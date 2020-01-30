Максимальные выгоды от поднятия прожиточного минимума

Правительство одобрило законопроект, позволяющий повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 гривен в месяц. Недавно под №2720 был зарегистрирован исторический проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания предпосылок для повышения прожиточного минимума". Оптимистично. Вот только "предпосылки" эти не всем придутся по вкусу.

Законодательством определено, что минимальные размеры оплаты труда, доходов граждан, пенсионного обеспечения, социальных пособий не могут быть меньше прожиточного минимума, размер которого является стоимостной величиной достаточного для нормального функционирования организма человека набора продуктов, непродовольственных товаров и услуг. Поэтому действующая редакция статьи 95 Кодекса законов о труде определяет, что размер минимальной зарплаты не может быть ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Кабмин предлагает это положение исключить, что, собственно, вписывается в новую концепцию регулирования трудовых отношений. Вместе с тем изменения вносятся и в Закон "Об оплате труда". Сейчас статья 6 определяет, что "минимальный должностной оклад устанавливается в размере, не меньшем прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года".

Это положение предлагается заменить следующим: "Минимальный должностной оклад (тарифная ставка) работников предприятий, учреждений, заведений и организаций, финансируемых из бюджета, устанавливается в размере, не меньшем минимального размера должностного оклада, установленного на 1 января календарного года для соответствующих категорий работников.

Минимальный оклад (тарифная ставка) или другая минимальная базовая величина в системах оплаты труда работников предприятий, учреждений и организаций определяется в размере, не меньшем 50 процентов минимальной заработной платы, определенной согласно закону".

То есть на смену одной универсальной категории приходят две новые: одна — для бюджетников, другая — для всех остальных.

Условия "для всех остальных" более-менее понятны, дескать, господа бизнесмены, следите за показателем минимальной зарплаты, делите его пополам и получайте размер оклада (в 2020 году минимальная зарплата — 4723 гривни, 50% — 2361,5 гривни, для сравнения, прожиточный минимум — 2102 гривни, то есть +10%). В этом случае, на первый взгляд, все хорошо, больше — значит лучше. При этом следует помнить, что речь идет о частном секторе. Административно определенный показатель минимальной зарплаты может быть несоразмерен с уровнем доходов предприятия, а пересмотр показателей оплаты труда по всей тарифной сетке приведет к необходимости пересмотра ценовой политики в направлении роста как следствие инфляции, или же неконкурентности продукции, или оптимизации расходов. С точки зрения публичных финансов, такой шаг должен увеличить базу налогообложения и содействовать росту поступлений в бюджеты и Пенсионный фонд Украины.

Сложнее ситуация с бюджетниками. Размер их должностного оклада предлагается определить на уровне, "не меньшем минимального размера должностного оклада, установленного на 1 января календарного года для соответствующих категорий работников".

Логичные вопросы: кто, как, на основании чего его будет подсчитывать, остаются без ответа. По крайней мере в указанном законопроекте.

Происходит разрыв между понятиями "оплата труда" и "прожиточный минимум". Эту социальную гарантию оставят лишь для тех, кто получает социальные пособия и пенсионные выплаты, но о них в законопроекте речь не идет. Нет, проект закона не вводит вас в заблуждение, ведь создание предпосылок не означает повышение до 4200 гривен.

Вспомним слова премьера Гончарука: "Прожиточный минимум остается прожиточным минимумом. Сейчас просто к нему привязано очень много разных историй… Ты поднимаешь немного прожиточный минимум, и это тебе стоит неадекватно денег… Первый шаг — отремонтировать этот инструмент, сейчас он сломан".

"Ремонтировать" и отвязывать начали, но часть положений проекта только отдаленно связаны с прожиточным минимумом.

Например, сегодня стоимость годовой платы за лицензии на право оптовой торговли табачными изделиями и алкогольными напитками (500 тысяч гривен) устанавливается Законом "О государственном регулировании производства и оборота спирта…". В новом варианте — это прерогатива Кабмина. Критерии, методологию, градацию стоимости, очевидно, еще отработают, главное, "застолбить" такое полномочие на уровне акта Кабмина, а не закона.

Интересные нововведения касаются разгрузки детективов НАБУ с одновременной загрузкой следственных органов Нацполиции (не спрашивайте, как с этим связан прожиточный минимум).

Проект закона реформирует и сектор общественных отношений, связанных с уголовным преследованием. Так, в новых редакциях статьи 9 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьи 11 Уголовного кодекса Украины для определения имущественного/стоимостного критерия квалификации преступлений и административных правонарушений вводится понятие "расчетная единица".

Если хотите углубиться в содержание, смысл и размер этого словосочетания, наберитесь терпения, "слайды еще в работе".

Можно было бы не упоминать об этом показателе, если бы он не фигурировал в следующих положениях, от него также будет зависеть и наполнение бюджета.

Сегодня для тех, на кого налагается штраф в виде наказания, его размер рассчитывается в соответствующем количестве необлагаемых минимумов доходов граждан (17 гривен).

Проект закона наполняет "штраф" новым содержанием, заменяя необлагаемые минимумы "штрафными ставками", — одна ставка составляет 2% "расчетной единицы".

При таких условиях, вероятно, с 2021 года размеры всех штрафов вырастут. Так, на сегодняшний день для квалификации используется социальная льгота, составляющая половину прожиточного минимума, то есть 1051 гривню. Заменяя ее расчетной единицей, правительство не всегда изменяет их количество. Уклонение от уплаты налогов квалифицируется по части 1, если причинен вред в значительных размерах. Под значительным размером следует понимать такие, которые в три тысячи и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан. Вместе с тем в предложенной редакции — в три тысячи и более раз превышают расчетную единицу.

Предположим, лицо наказано штрафом в размере 1000 необлагаемых минимумов, сейчас это 17 000 гривен. Если бы расчет проводился на базе "расчетной единицы", соизмеримой с сегодняшним размером социальной льготы (которая пока используется для квалификации), то 1000 штрафных единиц составят 21 020 гривен. Рост штрафов на более чем 20%, причем всех, а не за отдельные категории правонарушений.

Среди других изменений — вопрос стоимости лицензий, которые сейчас определяются статьей 14 Закона "О лицензировании…" как "разовая плата в размере одного прожиточного минимума". Предлагается, что этот размер будет устанавливать Кабинет министров. Аналогичные изменения будут внесены в декрет "О государственной пошлине". Так, сейчас госпошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния; выдачу разрешений на право охоты и рыболовства; за выдачу охранных документов (патентов и свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности устанавливается на уровне от 0,03 до 3 необлагаемых минимумов. В дальнейшем их заменят административные сборы, размер и порядок взимания которых "будет определяться КМУ и регулярно пересматриваться с учетом экономического значения предоставленной услуги, в частности необходимости покрытия стоимости ее предоставления".

Судя по всему, такие новшества призваны преодолеть не только бедность, но и бюджетные сборы. С каждым годом регистрация брака, так же, как и его расторжение, будет стоить больше, чем в предыдущем. Так, в 2020-м с молодоженов возьмут 0,05 необлагаемого минимума доходов граждан, а вот в следующем — ту сумму, которая будет соответствовать "экономическому значению предоставленной услуги, в частности необходимости покрытия стоимости ее предоставления". Учитывая, что стоимость предоставления услуги зависит от таких показателей, как оплата труда, стоимость жилищно-коммунальных услуг, расходных материалов, которые с каждым годом не уменьшаются, то очевидно, что эти сборы вырастут.

И пока все заняты обсуждением зарплат министров и руководителей госкомпаний, могут произойти "тихие революции", которые окажут непосредственное влияние на зарплаты населения, размеры штрафов или оплату госуслуг. Желающих обсуждать эти темы нет. С момента регистрации законопроекта прошло 14 дней, альтернативные документы не появились. Будущая полемика обещает быть захватывающей.