. Поэтому ее показатели могут обогнать прогнозы правительства на несколько процентов, достигнув уровня выше 8% в год.