Налог на выведенный капитал: за что все же придется платить?

В последнее время идею внедрения налога на выведенный капитал все чаще критикуют как на международном уровне (Международный валютный фонд, Всемирный банк), так и на уровне национальных государственных структур. Главное опасение — дефицит бюджета, который возникнет на первых этапах внедрения новой системы налогообложения вследствие упразднения привычного для всех налога на прибыль.

Противники этого налога утверждают, что в Украине возникнет своеобразная офшорная зона, которая позволит вести бизнес фактически без налогообложения заработанной прибыли. Так ли это и какие поступления в государственный бюджет все же может принести налог на выведенный капитал?

Действительно, сам механизм взимания налога на выведенный капитал (НВК) направлен на предоставление бизнесу налогового стимула реинвестировать заработанную прибыль. До тех пор, пока денежные потоки курсируют между плательщиками налога на выведенный капитал, налоговое бремя равняется нулю. Как только осуществляется выплата неплательщику данного налога, она приравнивается к выводу прибыли из бизнеса (ее распределению) и подлежит налогообложению. Ставка зависит от конкретного вида операции.

Распределение прибыли (выплата неплательщику налога на выведенный капитал дивидендов, дохода от продажи долей в бизнесе или прирост капитала при выходе неплательщика налога из бизнеса) облагается по ставке 15%. Также предусмотрена льготная 5-процентная ставка налога для выплаты процентов, комиссий и подобных платежей по договорам займа, заключенным со связанными нерезидентами и нерезидентами из списка низконалоговых юрисдикций.

Повышенная ставка НВК (20%) применяется к тем операциям, которые не являются классическим распределением прибыли, но потенциально могут быть использованы для завуалированного выведения прибыли из бизнеса на неплательщиков НВК или выведения средств из сферы контроля государства с целью избежать налогообложения. К таким операциям относятся: финансовая помощь неплательщику НВК, которая остается невозвращенной по истечении 12 календарных месяцев; выплата роялти неплательщику НВК на сумму, превышающую 4% годового дохода; взносы в уставный фонд неплательщика НВК, передача имущества в доверительное управление или совместную деятельность неплательщику НВК; инвестиции за рубеж; перечисление из украинских банков средств на иностранные счета резидента Украины; перечисление из украинских банков средств на иностранные счета нерезидента — в сумме, превышающей ту, которая исходно поступила в Украину; выплаты постоянным представительством нерезидента в Украине средств на иностранный хэд-офис; зачеты, уступки, переводы долга, вследствие которых прекращается обязательство по облагаемым НВК операциям.

Отдельно обращают на себя внимание операции, к которым НВК по ставке 20% применяется, по сути, в качестве своеобразной санкции. К таким операциям относятся: контролируемые операции, не соответствующие принципу вытянутой руки (облагается превышение финансового результата, исчисленного по "вытянутой руке", над фактическим результатом операции); нецелевое расходование средств неприбыльными организациями; импортно-экспортные операции с нерезидентом, по которым резидент ничего не получил взамен в течение 360 дней.

Таким образом, значительная часть операций, которые на данный момент используются для целей налоговой оптимизации, будут охвачены налогом на выведенный капитал и повлекут за собой налоговые обязательства, а соответственно, и поступления в бюджет.

Более того, в проекте закона о введении НВК содержатся нормы, направленные на пресечение довольно распространенных на данный момент моделей уклонения от налогообложения в Украине за счет использования расчетов исключительно между нерезидентами. В частности, проект устанавливает, что для отчуждения ценных бумаг и долей украинских юридических лиц продавец-нерезидент должен зарегистрироваться плательщиком НВК в Украине. Также устанавливается обязательная регистрация нерезидента плательщиком НВК в случае продажи недвижимости, расположенной на территории Украины. Такие требования в первую очередь позволят Украине обложить налогом на выведенный капитал прямое или опосредованное отчуждение украинской недвижимости в случае ее продажи между нерезидентами.

Еще одним механизмом, направленным на пресечение возможных злоупотреблений в сфере НВК, является предусмотренная проектом указанного закона обязанность резидента Украины (в том числе использующего упрощенную систему налогообложения) выполнить функцию налогового агента при выплате доходов нерезиденту, который в нарушение требований закона не зарегистрировался плательщиком НВК.

Таким образом, внедрение НВК не предполагает безоговорочного отказа от налогообложения бизнеса. Этот налог призван стимулировать экономику страны в целом, и рост ВВП в том числе, за счет привлечения иностранных инвестиций. Поэтому восстановление баланса налоговых поступлений в государственный бюджет ожидается как за счет облагаемых НВК операций, так и за счет иных налогов, уплачиваемых бизнесом, в частности, НДС и налога на доходы физических лиц.