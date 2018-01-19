Борьба с уклонением от уплаты налогов: мировой опыт

По итогам исследования, проведенного Институтом социально-экономической трансформации, из-за уклонения от налогообложения госбюджет Украины ежегодно недополучает порядка 100 млрд грн. Наиболее популярные механизмы "экономии" на налогах — оффшорные схемы, незадокументированные операции ("серый импорт", контрабанда, купля-продажа товаров и услуг за наличность без отражения в учете предприятий, зарплата "в конвертах"), использование физических лиц-предпринимателей на едином налоге.

Какие же методы борьбы с данными механизмами ухода от налогов может позаимствовать Украина из мирового опыта?

В первую очередь следует обратить внимание на финансовый мониторинг. Согласно мировой практике, на банки фактически возлагается обязанность первичной проверки легальности происхождения средств и уплаты налогов при ведении бизнеса. Банк в рамках финансового мониторинга должен выяснить источник происхождения средств, размещаемых клиентом на счете в данном банке или переводимых через банк, а также убедиться, что с этих денег были уплачены все налоги. Если клиент не может документально подтвердить, что его средства были получены законным путем, с уплатой всех необходимых налогов, банк отказывает в обслуживании такого лица. Таким образом закрывается возможность проводить безналичные расчеты с использованием неофициально полученных средств.

Более того, в рамках системы автоматического обмена налоговой информацией банки обязаны уведомлять налоговые органы по месту резидентности бенефициара (конечного владельца) счета об остатках по такому счету. Иными словами, если гражданин Украины хранит средства на собственном счете в иностранном банке или же на счете своей иностранной компании-"кошелька" (техническая компания, не занимающаяся активным бизнесом, как правило, использующаяся для держания активов или получения пассивных доходов), иностранный банк передаст украинским налоговым органам сведения о таком счете. А далее налоговые органы Украины смогут применить косвенный метод определения доходов к средствам на счету вышеуказанного гражданина. Что же касается средств на счету подконтрольной ему компании, то их также можно обложить в Украине, используя концепцию "контролируемой иностранной компании" (КИК).

Налогообложение доходов КИК является еще одним используемым в международной практике механизмом борьбы с аккумулированием доходов на низконалоговых (офшорных) юрисдикциях. Суть данного метода заключается в том, что доходы компаний, зарегистрированных в офшорных странах, и принадлежащих украинским контролирующим лицам, облагаются налогом в Украине в той мере, в которой они не были обложены в стране получения дохода. Этот метод позволяет обложить в Украине доходы офшорных компаний, созданных гражданами Украины для сокрытия иностранных доходов, выведения средств из Украины ради налоговой минимизации.

Еще одним действенным методом борьбы с недобросовестной оптимизацией налогов в торговых схемах являются правила трансфертного ценообразования. Суть их в том, что в трансграничных сделках между связанными лицами налоговые последствия для резидента Украины считаются по рыночным ценам. Это позволяет пресечь накопление торговой наценки на низконалоговых юрисдикциях, а также искусственное завышение расходов при импорте товаров, закупаемых у связанных лиц.

Также стоит упомянуть приобретающую все большую актуальность в мировой практике тенденцию к активному применению норм соглашений об избежании двойного налогообложения, которыми отменяются налоговые льготы, предоставленные такими соглашениями, в случае использования искусственных транзитных структур, имеющих единую цель — уклонение от налогообложения. Данная концепция предполагает также активное использование понятия бенефициарного (фактического) собственника пассивного дохода. Такой доход может облагаться налогами по льготным ставкам только в случае его выплаты именно бенефициару, а не промежуточным искусственно внедренным структурам.

В заключение отметим, что первые шаги по внедрению мирового опыта Украиной уже сделаны. В частности, внедрен и совершенствуется механизм трансфертного ценообразования, нарабатывается концепция бенефициарного собственника (в т.ч. за счет судебной практики), в Верховную Раду внесены два законопроекта о КИК, планируется присоединение Украины к глобальной системе обмена налоговой информацией, ужесточаются правила финансового мониторинга.